 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перетворення ГПУ в Офіс генпрокурора

За законопроєкт проголосувало 287 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.
Проєкт закону про реформу органів прокуратури президент України Володимир Зеленський подав у Раду 29 серпня. Він був позначений як невідкладний.
Глава держави пропонує створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури; у глави офісу будуть перший заступник і заступники, серед яких -керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Також Зеленський ініціював ліквідацію військової прокуратури як самостійного структурного підрозділу.
Нову систему прокуратури, на думку автора законопроєкту, становитимуть Офіс генпрокурора, обласні та окружні прокуратури (нині - регіональні і місцеві), а також САП. В обласних і окружних прокуратурах можуть створюватися спеціалізовані прокуратури.
Діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів пропонується призупинити до 1 вересня 2021 року.
Передбачено, що прокурори, які в день набрання сили закону займатимуть посади в ГПУ, регіональних, місцевих та військових прокуратурах, можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах тільки в разі успішного проходження багатоетапної атестації.
Максимальну кількість співробітників прокуратури в Україні пропонується скоротити з 15 тис. до 10 тис.
3 ч. ·
Там "взбесившийся принтер" печатает законы со скоростью курьерского поезда. Депутаты не успевают их читать. А ведь кто-то законы пишет... Точно не Андрей. И наверняка не Богдан. Так кто же он - наш новый, высокопроизводительный мозговой центр?.. Может, инопланетный разум?..
Правда теперь надо СТОЛЬКО ЗАКОНОВ пересмотреть и перенапринемать, ну, тух, кгде хоть словом ГПУ вспоминается, шо я таки даже боюсь себе представить!
АБО ВОСКРЕСИТИ ЛЄНІНА.
раджу зосередитись на другому.
більше шансів...))
пенисыпенсии у пенсионеров вырастут.
В Украине, согласно зарегистрированному законопроекту «готовь-те карманы», проведут тотальную проверку пенсионеров, субсидиантов и других получателей выплат от государства.
На подходе законопроекты про увеличение 16 штрафов и сборов, 6 прямых ставок налогов и 11 новых видов платежей.
Пока умалишенные хлопали в ладоши и ликовали: "Наш Вова молодец!" У них шарили по карманам.
При блазню є впевненість що вторгнення не буде, але немає впевненості що зелібобікі не перетворять Україну в цирк і малоросію.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/10/7225889/
далі буде верховний суд. і згодом вищий антикорсуд. в них є дві біди. 1й занадто незалежні, і 2й створені при пєці
А вот при новом и не надейтесь. Полетят головы жулья и коррупционеров. И скоро
Aliks Ost 14:39, 10 сен 2019
На прошлой неделе состоялась встреча Рината Ахметова и Петра Порошенко, на которой обсуждался формат участия в будущих протестах.
Главным агрегатором уличных протестов готовы выступить Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.
Ахметов готов выделить финансовый ресурс, но без прямой информационной поддержки.
Все СМИ жёстко мониторятся ОП и каждый день делаются экспресс-анализы всех тех, кто готов предоставить площадку Шустера и обсуждать острые темы, пока идёт давление на его команду.
Порошенко предложил использовать свой 5 канал.
Сетку радикалов уже собирают.
а ведь ее скоро полностью обновят и ваших "бриллиантовых" погонят... а надеюсь потом и посадят
повысят з/п новым честным ребятам, которые придут и будут за работу держаться, сократят весь прокурорский аппарат на ТРЕТЬ, уберут лишние службы вообще
плакал ваш воровской олигархат, сядут усе, придется помогать буджету из наворованного