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Все про:Помпео (136) Болтон (68)

 Відставка Болтона не змінить американську зовнішню політику, - Помпео

Вихід у відставку радника президента США Джона Болтона не приведе до зміни курсу американської зовнішньої політики.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок глава держдепу Майк Помпео.

"Зовнішня політика не зазнає змін", - завив він на брифінгу в Білому домі, відповідаючи на запитання про те, чи слід чекати змін.

Помпео пояснив, що зовнішню політику США визначає не радник з нацбезпеки, а президент країни Дональд Трамп.

Раніше у вівторок Трамп повідомив, що попросив Болтона подати заяву про відставку. Президент пояснив це розбіжностями з Болтоном щодо низки питань. У результаті Болтон подав заяву у вівторок, підкресливши при цьому в Twitter, що спочатку він сам, а не Трамп, запропонував такий варіант.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147635
 
 
 Топ коментарі
 
Помпео следующий на увольнение... Отставка Болтона не изменит американскую внешнюю политику, - Помпео - Цензор.НЕТ 6459
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Американская внешняя политика - озабоченность и обеспокоенность
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Хто знає...
Все одно щось зміниться.
Я не вірю у фразу - незамінних немає.
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Американская внешняя политика - озабоченность и обеспокоенность
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Хто знає...
Все одно щось зміниться.
Я не вірю у фразу - незамінних немає.
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Нет не заменимых, есть временно не заменяемые.
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немає нічого більш вічного, як тимчасове.
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И флот надо на металлолом сдать, Трампу нужны деньги, срочно.
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Помпео делает хорошую мину при плохой игре.
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Трампу предложи, чтобы трахнул Хутина, а то ведет себя как баба.
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Ну да,не изменит!Верим!Но-не справился с турне?В отставку!Так и должно быть!У Трампа были надежды по отмене продаж стратегических технологий китайцам,а оказалось-даже попередники-украинцы уже распродали,да ещё и Болтона подставили.Что дальше?Выходит-лутьше какому-нибуть самому паршивому х"лу дать 5млрд. чтобы в узде мародёров держал,нежели 13млрд.только в 2015-м самим мародёрам.Дурдом!Конечно-не изменит!
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