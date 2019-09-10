 Звільнені моряки зібрали гроші для російського політв'язня Котова, який допомагав їм раніше, - Полозов

Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із людей, які допомагали морякам передачами, є Костянтин Котов. Довгі місяці перебування моряків у полоні Костя Котов допомагав Вікторії (Івлєвій. - Ред.) збирати морякам передачі, приходив до них на суди, стояв у пікетах на підтримку військовополонених і політв'язнів українців і кримських татар. У серпні Костю Котова затримали і звинуватили за статтею 212.1 КК РФ - репресивна стаття, вигадана російською владою для тих, хто намагається реалізувати конституційне право на свободу зібрань", - повідомив адвокат.

За його словами, буквально за тиждень, Костянтина Котова було засуджено до 4 років таборів.

"Коли українських моряків звільнили, вони дізналися, що волонтера Костю Котова посадили. І вони, як раніше сам Костя, не змогли промовчати і залишитися осторонь. Сьогодні звільнені українські моряки зібрали гроші і попросили мене передати їх Вікторії Івлєвій, щоб вона розпорядилася ними для допомоги і підтримки російського політв'язня Костянтина Котова ... Суму в розмірі 12 400 українських гривень і 25 850 російських рублів, я привезу в Москву і передам Вікторії. Девіз українських військових моряків - "Своїх не кидаємо!" - повною мірою стосується і Кості Котова", - додав Полозов.

Нагадаємо, 5 вересня в Росії до 4 років колонії засуджено активіста Костянтина Котова, який носив передачі українським морякам. Його визнали винним у неодноразовому порушенні правил проведення мітингів. Активіст багато разів виходив на вулиці Москви з одиночними пікетами на підтримку українських політв'язнів.

Читайте також: Якби за кримських татар Захід вводив персональні санкції, Путін уже заворушився б, - Полозов