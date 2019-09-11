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 Економіка, Суспільство
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Все про:акциз (46) цигарки (401) збитки (52)

 Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ"

Прискорений графік приведення українських акцизів на тютюнові вироби до європейського рівня веде до скорочення легального ринку, процвітання нелегального виробництва і в результаті - до рекордних збитків держбюджету. У 2019 р. втрати держбюджету оцінюються в 10 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише газета "Дзеркало тижня".

За даними видання, в 2017 р. офіційні продажі сигарет (виробництво плюс імпорт) становили 66,4 млрд шт. ,а неофіційні - 4,9 млрд, в 2018-му - відповідно - 55,8 (падіння на 16%) і 8, 4 млрд шт. (зростання на 71%). Прогноз на 2019 г. - 49,1 млрд шт. легально проданих сигарет і 10,1 млрд нелегальних. Тобто частка нелегальної складової до кінця року може досягти 17%.

Якщо раніше велика частина підпільної тютюнової індустрії працювала на задоволення попиту контрабандистів, які переправляють продукцію в країни ЄС, то вже сьогодні контрафакт все більше осідає на внутрішньому ринку. Оскільки на внутрішньому ринку є попит, а стрімке зростання акцизів на тютюнові вироби не дозволяє українським споживачам поступово звикати до підвищення цін.

За інформацією "Дзеркала тижня", графік щорічного зростання ставок акцизного податку на тютюн був прийнятий ВР з метою поступового наближення їх рівня в Україні до рівня в країнах ЄС. Але при цьому темпи зростання були закладені значно вищі, ніж ті, які закладалися для країн Східної Європи, що вступають у ЄС. Якщо для досягнення ставок акцизу до рівня, визначеного Директивою 64/ЄС в цих країнах давалося 12-15 років, то в Україні - лише 8.

У підсумку, зазначає видання, ціни на тютюнові вироби в Україні зросли настільки, що споживач віддав перевагу дешевшій нелегальній продукції. Як результат, незважаючи на підвищення акцизу на 30% в 2018 р. вперше був не виконаний план надходжень до держбюджету від тютюнових виробів на суму 5 млрд грн. У 2019 р аналогічні втрати оцінюються вже на рівні 10 млрд грн. А якщо графік підвищення не переглянути, розтягнувши перехідний період до 2030 р., вже до 2024 р. половину українського тютюнового ринку захопить нелегальна продукція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабандисти покинули понад 4,6 тис. пачок сигарет на кордоні з Румунією, - Держприкордонслужба

Одночасно з переглядом графіка, пише "Дзеркало тижня", важливо посилити тиск на нелегальних постачальників, знищувати конфісковану у них продукцію. Необхідно довершити розпочату раніше криміналізацію товарної контрабанди та, нарешті, запровадити план заходів щодо реалізації Стратегії протидії нелегальній торгівлі, масштаби якої вражають.

Так, влітку поточного року в результаті спільної операції силовиків (СБУ, ДПУ, ДБР) в м. Мукачево затримали рекордну партію нелегальних сигарет без акцизних марок, призначену для продажу в країнах ЄС, - 2 млн пачок на загальну суму 70 млн грн. Щоб їх перевезти, треба було 13 вантажівок.

Як пише "Дзеркало тижня", якщо нова влада зможе проявити політичну волю, посиливши тиск на виробників контрафакту і постачальників контрабанди і одночасно "реструктуризує" графік підвищення акцизів на легальну продукцію, то це дозволить і легальний ринок зберегти, і забезпечити доходи від нього до держбюджету .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147645
 
 
 Топ коментарі
 
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 9823
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Нехай трускавецька шпана згадає про борцуна з алкоголем підняттям цін і до чого це призвело.
Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 4256
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Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 9823
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за нелегальное производство откручивать яйца и все будет на местах
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А причем действительно Зеленский? Акцизы ввели и начали повышать еще на сколько помню при Ющенко и Тимошенко в премьерах.
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Нехай трускавецька шпана згадає про борцуна з алкоголем підняттям цін і до чого це призвело.

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порохобот, это первое повышение за пять лет? нет? а на те ты тут тоже гавкал?
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Стопэ! Но ведь зелю выбрали шоб вернуть усё в зад?!!
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Зелю выбрали, чтоб отогнать твою кудрявую свинью, которая под циничные визги армия-вира-мова только и чавкала с корыта
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кудрявую свинью - вот щас обидно было Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 2340

Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 8099
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Счас трескают трускавецкие жабы, только вой стоит на болотах )
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Чим доведеш що я порохобот? Чекаю відповіді.
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мысли порохобота, психология порохобота, друзья порохоботы, лайкают порохоботы. а он, посмотрите, из себя д'артаньяна строит
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Вважаєш що тільки порохоботи проти криворізької шпани? Ти зашорений на всю голову. Це не аргументи, а бла-бла. H e l l a s тріпло
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тебе, порохобот, если даже ткнуть в рожу твое удостоверение порохобота и продуктовые карточки на карамель, ты все равно будешь визжать шо ты не порохобот
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быдло, а чего тебя не банят? парашу хорошо в редакции полируешь?
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Но ты то сраный кацап из себя целку в правом ухе тоже строишь, так чем, лапоть, недоволкн?
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Можно я попробую? Ты - пользуешься мозгом!!! Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 1472 Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 6083
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не ну клас) акциз повышал барыга - временные рамки барыга ,а виноват Трускавец )
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Помните стишок:
Стала водка шесть и восемь,-
Всё-равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу,-
Нам и десять по-плечу.
Ну а если будет больше,
То случится то, что в Польше.
Если будет двадцать пять,-
Будем "Зимний" брать опять.

Так всё и произошло...
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Только вот акциз повысили при Порошенко и Гройсмане...
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Бросать пить и курить в это сложное для страны время - подло и глупо.
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убивать себя за свои же деньги !! это надо быть дебилом... так неужели все курильщики дебилы ????
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Наркоман тоже понимает, что наркотики его убивает, но сам, как правило, не прекращает.
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Во во, теперь давайте руцкой сигаретной мафии ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
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Ведь не секрет, что в Украине все производство сигарет контролируют опг из раши. Прежняя власть хотела навести порядок , но тут пришли ЗЕ. И опять ДЕШЕВЫЕ сигареты , И КОНТРАЬАНДА ПРОЦВЕТАЕТ
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И кто ж не дал твоей свинячей власти "навести порядок"? пол?
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Твоей свинячей морде это интересно или просто попистеть вылезло?
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свинячья морда? мадам забыла убрать зеркало?
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Прежняя власть нереально повысила акциз. В результате легальные сигареты люди просто не могут покупать. А курить охота. Отсюда и нелегальщина.
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Давай-ка Зеля,
закурим по одной,
Теперь за тряпку -
рояль помой!
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зелупенцы, вы еще довольны своим ************ или еще потерпите?
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Акцизный прессинг - это так задумано. Он увеличивает "левые" доходы украинских табачек, что хорошо пополняет карманы украинских политиков.
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мерзотникам із уркоуряду
наведіть графік прібліжєнія зарплат до європейських
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Нужно понижать акциз, и тогда не будет нелегальщины.
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И это правильно... Давай водку- паленку по цене Absolut crystal, коньяк Закарпатский по цене Hennessy, полусладкую бурду (вино) по цене Sassicaia. Эх, заживем! Все туристы будут в **** - какие мы богатые. А бюджет..., даже боюсь говорить




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Чем дешевле тем меньше контрабанда и больше потребление, простой закон экономики. А запретом и повышением ничего не выйдет. Это уже было.
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Вот как-то потери в 10 млрд грн на акцизе из-за внутреннего потребления контрафакта сааавсэм неправдоподобно звучит. И таки на курево акциз повышать надо, оставив недорогими Ватру и Беломор.
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Угу! Больше 30-ти лет как "некурящий"! Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 6493 Я просто на Беломор перейду. Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 9480 Табак в нём, кстати, был всегда качественнее, чем в дешёвых с фильтром.
Пы.Сы. Главный посыл моего поста всё-таки был, что про 10 млрд - это 3,14здёж. Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 1100
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И пусть теперь кто-то скажет, что Гройсман не злонамеренный дурак.
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А где же поэтапный план по ускоренному доведению доходов населения до европейского уровня к 2030-му году?
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