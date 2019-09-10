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 Політика України
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Все про:ГПУ (3211) Зеленський (2685) Чумак (45)

 Зеленський погодив призначення Чумака на посаду керівника військової прокуратури

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення колишнього позафракційного народного депутата Віктора Чумака на посаду головного військового прокурора України. Документ підписав 10 вересня Глава держави.

Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікувало видання ZN.UA.

"Кандидатуру Чумака Віктора Васильовича для призначення на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора узгоджено", - сказано в ньому.

9 вересня ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента України повідомило, що Чумак посяде місце колишнього військового прокурора, заступника голови Генеральної прокуратури Анатолія Матіоса.

Зеленський погодив призначення Чумака на посаду керівника військової прокуратури 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147639
 
   
 Топ коментарі
 
Достойный мужик. Одним из первых вышел из БудкиПП, грюкнув дверью
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Чумак - норм.
Вы просто не следили за его деятельностью. Объективно хороший специалист и личность.
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Фірсов та Чумак майже одночасно почали критикувати мафію порошенка,Фірсова позбавили мандата Чумак пішов з бпп за власним бажанням у лютому 16 го
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Какой-то мутный этот Чумак честно говоря ,но посмотрим ...
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Чумак - норм.
Вы просто не следили за его деятельностью. Объективно хороший специалист и личность.
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Достойный мужик. Одним из первых вышел из БудкиПП, грюкнув дверью
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Того Чумака що заряджав воду через телевізор? Зебіли зовсім дурні? Заряджати воду можна лише з використанням ефірного, аналогового телевізора совкового виробництва з вакуумним кінескопом! Це я вам як колишній відеоінженер кажу!
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То же так показалось что это тот Чумак.
А кто это неизвестно.
Может Янукович фамилию поменял?
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Я давно не дивлюся телевізор. Професійна відраза. Тому не знаю як виглядає "той" чумак.
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Да так же и выглядит как тот что на картинке.
Пасы руками и вода заряжена.
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Да то у телевизоров видраза на тебя смотреть
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Телевізори мене просто бояться. Багато разів я робив їм боляче гарячим паяльником та радіомонтажними кусачками. А перед тим власник телевізора бив його спочатку долонею, потім кулаком, потім кількома томиками дєдушкі лєніна.
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Я ничего не понимаю вчера кричали что ликвидируют военную прокуратуру а сегодня назначили нового руководителя ну и игры в дураков у них
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>>ну и игры в дураков у них<<
а в які ще ігри можуть гратися вихованці "лісової школи"?
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Фірсов та Чумак майже одночасно почали критикувати мафію порошенка,Фірсова позбавили мандата Чумак пішов з бпп за власним бажанням у лютому 16 го
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коментар відмічено як спам  
 
Чистые в БПП не задерживаются
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Хм, а вот это становится интересным, сможет ли Чумак переломит прокурорских, или система его прокатит .
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так, у суркиса на юбилее был..? Если , нет, то одобрямс.. ))))))))
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Не буде вже військової прокуратури... Бо сепарам амністію готують..
А потім і військо зникне.
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10 грудня 2018 року Віктор Чумак підтримав на президентських виборах-2019 лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та очолив його передвиборчий штаб. Гриценко - Зєлєнскій...Зєлєнскій - Гриценко...антипорошенківська кааліция?...
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