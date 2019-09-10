 Я запросив його до себе на ювілей як друга, а не як посадову особу, - Суркіс про Баканова

Як передає Цензор.НЕТ, у коментарі кореспонденту LIGA.net Григорій Суркіс заявив, що запросив Івана Баканова на святкування свого 70-річчя як друга, а не чиновника. Водночас він ухилився від прямої відповіді на запитання, які стосунки у нього з нинішнім главою СБУ.
"Я не дружу з кріслами. Я дружу з людьми. Ми люди чи нелюди?" - заявив депутат журналісту.
Крім того, Григорій Суркіс зазначив, що був знайомий з Іваном Бакановим до початку його роботи у відомстві. Втім, додав, що має право на приватність і не зобов'язаний коментувати, кого і чому він запросив на свято.
Також без відповіді Суркіс залишив запитання, що Баканов і Шефір подарували йому в чорному ящику.
ПеС: Скорее всего Суркису придётся жениться на Баканове и удочерить ЗЕ 😷😴
Как всё историю независимой Украины.
И совсем глупый вопрос: и что обедняет эту дружбу.
Нема в Україні іншої туфти, за іншою треба їхати закордон.
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Как передает Цензор.НЕТ, Баканов подтвердил, что присутствовал на вечеринке Суркиса, и рассказал, что был на юбилее "как оперативный сотрудник". Источник: https://censor.net.ua/n3147142
НБУ задешево скупить долари. Старі копійки анулюють, 5 і 10 гривень зроблять копійками, долар продадуть дорожче і все буде чудово.
Друзі заживуть як в казці.
Сергей Наумович
@sergonaumovich
«Я не дружу з кріслами. Я дружу з людьми» Гениально))