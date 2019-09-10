 Суд ЄС обмежив "Газпром" у користуванні частиною "Північного потоку", що має змусити укласти новий контракт на прокачування через територію України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства енергетики Польщі.

"Позитивне для Польщі рішення суду ЄС - ще одне, після ухвалення Газової директиви, подія, яка покладе край монополії Газпрому в Європі", - йдеться в коментарі міністра енергетики країни Кшиштофа Тхужевського, опублікованого на сайті відомства.

Газопровід Opal є продовженням наземного газопроводу "Північний потік", який розташовано на території Німеччини, він також пролягає вздовж польського західного кордону.

У 2016 році Європейська комісія винесла рішення, яке дозволяло Газпрому використовувати всю потужність газопроводу. Того ж року польський уряд подав скаргу в суд ЄС першої інстанції про скасування рішення Єврокомісії. Литва і Латвія також виявили свою підтримку щодо цього судового розгляду.

10 вересня суд ЄС виніс позитивне для Польщі рішення.

"Рішення Суду ЄС має велике значення, беручи до уваги припинення дії угоди про транзит російського газу через Україну. Через обмежену можливість використання газопроводу Opal Газпрому доведеться скоротити використання Nord Stream, тому він, ймовірно, не зможе повністю відмовитися від транзиту газу Україною і буде змушений продовжувати тристоронні переговори з Єврокомісією і Україною. Перемога Польщі в цьому випадку знижує ймовірність серйозної газової кризи в Україні, яка може також вдарити по інших країна регіону, включно з Польщею", - підсумував Тхужевський.

У польській держкомпанії PGNIG, зі свого боку, заявили, що нові умови допоможуть Україні отримати контракт на поставку газу своєю територією мінімум на 12,5 млрд кубометрів на рік.

Нагадаємо, чинний контракт "Газпрому" з "Нафтогазом" України на прокачування територією України газу закінчується 31 грудня 2019 року.