 У ГБР допитали Парубія в рамках провадження про законність тестування сенсорної кнопки у ВР

Про це після допиту розповів журналістам сам Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Це така чергова ритуальна дія, цей допит стосувався встановлення сенсорної кнопки. Ви пригадуєте, як 23 липня, коли проводилося тестування на предмет того, чи працює сенсорна кнопка, працівники ДБР і СБУ захопили Центр управління комп’ютерною системою і блокували кілька днів. Наголошую, без рішення суду. Навіть зайшовши в приміщення Ради не як слідчі, а як приватні громадяни, вони заблокували тестування сенсорної кнопки. І зараз, виявляється, вони ведуть кримінальне провадження щодо того, чи законно проводилося тестування", — розповів Парубій.
Нагадаємо, 27 серпня Парубій заявив, що працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводили слідчі дії у Верховній Раді.
Пізніше він заявив, що слідчі ДБР та СБУ заблокували центр управління системою "Рада-3" 23 серпня під час загального тестування.
У той же день директор ДБР Роман Труба пояснив, що слідчі проводили "огляд" центру управління системою "Рада" 23 та 27 серпня через інформацію, що керівництво Апарату Верховної Ради України збирається терміново вводити сенсорну кнопку.
В кнопку заложена возможность голосовать от имени любого депутата, но есть и секретная функция - в самый ответсвенный момент кнопка САМА ложится на седушку острием вверх.
хоть никогда и не юзали
От і злобствують.
Зе-команда развела всех, как котят
"Просто, если украинцев довести, а импичмент невозможен - наступает кирпичмент. Поверьте, это куда неприятнее..."
Інцидент трапився 26 серпня. Поліцейські розповіли, що водій, який скоїв наїзд, Монір Малік не втік, а залишився на місці пригоди. Поліція його допитала і розцінює наїзд як нещасний випадок. Маліка не затримали, також правоохоронці не виявили жодних «підозрілих обставин» інциденту. Саму Гонтарєву тоді госпіталізували з травмою ноги.
https://thebabel.com.ua/news/35474-policiya-londona-rozcinyuye-najizd-na-gontaryevu-yak-neshchasniy-vipadok
ps Прикольная фамилия - Малик, чисто английская...
ps не знаю откуда взяли theБабель фамилию водителя, потому что не заметил на скринах переписки, что там указывается фамилия водителя, суть же не в происхождении фамилии
Зебилы голосуют поднятием рук по свистку Арахамии - дижитализация!
Это же головоломка. Ребусы. Переводчик есть у него?