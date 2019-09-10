 2-річну дитину засипало піском у кар'єрі на Донеччині, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Прибувши до місця події, рятувальники за допомогою лопат почали проводити розкопки. В результаті пошукових робіт дитину знайшли і передали співробітникам швидкої медичної допомоги.
На жаль, життя дитини врятувати не вдалося.
Попробуй стать читателем, мертв ребенок(
Млять притащить ребенка на такую куйню и не следить!
Что там вообще делать
Что они там забыли
И тут не место для дискуса, умер 2х летний ребенок.
Думаю по месту разберутся, но если это родители! ППЦ
Про ненормальных информации нет
Царствие Небесное ребёнку.