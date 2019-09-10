EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  510  33
Все про:Зеленський (2685) Тейлор (40) Трамп (1962)

 Зустріч Трампа і Зеленського може відбутися через 2 тижні під час Генасамблеї ООН, - Тейлор

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського може відбутися через два тижні, коли обоє лідерів будуть у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"У президента Трампа свій графік зустрічей, президент Зеленський має свій графік. І йдеться про те, щоб узгодити ці графіки між собою", - заявив дипломат. Він наголосив на важливості зустрічі Зеленського і Трампа.

"Це важливо для лідерів - мати особисті відносини. І дехто вважає, що ці відносини можуть виявитися дуже хорошими. Подивіться тільки на цих двох людей! Судячи з усього, вони можуть добре порозумітися між собою. Тому це важливий момент", - зазначив Тейлор.

Читайте також: "Перший гігантський крок до миру", - Трамп про обмін між Україною і РФ утримуваними особами

На його думку, під час майбутньої зустрічі президенти США і України можуть обговорити тему допомоги США Україні у сфері безпеки і боротьби з корупцією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147647
 
 
 Топ коментарі
 
Этим двум клованам нужно подружиться, адназначна!
 показати весь коментар
 
Увага!Увага!Скоро!Не пропустіть!Новий атракціон!Бім і Бом під куполом ООН!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Этим двум клованам нужно подружиться, адназначна!
 показати весь коментар
 
 
А на піаніно зіграти? Як же ж без цього? А потім і за Беню слівце закинути🤔
 показати весь коментар
 
 
Один умеет профессионально испускать "божью росу", второй имеет странный фетиш ещё с 90-х.
 показати весь коментар
 
 
Трамп сказал что Зеленский- хороший парень, потому что он хочет мира и дружбы с Россией.
 показати весь коментар
 
Не состоится. Но шанс теоретический пока есть.
Пока Богдан и Портов рулят (Каломомев) - не о чем с Зеро говорить
 показати весь коментар
 
 
Увага!Увага!Скоро!Не пропустіть!Новий атракціон!Бім і Бом під куполом ООН!
 показати весь коментар
 
 
...в абчєствєнном ньюйоркском туалєтє
 показати весь коментар
 
Случайно пересечься в сортире- это разве "встреча"?
 показати весь коментар
 
Три комента сверху и все три высказывания против встречи Президента Украины и Президента США Встреча Трампа и Зеленского может состоятся через 2 недели во время Генассамблеи ООН, - Тейлор - Цензор.НЕТ 255
 показати весь коментар
 
Головне не переплутати букви М та Ж, а то конфуз може виникнути. Йшов до Трампа а прийшов до Меркель🤔
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Посмотрите только на этих двух людей! Судя по всему, они могут хорошо поладить между собой".

Встреча Трампа и Зеленского может состоятся через 2 недели во время Генассамблеи ООН, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4344
 показати весь коментар
 
 
Последняя фраза Трампа - путин - фуйло ,конечно всех взбодрила Встреча Трампа и Зеленского может состоятся через 2 недели во время Генассамблеи ООН, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1597 .
 показати весь коментар
 
При встрече Президента Трампа и Президента Зеленского должно быть приветствие = путин -фуйло Встреча Трампа и Зеленского может состоятся через 2 недели во время Генассамблеи ООН, - Тейлор - Цензор.НЕТ 629 .
 показати весь коментар
 
А достоен ли Трамп личной встречи с нашим Народным Президентом?
 показати весь коментар
 
С вашим народным 8% - нет , с нашим президентом - да
 показати весь коментар
 
так, успокойся, ***** вашего тоже пригласили.
 показати весь коментар
 
 
О, два комика, Тарапунька и Штепсель прям.
 показати весь коментар
 
 
Блин, агента Ежова отдали рашке. Кто же растлумачит умному ЗЕ мысли Трампа?
 показати весь коментар
 
 
Не бачу картинки де вазелін чекає Трампа біля кабінки в туалеті.
 показати весь коментар
 
 
Нельзя им встречаться-петрушу у параши точно заклоунят.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору