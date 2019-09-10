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 Суспільство
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Все про:моряки (726) Росія (19781) політв'язні (1035) Полозов (300)

 Звільнені моряки зібрали гроші для російського політв'язня Котова, який допомагав їм раніше, - Полозов

Звільнені українські моряки зібрали понад 12 тисяч гривень та близько 26 тисяч рублів, щоб передати російському політв'язню Костянтину Котову, який раніше робив для них передачі.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із людей, які допомагали морякам передачами, є Костянтин Котов. Довгі місяці перебування моряків у полоні Костя Котов допомагав Вікторії (Івлєвій. - Ред.) збирати морякам передачі, приходив до них на суди, стояв у пікетах на підтримку військовополонених і політв'язнів українців і кримських татар. У серпні Костю Котова затримали і звинуватили за статтею 212.1 КК РФ - репресивна стаття, вигадана російською владою для тих, хто намагається реалізувати конституційне право на свободу зібрань", - повідомив адвокат.

За його словами, буквально за тиждень, Костянтина Котова було засуджено до 4 років таборів.

"Коли українських моряків звільнили, вони дізналися, що волонтера Костю Котова посадили. І вони, як раніше сам Костя, не змогли промовчати і залишитися осторонь. Сьогодні звільнені українські моряки зібрали гроші і попросили мене передати їх Вікторії Івлєвій, щоб вона розпорядилася ними для допомоги і підтримки російського політв'язня Костянтина Котова ... Суму в розмірі 12 400 українських гривень і 25 850 російських рублів, я привезу в Москву і передам Вікторії. Девіз українських військових моряків - "Своїх не кидаємо!" - повною мірою стосується і Кості Котова", - додав Полозов.

Звільнені моряки зібрали гроші для російського політвязня Котова, який допомагав їм раніше, - Полозов 01

Нагадаємо, 5 вересня в Росії до 4 років колонії засуджено активіста Костянтина Котова, який носив передачі українським морякам. Його визнали винним у неодноразовому порушенні правил проведення мітингів. Активіст багато разів виходив на вулиці Москви з одиночними пікетами на підтримку українських політв'язнів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147648
 
   
 Топ коментарі
 
Ты берега попутал, слопатоед. Котов - русский человек, а ты кацапятина.
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Пусть ЗЕ запросит Котова на обмен. Мы им Украинцев выдаём, почему Котова нельзя выдать Украине?
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коцап уже друг, кисилев - офигенное развлечение и профессионал. идиотизм не имеет предела
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Да и Пороха с его партией не хвалит , явно завербовали
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Тут же сидят ещё и американские провокаторы,не только русские.поэтому такой баланс😁
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Ты берега попутал, слопатоед. Котов - русский человек, а ты кацапятина.
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резко вспоминаем анекдот про плохие и хорошие гробы. пусть будет трижды хороший, но без относительности к нам.
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>а ты кацапятина.
а ты п-дун, докажи, или дети твои будут п-дунята
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походу срут здесь куча флажковых ботов, а я только отбиваюсь
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исчи закон "небутерброда" и будет тебе счастье...
тольео в нашей реальности оккупантов не мочат, а облизывают и мышебратья поют... идиоты
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На тюрьме свое восприятие , нужно все проверять . Виторогие хитрые суки , потомки монгол .Шо угодно впарят ., как савченко .
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Деньги отберут у него скорее всего.
Но поступок со стороны моряков гуманный.
Парень мужественно поступил.
4 года дали, ппц.
Узнать бы подробности, не за одиночный же пикет дали. Может в соц сетях к чему призывал, тогда да. Теперь с зоны и не вернуться может
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Скорее всего деньги не будут ему передавать - что с ними делать в тюрьме, да и отберут. Скорее всего деньги останутся у Ивлевой, а она уже будет тратить их на его нужды.
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А прочесть о чем та статья из ук рашки не пробовали??? Несколько одиночных пикетов, по ним административка, а потом уже и срок... Для вас это дикость, а там это реальность...
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Публично унижаю Дубинского! Шапошников отвечает
https://youtu.be/rbT5H72tohM
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Очень правильные и умные слова насчёт Константина Котова, человека огромного гражданского мужества, человека совести и долга.
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Пусть ЗЕ запросит Котова на обмен. Мы им Украинцев выдаём, почему Котова нельзя выдать Украине?
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Ох, хороший вопрос!! Ответ конечно, неутешительный, и бьющий по национальному самолюбию..
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И кто же понесет ему деньги? Того тоже ***** повяжет. Так ета канитель может вечно продолжаться.
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Полозов будет передавать Ивлевой, а она уже Котову. Видимо, Полозов сейчас в Украине.
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Подогреть кента, это по понятиям. Старые арестанты меня поймут.
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Якась дешева крива пропаганда російсько-української дружби. Дешева - і тому що моряки бідні, і Котов, видно, такий самий. Краще б ви пропагандували те, що українці найкращі, й уряд у них найкращий, і що скоро будуть жити найкраще в Європі. Видно, що замість розумного розвитку ви обираєте побрататися з такими ж срулями, тільки яких значно більше, іще й вони переконані у своїй правидній скрєпній сруськості..
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Посыл правильный, те же праведники народов мира. Но только одно маленькое замечание - после победы. Такие вещи делаются - только ПОСЛЕ ПОБЕДЫ!! А так, это чмошничество какое-то.
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