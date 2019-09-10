 Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником глави ОП по роботі зі судами і правоохоронними органами

Як передає Цензор.НЕТ, у сферу відповідальності Смирнова входитиме правова політика, юстиція, правоохоронна діяльність, судова система. Раніше цю ключову позицію обіймав нинішній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
Таким чином, на цій позиції Смирнов координуватиме діяльність всього блоку правоохоронних і судових органів.
Смирнов відомий своєю участю у багатьох гучних процесах, і перш за все як захисник Геннадія Корбана, одного з лідерів "Укропу". Смирнов був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "Укроп".
Також серед відомих клієнтів і процесів Смирнова - захист лідера "Правого сектора" і Української добровольчої армії Дмитра Яроша, ексрегіоналки Олени Лукаш, ексрегіонала Олександра Єфремова.
Очевидно, призначення Смирнова було запропоновано главою Офісу президента Андрієм Богданом, якого пов'язує зі Смирновим багаторічна історія відносин і спільної роботи.
Ігор Жовква - кадровий дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України. Його сфера відповідальності - зовнішня політика, після призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ.
Беспринципный человек коломойского.
И при работе в офисе презЕдента...эти принципы вряд ли изменятся....
Зе..лы - л @хи в квадрате. они сделали себя сами.
Вливать в уши нужно только правильную политинформацию. А то на путч никто не придет.
Зебилам влили в уши НУЖНУЮ "политинформацию" - и теперь они с пеной у рта будут доказывать "честность и принципиальность" портнова, ефремова, азарова, януковича и ... путина"?
В Кремле готовят акт реколонизации: Реванш Газпрома - через капитуляцию Украины..
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів "Янус" та Центром "СОЦИС" з 3 по 9 липня цього року.
На думку респондентів, Петро Порошенко був найефективнішим главою держави у більшості з напрямків розвитку країни. Особливо значні досягнення Петра Порошенка - європейська інтеграція та зміцнення обороноздатності України, укріплення незалежності нашої держави та проведення реальних реформ.
Дослідники також відзначають, що оцінка досягнень Петра Порошенка на посаді президента України порівняно з минулим роком суттєво покращилася.»
А мы поржем с Зе-ватников
Чим більше ви, ідіоти, несете тут маячні - тим меньше довіри у Рошенка. Доказано вами ідіотами перед виборами.
Вам Порох був "нє достаточно отлічним"?
Хотєлось нє поймі чєво, то лі большой і чістой любві, то лі рєволюціі, то ли сєврюжини с хрєном...
Я понимаю, что порохоботы никогда не признают, что их "святой" Петр вовсе не святой, но заранее прошу, не нужно мне в ответ писать оскорбления про "зедебилов", я за него не голосовал, в красках перечислять все зашквары Зели, я в курсе, к тому же многие вы высасываете из пальца и тем более не надо описывать мне страшные картины скорого апокалипсиса, как вы любите, я не параноик.
Петя хоть и был неплох во внешней политике (как никак большой опыт и связи), да и кацапы его явно не переваривали, но во внутренней он был никакой, другого от типичного представителя старой, гнилой системы ожидать было глупо. На одних пафосных лозунгах долго не протянешь. Томос, армия это хорошо, но страной тоже нужно как-то заниматься, реальные реформы проводить, с коррупцией бороться, подымать уровень и комфорт жизни в стране, на что он благополучно забил.
Реформи були, і ви користуєтеся ними, живете уже краще як до війни але не хочете цього бачти, бо вам розказали по Г+Г та інших контрольованих євреями ЗМІ що рехформ немає.
РЕформи то не гічні посадки, це створення інституція що змінюють життя та зменшують поле для крадіжок.
Ви уже звикли до того, що практично будь-яку бамажку можна отримати онлайн, що держзакупівлі ідуть черед прозоро,, що економить шалені кошти, що єлина для всіх щіна на газ унеможливила розкрадання шляхом списування "дешевого" газу типу населення спалило і перепроджу його підприємствам, (це 2,5 млрд. баксів річно), що з нуля підняли армію, що запровадили медреформу, забули про патрульну поліцію і безліч іншого.
Вам розповідали про "схеми", показуючи на екрані якісь малюнки зі стрілочками на 10-15 сек, що ви не допетрали що це маячня, концентрували ваш погляд на негативі, виколупуючи бруд з під нігтів і ви зробили те, чого від вас чекали. Дали дорогу тим, хто тепер при владі.
Ви теж зробили це. разом з зє!білами.
Скрізь одна брехня.
Ылита фигли 😁
Сьогодні в твіттері з ночі масові бани за скаргами псячих акків військових та волонтерів.
Думали то москалі,але ось ця гнида припорошена зізналась
Бутусова у ФБ вони теж собаки уграли