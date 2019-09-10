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 Політика України
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Все про:ВР (5644) регламент (47)

 Рада в першому читанні проголосувала за зміни до регламенту ВР, якими обмежуються зловживання нардепів "в ході законодавчої процедури"

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосувало 234 народні депутати.

У змінах пропонується, що не менше однієї третини від конституційного складу Ради, президент або Кабінет міністрів України може внести проєкт постанови ВР про скасування рішення парламенту про ухвалення закону, постанови чи іншого акта Ради в цілому.

Пропонується визначити, що тільки з процедурних рішень Верховної ради може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути поставлено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції і проведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутати обрізали парламенту крила змінами до регламенту, згідно з якими необхідно 150 голосів для внесення поправки, - Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147599
 
 
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тобто тепер онлі слуги урода можуть вносити поправки в закони, і таким чином думкою інших можна підтертися. ще одна перемога *********** над здоровим глуздом
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Эта демократия сломалась, несите новую.
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парлямєнт - нє мєсто для діскусій (С)
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Честно говоря не читал сам текст изменений. Кто читал? Мне главное чтобы отменили внесение поправок "с голоса" перед принятием в целом.
Так как такие правки - не проходят ни какого анализа в принципе. Результаты - ужасны.
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И кто их теперь остановит? Призрак узурпации бродит в Украине.
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Замечательно .Бесконечная говорильня и миллион поправок, уйдут в прошлое Ребята СН работают феерично!
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К сожалению настоящая Оля не знала слова "феерично"....
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