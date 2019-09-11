 Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн

Середня вартість пачки сигарет уже від початку 2020 року може зрости із сьогоднішніх 36 грн до 82 грн. А серед більш дорогих брендів може перевищити навіть 100 грн.
Причина - різке підвищення тютюнового акцизу - приблизно в 2,5 раза - запропоноване в законопроєкті №1210 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".
Про це повідомив директор департаменту конкурентоспроможності Федерації роботодавців України Олександр Яворський.
Експерт нагадує, що ще в 2017 році Законом України №2245-VIII був встановлений 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 2018 рік - на 30%, і наступні 7 років - на 20% щорічно), який до 2025 року мав привести національні ставки акцизу до мінімального рівня, який діє в ЄС, а саме - EUR90 за тис. штук.
"Однак, як видно з тексту законопроєкту, у нас є шанс отримати такі ставки вже наступного року. Середня вартість пачки сигарет в Україні в такому випадку становитиме приблизно 82 грн. Сьогодні середня ціна - 36 грн" - спрогнозував Олександр Яворський.
За його прогнозом, за такої ціни на сигарети населення перестане купувати легальний продукт. Він буде занадто дорогим, і піде в "тінь", до виробників контрафакту або контрабандної продукції.
"Таке різке збільшення податкового навантаження з акцизу на тютюн матиме мінімальний фіскальний ефект і максимальний негативний ефект на легальний ринок тютюнових виробів, фактично вбиваючи його" - впевнений Олександр Яворський.
Експерт нагадує, що навіть менш значне підвищення акцизів уже мало негативний ефект на зростання доходів держбюджету. Зокрема, в 2018 році підвищення акцизу на 30% збільшило доходи держбюджету від тютюнового акцизу лише на 10%. А вже за січень-липень 2019 року відбулося масштабне недовиконання бюджетного розпису з акцизного податку на тютюн - майже на третину від запланованого обсягу.
"Нагадаю, йшлося про більш-менш стабільний план підвищення акцизу, який діє зараз. Можна тільки уявити, що може статися з ринком при запропонованому різкому підвищенні в 2,5 раза" - написав Олександр Яворський.
Він наводить прогнозні дані своїх колег: за такого різкого підвищення акцизу рівень нелегального ринку зросте в 4,5 раза і в абсолютному значенні становитиме 27 млрд шт. сигарет. Для порівняння, це - половина легального ринку тютюнових виробів на сьогодні.
Федерація роботодавців України звернулася до голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням відкликати законопроєкт №1210 на доопрацювання для усунення положень, які можуть завдати збитків економіці.
На кассе в Бедронке по 16.
Даже если 16, то это дешевле, чем будет в Украине)
Я бы сказал что как раз быдло эмигрирует а нормальные працьовытые люди и в Украине более-менее устроены.
эксперты ожидают... увеличение контрабанды роста контрабанды в 4,5 раза.
ППЦ !!! представляю такой текст в изданиях германии франции или пендосии
просто шок !!! т.е. эхсперты в состоянии посчитать 1 раз чтобы понять что в 4,5 ? экпертов надо бы допросить может ?
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К чему я это говорю - все нужно делать С УМОМ.
зебобики с кнопками резко увеличили количество налогов и сборов пытаясь затыкать дыры от своей глупой деятельности. Это путь в никуда. Будет пачка сигарет 100 грн - будет контрабас. Молдова рядом. Да и наши подсуетятся. Кому будет хорошо?
сыровяленую колбаску, икру там разную, рыбку, маслице сливочное, сыры и прочие "деликатесы", даже курица, вроде диетический продукт, ан нет, нарИду нИЗЗЯ!!!! Для желудков переписных вредно всё. Много жрёте, пани, вам же сказано, жрите капусту собственного выращивания на балконах, и хватит с вас, берегите здоровье!
Раздувающему каждый день штату зебильный бонз нужны зп.
я не курящий
Если пачка сигарте в Польше стоит 100 грн, то учитывая что там зп в 6 раз выше она обойдется поляку как для нас 100/6=17 грн.
тоже самое с импортом. Что б жить в Украине нужно работать в ЕС.
...
В частности, Кесаеву и Кациеву принадлежит Завод имени Дегтярева (ЗиД), который производит стрелковое оружие, а также Ковровский механический завод, производящий газовые центрифуги для обогащений оружейного урана.
Иными словами, «Мегаполис», зарабатывая деньги в Украине, фактически финансирует производство оружия, одним из которых боевики и русские солдаты пользуются на украинской территории.
если у вас врач получает 9 000, то на з/п может купить всего 90 пачек сигарет, т.е. 9 блоков.
В Италии пачка хороших сигарет стоит 5 €, а з/п врача даже больше 9 тыс., т.е. в Европе потребительская способность в 20 раз больше.
Это касается не только сигарет, но и всего.
Мясо, молокопродукты и местные фрукты - овощи у вас стоят на уровне Италии. А вот тропические фрукты в полтора раза выше. Бензин - дизель, как и здесь, но выше Франции - Австрии.
Зачем тогда надеются, что мы вернёмся?
Эх нет! Такое состояние страны не может не волновать народ!
Как мы можем вернуться, если только в нашем санитарном участке рядом со мной работают 7 украинских врачей. Они подтвердили дипломы и прошли итальянскую специализацию (а это годы учения) - 100% не вернутся.