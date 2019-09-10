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 Політика України
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Все про:Єфремов (270) Зеленський (2685) Офіс Президента (86) Смирнов Андрій (1) Жовква Ігор (1)

 Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником голови Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Смирнова і Ігоря Жовкву заступниками керівника Офісу президента.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента, де розміщено відповідні укази.

Андрій Смирнов - адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Смирнов і партнери".

Ігор Жовква - дипломат, який обіймав посаду керівника Головного департаменту зовнішньої політики і європейської інтеграції в Адміністрації президента з 2014 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147623
 
 
 Топ коментарі
 
Все лучше и лучше. Интересно, как Г+Г это объяснит зебилам.

Портнова на Г+Г уже правозащитником назвали.
Зеленский назначил адвоката экс-регионала Ефремова Смирнова замглавы Офиса Президента - Цензор.НЕТ 1881
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Проклятый барыга, прекрати, что ты делаешь?! Зачем дискредитируешь нашего молодого президента?! Зачем подсовываешь новым лицам старые жопы?!
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Ну а як по іншому.Даремно ти цим хочеш зманіпулювати.Мертветчук петін корєш і пар,значить і твій теж
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Медведчук корешь твоего зе.
Он даже в баночку писял у его кореша потому что только ему доверяет.
Так что смантпулировать пытаешься ты.
Я про то что адвокат в советской системе правосудия просто участник спектакля так же как и судьи.
Судьи портнова это точно такие же судьи которые были при совке они не самостоятельные участники процесса а адвокаты это их пара в спектакле.
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А більше людей у країні на цей пост немає? Обов`язково всіх рішал працевлаштовувати в ОП? Це ви вже в своїх зелених окулярах "кукухою поїхали". Відверте лайно готові їсти, аби з ЗЕ-сортиру. Отямтися нарешті.
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И опять "щирый украинец".Смирнов, какая замечательная украинская фамилия
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вот чем классно Украина, ни кто говно долго терпеть не будет теперь в клочья разорвут комиков, если что...................
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Пока понятно что все логично, собирает юристов, это не инженера электротехники генпрокурором протаскивать.
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сын чучундры ,вон из Украины ,татаромордва позорная,только тогда наступит мир
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Ждем ефремова на высокой должности. Министерство какое по восстановлению убытков феодалов Донбасса..
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