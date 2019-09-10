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Все про:Нігерія (13) збірна з футболу (65) футбол (750)

 Збірна України з футболу завершила внічию товариський матч зі збірною Нігерії

У Дніпрі збірна України з футболу зіграла внічию 2:2 контрольний поєдинок з командою Нігерії.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Команда Андрія Шевченка після першого тайму програвала 0:2, забили Айоделе Аделея (на 4 хвилині) і Віктор Осімхен (34, з пенальті).

У другому таймі українці змогли відігратися завдяки голам Олександра Зінченка (78) і Романа Яремчука (80).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147651
 
   
 Топ коментарі
 
Ось усі попередні коментатори виключно "футбольні експкрти"...
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Хороший матч против отличной команды, бронзового призера КАН. Молодцы ( во второй тайме).
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Понятно....тут даже если французов 5;0 нагнем,все будет плохо)
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Ну, хорошо хоть сборной Зимбабве не проиграли...
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Отскочили...
И гол рукой забили)
Играли на понтах, но ошиблись со сборной, с которой это можно делать.
Нигеры сильная сборная.
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да не позорьтесь уже. Играйте с кем хотите только не афишируйте
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Ось усі попередні коментатори виключно "футбольні експкрти"...
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Ничья со сборной Нигерии - вот что такое тренер, законтаченный рыгами.
Спасибо Королевской.
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А что, Шевченко не облажался с политикой ?
В стране война, а дебилам футбол подавай.
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Хороший матч против отличной команды, бронзового призера КАН. Молодцы ( во второй тайме).
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что-то африканцы постоянно плохо играют на ЧМ, так что бронзовый призер еще ни о чем не говорит.. а кто бронзовый призер в группе с Новой Зеландией?
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удивительно но наши в концовке даже нигерию в физо переигрывали)))впринципе матч хороший но второй гол левый засчитали,за замену пятова в рамке можно не беспокоиться.
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Впереди важная встреча с жеком №5 Дарницкого ра-на г.Киева .
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"На этом этапе слабых соперников не бывает" (с) Збірна України з футболу завершила внічию товариський матч зі збірною Нігерії - Цензор.НЕТ 6563
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Ну а с чего вы взяли, что у нас сборная сильная? Ничья с полусонными португальцами, дважды отскочили с Люксембургом, хотя игра была равной, сербы выставили пол-команды нападающих и получили проблемы в защите... ну а сегодня был мотивированный и чуть посильнее Люксембурга соперник, вот и итог..
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Понятно....тут даже если французов 5;0 нагнем,все будет плохо)
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Ну так давай дождемся, пока нагнем.. хотя, не при нашей жизни.
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Ну скажи по правде: что, были на 2 головы сильнее Люксембурга и должно было быть 2 разгрома? Если и были сильнее, то совсем немного. Вот это и уровень сборной Украины.
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Нет но на равных играли с поругезами и разбили в дым сербов
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Еще немного, про "игру на равных с португезами":

С приближением финального свистка игра всё больше напоминала мучения в надежде гостей просто отзащищаться. Никто не скрывает, что многие и ничью в Португалии перед стартовым свистком расценивали как успех. Однако была надежда хотя бы на какую-то активность около чужих ворот, что после перерыва удалось только за пять минут до окончания основного времени. Но единственный на команду момент за тайм дебютант Мораес ударом метров с трёх не завершил голом.
С одной стороны - гостевая ничья с действующим чемпионом Европы выглядит довольно приятным результатом. С другой - всё-таки остался осадок, что для его достижения пришлось строить Великую китайскую стену, практически не выглядывая из-за её пределов в сторону ворот Руя Патрисиу.https://www.ua-football.com/foreign/euro/1553284427-portugaliya-ukraina.html
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Я думаю что со сборной нигерии играть бесполезно...как только дрессировщик обучит гориллу технике игра будет в пользу гориллы...
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нігерійців не навчили кричалку фанатів
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