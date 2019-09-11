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 Економіка, Суспільство
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Все про:акциз (46) цигарки (401)

 Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн

У парламенті планують розглянути законопроєкт №1210, який, зокрема, пропонує підняти ставки акцизу на тютюнові вироби в 2,5 раза. Експерти очікують подальшого падіння доходів держбюджету від тютюнового акцизу і зростання контрабанди в 4,5 раза.

Середня вартість пачки сигарет уже від початку 2020 року може зрости із сьогоднішніх 36 грн до 82 грн. А серед більш дорогих брендів може перевищити навіть 100 грн.

Причина - різке підвищення тютюнового акцизу - приблизно в 2,5 раза - запропоноване в законопроєкті №1210 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".

Про це повідомив директор департаменту конкурентоспроможності Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

Експерт нагадує, що ще в 2017 році Законом України №2245-VIII був встановлений 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 2018 рік - на 30%, і наступні 7 років - на 20% щорічно), який до 2025 року мав привести національні ставки акцизу до мінімального рівня, який діє в ЄС, а саме - EUR90 за тис. штук.

"Однак, як видно з тексту законопроєкту, у нас є шанс отримати такі ставки вже наступного року. Середня вартість пачки сигарет в Україні в такому випадку становитиме приблизно 82 грн. Сьогодні середня ціна - 36 грн" - спрогнозував Олександр Яворський.

За його прогнозом, за такої ціни на сигарети населення перестане купувати легальний продукт. Він буде занадто дорогим, і піде в "тінь", до виробників контрафакту або контрабандної продукції.

"Таке різке збільшення податкового навантаження з акцизу на тютюн матиме мінімальний фіскальний ефект і максимальний негативний ефект на легальний ринок тютюнових виробів, фактично вбиваючи його" - впевнений Олександр Яворський.

Експерт нагадує, що навіть менш значне підвищення акцизів уже мало негативний ефект на зростання доходів держбюджету. Зокрема, в 2018 році підвищення акцизу на 30% збільшило доходи держбюджету від тютюнового акцизу лише на 10%. А вже за січень-липень 2019 року відбулося масштабне недовиконання бюджетного розпису з акцизного податку на тютюн - майже на третину від запланованого обсягу.

"Нагадаю, йшлося про більш-менш стабільний план підвищення акцизу, який діє зараз. Можна тільки уявити, що може статися з ринком при запропонованому різкому підвищенні в 2,5 раза" - написав Олександр Яворський.

Він наводить прогнозні дані своїх колег: за такого різкого підвищення акцизу рівень нелегального ринку зросте в 4,5 раза і в абсолютному значенні становитиме 27 млрд шт. сигарет. Для порівняння, це - половина легального ринку тютюнових виробів на сьогодні.

Федерація роботодавців України звернулася до голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням відкликати законопроєкт №1210 на доопрацювання для усунення положень, які можуть завдати збитків економіці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147632
 
   
 Топ коментарі
 
главное чтобы кокс не подорожал.

Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 2127
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Лично мне как то пох...но много зебобиков-курильщиков будут безумно счастливы.. Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 9786
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А некурящие почти не болеют и пахнут фиалками. Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 4850
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Понятия не имею))) Я взял отсюда http://www.skleptytoniowy.pl/papierosy/
Даже если 16, то это дешевле, чем будет в Украине)
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у зебилов очередное покращене - так их зеля - так)))))))))
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Таким как ты нужно выдавать табак бесплатно. Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 7972
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Та ладно, они курят что-то куда забористей, судя по комментам.
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А я еще удивлялся как это Румынию уже давно приняли в ЕС, а нас не хотят. В Румынии наверное не додумались в разы поднимать цены, а потом удивляться, почему же мало кто согласен платить и сборы упали.
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Пропоную акциз на жлобсьтво та бидлятсьтво. Наприклад - обхамив покупця - акциз. Сказав гадощь покупцю - акциз. Відкрив свого жлобського рота - акциз. За 1 рік можно буде підняти 7-8 бюджетів країни. А років за 5 все юидло іммігрує нафік. А то нормальні працбовиті люди іммігрують а тупе бидло нікому не потрібне - ні.
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ты бы посмотрел на этих "нормальных працьовытых людей" в Польше...
Я бы сказал что как раз быдло эмигрирует а нормальные працьовытые люди и в Украине более-менее устроены.
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Ну, вот, теперь видно - что именно уЗеленские делают с ускорением, на пять лет раньше...
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Ну что они равняют цены ЕС и Украины, мотивируя мол типо посмотритекакие дорогие сигареты в ЕС аж 5 -10евро, умножая по курсу, но давайте посмотрим з/п в ЕС, для них 10 евро это как для нас 10 грн!! разницу улавливаете? Вы бы лучше рассказывали что зарпалаты нужно выровнять как в ЕС и не только рассказывать , 28 лет, а что то сделать с экономикой! А вот потом уж и цены будете равнять по ЕС! А то зарпалта в десятки раз меньше а цены на многие товары выше в несколько раз, даже на прод питания! Самосад будем курить, эй вы властьимущие, вы кого хотите нэпать, мы вас вдвойне наэпем))))))) Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 2956
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Да в ЕС действительно сейчас практически всё дешевле чем в Украине кроме курева. Неделю назад были в Болгарии,всё практически дешевле, особенно обувь,кожа. Да и продукты практически стоят одинаково но это только в курортных зонах а чуть дальше от моря дешевле.Удивило то что на многие товары цены фиксированные и печатаются уже на упаковке а не клеятся. Например пиво стоит 1 лев 09 сотинок,это примерно 15-16 гривен и цена уже напечатана на банке заводским способом. Там практически нет,в крайнем случае я не встречал,крупных супермаркетов как у нас,в основном это небольшие магазинчики в которых всё всегда свежее .Похоже что вся их экономика держится исключительно на малом бизнесе,у нас же малый бизнес уничтожается крупными супермаркетами и властью в которой и сидят владельцы крупного бизнеса. Сравнивая политику властей там и тут приходишь к выводу что к сожалению здесь всё очень мрачно и беспросветно а власти не "видят" иного пути как поднимать налоги а с ними растут и цены а отсюда и инфляция и все остальные "прелести".
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да не нервничай ты так. Просто брось курить)))
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Чувак, ровно 25 лет назад я бросил курить. С чем себя и поздравляю! Так что не нервничай ты.
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Ты сей час точно не за соседским гаражом с примой в зубах коменты строчишь)?
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А зебили закурят с красним фильтром)))
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Зелені клоуни незнають історії і настільки зелені, що не пам,ятають тютюнові бунти.
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интересно повышение цен не герыч или кокс вызовет такую же реакицю ?
эксперты ожидают... увеличение контрабанды роста контрабанды в 4,5 раза.
ППЦ !!! представляю такой текст в изданиях германии франции или пендосии
просто шок !!! т.е. эхсперты в состоянии посчитать 1 раз чтобы понять что в 4,5 ? экпертов надо бы допросить может ?
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Привет домашний табачок , как в конце 90 тых .. ?? Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 5524 .
Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 9077 .
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В конце 90-х сигареты никто в магазинах и киосках не покупал ( в соновном) покупали либо в переходах либо блоками на рынках. Ну маргиналы и алкаши конечно курили табачок Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 5355
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Они вынуждены идти на такой шаг, иначе весь их электорат вымрет.
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Честно, на этот как то пофиг. Визжат те, кто задалбывает своим пыхтением на остановках и других общественных местах. Но момент в другом то... кто курил, тот и будит курить, только перейдут на "беломорканал" или подножные средства (листья ореха и сухая трава)... и зебилоиды поняли, что денег то в бюджете не так много, а драть то с кого то нужно, так что курильщики держитесь, алкаши, можете начать готовится и потихоньку скупайте стекломой...
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Горбачов уже однажды "поборол " пьянство , теперь и клоуны решили - "по его стопам" .. Цирк только начинается , по ходу ! Только "зажигает огни " . Дальше - жыты будэ кращэ , жыты будэ веселей ( с ) .!! Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 931 .
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Стоит такой Миша на остановке дышит озонированным свежим бризом от проезжающих камазов . а тут кто то начинает пыхтеть своей сигаретой весь кайф от обогащённых свинцом выхлопных газов перебивает . **** . что веганы еа..туе . что всякие зожи в йогокосмоастрале весь мир обнимающие и поучающие . Мне допустим нарколог сказал . что мой обмен веществ не позволяет мне уже бросать курить через 6-12 месяцев стану просто инвалидом . Ну и что дальше ?
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Хох...покращення на всех фронтах😂 Кокаинум начнут раздавать зебилью? Еще и пенсьі без пансиона останутся. Наркократия правит телеторчками.
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Представляю с каким ужасом читают эту новыну ,жители приграничных областей , всю жизнь живущие с контрабанды сигарет . Прощай их -" бизнес" .. Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 1106 .
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Дійсно! А як потирають руки крупні ділки від сигаретних ліній - ніхто їм тепер під ногами плутатись не буде і ціни збивати теж!
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Znacyt rezko vyrostit kontrabanda cigaret s rosiji i Belorus.Drugoje mozno i neozydat
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заставляют народ самим выращивать табак!
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Правильно. И ето еще мало. Бросайте курить вонючки.
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Теперь все кинутся на балконах марьиванну выращивать.
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Да, до х........ я тут БЕСТОЛКОВЫХ УМНЯГ. И чего их не выбрали в депутаты?
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А они сами этого не хотят. На кой им этот геморрой?
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Теперь начнется контрабанда сигарет из Беларашки и приднестровья и окупированных территорий в Украину
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А чьо, классная идея. Нада донести до министра народонаселения идею улучшения демографической ситуацыи, путем повышения цены на презервативы до 1000грн за шт., что резко повысит рождаемость в рядах простого нариду и компенсирует отток заробитчан, што вынужденно покинули страну через барыжно-мародьорскую власть.Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 4098
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Тююю, народ курящий план выращивает у себя на дачах по 9 кустов конопли а так рядышком ещё и самосад посадят ,любой власти пора зарубить на носу один принцип . ГОЛЬ на выдумку ХИТРА ...
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Качество останется такое же дерьмо, зато цена европейская. Я хоть и не курю, но американские сигареты такой вони после себя не оставляют.
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Это точно. Вспоминаю как в конце 90-х на Владимирском рынке было пару точек с американскими сигаретами. Периодически баловал себя мальборухой в мягкой пачке 25шт. Скуришь пачку, и потом наши что кизяки какие то.
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Вот такой табак , преспокойно выращивается в домашних условиях . Экологически чистый , без химикатов ( как после обработки на фабриках ) ,первосортный табак . В случае домашнего выращивания , для курильщика , его вредная привычка , будет обходиться в копейки . Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 8909.
.
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ну, насчет "преспокойно" вы погорячились, там много ньюансов есть, у меня покойный дедушка занимался, еще в 80-90-е, для себя. а скорее всего, сделают как с маком - запретят к ..ям. или введут налог.
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Нет ни каких нюансов если не выращивать всякую экзотику типа сушить над костром или коптить .
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Вирощування табака дома підпадає вже сьогодны під статтю "Операції з підакцизним товаром" те , що його не штрафонули на 40 тищ нічого не каже. Закуплять дронів , буде підключений до бази даних МВС України і GPS ще й прогу напишуть, щоб з повітря рахував кущі, квитанцію друкував і скидав прямо в двір І закон новий напишуть, вирощував табак-хімічна кастрація ділянки "Раундапом" і 100000 штрафу, в евро, по курсу
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Теперь поняно на чем зеноглазое чмо будет косить бабло, на контрофакте сигарет. Сейчас в любой забегаловке за полтинник можно купить поллитру водки, хотя минимальная цена 86 грн. Тоже и с сигаретами...Жабы. ***....
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Ну к весне замлю распродадут и жрать будет нечего...
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ключевое слово в статье -"может" , а срач розвели - уши вянут )
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после увеличения акцизов на спиртное (я не против этого) резко возрасло количество рекламы самогонных аппаратов. Раньше такое было только на кацапии. Теперь и у нас делают.
К чему я это говорю - все нужно делать С УМОМ.

зебобики с кнопками резко увеличили количество налогов и сборов пытаясь затыкать дыры от своей глупой деятельности. Это путь в никуда. Будет пачка сигарет 100 грн - будет контрабас. Молдова рядом. Да и наши подсуетятся. Кому будет хорошо?
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Конечно, зебобики виноваты в том, что алкаш есть алкаш
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Ага, при Порохе такой фигни не было Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 1600
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я понимаю что логика не ваш конек, но поясните - откуда, из каких моих слов вы сделали такой вывод?
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А я то думаю почему это цены так растут на еду? Оказывается это правительство "заботится" о нашем здоровье, чтобы не переедали, не ели "вредные" копчёности,
сыровяленую колбаску, икру там разную, рыбку, маслице сливочное, сыры и прочие "деликатесы", даже курица, вроде диетический продукт, ан нет, нарИду нИЗЗЯ!!!! Для желудков переписных вредно всё. Много жрёте, пани, вам же сказано, жрите капусту собственного выращивания на балконах, и хватит с вас, берегите здоровье!
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Ото жена в горшках выращивает какие-то герани... Теперь Табак будет выращивать.
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Та и пофик.
Раздувающему каждый день штату зебильный бонз нужны зп.
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Придурки. Ну пусть люди вайперами травятся. Конечно обычные сигареты это тоже далеко не здоровье но электроника, мне кажется, еще больше вред делает...
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УАХАХАХАХАХАХАХА-ХА-ХА-ХА-ХАХЕХЕХИХИХИХИ-ХО-ХО-ХО-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХЕ-ХЕхехехехх!!1111 Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 4592
я не курящий Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 3641
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Оригинальное дизайнерское решение,способное уменьшить количество курящих Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 3368
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скорее увеличить количество курящих среди женщин.
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С таким подходом признаком богатства, наравне с дорогой машиной и костюмом от Армани, станет курение. Рабам, короче, не позволено.
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Берут пример с ЕС только есть нюанс.
Если пачка сигарте в Польше стоит 100 грн, то учитывая что там зп в 6 раз выше она обойдется поляку как для нас 100/6=17 грн.
тоже самое с импортом. Что б жить в Украине нужно работать в ЕС.
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"В следующем году пачка сигарет может подорожать до 100 грн, - Яворский" - на мне уже не заработаете, я в прошлом году бросил курить из-за дороговизны.
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Не с того в Европу идти начитаете. Да там сигареты от 5 евро за пачку. Но зарплата в основном около 2000. При зарплате 2000 грн пусть пачка сигарет стоит 5 гривен я согласен. Только и все цены на продукты, одежду, ЖКХ и пр. приведут на уровень соответствующих средних доходов людей.
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Российская компания «Мегаполис», которая владеет 90% украинского оптового и розничного рынка сигарет, а также оружейным заводом и производством оборудования для обогащения оружейного урана в России, продолжает зарабатывать в Украине как ни в чем не бывало. ... «Мегаполис» появился в Украине в 2010 году, что совпало с приходом к власти ныне беглого Виктора Януковича и его Семьи. Буквально за два года русская компания скупила практически всех украинских дистрибуторов табачных изделий и заключила контракты с такими производителями как «Прилуки», Imperial Tobacco Group, Japan Tobacco International и Philip Morris Ukraine. В структуру русской компании также входят «Сигарный дом «Фортуна», торговые сети «Табак и подарки» и «Тютюнові вироби» ... Собственников «Мегаполиса» зовут Игорь Кесаев и Сергей Кациев

...
В частности, Кесаеву и Кациеву принадлежит Завод имени Дегтярева (ЗиД), который производит стрелковое оружие, а также Ковровский механический завод, производящий газовые центрифуги для обогащений оружейного урана.
Иными словами, «Мегаполис», зарабатывая деньги в Украине, фактически финансирует производство оружия, одним из которых боевики и русские солдаты пользуются на украинской территории.
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Это что,
если у вас врач получает 9 000, то на з/п может купить всего 90 пачек сигарет, т.е. 9 блоков.
В Италии пачка хороших сигарет стоит 5 €, а з/п врача даже больше 9 тыс., т.е. в Европе потребительская способность в 20 раз больше.
Это касается не только сигарет, но и всего.
Мясо, молокопродукты и местные фрукты - овощи у вас стоят на уровне Италии. А вот тропические фрукты в полтора раза выше. Бензин - дизель, как и здесь, но выше Франции - Австрии.
Зачем тогда надеются, что мы вернёмся?
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Они только говорят, что надеются, что вы вернётесь. На самом деле они надеются, что вы не вернётесь.
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Так может говорить только туго мыслящий : врачи, инженеры и учителя разъехались (не говоря уже об остальных), умы утекают, бюджет пустой, народонаселение уменьшается, смертность выше рождаемости.
Эх нет! Такое состояние страны не может не волновать народ!
Как мы можем вернуться, если только в нашем санитарном участке рядом со мной работают 7 украинских врачей. Они подтвердили дипломы и прошли итальянскую специализацию (а это годы учения) - 100% не вернутся.
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По крайней мере, если здесь и повышают цены на сигареты, то на 10 центов раз в 2 - 3 года...
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К какой цене повышают, утёкший..."ум"???
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Цензор как-то подозрительно активно борется с этим пресловутым законом №1210. Причем явно сгущая краски, мягко говоря.
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