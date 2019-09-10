 Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

На зустрічі обговорювались "питання ведення бізнесу в Україні". Також йшлося про енергетичну сферу.

Нагадаємо, в червні під час форуму "Діалог бізнесу і влади" Зеленський закликав підприємців інвестувати в оновлення інфраструктури Донбасу. Крім того, він звернувся до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у вирішенні соціальних проблем.

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