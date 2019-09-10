 В "Слузі народу" обіцяли повернути в законопроєкт про державні закупівлі норму про закупівлю ліків для МОЗ через міжнародні організації, - Стефанишина

Про це Стефанишина розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

"Ми голосували в першому читанні за цей проєкт закону про державні закупівлі, тому що він справді є прогресивним. Дуже багато норм ми чекали багато місяців, щоб їх внесли, він проєвропейський, але якимось чином у тексті проєкту закону зникла ця можливість закупівлі ліків і вакцин через міжнародні організації саме для Міністерства охорони здоров'я. Просто назву "Міністерство охорони здоров'я" було вилучено з тексту проекту закону. Ми це зрозуміли буквально днями, читаючи вже проєкт закону, який є на сайті після комітету, і, власне, сьогодні пояснили важливість залишити цю норму, зокрема голові комітету з питань здоров'я і нації, і іншим депутатам зі "Слуги народу", - розповіла нардеп.

Стефанишина вважає, що їх почули у фракції "Слуги народу".

"Мені здається, що "Слуга народу" почули від нас цю інформацію, і між першим і другим читанням обіцяють, що підтримають нашу правку повернути міжнародні закупівлі в цей закон", - зазначила нардеп.

Читайте також: Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації

"Мені обіцяв особисто голова комітету з питань здоров'я нації, ми разом на цьому тижні з ним представимо цю правку, і я сподіваюся, що її буде підтримано", - додала вона.

За словами Стефанишиної, поправку про закупівлю через міжнародні організації потрібно внести, оскільки таким чином сьогодні Міністерство охорони здоров'я закуповує ліки дешевше, ніж це було раніше.

"Чому це важливо? Сьогодні Україна забезпечена всіма вакцинами згідно з календарем щеплень, 90% онкопрепаратів, які сьогодні купують через міжнародні організації, купуються дешевше в рази, ніж це робило Міністерство охорони здоров'я до цих закупівель. Втричі більше стентів ми купуємо, ніж раніше це робив МОЗ. Це все дає можливість пацієнтам отримувати безкоштовні ліки від держави і так далі", - зазначила нардеп.

"Система Prozorro виводить корупцію на світло, але вона не запобігає корупції так, як це роблять міжнародні організації. Міжнародні організації - такі оператори, які подолали 40% корупції в держзакупівлях. Тому цей механізм має залишатися", - додала нардеп від "Голосу".

Нагадаємо, Верховна Рада 10 вересня прийняла за основу законопроєкт №1076, в якому запропонована нова редакція закону про державні закупівлі. Разом із тим, нова редакція закону "Про державні закупівлі", яка була прийнята у вівторок у першому читанні, скасовує можливість закуповувати ліки за допомогою міжнародних організацій. Однак члени комітету охорони здоров'я мають намір до другого читання внести поправки, щоб ця можливість залишилася ще мінімум на два роки.