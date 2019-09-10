 Збірна України з футболу завершила внічию товариський матч зі збірною Нігерії

Про це інформує Цензор.НЕТ.
Команда Андрія Шевченка після першого тайму програвала 0:2, забили Айоделе Аделея (на 4 хвилині) і Віктор Осімхен (34, з пенальті).
У другому таймі українці змогли відігратися завдяки голам Олександра Зінченка (78) і Романа Яремчука (80).
И гол рукой забили)
Играли на понтах, но ошиблись со сборной, с которой это можно делать.
Нигеры сильная сборная.
Спасибо Королевской.
В стране война, а дебилам футбол подавай.
С приближением финального свистка игра всё больше напоминала мучения в надежде гостей просто отзащищаться. Никто не скрывает, что многие и ничью в Португалии перед стартовым свистком расценивали как успех. Однако была надежда хотя бы на какую-то активность около чужих ворот, что после перерыва удалось только за пять минут до окончания основного времени. Но единственный на команду момент за тайм дебютант Мораес ударом метров с трёх не завершил голом.
С одной стороны - гостевая ничья с действующим чемпионом Европы выглядит довольно приятным результатом. С другой - всё-таки остался осадок, что для его достижения пришлось строить Великую китайскую стену, практически не выглядывая из-за её пределов в сторону ворот Руя Патрисиу.https://www.ua-football.com/foreign/euro/1553284427-portugaliya-ukraina.html