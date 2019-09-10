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 Політика України
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Все про:гелікоптер (209) ВМС (422) модернізація (40)

 До кінця року ВМС України отримають модернізований протичовновий вертоліт Мі-14

До кінця 2019 року для забезпечення потреб 10-ї бригади морської авіації ВМС України буде передано відремонтований протичовновий вертоліт Мі-14ПЧ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Передбачається, що Мі-14ПЧ не тільки капітально відремонтують, а й модернізують. Його обладнають метеолокатором, багатофункціональною апаратурою навігації і зв'язку, навігаційним індикатором, авіаційними шоломами, курсовертикаллю, новими системами внутрішнього зв'язку, сигналізатором обмерзання, компасом, спеціальними антенами.

Після повернення Мі-14ПЧ бойові здатності морської авіацій флоту значно зростуть. Можливості цього вертольота дають змогу морським авіаторам оперативно вести пошук і стеження за підводними об'єктами, оскільки він обладнаний спеціальними радіогідроакустичними буями. У разі необхідності цей протичовновий вертоліт може знищувати цілі противника із застосуванням бомбометання і торпед.

Крім того, з його допомогою можна здійснювати розвідку і спостереження за надводною обстановкою, вживати заходів пошуково-рятувального забезпечення з фактичним наданням допомоги постраждалим на воді і їхньою подальшою евакуацією.

Технічне оновлення та ремонт гелікоптерів здійснюють на потужностях Конотопського авіаремонтного заводу "Авіакон".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147643
 
   
 Топ коментарі
 
Кац, ДВІЖКІ, УКРАЇНСЬКІ.
«Двигун ТВ3-117
ТВ3-117 - сімейство авіаційних турбовальних двигунів, розроблених в 1965-1972 роках на ОКБ імені В. Я. Клімова під керівництвом С. П. Ізотова та С. В. Люневіча. Випускається серійно з 1972 року на ЗПОМ «Моторобудівник» нині ПАТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя, Україна. З моменту створення було випущено більше 25 000 двигунів ТВ3-117 різних модифікацій, спільне напрацювання яких становить більше 16 млн годин. Один з найбільш надійних авіаційних двигунів у світі.»
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В чем проблема налюбую вертушку поставить РЛС и гидроакустику?
А во всем остальном это тот же МИ8 - от корпуса и до движков
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Понимаешь, паря, Ми-14, это сложный комплекс, где РЛС, акустическая станция, балонеты, доплеровский измеритель ДИСС-15, система автоматического управления САУ-14, торпеды и глубиные бомбы работают в комплексе.
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Это всего лишь довесок приборный на старый добрый МИ-8
Авионика так сказать измененная
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Какой темный и жирный ольгинский тролль. Можно конечно Boeing P-8 Poseidon назвать всего лишь "довеском приборным" Boeing 737, но "Посейдон" один из самых технологичных самолетов в мире. В твоей ********* ничего подобного нет, - уж будь уверен=)
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Бро, МИ-14 - точная копия Ми-8 за исключением авионики. До сих пор непонятно. почему назвали МИ-14. а не Ми-8ХХХХХХ, как это сделали с остальными десятками его модификаций
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Клинический случай, - медицина бессильны.
Feci quod potui faciant meliora potentes
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Так и я о том же.
Запихнули в МИГ29 новую авионику и уже стал МИГ35
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Добавь еще ето:
«Alex Ser

Нет там ничего сложного. Тот же МИ-8, только с поплавками дополнительными и креплением под торпеду»,

и с етми АНЕКДОТАМИ БЕГОМ к Петросяну !!!!!

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А что, запоребрик новые подлодки не строит? Или может перебросить подлодки из других морей? Конечно, через Босфор проходить. Но, если ненавидить Украину так глубоко и искренне, как ввп, то и айсберги из Антарктиды притащить можно.
PS Сорри за дилетантизм. На звание военного эксперта не претендую.
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Надо наладить производство собственных вертолётов - у нас всё для этого есть кроме украинской власти у власти в Украине и не по мове, а по духу. Доколе?
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Нельзя наладить. В Украине нет и никогда не было ни производственной базы . ни наработок. Для этого нужны десятилетия и десятки миллиардов
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Украина никогда не производила вертолёты. Вы согласны вбивать десятки миллиардов долларов в НИОКР без гарантий на результат? Ну тогда, для начала, нужно национализировать МоторСич.
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Что это ласт. Моторсич производит древние движки. К самому вертолетостроению не имеет никакого отношения.
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До 2014 г. РФ закупала для своих вертолётов двигатели МоторСич. Они отличные и современные, просто их уже нельзя продавать в РФ. И поэтому... РФ налаживает теперь своё производство, не без помощи кое кого... Ну и ещё раз предприятие продают в Китай.

МоторСич умудрились продать дважды! Это высший пилотаж.
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Только не налаживает. а уже наладила под Ленинградом более современную версию ВК2500 с модификациями
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Ну хорошо, если всё хорошо. Только я сомневаюсь, что всё хорошо пока что. Всё же МоторСич - это был хороший партнёр. Но увы.
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Ну есть же гугл. 200 движков ВК2500 наклепали в прошлом году
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Ну как тебе сказать, я не хочу вдаваться в подробности и нюансы. Наклепать то по документам можно, а вот как оно в жизни себя поведёт - это другое.
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Пока летают. Детские болезни . конечно. неизбежны.
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Ничего они не смогли, рукожопьіе «наладить».
Через фирмьі прокладки покупают УКРАИНСКИЕ ВК-2500-03.
http://www.motorsich.com/rus/products/aircraft/turboshaft/vk-2500-03/

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Поменьше архивов читай. С 2014-го ВК2500 на Моторсичи больше не производится ибо Климов забрал у запорожцев право на это.
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«Последнее обновление: 10 Сентября 2019
© 2019, МОТОР СИЧ
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Измени на сайте хоть один пост и сразу же выскочит обновление на эту дату
Во всем гугле больше не нашлось свежих ссылок с датой публикации о ВК2500? Не напрягайся. Не найдешь. Ибо собствееник его и разработчик - санкт-петербургское АО «ОДК-Климов». Поэтому так легко. практически за год перенесли его производствл на Климов
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Бро, какие «древние»
Лови:
http://www.motorsich.com/rus/products/aircraft/turboshaft/vk-2500-03/
«ВК-2500-03

Является модификацией повышенной мощности широко известного двигателя ТВ3-117ВМА. По топливной экономичности и весовым характеристикам двигатель стоит в ряду лучших мировых образцов.»

Во как раз, етот УКРАИНСКИЙ ВК-2500-03 и ставят, на ваш сраньій планер К-52, под видом «сделанного под Ленинградом»...

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Они не украинские. Разработаны на Климове в 2001-м году и принадлежат ему. До 2012 года производились на МоторСичи. С 2014-го - только на Климове. Учи матчасть
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Это архивная ссылка. Забудь о ней.
С 2014-го ВК2500 клепают только под Ленинградом
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«Последнее обновление: 10 Сентября 2019
© 2019, МОТОР СИЧ
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Гугли дальше. ВК2500-03 был сертифицирован Камовым только в 2016-м году. Как он мог производиться на МоторСичи. если этой модификации всего три года от роду
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Чисто боевая ударная вертушка Тут ржать или палец у виска крутить?
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Это вертолёт? Просто выглядит как игрушка, я не знаю. Это коптер игрушечный, с планшета управляется по WiFi?
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А вы МоторСич китайцам продали. Вот это действительно горе.
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Порося и Медвейчук . ахметов за добавкой в ларек погнал .
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Неа! Шаурму те не жрут!!! Они как юноши за наши годы независимости прошли Винчестер сollege, и прекрасно обучены манерам! Быдло прошедшее 2х недельный курс в Трускавце, БА и ЗЕ.
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Нах такие новости ?
Когда починят, заведут и взлетят - можно будет о чём-то рассказать.
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В этот день в 1913 г. легендарный ас Петр Нестеров в г. Киев первым в мире выполнил «мертвую петлю».До кінця року ВМС України отримають модернізований протичовновий вертоліт Мі-14 - Цензор.НЕТ 6304
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Российский боевой офицер. уроженец Нижнего Новгорода.
Погиб в воздушном бою.
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Так Киев. Ибо шла подготовка к войне на западном фронте. Австрияков планировали воевать
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Тогочасний Київ слушно вважався визначним центром авіації. Київське товариство повітроплавання очолював учень М. Жуковського професор КПІ М. Делоне; в місті на Дніпрі починали свою конструкторську діяльність Г. Адлер, Ф. Андерс, Д. Григорович, В. Іордан, К. Калінін, О. Карпека, три брати Касьяненки, О. Кудашев, І. Сікорський, Ф. Терещенко.
Невдовзі й Нестеров стає активним членом Київського товариства повітроплавання. На початку жовтня 1913 року він здійснив випробувальний політ на «повітряній мотоциклетці» з двигуном лише в 15 к. с. конструкції Євгена Касьяненка. Згодом випробував біплан «№ 3» київського конструктора Олександра Карпеки.
Передбачаючи різнопланові можливості авіації на війні, як-от розвідка, фотографування та бомбардування, повітряні бої, Нестеров провадив цікаві експерименти. У липні 1913 року під час великих артилерійських стрільб частин КВО на Дарницькому полігоні з ініціативи Нестерова XI авіазагін уперше взяв участь у таких навчаннях. Було запропоновано й досліджено кілька способів указання цілей, коригування вогню тощо. Справжній новатор, Нестеров постійно вдосконалювався в пілотуванні, передавав свій досвід підлеглим. Він здійснив без попередньої підготовки переліт за маршрутом Київ - Остер - Ніжин - Київ. За кілька днів повторив цей переліт, але вже на чолі групи з трьох літаків. То був перший у світі груповий переліт строєм, з чотирма посадками на обраних з повітря, не підготовлених заздалегідь майданчиках. На літаку Нестерова був також кінооператор фірми Антона Шанцера Володимир Добржанський з камерою. Відзнятий ним 30-хвилинний фільм кілька днів із великим успіхом демонструвався в найкращому київському кінотеатрі А. Шанцера на Хрещатику, 38. Усе літо Нестеров тренувався, прагнучи здійснити вертикальний політ замкненим колом - так звану «мертву петлю». Ніхто з авіаторів на це ще не наважувався. Лише француз Адольф Пеґу, льотчик-випробувач фірми «Блеріо», виконав фігуру, схожу на літеру «S».
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Но прославился в Киеве. Киев тогда быстро развивался. Да и сейчас неплохо развивается (если не считать последние годы, когда тупой боксер с вороватыми друзьями все здесь расписдили и ничего не сделали). А Нижний как был дырой в жопе, так ей и остался.
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Киев тогда был центром рядовой российской губернии. А быстро тогда развивались Одесса и Варшава. не считая двух столиц
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Первую в мире «мертвую петлю» вьіполнил ФРАНЦУЗСКИЙ летчик Пегу.
Привет русско - советским сказочникам.

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Даже французская ВИКИ с тобой не согласна
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_(aviation)
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