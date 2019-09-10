 Рада в першому читанні проголосувала за зміни до регламенту ВР, якими обмежуються зловживання нардепів "в ході законодавчої процедури"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосувало 234 народні депутати.

У змінах пропонується, що не менше однієї третини від конституційного складу Ради, президент або Кабінет міністрів України може внести проєкт постанови ВР про скасування рішення парламенту про ухвалення закону, постанови чи іншого акта Ради в цілому.

Пропонується визначити, що тільки з процедурних рішень Верховної ради може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути поставлено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції і проведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.

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