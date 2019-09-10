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 Суспільство
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 Бекірову зробили операцію на серці, він перебуває в реанімації

Звільненому в рамках обміну утримуваними особами між Україною і РФ кримськотатарському активісту Едему Бекірову зробили операцію на серці, зараз він перебуває в реанімації лікарні "Феофанія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це 10 вересня в Фейсбуці написала його дочка Елеонора Бекірова.

"Вчора тата перевели в кардіологічне відділення "Феофанії". Сьогодні йому зробили операцію, яка тривала п'ять годин. Зараз він перебуває в реанімації", - написала вона.

Бекірова підкреслила, що дев'ять місяців у СІЗО не минули для її батька безслідно.

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"Це стосується не тільки здоров'я, а й психологічного стану. З ним працюватиме психолог, який, я сподіваюся, допоможе йому морально відновитися", - додала вона.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147618
 
 
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Фактически, операцию сделали "по скорой". А была ли такая острая необходимость, или стоило подождать неделю, подготовив и пациента, и методику лечения?
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