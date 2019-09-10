 Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
На зустрічі обговорювались "питання ведення бізнесу в Україні". Також йшлося про енергетичну сферу.
Нагадаємо, в червні під час форуму "Діалог бізнесу і влади" Зеленський закликав підприємців інвестувати в оновлення інфраструктури Донбасу. Крім того, він звернувся до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у вирішенні соціальних проблем.
И так все)))
А где все эти нацжены? Так кто теперь, будет наживаться на крови?
и его куклы. Вот и у нас сказку сделали былью...
Девчонку не удержать, пойдёт во все тяжкие. Залетит, однозначно.
Петя в слезах и соплях, в списке ухажёров он последний.
Младшая сестра -Бакланов, уже на сносях
Приходит еврей к раввину и жалуется, как у него всё плохо, семья болеет, работы и доходов нет, чёрная полоса во всём. Рэбэ посоветовал, мол а ты разложи во всех комнатах записочки "так будет не всегда", будешь ходить, видеть их, постепенно научишься мыслить позитивно и жизнь поменяется. Через пару месяцев приходит еврей, благодарит раввина, дескать, жизнь наладилась, все семейные проблемы решены, во всём везёт, в делах прибыль. Раввин спрашивает, чего ж ты пришёл ко мне, просто поблагодарить или ещё совет нужен ? На что еврей отвечает, что всё хорошо, но хочет узнать, что с записочками делать теперь - выкинуть ? Раввин невозмутимо ответил, мол, зачем, пусть лежат . . .
Так что вспомните, как при Януковиче казалось, что жизнь закончилась, безысходность и безнадёга, изменить ничего нельзя . . . Аж тут раз - и нету Януковича, всё круто поменялось.
Сегодня эти, на фотографии, считают себя хозяевами жизни. Но записочки "так будет не всегда" лежат . . .
Роман Рябчук
@ryabtchuk_roman
Как сообщают достоверные источники, эти джентльмены обсуждали, как вы....ть Ахметова.
Коли я чую слово "дефляція" мене починає колотить. Я вже три таких "дефляції" пережив, а зараз, бачу, 4-та насувається. Ми - не Японія, де дефляція норма, а Уряд вже не знає що придумати, щоб ту дефляцію хоч трохи зупинити. Дефляція в Україні - це неминуче падіння рівня життя.За час української незалежності лише у 1998 і 2003 рр. інфляція = 0%, а дефляція - 2002, 2008 та 2013 рр. Протягом всіх інших років було невпинне зростання цін. І ось знов. 2019 р. Держстат фіксує дефляцію. З досвіду кажу: Дефляція у нас - це договорняк і криза. Винятків не було.
1998 р. Після року 0% інфляції у нас все рухнуло. До речі в цей час в кацапії була дефляція. Далі на росії стався " чорний вівторок". Так як економіка України на 90% тоді була залежна від рашки, ми відчули все по-повній. Обвал гривні з 2 грн до майже 5грн/ 1 долар. Дефолт.
2013-2013 р. Азірівщина. Падіння в-ва, а уряд рапортує про дефляцію, і взагалі "не треба скіглиті, треба браті лопату" © Народ лопату взяв і відправив Міколу в Ростов. Майдан. Війна.. Гривня худне на 160%. Багато хто винить Майдан, насправді девальвація була неминуча ще з 2012.
2019. І знову дефляція, а "на манеже всьо тє же". Команда, яку привів Майдан, усунена від керування країною, натомість повернувся Кучма-Пінчук (1998), Йулька-Беня (2008), молоді регіонали Разумков-Богдан-Зеленський. Ну штож. Четвертий раз, так четвертий. Ми готові. А чи готові вони?
Роман Рябчук
@ryabtchuk_roman
1 ч
Как сообщают достоверные источники, эти джентльмены обсуждали, как ******* Ахметова.
Трудно, видать, приплести Пецю к новостям о том, как Бабломойский заслушивает отчёты и раздаёт пенделя своим Буратинкам. А без слова "Пеця" их посты не оплачиваются Офисом Бени.
господа слева - пришли на встречу "докладывать"
руководство справа - пришло выслушать отчеты подчиненных
мужчина в центре - подготовил блокнот чтобы бегло конспектировать поручения руководства после ознакомления с подготовленными докладами.
Шефир сел справа хоть для какой-то симметрии на фото, хоть 73% и так бы зашло, но извернулся немного, молодец.
Перед ким лежать папір та олівці?
Перед ким не лежать папір та олівці?
Хто в цьому кодлі повинен записувати?
Кто в цьому кодлі не записує, а за ким записують?
так званий президент України, відомий у світі, як блазень Зелена шмаркля, просто дотримується наказів та отриманого ним від його ляльководів плану по зливу України та перетворенню її на малорассєянський фєдєральний округ усєя раші-паРаші, накази блазню та його шоблі давно віддані.
МІНСЬК-3. як Зелена шмаркля закінчить війну.
"проста пєрєстать стрєлять" або КАКИЕ ВАШИ УСЛОВИЯ?
Волонтер Тим Златкин пишет в заметке "МИНСК-3 -- Что он несёт нам?" как прекратится война по сценарию пуйла, когда рашистский резидент, он же зелёная сопля, он же жалкий фигляр, нынче играющий роль Президента Украины согласится:
На данный момент кремль осуществляет активное давление на нынешнее руководство Украины в принятии так называемых Минских соглашений нового формата.
Спешу напомнить, что подписанный ранее Кучмой тот же Минск-2 не ратифицирован Верховной Радой, а потому не являются полностью легитимным. Тем не менее, украинская сторона придерживается их выполнения ещё со времён Порошенко, тогда как россия не спешит отводить свои войска с Донбасса, а та же территория Дебальцево остаётся неподконтрольной законным украинским властям.
При нынешней монополизации власти единственной политической силой возникла большая вероятность, если не сказать - угроза, полного принятия нового формата, навязанного мошквой, который будет закреплён решением Верховной Рады и подписан Президентом Украины.
О чем речь?
Во-первых, перевод оккупированной территории в закрытый автономный округ. Это противоречит нынешней Конституции, но как показала практика, изменения внести новоизбранные парламентарии успеют за пару часов пленарного заседания.
Учтите, дискуссия ведётся даже не об особом статусе оккупированного Донбасса, а именно автономии. И не по примеру Крымской. Закрытая автономия, понимаете? Свои органы власти, независимые от Киева. Боевики остаются вооруженными формированиями Дыры. Милиция не подчиняется аваковскому МВС. Ни копейки налогов в бюджет Украины не уходят. А Киев должен финансировать все безумные требования чепушилина и компашки. Точка.
Во-вторых, это полная амнистия боевиков. Повторяю: полная амнистия. Всех. Без исключения. И не утешайте себя иллюзиями о хотя бы криминальной ответственности перед украинскими судами убийц и мародёров. За пытки и грабежи боевикам ничего не будет. Понять и простить. Только так.
В третьих, лидеров боевиков доизбирают в состав нынешнего парламента. Либо их марионеток, тут уже "как народ Донбасса решит". Однако, выборы состоятся. Причём, состоятся полностью под контролем российских войск. Максимум кого пустят поглядеть хоть глазком - лояльных кремлю ОБСЕшников.
Четвёртое - отведение рассеянских вооруженных сил с территории Донбасса года через два. Пока не сформируются и не прибудут подразделения миротворческого континента. О Кейфор речи не идёт, только раздробленные части Голубых Касок на отдельно согласованные объекты инфраструктуры.
Контролировать границу украинским властям позволят в лучшем случае в конце следующего года пограничной полицией. Да-да, ДПСУ в скором времени уже не будет, вы не знали? Лишь полицейские подразделения, лишь слегка усиленные нетяжёлой техникой.
Исходя из вышесказанного, будем ли мы спокойно наблюдать за легитимизацией описанного формата договорённостей, навязанного российской стороной?
Наверное, нет. Пара-тройка митингов конечно состоится, но особого результата не дадут. Сильного сопротивления не ожидается.
Так шо, всё по плану (москальскому), идём ко дну.
https://www.facebook.com/TimZlatkin/posts/746181915795548?__tn__=H-R