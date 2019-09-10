 Зеленський погодив призначення Чумака на посаду керівника військової прокуратури

Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікувало видання ZN.UA.
"Кандидатуру Чумака Віктора Васильовича для призначення на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора узгоджено", - сказано в ньому.
9 вересня ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента України повідомило, що Чумак посяде місце колишнього військового прокурора, заступника голови Генеральної прокуратури Анатолія Матіоса.
Вы просто не следили за его деятельностью. Объективно хороший специалист и личность.
А кто это неизвестно.
Может Янукович фамилию поменял?
Пасы руками и вода заряжена.
а в які ще ігри можуть гратися вихованці "лісової школи"?
А потім і військо зникне.