 2-річну дитину засипало піском у кар'єрі на Донеччині, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Прибувши до місця події, рятувальники за допомогою лопат почали проводити розкопки. В результаті пошукових робіт дитину знайшли і передали співробітникам швидкої медичної допомоги.

На жаль, життя дитини врятувати не вдалося.

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