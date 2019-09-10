 Готовність до повноправного членства в НАТО - стратегічна мета трансформації ЗСУ, - Хомчак

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
У зустрічі брали участь генерал-лейтенант Кіт Дейтон від США, Джил Сінклер від Канади, генерал - лейтенант Анджей Фальковський від Республіки Польща, генерал-лейтенант Волькер Гальбауер від Федеративної Республіки Німеччина, генерал-майор Віталіюс Вайкшнорас від Литовської Республіки.
Хомчак наголосив на незмінності досягнення стратегічної мети, закріпленої в Конституції України, - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.
Під час зустрічі сторони обговорили питання поточного етапу реформування ЗС України, трансформації системи об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління в ЗСУ.
Конституционный суд получил для оценки законопроект о стратегическом курсе Украины на членство в ЕС и НАТО
https://censor.net.ua/n3088557
ссылка на которую дана под этой статьёй...
Голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив що українські депутати не можуть виїхати на засідання комітету де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму через голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який з невідомих причин не підписує відрядження
https://gordonua.com/news/politics/arev-zayavil-chto-razumkov-blokiruet-poezdku-ukrainskoy-delegacii-v-pase-na-zasedanie-komiteta-po-voprosu-narusheniya-prav-krymskih-tatar-1260984.html
Давайте, пожалуйста, ссылки, а то зебы начали заводить песню #вывсёврёте/
Почитал что тут Богдан Яременко предлагает.
Хотелось бы напомнить этому «дипломату», который видимо «хорошо» знает историю конфликтов пост-советского пространства. Когда-то Mikheil Saakashvili предлагал Владимиру Путину формулу, согласно которой Грузия отказывается от интеграции с НАТО, Россия же взамен перестаёт поддерживать сепаратистов. В итоге произошёл 2008 год.
Если Яременко не в курсе этой истории, пусть поговорит с Михаилом Саакашвили, думаю он не пожалеет своего времени и детально расскажет ему что и как.
Наивный господин Яременко, видимо верит что с ним не может произойти то что уже когда-то происходило с другими людьми.