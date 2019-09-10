 Від розширення ЄС виграє вся Європа, адже нові члени поважають ті ж принципи і фундаментальні цінності, - президент Єврокомісії Ляєн

Таке переконання 10 вересня під час представлення членів нового складу Європейської Комісії, які мають стати до роботи з 1 листопада поточного року, висловила новопризначений Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо питання розширення (ЄС), ми маємо вже тривалий час питання щодо впорядкування входження нових членів. Найбільш важливим у цьому є розуміння, що ЄС не змінюється, і ті країни, які хотіли б приєднатися, мають продемонструвати, що вони поважають принципи та фундаментальні цінності, відповідають також фінансовим і економічним умовам. Вони мають продемонструвати, що готові відповідати цим умовам, щоб приєднатися до ЄС", - зауважила новопризначена Президент Єврокомісії.

Вона наголосила, що існують певні кроки для набуття членства в ЄС. Існує переговорний процес з країнами-кандидатами, який охоплює окремі глави та напрямки, і в кожному випадку має прийматися спільне рішення країн-членів, щоб просуватися далі.

"Найкраща риса Європейського Союзу, - що так багато країн за останні роки зробили все можливе, щоб бути здатними приєднатися до ЄС. Багато єврокомісарів та віце-президентів (Єврокомісії — ред.) походять з країн, які продемонстрували, як багато для них означає таке членство. Це свідчить, що ми виграємо разом – як ті країни, що входять до ЄС, так і "старі" члени. Від цього (розширення ЄС) виграє вся Європа", - додала Урсула фон дер Ляєн.

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