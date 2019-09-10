 Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником голови Офісу президента

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента, де розміщено відповідні укази.
Андрій Смирнов - адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Смирнов і партнери".
Ігор Жовква - дипломат, який обіймав посаду керівника Головного департаменту зовнішньої політики і європейської інтеграції в Адміністрації президента з 2014 року.
Он даже в баночку писял у его кореша потому что только ему доверяет.
Так что смантпулировать пытаешься ты.
Я про то что адвокат в советской системе правосудия просто участник спектакля так же как и судьи.
Судьи портнова это точно такие же судьи которые были при совке они не самостоятельные участники процесса а адвокаты это их пара в спектакле.