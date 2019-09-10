 Відставка Болтона не змінить американську зовнішню політику, - Помпео

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок глава держдепу Майк Помпео.

"Зовнішня політика не зазнає змін", - завив він на брифінгу в Білому домі, відповідаючи на запитання про те, чи слід чекати змін.

Помпео пояснив, що зовнішню політику США визначає не радник з нацбезпеки, а президент країни Дональд Трамп.

Раніше у вівторок Трамп повідомив, що попросив Болтона подати заяву про відставку. Президент пояснив це розбіжностями з Болтоном щодо низки питань. У результаті Болтон подав заяву у вівторок, підкресливши при цьому в Twitter, що спочатку він сам, а не Трамп, запропонував такий варіант.

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