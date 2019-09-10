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 Політика України, За кордоном
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Все про:Газпром (446) Польща (1927) Північний потік (359)

 Суд ЄС обмежив "Газпром" у користуванні частиною "Північного потоку", що має змусити укласти новий контракт на прокачування через територію України

Суд Євросоюзу виніс рішення на користь польського енергетичного концерну PGNiG, обмеживши використання російським "Газпромом" газопроводу Opal.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства енергетики Польщі.

"Позитивне для Польщі рішення суду ЄС - ще одне, після ухвалення Газової директиви, подія, яка покладе край монополії Газпрому в Європі", - йдеться в коментарі міністра енергетики країни Кшиштофа Тхужевського, опублікованого на сайті відомства.

Суд ЄС обмежив Газпром у користуванні частиною Північного потоку, що має змусити укласти новий контракт на прокачування через територію України 01

Газопровід Opal є продовженням наземного газопроводу "Північний потік", який розташовано на території Німеччини, він також пролягає вздовж польського західного кордону.

У 2016 році Європейська комісія винесла рішення, яке дозволяло Газпрому використовувати всю потужність газопроводу. Того ж року польський уряд подав скаргу в суд ЄС першої інстанції про скасування рішення Єврокомісії. Литва і Латвія також виявили свою підтримку щодо цього судового розгляду.

10 вересня суд ЄС виніс позитивне для Польщі рішення.

"Рішення Суду ЄС має велике значення, беручи до уваги припинення дії угоди про транзит російського газу через Україну. Через обмежену можливість використання газопроводу Opal Газпрому доведеться скоротити використання Nord Stream, тому він, ймовірно, не зможе повністю відмовитися від транзиту газу Україною і буде змушений продовжувати тристоронні переговори з Єврокомісією і Україною. Перемога Польщі в цьому випадку знижує ймовірність серйозної газової кризи в Україні, яка може також вдарити по інших країна регіону, включно з Польщею", - підсумував Тхужевський.

У польській держкомпанії PGNIG, зі свого боку, заявили, що нові умови допоможуть Україні отримати контракт на поставку газу своєю територією мінімум на 12,5 млрд кубометрів на рік.

Нагадаємо, чинний контракт "Газпрому" з "Нафтогазом" України на прокачування територією України газу закінчується 31 грудня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147598
 
   
 Топ коментарі
 
Поляки молодцы, в отличие от потужных, которые 5 лет болтали что раша не достроит поток и они ришуче победят газпром - реально позаботились о своем будущем транзите, еще и помогли Украине.
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Та клоун всеравно сольет все интересы Украины и будущее украинцев. Зебилам может и кинут какую-то кость, пока на бутылку их будут сажать, как анестезию.
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Поляки молодцы, в отличие от потужных, которые 5 лет болтали что раша не достроит поток и они ришуче победят газпром - реально позаботились о своем будущем транзите, еще и помогли Украине.
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Про свій так точно, адже СП-2 міг знизити прокачку не лише через Україну, але й через Польщу, а після побудова інтерконекторів з Польщі в Словаччину та Чехію повне завантаження газогону Ямал-Європа та нових газогонів на півдні Польщі тим більше гарантовано. Суд ЕС ограничил "Газпром" в пользовании частью "Северного потока", что должно заставить заключить новый контракт на прокачку через территорию Украины - Цензор.НЕТ 949
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ШАС пояснят, за новую "пАбеду" фигляра в ЗЕлЁном шутовском колпаке.
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Та клоун всеравно сольет все интересы Украины и будущее украинцев. Зебилам может и кинут какую-то кость, пока на бутылку их будут сажать, как анестезию.
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Порохопадло!! ,
мені цікаво,як ви суки хліб їсте тим язиком яким вальцмана в обісране сурло лижете ?
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Приїдь в Україну та подивись. А то з ГЄрманії нЄ пАймЙОш
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Що ж це за війна така? Під час війни з ворогом не торгують!
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Скажи це 3,5 мільйонам заробітчан на россії.
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В три раза увеличили закупку угля. А сваты вообще на первом месте на рашке.
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Чого не торгують? Йоська сралін ще два роки після початку війни фріцам зерно та горючку поставляв.
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А тут *********** як розпинались щодо Європи.
І така, і сяка.
А Європа вжарила *****, по самі помідори !

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А через пол-года окажется, что решение суда отменено по решению Германии
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А чєрез 5 мілліардов лєт, Солнце, превратітся в красного карліка...
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Кобелев и Витренко будут в шоке. Они столько сил положили для преграды газу Газпрома и продвижения американского газа в Европу. А тут такой облом. Мама Кобелева не получит новое финансирование.
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Щас слуги кремля поназаключают газовых договоров, что придется пустить воду в крым, цены на газ будут заоблачными при этом про крым придется забыть навсегда
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Ну да не исключено что под прикрытием этого решения суда скажут что договорились о взаимовыгодном обмене с ****** мы в Крым воду а они транзит 12 млрд
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Такой скромный пинок в пах - из ЕС с любовью
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гаспрем OPAL, но зелесвин все равно просрет все козыри, так как у него задача простить все долги и заключить выгодный гаспрему контракт
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