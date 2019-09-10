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Все про:Зеленський (2685) Коломойський (542) Гончарук_Олексій (67)

 Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук зустрілися з бізнесменом, ексголовою Дніпропетровської ОДА Ігорем Коломойським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським 01

На зустрічі обговорювались "питання ведення бізнесу в Україні". Також йшлося про енергетичну сферу.

Нагадаємо, в червні під час форуму "Діалог бізнесу і влади" Зеленський закликав підприємців інвестувати в оновлення інфраструктури Донбасу. Крім того, він звернувся до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у вирішенні соціальних проблем.

Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським 02

Читайте також: Коломойський розповів, про що говорив із Порошенком під час особистої зустрічі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147628
 
   
 Топ коментарі
 
Это плохо. Беня не вернулся сюда, чтобы сделать Украине хорошо. Он приехал ее грабить. Теперь он это будет делать не стесняясь, в открытую. Как таковых механизмов защиты от него уже почти нет.
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Для них Украина и есть бизнес.
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Опять этот Парашенка и парахаботы подставили нашего преЗЕдента, ну видно же ведь что он не хотел туда ехать, ну не любит он олигархов и особенно Коломойского . Да сколько же этот Парашенка и Парахаботы будут подставлять нашего преЗЕдента??
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ЗЕмародёры на сходке. Решают как дальше уничтожать Украину при поддержке 73% хохлов малороссов покацапленных.
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А Суркис где? Готовит отчет ревизионной комиссии?)
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не, он готовит Конституцию автономной республики Донбасс, строго в соответствии с поправками которые ЗЕбилы примут в Конституцию Украины. Все при деле.
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Вам же говорили, что хотят прозрачные условия для ведения бизнеса- ну вот, встречаються не таясь, а не по ночам как раньше.Но судя по-всему перед Законами все равны, но кое-кто все же равнее, на что сторонники "новых" лиц, правда со старыми жопами скажут : " ну то таке"
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вы все путаете закон и право. никто не помешает зебилам принять закон - все деньги украины принадлежат бене.. и вы все будете ему равны и должны..)))
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Ну театр то громко сказано..так, Шапито для голоумок..
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Зебилы, ну так зеБЕНИН телепузик чьи интересы будет представлять?)
А где все эти нацжены? Так кто теперь, будет наживаться на крови?
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говорящие головы, играющие роль "преЗЕдента" и "премьера" пришли к настоящему презеденту... "зебилы" так и не поняли кого они на самом деле выбрали... Карабас-барабас
и его куклы. Вот и у нас сказку сделали былью... Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським - Цензор.НЕТ 3263
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По моему наоборот Коломойский назначил встречу Президенту зашквар на зашкваре либизание перед волками ни к чему хорошему не приведет они уже ЗЕ переварили наполовину
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Бене надо ещё такую плётку дать, ну шоб уже точно был образ Карабаса Барабаса избивающего своих ватных кукол прислуг.
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Похоже ЗЕ начал отбиваться от рук папы. Понеслась пи...да по кочкам. Сладкие купания в ваннах Суркиса и Мертвечука, флирт с Ренатом А. ... конфеты, цветы, слова любви. Папик нервничает, решил провести строевой смотр, лично.
Девчонку не удержать, пойдёт во все тяжкие. Залетит, однозначно.
Петя в слезах и соплях, в списке ухажёров он последний.
Младшая сестра -Бакланов, уже на сносях
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Удав Бєня ні до чого горлопенили зелені мавпи, коли стадом бігли обирати ШимпанЗЕ Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським - Цензор.НЕТ 4839
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Типа вышли из подполья ,потихоньку приручили народ и теперь в открытую крутят гешефт. Прощай приватбанк, коломойло проглотит всё и неподавится. Злупонь нынче в тренде
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Зачем ныкаца, они пробно пару раз ссыкнули зебилам в рожу, те утёрлись со словами шо то была роса и всё хорошо. Ну как бЭ всё - вопрос решён, теперь уже можно ссать в открытую.
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Я так понял, Коломойский сказал, что даже два киоска он красить не собирается
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Перестаньте посыпать голову пеплом все На эту тему есть еврейский анекдот :

Приходит еврей к раввину и жалуется, как у него всё плохо, семья болеет, работы и доходов нет, чёрная полоса во всём. Рэбэ посоветовал, мол а ты разложи во всех комнатах записочки "так будет не всегда", будешь ходить, видеть их, постепенно научишься мыслить позитивно и жизнь поменяется. Через пару месяцев приходит еврей, благодарит раввина, дескать, жизнь наладилась, все семейные проблемы решены, во всём везёт, в делах прибыль. Раввин спрашивает, чего ж ты пришёл ко мне, просто поблагодарить или ещё совет нужен ? На что еврей отвечает, что всё хорошо, но хочет узнать, что с записочками делать теперь - выкинуть ? Раввин невозмутимо ответил, мол, зачем, пусть лежат . . .

Так что вспомните, как при Януковиче казалось, что жизнь закончилась, безысходность и безнадёга, изменить ничего нельзя . . . Аж тут раз - и нету Януковича, всё круто поменялось.
Сегодня эти, на фотографии, считают себя хозяевами жизни. Но записочки "так будет не всегда" лежат . . .
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Є підозра, що спілкуються виключно украЇнською мовою
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Ну здравствуй дедушка Каломой, борода из ваты...
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"..На встрече обсуждались "вопросы ведения бизнеса в Украине""...., кто бы сомневался.. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Роман Рябчук

@ryabtchuk_roman

Как сообщают достоверные источники, эти джентльмены обсуждали, как вы....ть Ахметова.
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фуф.. ну слава Богу. А я у ж подумал что они обсуждали как поднять уровень жизни ЗЕбилов, зарплаты там пенсии увеличить. А они про то как у Ахметки отжать и забрать себе...Ну теперь я спокоен, всё по старому.
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Да ну... По лицам же видно, за пенсии терли...
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Himikus‏ @MrHimikus 24 часа назад

Коли я чую слово "дефляція" мене починає колотить. Я вже три таких "дефляції" пережив, а зараз, бачу, 4-та насувається. Ми - не Японія, де дефляція норма, а Уряд вже не знає що придумати, щоб ту дефляцію хоч трохи зупинити. Дефляція в Україні - це неминуче падіння рівня життя.За час української незалежності лише у 1998 і 2003 рр. інфляція = 0%, а дефляція - 2002, 2008 та 2013 рр. Протягом всіх інших років було невпинне зростання цін. І ось знов. 2019 р. Держстат фіксує дефляцію. З досвіду кажу: Дефляція у нас - це договорняк і криза. Винятків не булоЗеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським - Цензор.НЕТ 6191.

1998 р. Після року 0% інфляції у нас все рухнуло. До речі в цей час в кацапії була дефляція. Далі на росії стався " чорний вівторок". Так як економіка України на 90% тоді була залежна від рашки, ми відчули все по-повній. Обвал гривні з 2 грн до майже 5грн/ 1 долар. Дефолт.Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським - Цензор.НЕТ 6191
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2008 р. Дефляція. Популістична заява Тимошенко: "якщо в якомусь регіоні в серпні на тлі загальної дефляції буде відмічена інфляція,то буде подано документи на відставку". Відставки не було, бо сталась не інфляція - стався повний п"дець. Гривня рухнула на 60% з 5,6 грн до 8,3грн/$
2013-2013 р. Азірівщина. Падіння в-ва, а уряд рапортує про дефляцію, і взагалі "не треба скіглиті, треба браті лопату" © Народ лопату взяв і відправив Міколу в Ростов. Майдан. Війна.. Гривня худне на 160%. Багато хто винить Майдан, насправді девальвація була неминуча ще з 2012Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським - Цензор.НЕТ 8079Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським - Цензор.НЕТ 8079.

2019. І знову дефляція, а "на манеже всьо тє же". Команда, яку привів Майдан, усунена від керування країною, натомість повернувся Кучма-Пінчук (1998), Йулька-Беня (2008), молоді регіонали Разумков-Богдан-Зеленський. Ну штож. Четвертий раз, так четвертий. Ми готові. А чи готові вони?
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Наконец-то наш Зелька отберет наши деньги у плохих олигархов и отдаст хорошим... Ура!!!
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Картина неповна богдана не вистачає
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Ой вибачте в куточку непомітний напевно наказаний
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Роман Рябчук

@ryabtchuk_roman

1 ч

Как сообщают достоверные источники, эти джентльмены обсуждали, как ******* Ахметова.
Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським - Цензор.НЕТ 1023
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А зебильчата вякают даже здесь, но как-то робко, неуверенно.
Трудно, видать, приплести Пецю к новостям о том, как Бабломойский заслушивает отчёты и раздаёт пенделя своим Буратинкам. А без слова "Пеця" их посты не оплачиваются Офисом Бени.
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По наличию листов а4 и блокнотов перед каждым из присутствующих на фото сразу становится понятно:
господа слева - пришли на встречу "докладывать"
руководство справа - пришло выслушать отчеты подчиненных
мужчина в центре - подготовил блокнот чтобы бегло конспектировать поручения руководства после ознакомления с подготовленными докладами.

Шефир сел справа хоть для какой-то симметрии на фото, хоть 73% и так бы зашло, но извернулся немного, молодец.
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Водичку теж Коломойського попивають, моршинську.Коломойського стає щоразу більше. В інтерв'ю Коломойського, напевно, розкрита програма діяльності уряду і президента?
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Плохо что не осталось уже на цензоре зебилов. Спросить бы их мнение.
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Показове фото.

Перед ким лежать папір та олівці?
Перед ким не лежать папір та олівці?
Хто в цьому кодлі повинен записувати?
Кто в цьому кодлі не записує, а за ким записують?
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Зустріч ляльки Зеленої шмарклі та її ляльковода каломойші

так званий президент України, відомий у світі, як блазень Зелена шмаркля, просто дотримується наказів та отриманого ним від його ляльководів плану по зливу України та перетворенню її на малорассєянський фєдєральний округ усєя раші-паРаші, накази блазню та його шоблі давно віддані.

МІНСЬК-3. як Зелена шмаркля закінчить війну.

"проста пєрєстать стрєлять" або КАКИЕ ВАШИ УСЛОВИЯ?

Волонтер Тим Златкин пишет в заметке "МИНСК-3 -- Что он несёт нам?" как прекратится война по сценарию пуйла, когда рашистский резидент, он же зелёная сопля, он же жалкий фигляр, нынче играющий роль Президента Украины согласится:

На данный момент кремль осуществляет активное давление на нынешнее руководство Украины в принятии так называемых Минских соглашений нового формата.
Спешу напомнить, что подписанный ранее Кучмой тот же Минск-2 не ратифицирован Верховной Радой, а потому не являются полностью легитимным. Тем не менее, украинская сторона придерживается их выполнения ещё со времён Порошенко, тогда как россия не спешит отводить свои войска с Донбасса, а та же территория Дебальцево остаётся неподконтрольной законным украинским властям.
При нынешней монополизации власти единственной политической силой возникла большая вероятность, если не сказать - угроза, полного принятия нового формата, навязанного мошквой, который будет закреплён решением Верховной Рады и подписан Президентом Украины.

О чем речь?

Во-первых, перевод оккупированной территории в закрытый автономный округ. Это противоречит нынешней Конституции, но как показала практика, изменения внести новоизбранные парламентарии успеют за пару часов пленарного заседания.
Учтите, дискуссия ведётся даже не об особом статусе оккупированного Донбасса, а именно автономии. И не по примеру Крымской. Закрытая автономия, понимаете? Свои органы власти, независимые от Киева. Боевики остаются вооруженными формированиями Дыры. Милиция не подчиняется аваковскому МВС. Ни копейки налогов в бюджет Украины не уходят. А Киев должен финансировать все безумные требования чепушилина и компашки. Точка.

Во-вторых, это полная амнистия боевиков. Повторяю: полная амнистия. Всех. Без исключения. И не утешайте себя иллюзиями о хотя бы криминальной ответственности перед украинскими судами убийц и мародёров. За пытки и грабежи боевикам ничего не будет. Понять и простить. Только так.

В третьих, лидеров боевиков доизбирают в состав нынешнего парламента. Либо их марионеток, тут уже "как народ Донбасса решит". Однако, выборы состоятся. Причём, состоятся полностью под контролем российских войск. Максимум кого пустят поглядеть хоть глазком - лояльных кремлю ОБСЕшников.

Четвёртое - отведение рассеянских вооруженных сил с территории Донбасса года через два. Пока не сформируются и не прибудут подразделения миротворческого континента. О Кейфор речи не идёт, только раздробленные части Голубых Касок на отдельно согласованные объекты инфраструктуры.
Контролировать границу украинским властям позволят в лучшем случае в конце следующего года пограничной полицией. Да-да, ДПСУ в скором времени уже не будет, вы не знали? Лишь полицейские подразделения, лишь слегка усиленные нетяжёлой техникой.

Исходя из вышесказанного, будем ли мы спокойно наблюдать за легитимизацией описанного формата договорённостей, навязанного российской стороной?
Наверное, нет. Пара-тройка митингов конечно состоится, но особого результата не дадут. Сильного сопротивления не ожидается.
Так шо, всё по плану (москальскому), идём ко дну.

https://www.facebook.com/TimZlatkin/posts/746181915795548?__tn__=H-R
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