 Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона, який нещодавно відвідував Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Минулої ночі я поінформував Джона Болтона, що Білий дім більше не потребує його послуг", - написав Трамп у Twitter.
Він зазначив, що не був згоден із багатьма пропозиціями Болтона.
Президент США пообіцяв назвати ім'я свого нового радника з нацбезпеки наступного тижня.
Нагадаємо, наприкінці серпня радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон відвідував Київ і зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.
Вы тоже, в некотором смысле, предсказуемый)
Или! Или. Он просто полезный идиот для кремляди
как писал некто под ником Igor L : Трамп, прогнозований ... (*политик)
А так, по формулировке Трампа, он дал Болтону хороший поджопник!
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
Н.А. Зиновьев