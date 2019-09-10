 У Раді створили міжфракційне об'єднання "За рівні можливості" за поліпшення становища жінок

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Совсун зазначила: "Сьогодні було офіційно оголошено про створення МФО "Рівні можливості"/Equal Opportunities Caucus.

Метою міжфракційного об'єднання є покращення становища жінок у суспільстві через законотворчу роботу та через забезпечення постійної політичної уваги до питання.

Для мене честь - стати співголовою МФО від фракції "Голос".

Якщо у Вас нестримне бажання написати, що гендерна нерівність – вигадана проблема, то не витрачайте часу і сил, просто запам’ятайте, що:

- В Україні жінки отримують на 30% нижчу зарплату за чоловіків;

- У парламенті зараз – 18% жінок (а серед виборців – 51%);

- Тисячі жінок страждають від сімейного насилля.

І є безліч причин, чому це так, і це одномоментно не можливо вирішити. Але поступово треба знімати обмеження та створювати можливості, для того, щоб будувати більш справедливе суспільство, у якому твої життєві можливості залежать від твоїх зусиль, а не від твоєї статі чи походження.

Що для мене є важливим у роботі МФО?

- Нарешті прийняти Стратегію гендерної рівності в освіті, розробку якої я ініціювала ще працюючи в Міносвіти; фактично готовий документ я передала наступному керівництву Міносвіти, проте – на жаль – документ так і не було прийнято до сьогодні. Попри деякі зрушення у цій сфері – роботи багато, щоб у нас школа перестала нав’язувати гендерні стереотипи та забезпечувала рівне ставлення до хлопчиків і дівчаток;

- Створення можливостей для сімей з дітьми для поєднання роботи з вихованням дітей: зручний і більш гнучкий робочий графік; гарантії того, що в школах працюють групи робочого дня, а дитсадки – працюють мінімум до 18-00.

- Визначення належного покарання за образливі сексистські висловлювання у професійних контекстах – на роботі у процесі іншої формальної взаємодії. Якими мають бути механізми цього – треба дискутувати, але відверто неприйнятні сексистські жарти/образи/натяки – мають перестати бути суспільною нормою".