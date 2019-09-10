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 Політика України
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Все про:ВР (5644) законопроект (744) регламент (47) Корнієнко (28)

 Є побоювання, що розгляд деяких законопроєктів затягуватимуть, - Корнієнко про законопроєкт, який передбачає 150 голосів для внесення поправки

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів, що законопроєкт про зміни до регламенту, де для внесення поправок необхідно 150 голосів депутатів, потрібно для того, щоб поправками не затягували розгляд законопроєктів.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про те, чому "СН" внесли до порядку денного цей законопроєкт наприкінці робочого дня.

"Кожен день - це плюс день до ухвалення, оскільки п'ять днів на друге читання, відповідно, так ми зможемо проголосувати за нього в наступну середу", - зазначив Корнієнко.

На запитання про те, навіщо потрібно було швидше прийняти цей законопроєкт, Корнієнко зазначив: "Так, у нас є побоювання, що деякі законопроєкти з тих, які ми зараз приймаємо за скороченою процедурою, в залі правками будуть спамитися і затягуватися на розгляді".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про імпічмент Рада розгляне 12 вересня, - Корнієнко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147622
 
   
 Топ коментарі
 
В раді окрім "слуги народу" ще є 171 депутат http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions
Тобто для того щоб навіть подати поправку яку не захоче розглядати СН треба голоси по суті всіх депутатів в залі окрім СН. Бо навіть якщо одна, найменша группа (голос 20 депутатів) не проглосує то залишиться всього 151. Вже впритул.

Це все називається узурпація влади.
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Ух, как соя с жоппоблоковцами сопротивляеца...
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Засунь ты свою поправку в дупло . Дятел бля ! Из за ваших поправок , не один закон не работает на благо народа .
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Такі закони, які прийняли сьогодні - Україні як мертвому припарка.
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Можна прийняти 300 законів, які нічого не дають і нікуди нікого не зобов'язують, і бідкатись, що їх не приймають. Бюджет ще нікуди не вивезли? Бо від бюджету з такими діячами лишиться лише дірка від бублика і вірус *****.
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Давайте посмотрим правде в глаза, зебилы занимаются плагиатом законов, они только вредят, а не делают благо для Украины.
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То есть если они скопировали закон у ЕС и выдали за свой - это они вредят Украине ? Тогда и ПЁС вредит точно таким же законом . Я же говорил , вам пофиг Украина , вам лишь бы в коментах насрать на других , кто не за Петю . И вы говорите , что не проплаченные боты ?
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Ну вот и враги Украины на рисовываться начали, которые саботируют изменения.
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Засунь ты свою поправку в дупло . Дятел *** ! Из за ваших поправок , не один закон не работает на благо народа .
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теперь вообще законов для людей не будет, бо внутри будут хотелки того кто закон подал, а приниматься они будут пачками без рассмотрения и правок
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Спешат.........
Не удивлюсь если(!!!) какой нибудь ушлый правовед все «неотложные» быстро принятые законы похерет
Вспомнилось: поспешишь - людей насмешишь (с)
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Вносишь правку к закону, готовь обоснование об эффективности, отсутствие коллизий с действующим НПА , иначе молчи и не ной о невозможности что то сказать в ВР .
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Да по 150 гр на рыло и усьо будет хааарррашо!
🤗
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так надіялись,що до цього справа не дійде і тисячами поправок будут гальмувати роботу ради.Шапокляки плять,кто людям помогаєт,тот тратіт врємя зря.А ірка херащенко веде себе стовідсотково як сама погана свекруха,все не так і всі не такі.Бідний її син і бідна майбутня невіста,настрадаются безвинні дітки
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А если там среди мажоритарщиков есть реально грамотный депутат, который хочет внести толковую поправку, что ему делать?
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Так немає в цьому ніякої проблеми,звертається до депутатів,якщо це не аферна поправка,а по справі та по суті,він залюбки знайде підтримку 150 депутатів,вносят її,а там як зала,підтримає чи ні,це вже на їхній розсуд.тут все правильно зроблено,бо ці гниди хотіли цим тільки блокувати роботу.а не щось інше
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СН не поддержит, потому что это их законы, и они не могут быть неправильными.
Рыги не поддержат все поправки, которые идут на пользу украине.
Где ты там 150 депутатов нашел?
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Ух, как соя с жоппоблоковцами сопротивляеца...
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А вы считаете, что это нормально, фактически запретить нардепав вносить поправки к законопроектам? Ведь 150 голосов без СН - нереально.
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В раді окрім "слуги народу" ще є 171 депутат http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions
Тобто для того щоб навіть подати поправку яку не захоче розглядати СН треба голоси по суті всіх депутатів в залі окрім СН. Бо навіть якщо одна, найменша группа (голос 20 депутатів) не проглосує то залишиться всього 151. Вже впритул.

Це все називається узурпація влади.
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Причина понятна - поправками рыги реально злоупотребляли, подавая этих поправок сотни специально для затягивания.
Но ответка не менее идиотская - получается, что ни одна фракция даже не сможет вносить поправки, кроме СН.
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Зачем нужна поправка,если за неё нет 226 голосов?.Артель- напрасный труд.Зе -красава.!Гайд -Парк специально для лузеров возле здания ВРУ организовать .Пущай для публики волають,Яки вони гарни.
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И правда...а зачем..
Вот сегодня сделали большой подарок единщикам...огромный....
Зебобки единщики наверное безумно счастливы... Є побоювання, що розгляд деяких законопроєктів затягуватимуть, - Корнієнко про законопроєкт, який передбачає 150 голосів для внесення поправки - Цензор.НЕТ 4035
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Мы даже догадываемся кем они будут спамиться и затягиваться.
Порохоскот сделает всё, шобы как можно больше навредить новой власти, а это значит - навредить Украине.
Вот такие вот "патриоты"...
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Даже продавцов шаурмы не пожалели изверги...через полгода у них должны быть фискальные кассовые аппараты.... Є побоювання, що розгляд деяких законопроєктів затягуватимуть, - Корнієнко про законопроєкт, який передбачає 150 голосів для внесення поправки - Цензор.НЕТ 8944 и чек...и недай божок...
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Кальянщиков надо прищучить и проституток.Нехай чеки выдають.А то за триппер неского спросить.
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Не переживай...с 1 января 2021-го года...прищучат всех...всех единщиков.....вне зависимости от вида деятельности....
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Та да... зебобики готовы на все..... и гемор с фискальным кассовым аппаратом им не почем...и внесение всего что продаешь в его память тоже мелочи.....главное что бы презЕденту было хорошо....
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Запросто можно будет обойтись смартфоном вместо чеков.
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Можно будет...но суть от этого не меняется..... такситы...шаурмячные....елочные базары....продажа кавунов у дороги....и если бы просто смартфон...сумма и все...а ведь в фискальную память нужно вбить весь переченьт товаров...в случае со смарфоном....в какую то базу....
В общем ради счастья владимира александровича...зебобики пойдут на все....
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