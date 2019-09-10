 До кінця року ВМС України отримають модернізований протичовновий вертоліт Мі-14

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Передбачається, що Мі-14ПЧ не тільки капітально відремонтують, а й модернізують. Його обладнають метеолокатором, багатофункціональною апаратурою навігації і зв'язку, навігаційним індикатором, авіаційними шоломами, курсовертикаллю, новими системами внутрішнього зв'язку, сигналізатором обмерзання, компасом, спеціальними антенами.
Після повернення Мі-14ПЧ бойові здатності морської авіацій флоту значно зростуть. Можливості цього вертольота дають змогу морським авіаторам оперативно вести пошук і стеження за підводними об'єктами, оскільки він обладнаний спеціальними радіогідроакустичними буями. У разі необхідності цей протичовновий вертоліт може знищувати цілі противника із застосуванням бомбометання і торпед.
Крім того, з його допомогою можна здійснювати розвідку і спостереження за надводною обстановкою, вживати заходів пошуково-рятувального забезпечення з фактичним наданням допомоги постраждалим на воді і їхньою подальшою евакуацією.
Технічне оновлення та ремонт гелікоптерів здійснюють на потужностях Конотопського авіаремонтного заводу "Авіакон".
А во всем остальном это тот же МИ8 - от корпуса и до движков
Авионика так сказать измененная
Feci quod potui faciant meliora potentes
Запихнули в МИГ29 новую авионику и уже стал МИГ35
«Alex Ser
Нет там ничего сложного. Тот же МИ-8, только с поплавками дополнительными и креплением под торпеду»,
и с етми АНЕКДОТАМИ БЕГОМ к Петросяну !!!!!
PS Сорри за дилетантизм. На звание военного эксперта не претендую.
МоторСич умудрились продать дважды! Это высший пилотаж.
Через фирмьі прокладки покупают УКРАИНСКИЕ ВК-2500-03.
http://www.motorsich.com/rus/products/aircraft/turboshaft/vk-2500-03/
© 2019, МОТОР СИЧ
Во всем гугле больше не нашлось свежих ссылок с датой публикации о ВК2500? Не напрягайся. Не найдешь. Ибо собствееник его и разработчик - санкт-петербургское АО «ОДК-Климов». Поэтому так легко. практически за год перенесли его производствл на Климов
Лови:
http://www.motorsich.com/rus/products/aircraft/turboshaft/vk-2500-03/
«ВК-2500-03
Является модификацией повышенной мощности широко известного двигателя ТВ3-117ВМА. По топливной экономичности и весовым характеристикам двигатель стоит в ряду лучших мировых образцов.»
Во как раз, етот УКРАИНСКИЙ ВК-2500-03 и ставят, на ваш сраньій планер К-52, под видом «сделанного под Ленинградом»...
http://www.motorsich.com/rus/products/aircraft/turboshaft/vk-2500-03/
С 2014-го ВК2500 клепают только под Ленинградом
© 2019, МОТОР СИЧ
Aerocopter AK 1-3
Когда починят, заведут и взлетят - можно будет о чём-то рассказать.
Погиб в воздушном бою.
Невдовзі й Нестеров стає активним членом Київського товариства повітроплавання. На початку жовтня 1913 року він здійснив випробувальний політ на «повітряній мотоциклетці» з двигуном лише в 15 к. с. конструкції Євгена Касьяненка. Згодом випробував біплан «№ 3» київського конструктора Олександра Карпеки.
Передбачаючи різнопланові можливості авіації на війні, як-от розвідка, фотографування та бомбардування, повітряні бої, Нестеров провадив цікаві експерименти. У липні 1913 року під час великих артилерійських стрільб частин КВО на Дарницькому полігоні з ініціативи Нестерова XI авіазагін уперше взяв участь у таких навчаннях. Було запропоновано й досліджено кілька способів указання цілей, коригування вогню тощо. Справжній новатор, Нестеров постійно вдосконалювався в пілотуванні, передавав свій досвід підлеглим. Він здійснив без попередньої підготовки переліт за маршрутом Київ - Остер - Ніжин - Київ. За кілька днів повторив цей переліт, але вже на чолі групи з трьох літаків. То був перший у світі груповий переліт строєм, з чотирма посадками на обраних з повітря, не підготовлених заздалегідь майданчиках. На літаку Нестерова був також кінооператор фірми Антона Шанцера Володимир Добржанський з камерою. Відзнятий ним 30-хвилинний фільм кілька днів із великим успіхом демонструвався в найкращому київському кінотеатрі А. Шанцера на Хрещатику, 38. Усе літо Нестеров тренувався, прагнучи здійснити вертикальний політ замкненим колом - так звану «мертву петлю». Ніхто з авіаторів на це ще не наважувався. Лише француз Адольф Пеґу, льотчик-випробувач фірми «Блеріо», виконав фігуру, схожу на літеру «S».
Привет русско - советским сказочникам.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_(aviation)