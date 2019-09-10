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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5644) жінки (188) гендерні проблеми (53) Совсун (12)

 У Раді створили міжфракційне об'єднання "За рівні можливості" за поліпшення становища жінок

Народний депутат України з фракції "Голос" Інна Совсун оприлюднила інформацію про те, що в цьому складі ВР створено міжфракційне об'єднання "За рівні можливості".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Совсун зазначила: "Сьогодні було офіційно оголошено про створення МФО "Рівні можливості"/Equal Opportunities Caucus.

Метою міжфракційного об'єднання є покращення становища жінок у суспільстві через законотворчу роботу та через забезпечення постійної політичної уваги до питання.

Для мене честь - стати співголовою МФО від фракції "Голос".

Якщо у Вас нестримне бажання написати, що гендерна нерівність – вигадана проблема, то не витрачайте часу і сил, просто запам’ятайте, що:

- В Україні жінки отримують на 30% нижчу зарплату за чоловіків;
- У парламенті зараз – 18% жінок (а серед виборців – 51%);
- Тисячі жінок страждають від сімейного насилля.

І є безліч причин, чому це так, і це одномоментно не можливо вирішити. Але поступово треба знімати обмеження та створювати можливості, для того, щоб будувати більш справедливе суспільство, у якому твої життєві можливості залежать від твоїх зусиль, а не від твоєї статі чи походження.

Що для мене є важливим у роботі МФО?

- Нарешті прийняти Стратегію гендерної рівності в освіті, розробку якої я ініціювала ще працюючи в Міносвіти; фактично готовий документ я передала наступному керівництву Міносвіти, проте – на жаль – документ так і не було прийнято до сьогодні. Попри деякі зрушення у цій сфері – роботи багато, щоб у нас школа перестала нав’язувати гендерні стереотипи та забезпечувала рівне ставлення до хлопчиків і дівчаток;
- Створення можливостей для сімей з дітьми для поєднання роботи з вихованням дітей: зручний і більш гнучкий робочий графік; гарантії того, що в школах працюють групи робочого дня, а дитсадки – працюють мінімум до 18-00.
- Визначення належного покарання за образливі сексистські висловлювання у професійних контекстах – на роботі у процесі іншої формальної взаємодії. Якими мають бути механізми цього – треба дискутувати, але відверто неприйнятні сексистські жарти/образи/натяки – мають перестати бути суспільною нормою".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147650
 
 
 Топ коментарі
 
- В Украине женщины получают на 30% ниже зарплату мужчин;Источник: https://censor.net.ua/n3147650

А хіба жінки всю ту саму роботу виконують,що і чоловіки? Щось я не бачив в нас жінок в міськводоканалах,які працюють на виїзді чи електриків на стовпах,чи в інших подібних сферах.
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Шото я не встречал такого, чтобы при одинаковой работе женщинам платили меньше, чем мужчинам.

Но тетя ж и не говорит про одинаковую работу.
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Pravda M Але хтось мусить це робити.То чому охочих жінок там немає,а тільки на хороші місця? В нас нахваталися в Європі усіляких лозунгів,але хочуть їх використати собі на користь,а не на рівність.
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Целью межфракционного объединения является улучшение положения женщин в обществе через законотворческую работу и через обеспечение постоянного политического внимания к этому вопросу.Источник: https://censor.net.ua/n3147650

Жінки в армії не служать,про яку рівність можна казати?
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И на пенсию на пять лет раньше уходят.
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Pravda M Жінки на контрактній службф,не на призовні.Це вже не рівність.Хотілося би подивитися,коли за жінками будуть бігати військомати. В Раде создали межфракционное объединение "За рівні можливості" за улучшение положения женщин - Цензор.НЕТ 9420
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Ти служив чи від військомату бігаєш?
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Pravda M Я тут нідочого.Але у нас свобод чоловіки менше мають,тому за гендерну рівність тут не можна казати.В Швеції наприклад усі в армії і там гендерна рівність.А в нас просто хочуть собі більше привілеїв.
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- В Украине женщины получают на 30% ниже зарплату мужчин;Источник: https://censor.net.ua/n3147650

А хіба жінки всю ту саму роботу виконують,що і чоловіки? Щось я не бачив в нас жінок в міськводоканалах,які працюють на виїзді чи електриків на стовпах,чи в інших подібних сферах.
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В таких випадках йдеться саме про однакову роботу, за яку чоловік отримує більше. Знаю по своєму офісу.
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Pravda M Так жінки ж за права і свободи,а не тільки за зарплати.Та й жінки не роблять ту саму роботу,що і чоловіки.Вони ж не кажуть,за конкретну роботу,а взагалі.Цікаво,коли вони будуть казати,що в місьководоканалах гендерна нерівність. В Раде создали межфракционное объединение "За рівні можливості" за улучшение положения женщин - Цензор.НЕТ 6496
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Ніхто не примушує чоловіка працювати в місьводоканалі. Всі мої знайомі чоловіки працюють в офісах. А в арміїї зі знаймих служив тільки батько.
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Pravda M Але хтось мусить це робити.То чому охочих жінок там немає,а тільки на хороші місця? В нас нахваталися в Європі усіляких лозунгів,але хочуть їх використати собі на користь,а не на рівність.
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То есть, два бухгалтера и мужчина получает больше?
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Приведи пример. И озвуч должностя твоих бухгалтеров.
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Женщина должна оставаться женщиной, а мужчина мужчиной. Хотя я не против приготовить ужин- и не какой-то там суп, если жена завтра напилит, погрузит и привезет домой грузовик дров.
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Регулярно. Еще жена у меня не знает что такое хозяйство. Не, кота может покормить.
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Какие равные права ? По сути у женщин и так больше прав
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Шото я не встречал такого, чтобы при одинаковой работе женщинам платили меньше, чем мужчинам.

Но тетя ж и не говорит про одинаковую работу.
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Не факт.
Доказательство от противного.
Допустим, женщина - человек,
тогда молодая женщина - молодой человек,
молодой человек - это мужщина.
Вывод: Женщина не человек
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То есть, они за то что бы при разводе детей не отдавали в обязательном порядке ;матери;, даже если она в запое шестой год подряд?
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а в них немає рівних можливостей ? скоро чоловіки вже почнуть волати про дискримінацію
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Кому это сейчас нужно? у нас пророссийский реванш в стране и надо что то с этим делать
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А шо дєлать? Ніфіга не зробиш. На першому місці криворізька шпана, а на другому місці ЗАЖОП. Мудрий нарід знає кого обирати.
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Щось не зустрічала у школах, щоб до дівчат ставилися краще, ніж до хлопців
тільки тому, що вони дівчата. Відробляє ця Совсун гроші Сороса.
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Анна Турчинова В наших школах,якраз до дівчат краще відношення і навіть оцінки завишають.
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Судя по комментам гусары озлобились против дам.
Падазритильна фсьо эта. 🤨
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irenka ko Але ж в нас жінки не йдуть на призов,хіба це рівність? Я вже писав,що в Швеції жінки служать на призові нарівні з чоловіками.А там напевно що найбільша гендерна рівність.
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Тут ви праві, якщо рівність - то в усьому. В Ізраїлі дівчата в армії служать і корона з них не падає.
Взагалі я не проти, щоб і наші дівчата проходили строкову службу. Колись у дитинстві я дуже добре стріляла з рушниці, часто ходила в тір і мені це було цікаво. Не знаю, який би з мене вийшов воїн, але бігала я теж швидко.
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Коли ж нарешті з'явиться міжфракційне об'єднання по зачищенню невихованого бидла з суспілсьтва?
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А де порохоботки,але хіба ці порососні нелюди щось розумне скажуть?Та хай би тільки скажуть,але виявилось,що з лахтинських ІП не могли вставити палки в колеса Бутусову.Тай Garsia написав,що Бутусова в ФБ заблокувала порохоботка.Така херня малята,а ви модерчики тут танцюйте під їхню дудку.
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