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 Політика України, Суспільство
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Все про:Сенцов (767) Афанасьєв Геннадій (74)

 "Я багато в чому винен. Багато що виправив", - Афанасьєв у відповідь на слова Сенцова

Геннадій Афанасьєв, який після тортур свідчив проти Олега Сенцова, планує зустрітися з ним пізніше, "без зайвих очей".

Так він прокоментував слова Сенцова про те, що той не тримає зла на Афанасьєва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ATR.

"Слава Богу, що історія з "кримськими терористами" нарешті закінчилась. Я багато в чому винен. Багато що виправив. Багато працював заради результату. Нарешті спокій. З Олегом і Сашком ще не зустрічався. Трохи пізніше, коли їх вже трохи менше смикатимуть ЗМІ. Без зайвих очей", - написав Афанасьєв.

Нагадаємо, 10 вересня на спільній пресконференції з Олександром Кольченком у Києві Олег Сенцов, зокрема, сказав, що не тримає зла на Геннадія Афанасьєва, свідчення якого стали фактично підставою для його арешту.

Геннадій Афанасьєв і Юрій Солошенко були серед українських політв'язнів, яких Кремль утримував у полоні. Зокрема, Афанасьєв був засуджений у Росії за політично мотивованою "справою Сенцова-Кольченка" до семи років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Справу Афанасьєва розглядали в особливому порядку, оскільки він свідчив проти інших фігурантів. Однак на процесі у справі Сенцова і Кольченка Афанасьєв відмовився від свідчень, заявивши про тортури під час допиту.

Юрія Солошенка засуджено в Росії до шести років позбавлення волі в колонії суворого режиму за статтею про шпигунство: за версією кремлівських карателів, він нібито намагався цілком відкрито, діючи від імені двох українських підприємств, купити запчастини до комплексів протиповітряної оборони України - як стверджують у Росії, незаконно. Уже в кремлівському полоні у нього діагностували рак першої стадії.

14 червня 2016 року президент Порошенко повідомив про звільнення українських політв'язнів Афанасьєва і Солошенка з кремлівського полону. Раніше президент Росії Володимир Путін помилував незаконно засуджених у Росії українців Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка. Глава Української держави помилував одеського сепаратиста Діденка, а сепаратистці Гліщинській, у якої в СІЗО народилася дитина, було змінено запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147594
 
   
 Топ коментарі
 
Не судіть строго, а краще не судіть взагалі. Більшість (якщо не всі) людей не витримає катувань. Путінська каральна машина нічим не слабша за сталіньске НКВД - ламає людей на раз-два.

Відказався на суді від вибитих свідчень і то вже добре.
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Не думаю, що Олегу буде приємно з ним спілкуватись.
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Поддерживаю.
Как раз тот случай когда лучше помолчать.
Особенно некоторым.
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Не думаю, що Олегу буде приємно з ним спілкуватись.
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Чего это ? Он не глупый и ему интересно будет пообщаться со слабаком.Когда уже все позади.
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А Вам? Бьіло бьі интересно пообщаться с человеком которьій оговорил Вас?
Будь Вьі на месте Синцова в той ситуации (не дай Бог, конечно) ?
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С позиции силы всегда интересно. Он на свободе.И незапятнан. А другой запятнан и просит у него прощение. Да за такое,любой психолог что угодно отдаст.
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Чем же она интересная?
Ты же вот живешь в Донецке и соглашаешься молча с оккупацией.
Значит запятнан.
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поверьте, если бы Вас пытали, Вы может не сразу, а написали то, что вам советуют.. если люди знают как методично пытать, какой бы вы ни были патриот вы сдадите всех.
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Сенцов может и простит, но общество не должно. Иначе это станет "трендом". Всепрощение - не сильно хорошо.
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Конечно надо прощать такие вещи. Иначе обществу быстро прийдёт конец
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"Однако на процессе по делу Сенцова и Кольченко Афанасьев отказался от показаний, заявив о пытках во время допроса."

Он свою вину исправил, подставив себя под новые пытки. Да, допустил временную слабину. А вы уверены, что сами выдержали бы все пытки в застенках ФСБ?
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Меня также не стоило бы прощать... Вот и всё. Как и каждого. Иначе мы все начнем предавать и потом просить прощения. Я предам тебя и подставлю твою жизнь под угрозу, потом скажу извини - ты прощаешь; потом другой поступает с тобой подобно мне - и ты прощаешь. Насколько тебя хватит? Пока ты не исчезнешь из мира сего под еще чьим то предлогом. Я не "баран" и всё понимаю о нормах человеческого поведения.Но воспитывать в себе на "всепрощение" не буду.
Лучшее для Афанасьева - исправиться поступком именно для Сенцова. Сделать что-то хорошее.
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Так Сенцов же четко сказал, что Афоню хоть и простил, но встречаться с ним не планирует. Вот наглая порохоботина!
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Не судіть строго, а краще не судіть взагалі. Більшість (якщо не всі) людей не витримає катувань. Путінська каральна машина нічим не слабша за сталіньске НКВД - ламає людей на раз-два.

Відказався на суді від вибитих свідчень і то вже добре.
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Поддерживаю.
Как раз тот случай когда лучше помолчать.
Особенно некоторым.
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Легко языком чесать в интернете, Антон. Как бы ты повел себя в ситуации - ты не знаешь. Так что лучше промолчать
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Если бы я под давлением спецслужб сдал бы своего, то сидел бы тихо, как мышь под веником. И не давал бы никаких интервью в то время как Сенцов сидит. От стыда. И уж точно не лез бы во власть и тому подобное. А это тело (Афанасьев) строило из себя борца с режимом, просило хорошую фототехнику для работы фотографом и намекало, что с удовольствием поработал бы на госдолжности.

А Сенцов в это время сидел из-за него.
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Сидел он не из за него а из за оккупации Крыма?
Сам то ты что в это время делал?
Писал про предателей крымчан в тиши дивана и урчащего холодильника?
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Не из-за него Сенцов сидел.

"Однако на процессе по делу Сенцова и Кольченко Афанасьев отказался от показаний, заявив о пытках во время допроса."
То есть по факту суд не имел права учитывать показания Афанасьева. Да они и не нужны были.
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Самый справедливый суд имеющий право судить гражданина Украины просто был введен в заблуждение не правдивыми показаниями.
Вот кто во всем виноват.
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Была разнарядка осудить - и осудили - доказательства, даже выбитые под пытками там в принципе не нужны были никакие - это же незаконный кацапский суд - им плевать на аргументы, факты и доказательства в принципе.
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Тут все вірно,зламатися може кожен,але якби у афоні була хоч крапля совісті,то після звільнення повинен був забитися куди небудь,щоб не бачили і не чули.А воно натомість почало із себе героя бранця корчити,підвязався в порохоботи,почав вумнічати в соцмережах,наче нічого й не сталося,а потім ще й прикалуватись перед виборами,нібито своїм бажанням приєднатися до мертветчука.Кацапські помийки почали тиражувати,як афоня начебто розіграв цим українців.Нікчемне воно, гниле чувирло яке в будь яку мить може ножа в спину віткнути.Як люди з ним спілкуються і мабуть ще й дружать,незрозуміло
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Це життя, і в нього склалось так. Тут навіть нема що більше сказати
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Исправлял Зеленский.)) "Я во многом виноват. Многое исправил", - Афанасьев в ответ на слова Сенцова - Цензор.НЕТ 8268 .

Зюзики , вы такие потешные . "Я во многом виноват. Многое исправил", - Афанасьев в ответ на слова Сенцова - Цензор.НЕТ 8855 .
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Н..да..не элита хамская и безмозглая, это точно.
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Приготовтесь очень скоро все кого будут амнистировать в своих раскаяниях будут повторять :"Я виноват ноя все исправил". "Я избивал, пытал, калечил но я осознал свою вину" "Я стрелял убивал, но ведь это война, я выполнял приказы" и т.п.
Никогда пропитанный ненавистью к Украине не станет ее патриотом. Никогда оравшие "Путин введи войска" не станут на защиту страны.
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А те кто просто занимались своими делами они как всегда ни в чем невиновны?
Бойся равнодушных именно с их молчаливого согласия творятся все преступления.
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А , что тут есть такие, кто обвинят Синцова?
Вьі, например?
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А судь кто? Коррупционеры в маниях будут взвешивать на весах правосудия материнские слезы по павшим сыновьям? Так десятков лет не хватит чтобы рассмотреть дела каждого из боевиков. Или их оправдают амнистируют всех скопом? А покалечиная психика и тело патриотов кто выжил в адской бойне тоже простят членов бандформирования. Сидя в уютном кабаке и потягивая Маргариту легко проявлять милосердие. А когда заносишь в морг обгоревшие тела наших танкистов и останки неизвесных в полиэтиленовых мешках нет ничего кроме ненависти. А ведь эти парни тоже хотели бы прогуливаться по набережной Днепра и проводить свой досуг не гнилых окопах. Страшно то, что те ради спокойствия которых они положили свои жизни начинают рассуждать "мы же здесь не судьи". От того как общество будет воспринимать преступления агрессора такой и будет суд.
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Это все понятно.
Только мы здесь не судьи относилось к осуждению Афанасьева теми кто прогуливался по набережной Днепра.
И все то они знают и про патриотизм и про героизм только как то предпочитают в теории а по факту прогуливаются и требуют что бы м комфортом.
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Здесь я полность с Вами согласен. Патриотизм диванных героев заканчивается с первым мобпризывом. Они готовы даже материально помогать откладывая в супермаркетах продуктовые подачки, но мерзнуть на передовой это не их удел. Смотришь на сытые довольные рожи вылезающие из внедорожников и думаешь а где бы вы были сейчас если бы парни на передовой не устояли? Ах да без виз Европа большая. Упреждая возможный вопрос сразу скажу в 69 даже в дорбат не взяли.
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не судите..да не судимы будете! я несогласен с таким высказыванием.... но помолчите тут лучше уже про порядочность. патриотизм. преданность и такое другое....я вас умоляю диванные герои.... когда паяльник в очелло всунут а на брюхо утюг покладут.... так скажите всё что и не знаете так что ниже там.... не нужно попой тарахтеть попусту....как то так.
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Може і подаровану квартиру якщо совість є, віддав би,хоча де там совість у таких гниляків
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Ситуация дерьмовая. Свою точку зрения имею. Нет желания кого либо судить. Почему нам, при передаче предателя, сообщили, что освободили героя? Пиар шоколадного?
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Хочу напомнить многих диванным героям, застенки ФСБ и тюрьмы на орде ,это не пионерские лагеря. Недавно умер генерал,который сломал 130 воров в законе.Что уж говорить о простом человеке попавшем под их каток.
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Это что ж за генерал такой что сломал 130 воров в законе?

Напомню, настоящих воров в законе не существует где-то с 70-80-х. То что сейчас именуют себя таковыми - не имеют к ним никого отношения. Теперь это просто купленный статус дешёвого уголовника, никакого уважения этот статус более не вызывает. И власти у них нет.
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Генерал Снырцев, который создал колонию Белый Лебед , почитай.
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Ну в 2019 ему было 90 лет. Что подтверждает мои слова. Воров в законе больше нет, есть шавки которые переняли их название. Потому что в 70-80-х настоящие воры в законе пошли во власть (нарушив свои принципы), а в 90-х они уже не были законниками, они пошли в большой бизнес (и вообще забыли свои принципы). Стали уважаемыми бизнесменами.

Этот Снырцев ломал законников как раз в 70-80-х. Белый Лебедь известное учреждение. Но больше там не занимаются борьбой с уголовной властью, теперь они власть. Так что там всё уже в рамках закона. Не нужно сравнивать те времена и эти. Никаких звериных пыток там (в Белом Лебеде) давно уже нет. Да и тогда эти пытки были что бы сломать законника, которого сломать нельзя.
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Бедняга, как же он со штопором в голове живёт?
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Для всех, кто спешит бросит камень в Афанасьева.

.."Все мои показания ранее были даны под принуждением. Против себя я отказываюсь давать показания", - говорит Афанасьев.
У него, стоящего за трибуной, дрожат руки, он сжал кулак за спиной. Вторая рука в наручнике прикована к конвоиру. Сенцов и Кольченко аплодируют ему из "аквариума".


- Слава Украине! - кричит Сенцов.
- Героям слава, - отвечает ему Афанасьев.
- Геннадию Афанасьеву - свободу! - вновь выкрикивает Сенцов"...

И еще один секрет открою Татьяне и "известному общественному деятелю Зубрицкому".
После у Афанасьева наконец-то появился не ФСБшный адвокат - Александр Попков (Alexander Popkov).
Вот он уже после встреч с клиентом рассказывал украинским журналистам, как Афанасьева пытали. Вы, Татьяна, видимо, эти рассказы не слышали, не читали.
Я вам их тут процитирую: "Пытки ожесточались: ему надели противогаз, зажали шланг, и он начал задыхаться. Когда начал терять сознание, разомкнули шланг, оттянули противогаз и в пространство под маской противогаза впрыснули какой-то газ.
От этого газа у Афанасьева началась рефлекторная рвота, он начал этой рвотной массой захлебываться. Они не давали ему дышать, били. Ему угрожали изнасилованием, раздевали догола, включали паяльник и водили им около тела, объясняли, что будет, когда засунут паяльник в задний проход.
И на второй день он начал давать показания и оговорил Сенцова и Кольченко. Потом они стали придумывать ему все новые и новые эпизоды, в которых он сознавался и оговаривал Сенцова и Кольченко. Использовали машинку, которая вырабатывает электрический ток, привязывали провода, в том числе и оголенные, к половым органам и включали машинку. После этого он дал показания еще человек на восемь. Афанасьев говорит, что не помнит фамилии тех людей, которых оговорил под пытками, - подписывал показания не глядя". (из интервью Попкова Открытой России, лето 2015).

Источник: https://censor.net.ua/b3070549
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В лучших пыточных традициях НКВД.
Разница с преступлениями немцев во время второй мировой только в том что не осуждены судом.
А безнаказанность рождает вседозволенность.
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Всё смелые и стойкие,пока провода не подключат к кое каким местам,не судите людей прошедших пытки, единицы выдерживают не длительные пытки, длительные никто не выдержит,или крыша поедет или коньки откинет!
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