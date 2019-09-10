 До кінця року ВМС України отримають модернізований протичовновий вертоліт Мі-14

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Передбачається, що Мі-14ПЧ не тільки капітально відремонтують, а й модернізують. Його обладнають метеолокатором, багатофункціональною апаратурою навігації і зв'язку, навігаційним індикатором, авіаційними шоломами, курсовертикаллю, новими системами внутрішнього зв'язку, сигналізатором обмерзання, компасом, спеціальними антенами.

Після повернення Мі-14ПЧ бойові здатності морської авіацій флоту значно зростуть. Можливості цього вертольота дають змогу морським авіаторам оперативно вести пошук і стеження за підводними об'єктами, оскільки він обладнаний спеціальними радіогідроакустичними буями. У разі необхідності цей протичовновий вертоліт може знищувати цілі противника із застосуванням бомбометання і торпед.

Крім того, з його допомогою можна здійснювати розвідку і спостереження за надводною обстановкою, вживати заходів пошуково-рятувального забезпечення з фактичним наданням допомоги постраждалим на воді і їхньою подальшою евакуацією.

Технічне оновлення та ремонт гелікоптерів здійснюють на потужностях Конотопського авіаремонтного заводу "Авіакон".

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