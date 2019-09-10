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Все про:Єврокомісія (284) Євросоюз (2604) фон дер Ляєн Урсула (6)

 Від розширення ЄС виграє вся Європа, адже нові члени поважають ті ж принципи і фундаментальні цінності, - президент Єврокомісії Ляєн

Євросоюз продовжуватиме політику розширення, адже від входження у цю спільноту нових членів, які відповідають необхідним вимогам та поділяють спільні цінності, виграє вся Європа.

Таке переконання 10 вересня під час представлення членів нового складу Європейської Комісії, які мають стати до роботи з 1 листопада поточного року, висловила новопризначений Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо питання розширення (ЄС), ми маємо вже тривалий час питання щодо впорядкування входження нових членів. Найбільш важливим у цьому є розуміння, що ЄС не змінюється, і ті країни, які хотіли б приєднатися, мають продемонструвати, що вони поважають принципи та фундаментальні цінності, відповідають також фінансовим і економічним умовам. Вони мають продемонструвати, що готові відповідати цим умовам, щоб приєднатися до ЄС", - зауважила новопризначена Президент Єврокомісії.

Вона наголосила, що існують певні кроки для набуття членства в ЄС. Існує переговорний процес з країнами-кандидатами, який охоплює окремі глави та напрямки, і в кожному випадку має прийматися спільне рішення країн-членів, щоб просуватися далі.

"Найкраща риса Європейського Союзу, - що так багато країн за останні роки зробили все можливе, щоб бути здатними приєднатися до ЄС. Багато єврокомісарів та віце-президентів (Єврокомісії — ред.) походять з країн, які продемонстрували, як багато для них означає таке членство. Це свідчить, що ми виграємо разом – як ті країни, що входять до ЄС, так і "старі" члени. Від цього (розширення ЄС) виграє вся Європа", - додала Урсула фон дер Ляєн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147638
 
 
 Топ коментарі
 
У автора или серьезная дистрофия мозга, или он тонко смеется над порошиным электоратом.
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«Об Иловайске. И прочем.( Collapse )
Здесь все как в истории. Первыми встали титаны, заслонив нас каменными телами. Их рубили крупным калибром, они рычали и падали с грохотом. Под Иловайском в грунт и под Дебальцево в снег.
Потом пришли их дети, олимпийские боги, ловкие и быстрые. Отбросившие и остановившие хаос.
Потом вошли дети богов - просто герои. Одиссеи и Ахиллесы периметров.
Теперь время людей натягивать арбалеты и точить лезвия.
Иначе нахуя умирали титаны, боги и герои?
Или мы не их потомки.

И да, я знаю как их там пиздячили. Страшно. Избивали без шуток.

Били так, чтобы в другой раз мы не рыпались. Чтобы отбить всякое желание к дальнейшему сопротивлению. По рязански вприсядку и без ответки. Штобы места свае знали. Сломать хохлам позвоночник раз и навсегда. Шконку указать.

Так вот

Наши бригады и баты сейчас стоят по периметру. И стоят четко. Мы помним Иловайск. И не забудем.

И потом напомним его мордве.»
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У автора или серьезная дистрофия мозга, или он тонко смеется над порошиным электоратом.
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Он прав , к концу второй каденции пороха почти все украинцы бы выехали в страны ЕС и получали бы зарплату в евро
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Ну да, к этому всё шло, уже все разъехались кто куда.
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При Свинорохе никто даже не обещал, что Украину возьмут в ЕС через лет -надцать...
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Украину пора в ЕС. Это спасёт украинцев от дурных кацапов
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Це нічний кошмар *****. Колись вже схопився серед ночі і давай робити заяви. Тепер може спати спокійно.
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«Об Иловайске. И прочем.( Collapse )
Здесь все как в истории. Первыми встали титаны, заслонив нас каменными телами. Их рубили крупным калибром, они рычали и падали с грохотом. Под Иловайском в грунт и под Дебальцево в снег.
Потом пришли их дети, олимпийские боги, ловкие и быстрые. Отбросившие и остановившие хаос.
Потом вошли дети богов - просто герои. Одиссеи и Ахиллесы периметров.
Теперь время людей натягивать арбалеты и точить лезвия.
Иначе ***** умирали титаны, боги и герои?
Или мы не их потомки.

И да, я знаю как их там *********. Страшно. Избивали без шуток.

Били так, чтобы в другой раз мы не рыпались. Чтобы отбить всякое желание к дальнейшему сопротивлению. По рязански вприсядку и без ответки. Штобы места свае знали. Сломать хохлам позвоночник раз и навсегда. Шконку указать.

Так вот

Наши бригады и баты сейчас стоят по периметру. И стоят четко. Мы помним Иловайск. И не забудем.

И потом напомним его мордве.»
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После всего ,что произошло ,Европу можно похоронить. Деньги правят всем ,а кто до сих не понял ,тот пусть лилеет себя обманом ,под названием "Европа".
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в нас немає інших опцій.
рашка то взаглі відстій.
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весь мир качели,вся история...влево-вправо,вперед-назад,в зависимости от точки наблюдателя. От расширения ЕС выиграет вся Европа, ведь новые члены уважают те же принципы и фундаментальные ценности, - президент Еврокомиссии Ляйен - Цензор.НЕТ 4406
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Я к тому,что надо строить свой дом. Хватит в рабах ходить.
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У вас примитивное совковое представление о ЕС. Вы наверно там и не были не когда
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Сколько эвров дали полякам при вступлении в ес?
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Прочитала думку. що Україна ще далека від інтеграції з ЄС.
Ми ще в процесі дезінтеграції з срср.
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Поки не підуть в небуття покоління які знали совок, нічого путнього не буде.
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а це нічого, що судді, які працювали після розпаду ссср-у в українських судах не брали хабарів?
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Ксения, я тебе говорю комплименты не потому что я хочу тебе подольстить и не потому, что мне от тебя что-то нужно. А потому что мне просто приятно это делать.

Прошу не забирать у меня такой возможности.
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размножайся,кацап...бабы должны еще нарожать
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