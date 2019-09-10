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 Політика України
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Все про:армія (2556) членство в НАТО (236) Хомчак (61)

 Готовність до повноправного членства в НАТО - стратегічна мета трансформації ЗСУ, - Хомчак

Сьогодні, 10 вересня, начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Руслан Хомчак провів зустріч зі стратегічними радниками високого рівня Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

У зустрічі брали участь генерал-лейтенант Кіт Дейтон від США, Джил Сінклер від Канади, генерал - лейтенант Анджей Фальковський від Республіки Польща, генерал-лейтенант Волькер Гальбауер від Федеративної Республіки Німеччина, генерал-майор Віталіюс Вайкшнорас від Литовської Республіки.

Хомчак наголосив на незмінності досягнення стратегічної мети, закріпленої в Конституції України, - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Під час зустрічі сторони обговорили питання поточного етапу реформування ЗС України, трансформації системи об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління в ЗСУ.

Дивіться також: Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147625
 
   
 Топ коментарі
 
И по этому поводу вы хотите турнуть отсюда натовских инструкторов?
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Та ви шо? "Готуватись" до вступу будете років 100, а там, бажання, саме розсмокчеться?
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Віталій Барабаненко‏ @baraban088 1 час назад

Голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив що українські депутати не можуть виїхати на засідання комітету де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму через голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який з невідомих причин не підписує відрядження
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И по этому поводу вы хотите турнуть отсюда натовских инструкторов?
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Та ви шо? "Готуватись" до вступу будете років 100, а там, бажання, саме розсмокчеться?
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Если Украине втюхают лугандон - никакого НАТО нам не будет
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Віталій Барабаненко‏ @baraban088 1 час назад

Голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив що українські депутати не можуть виїхати на засідання комітету де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму через голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який з невідомих причин не підписує відрядження
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков блокирует поездку украинской делегации на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, где будут рассматривать нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил глава делегации Владимир Арьев.
https://gordonua.com/news/politics/arev-zayavil-chto-razumkov-blokiruet-poezdku-ukrainskoy-delegacii-v-pase-na-zasedanie-komiteta-po-voprosu-narusheniya-prav-krymskih-tatar-1260984.html

Давайте, пожалуйста, ссылки, а то зебы начали заводить песню #вывсёврёте/
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а вже всьо - неактуально. Інструкторів вигнати, ЗСУ розпустити - ми за мир!!! ☮
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Так Слуги п,зди моржової хочуть інструкторів НАТО відправити з України.Хомчак ознайомився з останніми дацзибао великого ЗЄ?
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Пораханутые боты какие-то дивные ))) тупо отрицают высказанное в статье), видать содержательно врать нет о чем
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Готовность к полноправному членству в НАТО - стратегическая цель трансформации ВСУ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9289 Почитал что тут Богдан Яременко предлагает.
Хотелось бы напомнить этому «дипломату», который видимо «хорошо» знает историю конфликтов пост-советского пространства. Когда-то Mikheil Saakashvili предлагал Владимиру Путину формулу, согласно которой Грузия отказывается от интеграции с НАТО, Россия же взамен перестаёт поддерживать сепаратистов. В итоге произошёл 2008 год.
Если Яременко не в курсе этой истории, пусть поговорит с Михаилом Саакашвили, думаю он не пожалеет своего времени и детально расскажет ему что и как.
Наивный господин Яременко, видимо верит что с ним не может произойти то что уже когда-то происходило с другими людьми.
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Ну так новую форму справили, к нату готовы.
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Рассмешил этот илловайский дизертир. Тут уже для всей страны понятно, что зеленые слуги кремля не ведут ВСУ к нато, а ведут к полному уничтожению с целью сдачи Украины *********
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Зеленський: Чи треба нам у ЄС і НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть. Не хочу почуватися неповноцінним
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