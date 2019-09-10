 Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона, який нещодавно відвідував Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Минулої ночі я поінформував Джона Болтона, що Білий дім більше не потребує його послуг", - написав Трамп у Twitter.

Він зазначив, що не був згоден із багатьма пропозиціями Болтона.

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Президент США пообіцяв назвати ім'я свого нового радника з нацбезпеки наступного тижня.

Нагадаємо, наприкінці серпня радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон відвідував Київ і зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.