 Затриманих за "тероризм" кримських татар утримують у нелюдських умовах, - адвокат Курбедінов

Відповідне відео Курбедінов опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні я написав скарги до прокуратури та уповноваженого з прав людини про стан наших підзахисних, щоб привести їх у відповідність до Женевської конвенції або, принаймні, забезпечити їм нормальні умови", - сказав Курбедінов.

За його словами, сьогодні, 10 вересня, він відвідав свого підзахисного Тофіка Абдулгазієва в СІЗО м.Сімферополя, де він перебуває вже кілька днів. Абдулгазієва було етаповано зі слідчого ізолятора м. Шахти, звідки було вивезено в м. Ростов-на-Дону в СІЗО-5. Там його протримали тиждень, після чого етап на поїзді продовжився до Краснодара. По дорозі етапування до Краснодара його підзахисний захворів, проте ніякої медичної допомоги йому надано не було.

Як розповів Курбедінов зі слів свого підзахисного, в краснодарському СІЗО камера площею 20 кв. м "була набита людьми, в ній знаходилося не менше 50 чоловік, в середині приміщення стояла бочка зі сміттям, дихати там було неможливо, антисанітарія, на одному ліжку спали по 5-7 людей".

Разом з Абдулгазієвим по етапу йшов блогер і журналіст Ремзі Бекіров, також обвинувачений у тероризмі.

"Його відразу посадили до карцеру - коробку 50 на 50, де на підлозі вода, щури і спати можна тільки стоячи", - розповів адвокат. Зараз його підзахисного і Ремзі Бекірова помістили у підвалах сімферопольського СІЗО.

"Я не знаю що це за камери, їх називають карантинні камери ... Це підвальні приміщення з куполом, які трохи вище за людський зріст. У самій камері можна перебувати в напівзігнутому стані, там же є туалет розміром 50 см з підвальними комунікаціями ", - розповів він.

Адвокат уточнив, що СІЗО Сімферополя - "з подвійним перелімітом, де замість 700-800 чоловік міститься понад 2 тисяч".

"Так проходять етапи в Росії в 21-м столітті та містяться люди, які проходять всі ці випробування абсолютно незаслужено з ярликом терористів. Їх судять у військових судах за особливо небезпечною терористичною статтею ", - резюмував Курбедінов.

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Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох осіб - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).