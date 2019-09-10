 Бекірову зробили операцію на серці, він перебуває в реанімації

Як передає Цензор.НЕТ, про це 10 вересня в Фейсбуці написала його дочка Елеонора Бекірова.
"Вчора тата перевели в кардіологічне відділення "Феофанії". Сьогодні йому зробили операцію, яка тривала п'ять годин. Зараз він перебуває в реанімації", - написала вона.
Бекірова підкреслила, що дев'ять місяців у СІЗО не минули для її батька безслідно.
"Це стосується не тільки здоров'я, а й психологічного стану. З ним працюватиме психолог, який, я сподіваюся, допоможе йому морально відновитися", - додала вона.
Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів.