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 Суспільство
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Все про:Суркіс (48) Баканов Іван (55)

 Я запросив його до себе на ювілей як друга, а не як посадову особу, - Суркіс про Баканова

Соратник Віктора Медведчука і народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Григорій Суркіс пояснив, чому глава СБУ Іван Баканов був присутній на його ювілеї. Його візит на це свято разом із першим помічником президента Сергієм Шефіром зафіксували журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".

Як передає Цензор.НЕТ, у коментарі кореспонденту LIGA.net Григорій Суркіс заявив, що запросив Івана Баканова на святкування свого 70-річчя як друга, а не чиновника. Водночас він ухилився від прямої відповіді на запитання, які стосунки у нього з нинішнім главою СБУ.

"Я не дружу з кріслами. Я дружу з людьми. Ми люди чи нелюди?" - заявив депутат журналісту.

Крім того, Григорій Суркіс зазначив, що був знайомий з Іваном Бакановим до початку його роботи у відомстві. Втім, додав, що має право на приватність і не зобов'язаний коментувати, кого і чому він запросив на свято.

Також без відповіді Суркіс залишив запитання, що Баканов і Шефір подарували йому в чорному ящику.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Баканов був присутній на ювілеї Суркіса "як оперативний співробітник"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147630
 
 
 Топ коментарі
 
Представитель оккупанта теперь будет отвечать за оккупированные территории. Браво зебилы, ви пробили це разом. Таких зашкваров при Порошенко не было. Новинского сажать явно никто не собирается.Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове - Цензор.НЕТ 3990
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Суркис его пригласил, как человека и друга, а он пришел, как оперативный работник.. Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове - Цензор.НЕТ 4310 Сюжет для Голливуда или Болливуда?... Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове - Цензор.НЕТ 9877
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А друг казав що вiн як апиративный сатрудник там був...Коротче два пiсдуна зiбрались разом ...
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А можно озвучить весь список друзей Суркиса,Медведчука и Вовы Путина среди 95-го квартала и прочих слуг народа?
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Он просто людей за дураков держит. И Баканов и Шефир капитально подставили Зеленского.Друзья -это хорошо но иногда лучше от них избавляться и не назначать на госслужбу.Будет такой Глава СБУ реформировать спецслужбу? Конечно нет.
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Ну шо, посадит ли ЗЕ друга Суркиса? Или быстрее оперативный сотрудник Баканов разоблачит преступников?
ПеС: Скорее всего Суркису придётся жениться на Баканове и удочерить ЗЕ 😷😴
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Творят без стыда и совести и смеются над простыми людьми. Хотя-бы Президент пристыдил бы своих " слуг народа" до скромности и не афишировать свои похождения по свадьбам и днях рождений в это нелегкое время. Одни воюют - другие от жыру бесятся. Так можно и до следующих выборов свой рейтинг опустить в никуда.
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Похоже таки да, в ВР "злейшие враги" а за столом - лепшие друзья.
Как всё историю независимой Украины. Я запросив його до себе на ювілей як друга, а не як посадову особу, - Суркіс про Баканова - Цензор.НЕТ 9610
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как друга ка пафосно или как крышу А Баканову пора подумать он гос чиновник высшего ранга к доступу к гос тайне или продолжает быть паяцем по вызову олигархата
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Черт Суркис спалил экзорциста. Обычно наоборот бывает.
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И давно дружат 70 летний Суркис и 45 летний Баканов ?
И совсем глупый вопрос: и что обедняет эту дружбу. Я запросив його до себе на ювілей як друга, а не як посадову особу, - Суркіс про Баканова - Цензор.НЕТ 8680
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баканов-чёрт под прикрытием..., вот же ж ******..., других слов просто нет.
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Він ще б сказав, що йому було погано і Бакланов з Зефіром принесли йому клізьму. Взагалі людей вже за ідіотів вважають. Ну я розумію, що 73% і пояснювати нічого не потрібно. Але решта ж не ідіоти, щоб на таку туфту купитись.
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А ті решта, 5 років, на яку туфту купувалися? На якусь іншу? А 28 років на яку купувалися?
Нема в Україні іншої туфти, за іншою треба їхати закордон.
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За всі роки незалежності більшість завжди купувалась на ту туфту, яку найбільше продукує телевізор. Ось тому такий результат завжди мали. Тільки два коротких періоди були коли телевізор не діяв, це коли були майдани. Тоді більше довіряли тому, що відбувалось насправді, в прямих ефірах, а потім знову лапша на вуха електорату і понеслось по новому колу. Не хоче народ, в основній своїймасі думати, аналізувати і робити правильні висновки.
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Вот же зе-скот ,, а врал что был на оперативной работе . .
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Как передает Цензор.НЕТ, Баканов подтвердил, что присутствовал на вечеринке Суркиса, и рассказал, что был на юбилее "как оперативный сотрудник". Источник: https://censor.net.ua/n3147142
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А Зеленский молодец, с олигархами борется, как и обещал. То к Суркису Баканова с Шефиром заслал, то сам с Коломойским встречается. Олигархи аж пищат от такой борьбы.
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Ну, що, нам не звикати, настання нової епохи відкладається.
НБУ задешево скупить долари. Старі копійки анулюють, 5 і 10 гривень зроблять копійками, долар продадуть дорожче і все буде чудово.
Друзі заживуть як в казці.
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