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Все про:Кривий Ріг (268) Арселор (29) Бамбізов (14)

 Після перевірки "ArcelorMittal Кривий Ріг" було звільнено керівника Офісу великих платників податків Бамбізова

Аудиторська перевірка найбільшого меткомбінату країни завершилася звільненням топ-менеджера Офісу, а результати самої перевірки з їхніми багатомільярдними донарахуваннями намагаються ігнорувати і зам'яти на рівні Державної податкової служби, повідомляють джерела в ДПС.

10 вересня було звільнено керівника Офісу великих платників податків Євгена Бамбізова, пише видання Політека., передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, минулого тижня він під час брифінгу повідомив ЗМІ про завершення аудиту на "ArcelorMittal Кривий Ріг", який його підрозділ проводив упродовж декількох місяців - з травня цього року. У податківців до підприємства виникли претензії на суму 9 млрд грн - вони пов'язані зі сплатою рентної плати за користування надрами, із заниженням орендної плати за землю та акцизним податком. Крім того, є претензії до компанії й у зв'язку з її роботою з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

У ДПС поспішили спростувати інформацію Євгена Бамбізова. А через кілька днів стало відомо, що керівництво Офісу було звільнено, а діяльність пресслужби, - паралізована.

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Нагадаємо, в минулу п'ятницю ЗМІ повідомили, що після оприлюднення інформації про претензії Офісу великих платників податків в ArcelorMittal Кривий Ріг на 9 млрд грн, тиск на податківців дуже посилився. "Кампанія дискредитації роботи Офісу і персонально мене як його керівника набула нової сили. А отже - ми на вірному шляху, що саме по собі радує... Тепер головне, щоб вітчизняна судова система не підвела і довела, що вона є чесною і непідкупною", - заявив тоді Євген Бамбізов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147627
 
 
 Топ коментарі
 
та віддайте вже той арселор коломойскому.
то ж ясно, для чого це затівалось.
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Звиняйте,але треба платити в пенсійний фонд Ізраїлю гроші.Хто ще не вірить,що оця влада-ворів оббере всю Україну? После проверки "ArcelorMittal Кривий Ріг" был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизов - Цензор.НЕТ 4115
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Зная стиль и методы проведения проверок налоговой из 9 лярдов претензий, РЕАЛЬНО там можно предъявить 90 тысяч грн !!!
Ну, а если Бамбизов накрутил 9 лярдов индусу, то по аналогии группе Приват он должен был бы насчитать 900 лярдов !!!
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та віддайте вже той арселор коломойскому.
то ж ясно, для чого це затівалось.
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Так индусы деньги начали выводить из Украины. **** ПОТИРАЕТ РУКИ
ЕМУ НАДО УКРАИНУ ПРЕВРАТИТЬ В ПУСТЫНЮ
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430 миллионов долларов инвестиций за раз улетели из Украины.
Поздравляю зелебобиков и криворожцев в частности
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Надо понимать суть кацапской империи - ИМ ВАЖНО ОПУСТОШИТЬ УКРАИНУ И СДЕЛАТЬ ЗАВИСИМОЙ.
А западные инвесторы раше мешают . Вот Портнов и старается развалить коалицию запада
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Зеля жжот красава! Так нужно со всей Украиной но не только со своим мухосранском делать!
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претензии на сумму 9 млрд грн - связаны с уплатой рентной платы за пользование недрами, с занижением арендной платы за землю и акцизным налогом. не хило петрилло получал с этого завода.
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Зная стиль и методы проведения проверок налоговой из 9 лярдов претензий, РЕАЛЬНО там можно предъявить 90 тысяч грн !!!
Ну, а если Бамбизов накрутил 9 лярдов индусу, то по аналогии группе Приват он должен был бы насчитать 900 лярдов !!!
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Звиняйте,але треба платити в пенсійний фонд Ізраїлю гроші.Хто ще не вірить,що оця влада-ворів оббере всю Україну? После проверки "ArcelorMittal Кривий Ріг" был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизов - Цензор.НЕТ 4115
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73% поки невірять. Вони рахуть дівіденди!
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с 28.08.19 начала работу ДПС (Державна податкова служба), а ДФС (Державна фіскальна служба) приостановила свою деятельность!!!
То ли ДФС еще 06.09.19 продолжает незаконно работать, то ли там полнsе дауны продолжают издавать приказы на бланках ДФС....
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Ну уволили на основании заявы . Или как только уволился, сразу стал правдолюбцем и всю правду расскажет о чужих преступлениях .
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Как бы не пришлось Бамбизову, как его коллеге Насирову, покататься в разноцветном одеяле в больничку и обратно, а потом в суд. Потом еще нужно будет походить по телеканалам и только после этого его оправдают.
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Зє!біли, до вас уже дійшло, що вони зробили вас разом?
Вам Порох був "нє достаточно отлічним"?
Хотєлось нє поймі чєво, то лі большой і чістой любві, то лі рєволюціі, то ли сєврюжини с хрєном...
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Потрошиная гнида он. Если миллионы украинцев при нём ринулись с Украины от нищеты на заработки и ты его любишь, то ты гнидосос.
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А ти знаєш, що частка поляків які поїхали на заробітки більша за частку українців? Їх Порох вигнав?
Їдуть не тому, що злидні, а тому що заробітки вигідні. Вигідно їхати у країну де життя дорожче, і зарплати на дорожче життя розраховані і витрачати вдома, де все дешевше. Поляки їдуть у Англію, Францію та Германію, Українці у Польщу та Чехію, а до нас уже їдуть узбеки, скоро їх тут буде не менше як у раші.
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Бамбизов, ****, иди работай, а не заглядывай в чужой карман!
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"Криворіжсталь" - єдине підприємство , яке не потребувало вугілля з окупованих територій , коли мусора били батальйон "Донбас" за блокування залізниці.
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Насрать на инвестиции ArcelorMittal Кривой Рог, эта компания не платит налоги и загаживает территорию Украины своими отбросами и испражнениями. Хочет забрать коломойский? Нехай - будем чистый воздух требовать с него. Посмотрим на реакцию Зе - Кривой Рог его город. Скоро увидим - Зе погрязает в коррупции или нет. Сейчас всё просто и видно как на рентгене, а Майдан никто не отменял.
И не обзывайте зебилов зебобиками, бо ихтутнет.
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Индусам для того, чтобы научить Украину правилам приличия в работе с инвесторами, можно просто провести такую комбинацию (и она частично уже началась) :

объявить о выплате дивидендов, но не на 11 миллиардов, а на всю нераспределённую прибыль (42 млрд. грн.). Поскольку 95% акций принадлежит их немецкому подразделению, бабахнуть эти деньги на валютный рынок для покупки евро или долларов (для выплаты дивидендов). От такой суммы одномоментной курс улетит в тартарары и министр финансов с главой НБУ в Кривой Рог приползут на коленях просить пощады. А потом, когда нужна будет оборотка, заводить по чуть-чуть деньги с той же Германии в качестве ссуды от головного предприятия (ещё и на курсовой разнице подзаработают). Вся стабильность обнулится за 2 недели, начнётся паника и НБУ придётся вводить ограничения на валютном рынке либо сжечь резервы, а оппозиция сможет кричать, что новая команда обделалась и за 3 месяца просрала все позитивные достижения в экономике, достигнутые тяжёлым 5-летним трудом "папередников". А курс - это та штука, которую люди властям в этой стране не прощают . . .
Параллели "вся власть у ЗЕ" и "гривня обвалилась" люди в голове проведут быстро.
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