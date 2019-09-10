 Після перевірки "ArcelorMittal Кривий Ріг" було звільнено керівника Офісу великих платників податків Бамбізова

10 вересня було звільнено керівника Офісу великих платників податків Євгена Бамбізова, пише видання Політека., передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, минулого тижня він під час брифінгу повідомив ЗМІ про завершення аудиту на "ArcelorMittal Кривий Ріг", який його підрозділ проводив упродовж декількох місяців - з травня цього року. У податківців до підприємства виникли претензії на суму 9 млрд грн - вони пов'язані зі сплатою рентної плати за користування надрами, із заниженням орендної плати за землю та акцизним податком. Крім того, є претензії до компанії й у зв'язку з її роботою з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

У ДПС поспішили спростувати інформацію Євгена Бамбізова. А через кілька днів стало відомо, що керівництво Офісу було звільнено, а діяльність пресслужби, - паралізована.

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Нагадаємо, в минулу п'ятницю ЗМІ повідомили, що після оприлюднення інформації про претензії Офісу великих платників податків в ArcelorMittal Кривий Ріг на 9 млрд грн, тиск на податківців дуже посилився. "Кампанія дискредитації роботи Офісу і персонально мене як його керівника набула нової сили. А отже - ми на вірному шляху, що саме по собі радує... Тепер головне, щоб вітчизняна судова система не підвела і довела, що вона є чесною і непідкупною", - заявив тоді Євген Бамбізов.