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Все про:звільнення (650) Трамп (1962) Болтон (68)

 Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона, який нещодавно відвідував Україну

Президент США Дональд Трамп відправив у відставку свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Минулої ночі я поінформував Джона Болтона, що Білий дім більше не потребує його послуг", - написав Трамп у Twitter.

Він зазначив, що не був згоден із багатьма пропозиціями Болтона.

Також читайте: США найближчим часом вирішать питання про розмір військової допомоги Україні, - Болтон

Президент США пообіцяв назвати ім'я свого нового радника з нацбезпеки наступного тижня.

Нагадаємо, наприкінці серпня радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон відвідував Київ і зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147616
 
 
 Топ коментарі
 
Трамп самодур.
В нього сьогодні одне, а завтра інше.
Найкращий для нього радник це фуйло.
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Так вказівка з кремля поступила Порошенко саджати? Зебіли свох пусті бошки розіб'ють,але виконають вказівку свого господаря куйла.
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Новости по интернту прошли
Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил том, что депутатскую неприкосновенность с пятого президента Украины Петра Порошенко необходимо снять до 1 января 2020 года.
Рябошапка объяснил, что наличие депутатской неприкосновенности мешает привлечь Порошенко к уголовной ответственности.
Генпрокурор планирует в ближайшее время подать в Верховную Раду постановления о снятии депутатского "иммунитета" с нескольких народных депутатов, в том числе и с Порошенко. Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину - Цензор.НЕТ 2588 Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину - Цензор.НЕТ 2588
Как ты думаешь он на лыжи или на самокат станет?
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Знаешь шо могу тебе нарисовать , шлюха .Я конешно не в Амереке . Но тебя ******* достану .
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Ты *****, Маша. Сама себя провозгласила. Все. Успокойся, *****.
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Защеканка ; я тебя сейчас нарисую . . не пока , а за базар ответишь . муженьку скажи . хай бабло косит .
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Привет, брате. Остервенение некоторых индивидуумов достигло апофигея. Береги нервы, друже.
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Думаю у вас какая личная неприязнь к друг другу, оставлю вас наедине)
Вы тоже, в некотором смысле, предсказуемый)
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Никакой личной неприязни. Оно забожилося на "нетрадиционного" шо меня знайде и вбье.Е пидтверження на цензоре. That's it!!!! Тобто зара воно е пидором. Чи я не правий?
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Что за кипишь? Межконтинентальный диван жмет в районе пипирки? Кто-нибудь разяснит причину такой вражды???
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Я твое дупло неграм на расспродаже выстовлю .
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Маша, зачем ты на ****** отвечала? Ты где, маша?
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Защеканка ! иди к мужу , на кройняк к соседу .
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Так личная неприязнь может возникнуть как по-поводу так и без него, я только не понимаю смысла продолжения ваших диалогов, в таком стиле, это такой способ спустить пар друг на друга?
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No, not really...она - типова зебилка, that's my point.
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У тебя мозгов нет . от куда мнение . Ты таких и словей не знало до недавно .
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Это все из-за обмена военопленных. Не по трамповски. Правильно . Надо свои интересы проводить.
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Трампоиды, АГООООВ! Поясните последнее решение величайшего гения современности, будь ласочка. Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину - Цензор.НЕТ 2638
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Это трехмерные шахматы под водой. Нам, либтардам, нипанять стабильного гения.

Или! Или. Он просто полезный идиот для кремляди
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Не знаю, шо е "либтард". I'm a redneck, Republican. Але чекаю пояснення вид трампоидив....
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Болтон опытный политик много сделал для своей страны и вот попал в немилость маразматика любителя рузкого мира...
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Надо выполнять поставленные задачи, незаменимых нет, а тем более таких важных вопросах, как интересы не только страны, но интересы и президента!
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все шо плел тут этот усатый в мусор ...

как писал некто под ником Igor L : Трамп, прогнозований ... (*политик) Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину - Цензор.НЕТ 5381
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А пока что Трамп всех факает и в хвост и в гриву и еще 5 лет трахать будет потому что он крутой чувак
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Сьогодні ти Болтон, а завтра Болт. Таке життя.
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По словам Болтона , это он сам предложил Трампу уйти в отставку .
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Тогда, по идее, Трамп должен был просто принять отставку...
А так, по формулировке Трампа, он дал Болтону хороший поджопник!
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Болтон написал в Твиттер " Я предложил уйти в отставку вчера вечером , и президент Трамп сказал : " Давай поговорим об этом завтра " .
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Выходит , то , что сказал Трамп и то , что говорит Болтон , - две большие разницы ( если по одесски ) .
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NYT пишет , что главные расхождения во взглядах Трампа и Болтона были в вопросах Афганистана , КНДР и Ирана .
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походу, вместо Болтона, с его позицией государственника, больше всего Трампа удовлетворили бы кремлёвские шлюхи киселев или лавров..
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Шутите? Манька Аблигация ибн Захарова самое то ,
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Кремлевские шлюхи трампарда не интересуют, он больше по питерским, которые обссыкают старых извратов.
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Рошен будет сидеть в тюрьме! Я сказал. Ваш Трамп
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Альтернативно одаренный, не пытался полезным заняться? Например рассказать, что хутин - пуйло?
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а ти, рузкощелепне, забуваєш, треба повторювати?
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Прям что ни день то "новость". Следующий Волкер. Договорняк скатан. Убирают людей которые исполняли роль плохих полицейских. На их место придут добрые полицейский. И это для нас снова таки оч плохо. Следующий будет перезагрузку с рашестаном делать. Мы все равно уже и не пикнем, волну поднимать не будем.
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Рехнулся Дональд Джонович окончательно. Кто ж теперь за него думать-то будет?
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Будем надеятья, что с Украиной это никак не связано.
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Совсем плох Трамп стал...Это уже не деменция, не понимаю, там что, совсем ничего не замечают?
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Лохматое Чмо отрабатывает пленочки с золотым дождем от питерских шлюх.
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пленочек нет , а если бы и были , то не играют роли они . сейчас хоть президент зоофил . никому нет дела .
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Болтон задовбав Трампа и Фуйла своїми вусами, а також Макрона, Меркель і Борю Джонсона.
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Беда неминучая! Траур уже обьявили болтнофилы?
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Некоторые считают Трампа придурковатым, но это не так. Он поумнее многих будет.
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Ставлю галлон моей абрикосовки против поллитры абхазского шмурдяка. Оно из московии.
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Damn, dude...that's a real good queen's English. Ain't got a snowballs's chance in Hell to pass for an American, though....but damn good! Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона, який нещодавно відвідував Україну - Цензор.НЕТ 3587
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Полизаглота в зеркале увидишь! Я просто не стою на месте и стараюсь развиваться. Питання ще є?
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арабську вчи, може багатий клієнт попадеться
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Китайську вивчив вже, чи "бутылка мешает"?
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В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.

Н.А. Зиновьев
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Угу. Только не путайте дирижабль с презервативом.
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Ихний Порошенко, тоже труселями торговал на рынке.
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Болтон ненавидел Рашку , Путлер ненавидел Болтона . Трамп ублажил кремлевского скунса .
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Не привез компромат на Байдена с Украины вот и выгнал да совсем дедушка взбесился
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