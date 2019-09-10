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 Київські новини
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Все про:вибори (4478) Київ (6471) Кличко (701) мер (177) Ткаченко Олександр (23)

 "Слуга народу" готує законопроєкт про дострокові вибори мера Києва 8 грудня - "ЛБ"

Парламентська фракція партії "Слуга народу" готує проєкт закону "Про столицю", який, можливо, відкриє шлях до проведення позачергових виборів у Києві на 8 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це LB.ua розповіли джерела в партії.

"Теоретично можуть вибори бути 8 грудня, а можуть і не бути. Залежить від того, як встигнемо написати законопроєкт, подати і провести за процедурою", - розповів один із нардепів.

Одним із найімовірніших кандидатів на Київ від "Слуги народу" вважається Олександр Ткаченко. Водночас, за даними видання, він категорично відмовився претендувати на пост глави КМДА.

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"Вибори - так, КМДА - ні", - передають позицію Ткаченка джерела.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" ініціює новий законопроєкт, який передбачає поділ посади мера і голови Київської міської державної адміністрації.

У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі розподілу повноважень він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147624
 
 
 Топ коментарі
 
А сєпарка кернеса і такого ж трухлявого з Одеси ніхто не чіпає.
Певно, свої.
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Доки не спала хвиля інфантильної захопленості від "зе і Ко", потрібно розставити своїх людей на всіх ключових постах.
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да нет, больше похоже "портнов наше фсье"
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Виталик все
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да нет, больше похоже "портнов наше фсье"
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На пять лет тебе хватит
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Смотря,как "работать" будет
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Порохосту хватит и 100 грамм! "Слуга народа" готовит законопроект о досрочных выборах мэра Киева 8 декабря, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 1534
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В нашей роте порохоскота не было вообще. Свободовцы были.
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Кого цікавить, що було в твоєму роті. "Слуга народу" готує законопроєкт про дострокові вибори мера Києва 8 грудня - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 9034
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А Оксанка та балувана,знає для чого вазелін))
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зараз є "речі" кращої якості
але для зелених і вазелін згодиться ))))
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Доки не спала хвиля інфантильної захопленості від "зе і Ко", потрібно розставити своїх людей на всіх ключових постах.
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судячи з усього кернес та труханов в зе-команді.
незабаром і за Садового візьмуться.
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Садовой уже десятилетия уживается при любой власти.
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Садовий має неформальне ім'я "доля". І доля не та, що фатум, а та, яку занести треба для вирішення будь-якого питання. Так що Садового не чіпатимуть: хто вміє брати- знає як давати.
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А сєпарка кернеса і такого ж трухлявого з Одеси ніхто не чіпає.
Певно, свої.
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У пети спросите, как они при нем 5 лет были и даже агитировали за петю.
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Так же, как и при новой власти. Один держит Харьков, а это одно из доходнейших мест страны, другой держит Одессу - второе место, этих страшно трогать, все разладится, потом поновой строй пылесос.. Уних там прихвачено ВСЕ. Ну а Ктев они уже потихоньку узурпируют. В плюсах КГА, оталось мэра.
Все по приколу, как и ожидалось
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Помню как Юля хотела Черновицкого убрать,как бы так с Виталиком не получилось,ведь разницы между сознанием теперешнего Киева и например Донецка я не вижу
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якщо Зе зробить дострокові вибои мера в КИїві, то Кличко по новій оберуть. А Зе повторить Тимошенко.
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Прикормили ни на шутку от кормушки не оторвать...Гигант мысли уйди достойно и не позорся...
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Любого мэра любого города украины сейчас можно снять законными методами. Что конкретно они там хотят напринимать и зачем?
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Киев- зеленый город! Наконец-то! Кто владеет Киевом тот владеет Украиной как показали оба майдана.
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Да видно, как петисосов пучин, что они уже готовые пучисты, а не путчисты.
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Дурное это занятие. Киевляне опять выберут на свою шею или очередного педалика, или очередного лёню космоса.
Они по каким то "своим" параметрам (неведомым всем остальным жителям Украины) выбирают себе градоначальника. Флаг им в жопу.
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Правильно делает!
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Даже янук 2 года раскачивался. Нынешние его ошибки учли. И шлавное през такой что его и нах можно слить не жалея и другого такого же петрушку поставить. Это схема даже круче чем в рашистане. Даже они до такого не додумались) Молодцы. Это стоит признать. Еще и с наридом им повезло конечно.
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Отлично,пора разогнать этот гадюшник во главе с Кличко,достали эти рейдеры и воры,тысячи обманутых инвесторов новостроек,убитые мосты и дороги,наливайки и мафы,незаконные игральные автоматы по всему Киеву и т.д.,вот где работа для НАБУ и Генпрокурора.
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Зат Керю и Труху хер кто снимет. Они всегда в команде) Там еще допа подтянется.
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А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть вернее смотреть могут не только лишь все мало кто может это делать(генератор случайных фраз Кличко )
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Выходит,,каменный цветок"? Натужно кряхтя"неевыыхоооодииит"
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Януковіч також владу захоплював і що йому це дало?Мабуть шут бажає,щоб було як у Вірменії. "Слуга народа" готовит законопроект о досрочных выборах мэра Киева 8 декабря, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 3477
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не мытьем, так катаньем. Как сладки миллиарды ГИВЦ.
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Мэр и голова КГГА - это разные должности. Голову КГГА зебобики конечно смогут поменять. А вот мэра выбирали жители Киева. Потому у зебобиков руки коротки мэра сменить )).
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Ты, видать, даже название статьи не осилил..
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Мера навіть посадити можно,не тільки прибрати))
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О, чушкан с картинками подтянулся. Не устал, чепушило ?
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Знаешь ли, чушкан, я ем печенье с вареньем, а ты, как жрал дерьмо, так всю жизнь и будешь дерьмо жрать. Так что, завидуй и не переедай на ночь.
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Я конечно все понимаю, но какое он имеет на ето право? Вроде как мера выбирает местный народ а не президент. И почему именно перевыборы в Киеве а не в Харькове или Одессе? Зеленский решил пойти по стопам Парашенка и подмять под себя всю власть?
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Кличко не зробив з Києва Прагу, значить на пенсію.
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похоже Виталику придётся пожаловаться Фирташу, зебобики распоясались
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Слово Закон у назві статті теж треба було у ЛАПКАХ писати.
Зеля й КО знахабніли.... мера обирають жителі міста а не призначає ВР чи будь хто!!! Ніяк будують р@бор@шу0.2 , по тиху.
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Здається меру пОпову (ригу) дозволили тихо піти нах під час Майдану. Але не факт що гіпотетичний мер-зелюк встигне втекти. Буде прикрашати новорічну ЗЕлену "йолку". У кустюмчику клована.
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