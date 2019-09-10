 "Я багато в чому винен. Багато що виправив", - Афанасьєв у відповідь на слова Сенцова

Так він прокоментував слова Сенцова про те, що той не тримає зла на Афанасьєва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ATR.
"Слава Богу, що історія з "кримськими терористами" нарешті закінчилась. Я багато в чому винен. Багато що виправив. Багато працював заради результату. Нарешті спокій. З Олегом і Сашком ще не зустрічався. Трохи пізніше, коли їх вже трохи менше смикатимуть ЗМІ. Без зайвих очей", - написав Афанасьєв.
Нагадаємо, 10 вересня на спільній пресконференції з Олександром Кольченком у Києві Олег Сенцов, зокрема, сказав, що не тримає зла на Геннадія Афанасьєва, свідчення якого стали фактично підставою для його арешту.
Геннадій Афанасьєв і Юрій Солошенко були серед українських політв'язнів, яких Кремль утримував у полоні. Зокрема, Афанасьєв був засуджений у Росії за політично мотивованою "справою Сенцова-Кольченка" до семи років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Справу Афанасьєва розглядали в особливому порядку, оскільки він свідчив проти інших фігурантів. Однак на процесі у справі Сенцова і Кольченка Афанасьєв відмовився від свідчень, заявивши про тортури під час допиту.
Юрія Солошенка засуджено в Росії до шести років позбавлення волі в колонії суворого режиму за статтею про шпигунство: за версією кремлівських карателів, він нібито намагався цілком відкрито, діючи від імені двох українських підприємств, купити запчастини до комплексів протиповітряної оборони України - як стверджують у Росії, незаконно. Уже в кремлівському полоні у нього діагностували рак першої стадії.
14 червня 2016 року президент Порошенко повідомив про звільнення українських політв'язнів Афанасьєва і Солошенка з кремлівського полону. Раніше президент Росії Володимир Путін помилував незаконно засуджених у Росії українців Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка. Глава Української держави помилував одеського сепаратиста Діденка, а сепаратистці Гліщинській, у якої в СІЗО народилася дитина, було змінено запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.
Будь Вьі на месте Синцова в той ситуации (не дай Бог, конечно) ?
Ты же вот живешь в Донецке и соглашаешься молча с оккупацией.
Значит запятнан.
Он свою вину исправил, подставив себя под новые пытки. Да, допустил временную слабину. А вы уверены, что сами выдержали бы все пытки в застенках ФСБ?
Лучшее для Афанасьева - исправиться поступком именно для Сенцова. Сделать что-то хорошее.
Відказався на суді від вибитих свідчень і то вже добре.
Как раз тот случай когда лучше помолчать.
Особенно некоторым.
А Сенцов в это время сидел из-за него.
Сам то ты что в это время делал?
Писал про предателей крымчан в тиши дивана и урчащего холодильника?
"Однако на процессе по делу Сенцова и Кольченко Афанасьев отказался от показаний, заявив о пытках во время допроса."
То есть по факту суд не имел права учитывать показания Афанасьева. Да они и не нужны были.
Вот кто во всем виноват.
Зюзики , вы такие потешные . .
Никогда пропитанный ненавистью к Украине не станет ее патриотом. Никогда оравшие "Путин введи войска" не станут на защиту страны.
Бойся равнодушных именно с их молчаливого согласия творятся все преступления.
Вьі, например?
Только мы здесь не судьи относилось к осуждению Афанасьева теми кто прогуливался по набережной Днепра.
И все то они знают и про патриотизм и про героизм только как то предпочитают в теории а по факту прогуливаются и требуют что бы м комфортом.
Напомню, настоящих воров в законе не существует где-то с 70-80-х. То что сейчас именуют себя таковыми - не имеют к ним никого отношения. Теперь это просто купленный статус дешёвого уголовника, никакого уважения этот статус более не вызывает. И власти у них нет.
Этот Снырцев ломал законников как раз в 70-80-х. Белый Лебедь известное учреждение. Но больше там не занимаются борьбой с уголовной властью, теперь они власть. Так что там всё уже в рамках закона. Не нужно сравнивать те времена и эти. Никаких звериных пыток там (в Белом Лебеде) давно уже нет. Да и тогда эти пытки были что бы сломать законника, которого сломать нельзя.
.."Все мои показания ранее были даны под принуждением. Против себя я отказываюсь давать показания", - говорит Афанасьев.
У него, стоящего за трибуной, дрожат руки, он сжал кулак за спиной. Вторая рука в наручнике прикована к конвоиру. Сенцов и Кольченко аплодируют ему из "аквариума".
- Слава Украине! - кричит Сенцов.
- Героям слава, - отвечает ему Афанасьев.
- Геннадию Афанасьеву - свободу! - вновь выкрикивает Сенцов"...
И еще один секрет открою Татьяне и "известному общественному деятелю Зубрицкому".
После у Афанасьева наконец-то появился не ФСБшный адвокат - Александр Попков (Alexander Popkov).
Вот он уже после встреч с клиентом рассказывал украинским журналистам, как Афанасьева пытали. Вы, Татьяна, видимо, эти рассказы не слышали, не читали.
Я вам их тут процитирую: "Пытки ожесточались: ему надели противогаз, зажали шланг, и он начал задыхаться. Когда начал терять сознание, разомкнули шланг, оттянули противогаз и в пространство под маской противогаза впрыснули какой-то газ.
От этого газа у Афанасьева началась рефлекторная рвота, он начал этой рвотной массой захлебываться. Они не давали ему дышать, били. Ему угрожали изнасилованием, раздевали догола, включали паяльник и водили им около тела, объясняли, что будет, когда засунут паяльник в задний проход.
И на второй день он начал давать показания и оговорил Сенцова и Кольченко. Потом они стали придумывать ему все новые и новые эпизоды, в которых он сознавался и оговаривал Сенцова и Кольченко. Использовали машинку, которая вырабатывает электрический ток, привязывали провода, в том числе и оголенные, к половым органам и включали машинку. После этого он дал показания еще человек на восемь. Афанасьев говорит, что не помнит фамилии тех людей, которых оговорил под пытками, - подписывал показания не глядя". (из интервью Попкова Открытой России, лето 2015).
Источник: https://censor.net.ua/b3070549
Разница с преступлениями немцев во время второй мировой только в том что не осуждены судом.
А безнаказанность рождает вседозволенность.