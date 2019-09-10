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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:ВР (5644) держзакупівлі (201) законопроект (744) Мінздоров'я (950) Стефанишина_Ольга (9) Роп Наталія (5)

 В "Слузі народу" обіцяли повернути в законопроєкт про державні закупівлі норму про закупівлю ліків для МОЗ через міжнародні організації, - Стефанишина

Народний депутат від партії "Голос" Ольга Стефанишина заявила, що партія "Слуга народу" може повернути в законопроєкт про державні закупівлі норму, що передбачає закупівлю ліків для МОЗ через міжнародні організації.

Про це Стефанишина розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

"Ми голосували в першому читанні за цей проєкт закону про державні закупівлі, тому що він справді є прогресивним. Дуже багато норм ми чекали багато місяців, щоб їх внесли, він проєвропейський, але якимось чином у тексті проєкту закону зникла ця можливість закупівлі ліків і вакцин через міжнародні організації саме для Міністерства охорони здоров'я. Просто назву "Міністерство охорони здоров'я" було вилучено з тексту проекту закону. Ми це зрозуміли буквально днями, читаючи вже проєкт закону, який є на сайті після комітету, і, власне, сьогодні пояснили важливість залишити цю норму, зокрема голові комітету з питань здоров'я і нації, і іншим депутатам зі "Слуги народу", - розповіла нардеп.

Стефанишина вважає, що їх почули у фракції "Слуги народу".

"Мені здається, що "Слуга народу" почули від нас цю інформацію, і між першим і другим читанням обіцяють, що підтримають нашу правку повернути міжнародні закупівлі в цей закон", - зазначила нардеп.

Читайте також: Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації

"Мені обіцяв особисто голова комітету з питань здоров'я нації, ми разом на цьому тижні з ним представимо цю правку, і я сподіваюся, що її буде підтримано", - додала вона.

За словами Стефанишиної, поправку про закупівлю через міжнародні організації потрібно внести, оскільки таким чином сьогодні Міністерство охорони здоров'я закуповує ліки дешевше, ніж це було раніше.

"Чому це важливо? Сьогодні Україна забезпечена всіма вакцинами згідно з календарем щеплень, 90% онкопрепаратів, які сьогодні купують через міжнародні організації, купуються дешевше в рази, ніж це робило Міністерство охорони здоров'я до цих закупівель. Втричі більше стентів ми купуємо, ніж раніше це робив МОЗ. Це все дає можливість пацієнтам отримувати безкоштовні ліки від держави і так далі", - зазначила нардеп.

"Система Prozorro виводить корупцію на світло, але вона не запобігає корупції так, як це роблять міжнародні організації. Міжнародні організації - такі оператори, які подолали 40% корупції в держзакупівлях. Тому цей механізм має залишатися", - додала нардеп від "Голосу".

Нагадаємо, Верховна Рада 10 вересня прийняла за основу законопроєкт №1076, в якому запропонована нова редакція закону про державні закупівлі. Разом із тим, нова редакція закону "Про державні закупівлі", яка була прийнята у вівторок у першому читанні, скасовує можливість закуповувати ліки за допомогою міжнародних організацій. Однак члени комітету охорони здоров'я мають намір до другого читання внести поправки, щоб ця можливість залишилася ще мінімум на два роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147601
 
 
 Топ коментарі
 
"Проклятая" Супрун...что же она наделала...геноцид.. В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 4855

"Почему это важно? Сегодня Украина обеспечена всеми вакцинами в соответствии с календарем прививок, 90% онкопрепаратов, которые сегодня покупают через международные организации, покупаются дешевле в разы, чем это делало Министерство здравоохранения до этих закупок. Втрое больше стентов мы покупаем, чем раньше это делал Минздрав. Это все дает возможность пациентам получать бесплатные лекарства от государства и так далее", - отметила нардеп.
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Действительно В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 250. Воровать, панимаш, не давала В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 250. Правда В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8823?
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Бенины слуги хотят вернуть старые схемы...
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Хотят снова покупать у сороса, как и при супрун?
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Хотят опять дать наживаться фармацевтической мафии, которым Супрун попортила крови.
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"Проклятая" Супрун...что же она наделала...геноцид..

"Почему это важно? Сегодня Украина обеспечена всеми вакцинами в соответствии с календарем прививок, 90% онкопрепаратов, которые сегодня покупают через международные организации, покупаются дешевле в разы, чем это делало Министерство здравоохранения до этих закупок. Втрое больше стентов мы покупаем, чем раньше это делал Минздрав. Это все дает возможность пациентам получать бесплатные лекарства от государства и так далее", - отметила нардеп.
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Хватит защищать эту старую каргу супрун...
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Действительно В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 250. Воровать, панимаш, не давала В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 250. Правда ?
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Да пошел ты... эта дура убила сельскую медицину и не только... ненавижу уродов, которые ее защищают...
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Ой лол, "сельская медицина" зебил запомни - невозможно убить что и так мертво.
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Не трынди дурак...Я знаю, что до супрун было лучше...
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Это у тебя до ближайшего райцентра 100км по бездорожью . ?
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Чтобы твоих родных не успели довести до райцентра, как многих других умерших в этом году, через твою супрун, может тогда включишь мозг, вместо задницы.
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Слуш, а давай вместе - Богатырёва! Богатырёва! Богатырёва!
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Бажаю лікуватись без міжнародних організацій по закупкам
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А що твої міжн. оргнанізації виробники ліків? Ні... Вони лише "прослойки", які мають свою маржу... То сидіть в своєму Лівані і не вчіть нас жити.
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Я живу в Українї і до Супрун ніхто не купував через міжнародні закупи ліки для онкохворих в рази дешевше
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Обіцяти, не значить одружуватись! Можливо вона пошуткувала, ось рятівна фразав на майбутнє. В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 9765
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представляю что они там в первый день напринимали и потеряли в законах
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Еще одно доказательство того, что Зе-стадо вообще никаких законопроектов не читает. Голосуют "слуги" по приказу хозяина. Чечетов в гробу вращается
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Хотелось бы знать ФИО, который явно за бабки эту статью удалил
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Норма и правда нужная и хорошо, что во время заметили и отреагировали (решили вернуть)
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Судя по последним событиям, эта идея запоздала: параша уже подогнала свежий кокс не только Зеле, но и большинству в ВР.
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Далой Супрун!
Далой её попличныцю!
Далой прививки!
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золотое дно. международные покупают, а эти продают.
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Бенины слуги хотят вернуть старые схемы...
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