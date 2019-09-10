 Депутати обрізали парламенту крила змінами до регламенту, згідно з якими необхідно 150 голосів для внесення поправки, - Геращенко

Про це Геращенко розповіла в кулуарах парламенту в коментарі Цензор.НЕТ.
Йдеться про законопроект №1043 про зміни до регламенту Верховної Ради України "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", який сьогодні підтримала в першому читанні ВР.
"Ми вперше бачимо таке, щоб самі депутати обрізали крила парламенту і скорочували право парламентаріїв на законодавчу ініціативу. Ключова функція парламенту - це писати й ухвалювати закони, сьогодні вони це обрізали", - заявила Геращенко.
"Вносять норму: для того, щоб підняти в залі поправку треба 150 народних депутатів. В опозиції сьогодні немає навіть 150 депутатів. Так дійсно можна. І це неповага не до опозиції, а до мільйонів українців, неповага до парламенту", - додала нардеп.
Геращенко також обурює назва, яку отримав законопроект. "Насправді депутату в провину ставлять цим законом його функції "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". Депутати зобов'язані писати закони, удосконалювати їх через поправки, а це їм ставиться тут в провину і називається, що якщо ти подаєш поправки, то ти зловживаєш і це робиш погано. Це повний нонсенс", - заявила вона.
Політик прокоментувала свій емоційний виступ з трибуни парламенту, де сказала, що зараз "зелені чоловічки" захопили парламент: "Я не називала фракцію і партію. Я не зрозуміла реакції "Слуг народу". Якщо вони себе в цьому впізнали, то це дуже красномовно", - зазначила Геращенко.
🤣🤣🤣🤣
До чего же мерзкое существо... Прям какую-то брезгливость уже вызывает.
для работы депутатом крылья не нужны !
- Нам не потрібна опозиція, Сапармурат Ніязов не помиляється!
- Не помиляється той хто нічого не робить. Опозиція, панове, це не злобні критикани. Опозиція між іншим може конструктивно підказати як оптимально розрулити ту чи іншу ситуацію...
- Нам опозиція не потрібна!
Що далі сталося - усі знають.
Фактически в Украине введено президентское правление, для экономии средств, надо распустить Раду - она никакой роли, сегодня ,не играет.