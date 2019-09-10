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Все про:ВР (5644) Геращенко Ірина (929) Разумков Дмитро (185) Слуга народу (285)

 Геращенко назвала "зеленими чоловічками" колег зі "Слуги народу" - в залі ВР заблокували трибуну

Народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила з трибуни ВР.

Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" заволоділи Кримом. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.

Заява Геращенко викликала бурхливу реакцію залу і реакцію спікера Разумкова, який перервав її виступ і різко відповів на її слова.

"Я думаю, не варто порівнювати народних депутатів України з тим, що спостерігали в 2014 році. Це неприпустимо в парламенті нашої держави", - сказав він.

Після цього трибуну оточили представники фракції "Європейська солідарність" і звинуватили Разумкова в переслідуванні Геращенко, вимагаючи надати їй слово.

"Ми бачимо в цій сесійній залі, як Верховна Рада незалежної України перетворюється на парламент АРК Крим. Зараз весь світ бачить, як опозицію спочатку відсадили на "гальорку", потім її закривають і перекрикують, а далі, навіть не прийнявши ще закон із цинічною назвою "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", його вже виконують", - додала Геращенко.

Реагуючи на ці слова, депутати почали плескати в долоні. Тоді Геращенко попросила Разумкова "заспокоїти свій югенд".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуга народу" перереєструвала від свого імені 9 законопроєктів, які вже розглядалися в минулому скликанні. Це плагіат, - Ірина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147607
 
   
 Топ коментарі
 
Капітуляція виглядає так: Голова Комітету ВР із зовнішньої політики Богдан Яременко: «Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України». (с)
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Неправда.
Україна капітулювала, обравши зезрадника. Така вже моя скромна думка.
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все верно сказала...
Московские воши вперемешку с украинскими гнидами...
Зе - партия капитулянтов и предателей украинского народа...
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пенсіонерка жюлька до сраки, нехай йде ліпити вареники та бавити онуків.

Нормальні українці були за справжнього гетьмана, за Порошенко.
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И шо ты типа думаешь если бы во второй тур вышла Люля то типа она бы выиграла у кловуна?? Ну не понимаю я твоего "абы не Юлька" ЗЕбилы изначально хотели клоуна. Это подтверждает и последующее голосование в Раду когда все ЗЕбилы голосовали за СЛуг УРода просто с закрытыми глазами..только потому шо это Слуга УРода и всё. Малоросский скот сам выбрал своего малоросса. Им нужен был именно подкацапник малоросс и они его выбрали. Какие там шансы у Юли ??
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Ну, ця дурочка і досі не зрозуміла що, сама допомогала Порошенко викохати "слуг", аби не Юлька.
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со слов Геращенко звучит єто странно.
Зеление человечки в парламенте ваша заслуга
Геращенко назвала "зеленими чоловічками" колег зі "Слуги народу" - в залі ВР заблокували трибуну - Цензор.НЕТ 9883
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Зашипели соевые гады,а время идёт не в их пользу,знают,что скоро начнётся посадки
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Скоро, это когда ЗЕбил?? Ато то вы чучела Петю выгнали на Ростов ещё 21 апреля. ..
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До Ірки можна по-різному ставитись.Але за "зелених чоловічків" і "югенд" величезна вподобайка.
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Наконец то закончилась эпоха соевых брехунов,для них главное бравурная речь,действие на подсознание,но люди все поняли и плюнули на них
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