 Зеленський погодив призначення Чумака на посаду керівника військової прокуратури

Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікувало видання ZN.UA.

"Кандидатуру Чумака Віктора Васильовича для призначення на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора узгоджено", - сказано в ньому.

9 вересня ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента України повідомило, що Чумак посяде місце колишнього військового прокурора, заступника голови Генеральної прокуратури Анатолія Матіоса.