EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Спорт
  5534  131
Все про:ВР (5644) Геращенко Ірина (929) законопроект (744) регламент (47)

 Депутати обрізали парламенту крила змінами до регламенту, згідно з якими необхідно 150 голосів для внесення поправки, - Геращенко

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що нардепи проголосували в першому читанні за законопроект, який може "обрізати крила" парламенту.

Про це Геращенко розповіла в кулуарах парламенту в коментарі Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроект №1043 про зміни до регламенту Верховної Ради України "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", який сьогодні підтримала в першому читанні ВР.

"Ми вперше бачимо таке, щоб самі депутати обрізали крила парламенту і скорочували право парламентаріїв на законодавчу ініціативу. Ключова функція парламенту - це писати й ухвалювати закони, сьогодні вони це обрізали", - заявила Геращенко.

Читайте також: Геращенко назвала "зеленими чоловічками" колег зі "Слуги народу" - в залі ВР заблокували трибуну

"Вносять норму: для того, щоб підняти в залі поправку треба 150 народних депутатів. В опозиції сьогодні немає навіть 150 депутатів. Так дійсно можна. І це неповага не до опозиції, а до мільйонів українців, неповага до парламенту", - додала нардеп.

Геращенко також обурює назва, яку отримав законопроект. "Насправді депутату в провину ставлять цим законом його функції "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". Депутати зобов'язані писати закони, удосконалювати їх через поправки, а це їм ставиться тут в провину і називається, що якщо ти подаєш поправки, то ти зловживаєш і це робиш погано. Це повний нонсенс", - заявила вона.

Політик прокоментувала свій емоційний виступ з трибуни парламенту, де сказала, що зараз "зелені чоловічки" захопили парламент: "Я не називала фракцію і партію. ​​Я не зрозуміла реакції "Слуг народу". Якщо вони себе в цьому впізнали, то це дуже красномовно", - зазначила Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147612
 
   
 Топ коментарі
 
Какие крылья вам обрезали? Все выглядело гораздо проще:
Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4023
 показати весь коментар
 
А зачем нужна правка, за которую не наберется даже 150 голосов и значит за неё не проголосуют?
Этой любительнице медведчука только б трвндеть
 показати весь коментар
 
Этот пес мне симпатичен. Чего точно не могу сказать о ПЕСе.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Удивляюсь, почему Савченко не взяли в Слугу народа, хотя догадываюсь - она для партии Зеленского слишком умная и культурная.
 показати весь коментар
 
Всё правильно. Вот именно, депутаты в Раже для того, чтобы принимать законы, а не искусственно тормозить их принятие 1 000 и одной "поправкой"! Если поправка действительно годная, думаю, найти 150 чел для её внесения- не проблема.
 показати весь коментар
 
 
Типичная истерика....Вот просто типичная. Пёс настроен только гадить и слюной брызгать.
 показати весь коментар
 
 
Лядь, а 4500 поправок это не обрезанные крылья и никуя не блокировка работы парламента!
 показати весь коментар
 
 
хватит уже идиотских правок тысячами законотворцы гребаные , КАК ВЫ 5 ЛЕТ КУРОЛЕСИЛИ в Парламенте вся страна видела,так что закрой рота регламентная фифа!!!
 показати весь коментар
 
 
И что же будет с Украиной , если Петра посадют ? Конец света , демократиии и Геращенко !
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да не крылья это, а ПЕСу куй подрезали, которым он клал бы на принятия законов, внося поправки херовую тучу.
 показати весь коментар
 
 
Еще пару таких законов и пэтю мы не увидим
 показати весь коментар
 
 
Так смоетсяж.А рукавицы,хто за него шить будет?!
 показати весь коментар
 
Может, это правда..Я очень подозреваю, что за него заступится вся эта продажная европейская шобла, которую так же легко подкупить, как дурному с горы скатиться.
 показати весь коментар
 
 
Аж бигом.Чего стоит только пасе и сев.п2
 показати весь коментар
 
Вывод - не пугать пэтю такими законами до нового года
 показати весь коментар
 
 
Не обрезали крылья а приземлили. Чтобы такие овцы, как Геращенко, не пробовали летать. Такие способны только ползать.
 показати весь коментар
 
 
Партія ПЄС заявила про остаточний перехід у опозицію. І перейменування у "ПЕС Медведчука".
 показати весь коментар
 
 
Этой шалаве, хоть намажь мёдом губы - она всё равно будет кривится.
До чего же мерзкое существо... Прям какую-то брезгливость уже вызывает.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мдааа, Цензор совсем засран зелебобиками.
 показати весь коментар
 
Правильно сделали!Молодцы!Эти тормоза из ЕС и ОПЗЖ ничего не делали и не хотят делать,Лишний раз убедился в правильности своего выбора на выборах.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбанутые, как с ума посходили, такую дичь пишут, аж противно. Не буду вам мешать.
 показати весь коментар
 
хватит летать ! работайте !
для работы депутатом крылья не нужны !
 показати весь коментар
 
 
Надоели уже истерики Ирины Геращенко.
 показати весь коментар
 
 
У 1991році поспілкувався з освіченими туркменами (лікарі, викладачі медінституту середнього і старшого віку). Зайшла мова про політику, президантів, парламенти.
- Нам не потрібна опозиція, Сапармурат Ніязов не помиляється!
- Не помиляється той хто нічого не робить. Опозиція, панове, це не злобні критикани. Опозиція між іншим може конструктивно підказати як оптимально розрулити ту чи іншу ситуацію...
- Нам опозиція не потрібна!
Що далі сталося - усі знають.
 показати весь коментар
 
 
Украина берет пример с Чили, где было введено президентское правление : для экономических реформ в Украине нужна диктатура.
Фактически в Украине введено президентское правление, для экономии средств, надо распустить Раду - она никакой роли, сегодня ,не играет.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору