 У відносинах з НАТО і ЄС Україна має досягти того рівня, коли ми самі станемо для них незамінними, - Кулеба

Про це у вівторок під час зустрічі з представниками преси за підсумками другого дня візиту до Брюсселя заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Саме так він відповів на запитання Укрінформу, чи планує Україна ставити перед НАТО питання про перехід до Плану дій щодо членства, як наступного етапу інтеграції.
"На все свій час. Зараз ми говоримо про те, щоб наше співробітництво з НАТО залишалося динамічним, не мало "просідань" і було максимально повноформатним. Я особисто сповідую дуже прагматичний підхід. Вважаю, що ми маємо, і в стосунках з НАТО, і в стосунках з ЄС досягати того рівня, коли ми самі станемо для них незамінними. Ми не маємо стукати в зачинені двері і благати – візьміть нас. Ми маємо працювати таким чином, щоб вони самі зрозуміли, що без нас вони слабші, ніж з нами", - зауважив український урядовець.
Він додав, що як громадянин України керується її Конституцією, де чітко зазначено, якою є кінцева мета нашої країни щодо Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба після свого прибуття в штаб-квартиру НАТО 10 вересня порушив питання про активізацію спільної робочої групи щодо військової реформи.
топ-автор Цена обмена.
Моралфаги брысь. Ненормативная лексика.
Драсьте. Наше вам. С кисточкой. Вышла из бана, а вы ******* ликовать. Разумно радоваться. Сдержанно хвалить. Видеть позитив.
******* вот это:
- мы должны забирать своих граждан любой ценой.
- ну и что, что меняем режиссеров на убийц. А вон в Израиле…
- да, Цемах - наш ******. Но Путин сказал, что без Цемаха он дружить с нами не станет. Если завтра Путину понадобится еще какой-то ******, мы его упакуем красиво и отдадим, патамушта там условный Сенцов и его все любят, а ******а нет.
- ой, я тут в красивом такая стою и сдержанно радуюсь. Громко радоваться неприлично пристойной блогерине, а ***** обложить - белое пальто заляпаю, конъюнктуру не уловлю, в общих тенденциях запутаюсь. Поэтому я тут постою в красивом писечкой кверху.
- какая сдача интересов, там же наши граждане, которые важнее национальных интересов, потому что национальные интересы- это какая-то неведомая *****, а вот граждане вполне осязаемые.
- да Европа эта сама класть на нас хотела!
- посмотрите в глаза родственникам!
Хутор Вільній(2км) и Золотое(4км) завтра станут серой зоной. Уже сегодня.
Это, красивые мои, когда украинские военные заберут манатки и уйдут. И даже не в том дело, что кто-то умер, когда эти поселки отбивали. То херня, их же никто по именам не знал и на футболки не клеил. Дело в том, что послезавтра туда придут орки. И вы, гуманисты ******, своих граждан отдадите в заложники даже не рашке, а маргиналам со стволами в руках и русским миром на подошвах. Это, конечно, ****** граждане. Сепары все, быдло и говно, как ни крути. Нормальные все ж уехали, да? Да. Вот я бы там поезда подрывал, а они по подвалам прячутся, да? Да.
Поэтому вам ***** на эти два поселка. И никто не посмотрит им в глаза. В глаза жене полковника, которого взорвали. В глаза детей тех неумирающих героев, которые умерли, отбивая хутор Вольный. Чтоб сегодня его отдать за политические дивиденды.
Вы ликуете возвращению на родину 35-ти человек. И самое прикольное, причин для радости у вас не убудет никогда. ***** себе заложников новых наловит, а у нас есть пол-миллиона ****** граждан в Марике, поселков вокруг тоже дохрена. Меняться можно до всирачки.
И не надо мне тут про Минские. Мол, мы так и так бы отвели от линии, бо прописано. Там давно уже прописано, а отводим почему-то только сейчас. Интересно было бы почитать ликования, если б гуманисты диванные с их «безусловной ценностью каждой жизни» сами жили на этом хуторе. Сегодня они в Украине, а завтра, как крепостных, обменяют на более других. Патамушта так надо.
Сегодня прапор передвинулся на Запад. И не потому что военные не смогли удержать, а потому что гладиолус.
А вот это следующая жертва ваших прекрасных обменов. Кто-то мне там про глаза писал? Иди, посмотри.
https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/10156197904492163
Почти как я.
Глазам больно 🙈
У вас ведь все ветви власти есть...
Источник: https://censor.net.ua/n3147640
Ні, Кулєба... Ми маємо довбати ті двері молотом, поки нас туди не впустять, інакше засидимось одне - два століття в рашці.
І це знову таки відмовка від вступу в НАТО.
Мабуть пунктик зданий путлєру заради "миру".