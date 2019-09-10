 Я запросив його до себе на ювілей як друга, а не як посадову особу, - Суркіс про Баканова

Як передає Цензор.НЕТ, у коментарі кореспонденту LIGA.net Григорій Суркіс заявив, що запросив Івана Баканова на святкування свого 70-річчя як друга, а не чиновника. Водночас він ухилився від прямої відповіді на запитання, які стосунки у нього з нинішнім главою СБУ.

"Я не дружу з кріслами. Я дружу з людьми. Ми люди чи нелюди?" - заявив депутат журналісту.

Крім того, Григорій Суркіс зазначив, що був знайомий з Іваном Бакановим до початку його роботи у відомстві. Втім, додав, що має право на приватність і не зобов'язаний коментувати, кого і чому він запросив на свято.

Також без відповіді Суркіс залишив запитання, що Баканов і Шефір подарували йому в чорному ящику.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Баканов був присутній на ювілеї Суркіса "як оперативний співробітник"