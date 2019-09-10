 Від розширення ЄС виграє вся Європа, адже нові члени поважають ті ж принципи і фундаментальні цінності, - президент Єврокомісії Ляєн

Таке переконання 10 вересня під час представлення членів нового складу Європейської Комісії, які мають стати до роботи з 1 листопада поточного року, висловила новопризначений Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо питання розширення (ЄС), ми маємо вже тривалий час питання щодо впорядкування входження нових членів. Найбільш важливим у цьому є розуміння, що ЄС не змінюється, і ті країни, які хотіли б приєднатися, мають продемонструвати, що вони поважають принципи та фундаментальні цінності, відповідають також фінансовим і економічним умовам. Вони мають продемонструвати, що готові відповідати цим умовам, щоб приєднатися до ЄС", - зауважила новопризначена Президент Єврокомісії.
Вона наголосила, що існують певні кроки для набуття членства в ЄС. Існує переговорний процес з країнами-кандидатами, який охоплює окремі глави та напрямки, і в кожному випадку має прийматися спільне рішення країн-членів, щоб просуватися далі.
"Найкраща риса Європейського Союзу, - що так багато країн за останні роки зробили все можливе, щоб бути здатними приєднатися до ЄС. Багато єврокомісарів та віце-президентів (Єврокомісії — ред.) походять з країн, які продемонстрували, як багато для них означає таке членство. Це свідчить, що ми виграємо разом – як ті країни, що входять до ЄС, так і "старі" члени. Від цього (розширення ЄС) виграє вся Європа", - додала Урсула фон дер Ляєн.
Здесь все как в истории. Первыми встали титаны, заслонив нас каменными телами. Их рубили крупным калибром, они рычали и падали с грохотом. Под Иловайском в грунт и под Дебальцево в снег.
Потом пришли их дети, олимпийские боги, ловкие и быстрые. Отбросившие и остановившие хаос.
Потом вошли дети богов - просто герои. Одиссеи и Ахиллесы периметров.
Теперь время людей натягивать арбалеты и точить лезвия.
Иначе ***** умирали титаны, боги и герои?
Или мы не их потомки.
И да, я знаю как их там *********. Страшно. Избивали без шуток.
Били так, чтобы в другой раз мы не рыпались. Чтобы отбить всякое желание к дальнейшему сопротивлению. По рязански вприсядку и без ответки. Штобы места свае знали. Сломать хохлам позвоночник раз и навсегда. Шконку указать.
Так вот
Наши бригады и баты сейчас стоят по периметру. И стоят четко. Мы помним Иловайск. И не забудем.
И потом напомним его мордве.»
рашка то взаглі відстій.
Ми ще в процесі дезінтеграції з срср.
Прошу не забирать у меня такой возможности.
🤣🤣