 Після перевірки "ArcelorMittal Кривий Ріг" було звільнено керівника Офісу великих платників податків Бамбізова

10 вересня було звільнено керівника Офісу великих платників податків Євгена Бамбізова, пише видання Політека., передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, минулого тижня він під час брифінгу повідомив ЗМІ про завершення аудиту на "ArcelorMittal Кривий Ріг", який його підрозділ проводив упродовж декількох місяців - з травня цього року. У податківців до підприємства виникли претензії на суму 9 млрд грн - вони пов'язані зі сплатою рентної плати за користування надрами, із заниженням орендної плати за землю та акцизним податком. Крім того, є претензії до компанії й у зв'язку з її роботою з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
У ДПС поспішили спростувати інформацію Євгена Бамбізова. А через кілька днів стало відомо, що керівництво Офісу було звільнено, а діяльність пресслужби, - паралізована.
Нагадаємо, в минулу п'ятницю ЗМІ повідомили, що після оприлюднення інформації про претензії Офісу великих платників податків в ArcelorMittal Кривий Ріг на 9 млрд грн, тиск на податківців дуже посилився. "Кампанія дискредитації роботи Офісу і персонально мене як його керівника набула нової сили. А отже - ми на вірному шляху, що саме по собі радує... Тепер головне, щоб вітчизняна судова система не підвела і довела, що вона є чесною і непідкупною", - заявив тоді Євген Бамбізов.
то ж ясно, для чого це затівалось.
ЕМУ НАДО УКРАИНУ ПРЕВРАТИТЬ В ПУСТЫНЮ
Поздравляю зелебобиков и криворожцев в частности
А западные инвесторы раше мешают . Вот Портнов и старается развалить коалицию запада
Ну, а если Бамбизов накрутил 9 лярдов индусу, то по аналогии группе Приват он должен был бы насчитать 900 лярдов !!!
То ли ДФС еще 06.09.19 продолжает незаконно работать, то ли там полнsе дауны продолжают издавать приказы на бланках ДФС....
Вам Порох був "нє достаточно отлічним"?
Хотєлось нє поймі чєво, то лі большой і чістой любві, то лі рєволюціі, то ли сєврюжини с хрєном...
Їдуть не тому, що злидні, а тому що заробітки вигідні. Вигідно їхати у країну де життя дорожче, і зарплати на дорожче життя розраховані і витрачати вдома, де все дешевше. Поляки їдуть у Англію, Францію та Германію, Українці у Польщу та Чехію, а до нас уже їдуть узбеки, скоро їх тут буде не менше як у раші.
И не обзывайте зебилов зебобиками, бо ихтутнет.
объявить о выплате дивидендов, но не на 11 миллиардов, а на всю нераспределённую прибыль (42 млрд. грн.). Поскольку 95% акций принадлежит их немецкому подразделению, бабахнуть эти деньги на валютный рынок для покупки евро или долларов (для выплаты дивидендов). От такой суммы одномоментной курс улетит в тартарары и министр финансов с главой НБУ в Кривой Рог приползут на коленях просить пощады. А потом, когда нужна будет оборотка, заводить по чуть-чуть деньги с той же Германии в качестве ссуды от головного предприятия (ещё и на курсовой разнице подзаработают). Вся стабильность обнулится за 2 недели, начнётся паника и НБУ придётся вводить ограничения на валютном рынке либо сжечь резервы, а оппозиция сможет кричать, что новая команда обделалась и за 3 месяца просрала все позитивные достижения в экономике, достигнутые тяжёлым 5-летним трудом "папередников". А курс - это та штука, которую люди властям в этой стране не прощают . . .
Параллели "вся власть у ЗЕ" и "гривня обвалилась" люди в голове проведут быстро.