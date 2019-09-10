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Все про:діти (1659) смерть (3529) Донецька область (2310) ДСНС (2062)

 2-річну дитину засипало піском у кар'єрі на Донеччині, - ДСНС

10 вересня в місті Добропілля (Донецька область) у піщаному кар'єрі 2-річну дитину засипало шаром піску.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Прибувши до місця події, рятувальники за допомогою лопат почали проводити розкопки. В результаті пошукових робіт дитину знайшли і передали співробітникам швидкої медичної допомоги.

На жаль, життя дитини врятувати не вдалося.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147641
 
 
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Ребёнок надеюсь жив ?
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Ты писатель?
Попробуй стать читателем, мертв ребенок(
Млять притащить ребенка на такую куйню и не следить!
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К сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось.Источник: https://censor.net.ua/n3147641
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К сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось.Источник: https://censor.net.ua/n3147641
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Плять що робила 2 рiчна дитина у карьерi ???
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Хз, але судячи з фото, це закинутий ^лівий^ карьер. Може живуть поряд і дитина сама дійшла, може відпочивали по дорослому та прогавили. Варіантів ее так багато.
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А нафига они прутся в те карьеры
Что там вообще делать
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Играть. В карьерах играть круто. Но в 2 года там делать нечего.
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Та в, шо хочешь. В песчаных карьерах прыгать с большой высоты можно - аж дух захватывает, в казаков-разбойников играть, глубокие пещеры рыть нельзя.
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Двухлетних детей не выпускают самих играть, вы что
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Это понятно из вашего поста?
И тут не место для дискуса, умер 2х летний ребенок.
Думаю по месту разберутся, но если это родители! ППЦ
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Любому нормальному человеку понятно что двухлетнего ребёнка не выпустят самого из дома

Про ненормальных информации нет
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Что делал двухлетний карапуз на карьере?

Царствие Небесное ребёнку.
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