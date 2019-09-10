 Є побоювання, що розгляд деяких законопроєктів затягуватимуть, - Корнієнко про законопроєкт, який передбачає 150 голосів для внесення поправки

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про те, чому "СН" внесли до порядку денного цей законопроєкт наприкінці робочого дня.
"Кожен день - це плюс день до ухвалення, оскільки п'ять днів на друге читання, відповідно, так ми зможемо проголосувати за нього в наступну середу", - зазначив Корнієнко.
На запитання про те, навіщо потрібно було швидше прийняти цей законопроєкт, Корнієнко зазначив: "Так, у нас є побоювання, що деякі законопроєкти з тих, які ми зараз приймаємо за скороченою процедурою, в залі правками будуть спамитися і затягуватися на розгляді".
Не удивлюсь если(!!!) какой нибудь ушлый правовед все «неотложные» быстро принятые законы похерет
Вспомнилось: поспешишь - людей насмешишь (с)
🤗
Рыги не поддержат все поправки, которые идут на пользу украине.
Где ты там 150 депутатов нашел?
Тобто для того щоб навіть подати поправку яку не захоче розглядати СН треба голоси по суті всіх депутатів в залі окрім СН. Бо навіть якщо одна, найменша группа (голос 20 депутатів) не проглосує то залишиться всього 151. Вже впритул.
Це все називається узурпація влади.
Но ответка не менее идиотская - получается, что ни одна фракция даже не сможет вносить поправки, кроме СН.
Вот сегодня сделали большой подарок единщикам...огромный....
Зебобки единщики наверное безумно счастливы...
Порохоскот сделает всё, шобы как можно больше навредить новой власти, а это значит - навредить Украине.
Вот такие вот "патриоты"...
В общем ради счастья владимира александровича...зебобики пойдут на все....