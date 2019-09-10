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 Політика України
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Все про:ГПУ (3208) Чумак (45)

 Чумак підтвердив, що претендує на посаду заступника генпрокурора

Колишній народний депутат Віктор Чумак підтвердив, що претендує на посаду заступника генерального прокурора України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі виданню "ГОРДОН"

"Справа в тому, що посада заступника голови Генпрокуратури не передбачає якоїсь особливої ​​публічності і розмов на цю тему. Остаточне рішення буде приймати генеральний прокурор. Тому мені з цього приводу особливо так і сказати нічого. А поява моєї електронної декларації, в якій я значусь кандидатом у заступники глави ГПУ, ну, напевно, означає, що я претендую на цю посаду. І ось якщо буде призначення - можна поговорити вже предметно. А якщо не буде - то і говорити нема чого. Як такого розгляду моєї кандидатури не передбачено. Просто генпрокурор приймає рішення - призначати чи ні. Як тільки він визначиться, про це стане відомо", - підкреслив Чумак.

Раніше ЗМІ, з посиланням на джерела в Офісі президента України повідомили, що Чумак займе місце колишнього військового прокурора, заступника голови ГПУ Анатолія Матіоса.

Того ж дня Чумак оприлюднив свою електронну декларацію, в якій значиться кандидатом на посаду заступника генерального прокурора.

Читайте також: Чумак підтримав Гриценка на президентських виборах й очолив його виборчий штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147593
 
   
 Топ коментарі
 
Я не понимаю, почему не задействованы Сакварелидзе и Саакашвили. Их опыт по борьбе с коррупцией просто неоценим. Чумак , нормальный, но слабоват.
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Хорошо бы! Один из ОЧЕНЬ немногих порядочных людей из свинохряковой Будки. Я за! Чумак подтвердил, что претендует на должность заместителя генпрокурора - Цензор.НЕТ 9319
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Генерал Прикордонної служби України, начальник Юридичного департаменту. Досить непоганий юрист
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а я - за! Бо Віктор Чумак візьме мене до себе помічником.
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Бывшие депутаты - из бывших...Лучше выпускников вузов как обещал.
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випускник вузу позовної заяви не в стані написати.
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Раз Касько назначили, то и Чумак пройдет
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Хорошо бы! Один из ОЧЕНЬ немногих порядочных людей из свинохряковой Будки. Я за! Чумак подтвердил, что претендует на должность заместителя генпрокурора - Цензор.НЕТ 9319
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Генерал Прикордонної служби України, начальник Юридичного департаменту. Досить непоганий юрист
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юрист-заочник, по першій освіті - офіцер-артилерист; по спеціалізації - довірена особа ректора попротаскуванню абітурієнтів в прикордону академію.
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Вас особисто протаскував Чумак в Прикордонну академію? Якщо ні не треба ляпати язиком!! А щодо кваліфікації як юриста та викладача краще попитати у курсантів та студентів, яких він навчав!!
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якщо ви візьмете випускника-заочника юридичного вузу та випускника стаціонару, то це буде земля і небо, заочник, якщо він працює, напише багато юридичних документів, стаціонарр - практично жодного.
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Точно?
Чи просто команда: «Зєлєнь, ФАС !»

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"Чумак подтвердил, что претендует на должность заместителя генпрокурора"
Что об этом думает Кашпировский ?
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Я не понимаю, почему не задействованы Сакварелидзе и Саакашвили. Их опыт по борьбе с коррупцией просто неоценим. Чумак , нормальный, но слабоват.
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Предвыборная лапша не имеет ничего общего с рельными целями "новой власти"...их имена использовали и не более...
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Посмотрим. Саакашвили вернули гражданство. Как его использовали?
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А я не можу зрозуміти чому Саакашвілі не повертається в Грузію, де він зробив майже рай. Нехай би і продовжував розпочату справу на заздрість всьому світу.
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А ты значит не хочешь ,чтобы у нас тоже был рай?
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Ти навіть уявити собі не можеш, як я цього хочу.
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Сакварелідзе взагалі ніякий він і показав себе ніяким, Саакашвілі - пташка іншої висоти прольоту.
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По темі - хочу таку роботу, щоб зарплата була побільше, і нічого не робити. Яка різниця де байдикувати.
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И домик трех-этажный, да пошире. С садом и фонтанами. Всё в зарослях сосен и елок, орхидей и клематисов. И чтобы обязательно страусы бегали и динозавры летали)).

Чего ж не пошли в депутаты? Только там ТАКОЕ возможно))
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і вам це відомо; я думав, що тільки я в темі...
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Певно *на верхах * вже вирішено питання .
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Чумак голосовал за медреформу, он человек системы и ни кого сажать конечно же не будет.
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і не надо! зачем сажать порядочных людей?
а вообше при чём тут медицина...
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Хороший,достойный человек.Не порохобот.Я за!
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во-во, зебіли, беріть, він знає, що таке хабарі і як брати, особливо у вишах.
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Віктор Васильович Чумак; род. 5 июня 1958 года, Хмельницкий) - юрист, генерал-майор юстиции запаса, Закончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище (1977-1981) и юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, по специальности «Правоведение» (1990-1995). Изучал курсы Права Европейского союза и пограничного менеджмента в Академии пограничной полиции Германии. Кандидат юридических наук, доцент.
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