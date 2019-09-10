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Все про:допит (523) Парубій (1162) ДБР (476)

 У ГБР допитали Парубія в рамках провадження про законність тестування сенсорної кнопки у ВР

У Державному бюро розслідувань відбувся допит голови Верховної Ради восьмого скликання Андрія Парубія, який стосувався встановлення в парламенті сенсорної кнопки.

Про це після допиту розповів журналістам сам Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Це така чергова ритуальна дія, цей допит стосувався встановлення сенсорної кнопки. Ви пригадуєте, як 23 липня, коли проводилося тестування на предмет того, чи працює сенсорна кнопка, працівники ДБР і СБУ захопили Центр управління комп’ютерною системою і блокували кілька днів. Наголошую, без рішення суду. Навіть зайшовши в приміщення Ради не як слідчі, а як приватні громадяни, вони заблокували тестування сенсорної кнопки. І зараз, виявляється, вони ведуть кримінальне провадження щодо того, чи законно проводилося тестування", — розповів Парубій.

Нагадаємо, 27 серпня Парубій заявив, що працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводили слідчі дії у Верховній Раді.

Пізніше він заявив, що слідчі ДБР та СБУ заблокували центр управління системою "Рада-3" 23 серпня під час загального тестування.

У той же день директор ДБР Роман Труба пояснив, що слідчі проводили "огляд" центру управління системою "Рада" 23 та 27 серпня через інформацію, що керівництво Апарату Верховної Ради України збирається терміново вводити сенсорну кнопку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147644
 
 
 Топ коментарі
 
И это всё, что нарыли на Парубия? Секта ЗЕленых будет крайне разочарована.
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А что зебилы, по новой методичке "сенсорная кнопка" для индивидуального голосования уже опять "хорошо", или до сих пор "плохо"? Что там ваши кукловоды гутарят? Она ведь уже была готова к началу новой сессии, чтобы исключить кнопкодавство. Ну и?
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Как они разобрали бессвязный лепет этого дауна? Бедняги.
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А что зебилы, по новой методичке "сенсорная кнопка" для индивидуального голосования уже опять "хорошо", или до сих пор "плохо"? Что там ваши кукловоды гутарят? Она ведь уже была готова к началу новой сессии, чтобы исключить кнопкодавство. Ну и?
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у пАЛУБИЯ ДЕБИЛИЗМ ПРОГРЕССИРУЕТ,ДАЙЕ ЕМУ СЕЛЕДКИ У ГБР допитали Парубія в рамках провадження про законність тестування сенсорної кнопки у ВР - Цензор.НЕТ 9965
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И это всё, что нарыли на Парубия? Секта ЗЕленых будет крайне разочарована.
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Зебилам главное не смысл и содер, им главное процесс.
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Да, для них слова - не главное, для них главное - танец.
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палубія треба допитувати тільки, щоб підписувавсь під кожним словом, а не під аркушем,з моїх слів записано вірно,а то на суді скаже мене не зрозуміли
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палубія треба допитувати тільки, щоб підписувавсь під кожним словом, а не під аркушем,з моїх слів записано вірно,а то на суді скаже мене не зрозуміли
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Ох уж этот Парубий, от него все зло, кнопки эти, страшный человек...
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Как они разобрали бессвязный лепет этого дауна? Бедняги.
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Про лепет конечно прикольно. Но тест кнопки... Карл!
В кнопку заложена возможность голосовать от имени любого депутата, но есть и секретная функция - в самый ответсвенный момент кнопка САМА ложится на седушку острием вверх.
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Идиоты примитивно воспринимают действительность, склонны к простым решениям так как лишены воображения, а со слухом у них все нормально. Только никак не могут пришить сенсорную кнопку к делу Парубия, и бессильно ЗЕленеют...
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Уже бегут, в желтых париках, с накладными носами, в бубенцах, кореша твои, сажатели...
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так разумков же сказал, что срок годности у сенсорных кнопок кончился.
хоть никогда и не юзали
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прикинь, их такому сложному в трускавце не учили
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Хто по чому спеціаліст - а Парубій по кнопках.
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Парубию пофиг, но в ГБР больше ничего в парламентаризме не понимают.
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ЗєКоМанда зла як собаки. Виявилося, що у Пороха реально практично не крали, так, хтось, десь, якісь дрібниці, немає тих "потоків", які можна переключити на себе! Їхня ненависть не знає меж, Якщо почати знов красти, то це відразу відіб'ється на цінах та життєвому рівні, а вони думали відразу озолотитися.
От і злобствують.
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Ну да, оказалось что и "Свинарчуки" уже хорошие и "Укроборонпром" уже правильный... Да Аваков со своими "рюкзаками" молодец.
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Кирилл Сазонов:
Зе-команда развела всех, как котят
"Просто, если украинцев довести, а импичмент невозможен - наступает кирпичмент. Поверьте, это куда неприятнее..."
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Поліція Лондона вважає наїзд на ексголову Національного банку Валерію Гонтарєву нещасним випадком. Про це лондонські правоохоронці повідомилили theБабелю.
Інцидент трапився 26 серпня. Поліцейські розповіли, що водій, який скоїв наїзд, Монір Малік не втік, а залишився на місці пригоди. Поліція його допитала і розцінює наїзд як нещасний випадок. Маліка не затримали, також правоохоронці не виявили жодних «підозрілих обставин» інциденту. Саму Гонтарєву тоді госпіталізували з травмою ноги.
https://thebabel.com.ua/news/35474-policiya-londona-rozcinyuye-najizd-na-gontaryevu-yak-neshchasniy-vipadok
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Замечательно, может и нам установить как в Англии правила дорожного движения? Сбиваешь на пешеходном переходе человека, который сейчас весь гипсу, а тебя полиция даже не думает задерживать?

ps Прикольная фамилия - Малик, чисто английская...
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да, похоже самое время Лерке "несчастный случай", критиковать полицию Лондона, точно не откажут в политическом убежище если что)

ps не знаю откуда взяли theБабель фамилию водителя, потому что не заметил на скринах переписки, что там указывается фамилия водителя, суть же не в происхождении фамилии
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Ужос! Кнопки!
Зебилы голосуют поднятием рук по свистку Арахамии - дижитализация!
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Лучше бы ГБР протестировали Ленку-кнопку. Она такая шалунья, а судя по фото и смс - сексбимба.
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Думаю, следователям теперь просто любопытно, что он говорит.
Это же головоломка. Ребусы. Переводчик есть у него?
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С ним ходит логопед, чтобы лохопедов разводить. Окучивать 40 млн лохов.
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Там по ходу надо было поинтересоваться, по какому закону он 18 раз ставил закон на голосование, дальше - сколько он потратил народных денег в пятизвездном отеле в Эмиратах, когда другие гости обходились тремя...ну а то, как он всунул свою родню во львовскую администрацию - это вообще "шедевр", который тянет не на один годок в местах, где небо клеточку...
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А шо,на троллеферме тебе задачу поставили гадить на Парубия? Или ты инициативщик? Парубий то чем хозяевам твоим не угодил? Ныне рядовой депутатишко,без голосу. И шо- ты и твои босссы его чего то бояться?
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Чего, чего? Всунуть родню это преступление?)))) А зебене ты не пробовал об этом рассказать?)))
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Очень странное дело. По мнению ГБР-кнопка это плохо? Или кнопка -это хорошо? И какое отношение шо СБУ ШО ГБР имеет к тестированию указанной кнопки.? Ну тестировали,а шо,низзя? А еще Парубий может шариковую ручку тестировал? За это тоже на допрос? Фантасмагория какая то.
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