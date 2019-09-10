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 Політика України
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Все про:ВР (5644) ГПУ (3208) законопроект (737) офіс (26)

 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перетворення ГПУ в Офіс генпрокурора

10 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону №1032, який передбачає перетворення Генеральної прокуратури в офіс генпрокурора, ліквідацію військових прокуратур, переатестацію співробітників прокуратур та інші реформи.

За законопроєкт проголосувало 287 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт закону про реформу органів прокуратури президент України Володимир Зеленський подав у Раду 29 серпня. Він був позначений як невідкладний.

Глава держави пропонує створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури; у глави офісу будуть перший заступник і заступники, серед яких -керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Також Зеленський ініціював ліквідацію військової прокуратури як самостійного структурного підрозділу.

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Нову систему прокуратури, на думку автора законопроєкту, становитимуть Офіс генпрокурора, обласні та окружні прокуратури (нині - регіональні і місцеві), а також САП. В обласних і окружних прокуратурах можуть створюватися спеціалізовані прокуратури.

Діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів пропонується призупинити до 1 вересня 2021 року.

Передбачено, що прокурори, які в день набрання сили закону займатимуть посади в ГПУ, регіональних, місцевих та військових прокуратурах, можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах тільки в разі успішного проходження багатоетапної атестації.

Максимальну кількість співробітників прокуратури в Україні пропонується скоротити з 15 тис. до 10 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147587
 
 
 Топ коментарі
 
Осталось только переименовать "Верховную Раду Украины" в "Офис народных депутатов Украины" и заживем!
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При Пороху було тривожно, що може початися повномасштабне вторгнення, але був спокій і впевненість що Україну підтримають і не дадуть на розшматування кацапам.
При блазню є впевненість що вторгнення не буде, але немає впевненості що зелібобікі не перетворять Україну в цирк і малоросію.
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Юрий Касьянов
3 ч. ·

Там "взбесившийся принтер" печатает законы со скоростью курьерского поезда. Депутаты не успевают их читать. А ведь кто-то законы пишет... Точно не Андрей. И наверняка не Богдан. Так кто же он - наш новый, высокопроизводительный мозговой центр?.. Может, инопланетный разум?..
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він позаштатний пісець всіх законів.
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Юрий Касьянов
3 ч. ·

Там "взбесившийся принтер" печатает законы со скоростью курьерского поезда. Депутаты не успевают их читать. А ведь кто-то законы пишет... Точно не Андрей. И наверняка не Богдан. Так кто же он - наш новый, высокопроизводительный мозговой центр?.. Может, инопланетный разум?..
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Наконец-то...это залог успешной работы "новой" прокуратуры...
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Ну это сродни перестановке кроватей в публичном доме.
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ВОТ ОНИ! ДОЛГОЖДАННЫЕ И САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ РЕХФОРМЫ ОТ НОВЫХ РЕХФОРМАТОРОВ! Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 456 Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2629
Правда теперь надо СТОЛЬКО ЗАКОНОВ пересмотреть и перенапринемать, ну, тух, кгде хоть словом ГПУ вспоминается, шо я таки даже боюсь себе представить! Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7242
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Осталось только переименовать "Верховную Раду Украины" в "Офис народных депутатов Украины" и заживем!
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А кабинет министров - в офис премьер-министра.
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А как вы думали. Зебильные реформы они такие. Следующий шагом зекам дадут право законодательной инициативы Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2685
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Там сейчас в крупных городах на каждом местном прокуроре висит по несколько сотен дел . Как они переживут такое сокращение непонятно !
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Интересно, ремонт начнут в этом году или в следующем?...
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Снесут перегородка для удобного катания на самокате.
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Выделят средства на улучшение ауры и изгнание злого духа Луценко....по-любому освоят средства...ребята пришли серьезные...могут и в другое здание переехать.. Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 445
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Есть хорошее, просто замечательное здание для них и всей зелёной команды. Прекрасно оборудованное именно для таких, как они. На Лукьяновке.

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залишилось лише набрати не 8 а хоча б 51 відсоток на виборах,прихильники Пєті!
АБО ВОСКРЕСИТИ ЛЄНІНА.
раджу зосередитись на другому.
більше шансів...))
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Патужна рехформа!!! Щас от этого пенисы пенсии у пенсионеров вырастут.
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ага, щас!

В Украине, согласно зарегистрированному законопроекту «готовь-те карманы», проведут тотальную проверку пенсионеров, субсидиантов и других получателей выплат от государства.
На подходе законопроекты про увеличение 16 штрафов и сборов, 6 прямых ставок налогов и 11 новых видов платежей.
Пока умалишенные хлопали в ладоши и ликовали: "Наш Вова молодец!" У них шарили по карманам.
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Ізраїльських пенсіонерів задовольним, а тоді, що лишиться, то і своїм можна.
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Игорьвалерич - это израильский пенсионер или швейцарский?
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При Пороху було тривожно, що може початися повномасштабне вторгнення, але був спокій і впевненість що Україну підтримають і не дадуть на розшматування кацапам.
При блазню є впевненість що вторгнення не буде, але немає впевненості що зелібобікі не перетворять Україну в цирк і малоросію.
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Зато наша история цикличная и интересная:
Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4887
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Навіяло.... "міліція-поліція". Ох і міцні наші українські граблі.
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О, супер! Теперь в труселях и шлепках и на самокате можно будет заехать не только в кабмин, но и генпрокурату. Браво слуги кремля. Потужна реформа в действии. Кстати, рыга портнова уже опредилили смотрящим за гпу?!
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Такое впечатление, что у кого-то из зебилов бизнес по изготовлению печатей, бланков и табличек. И это простой подгон своему.
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сорвали с языка.Ведь это же такие затраты
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И ни одного зелепузика, чтобы объяснил глубину глубин сего действа и его влияние на эффективность работы... Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7837
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Пока что это перестановка кроватей в борделе, как и потужная рехворма прокуратуры при сивочолому гетьмані.
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Поздравляю,ты первый зелепузик на этой ветке.
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Адепт секты идиотов имени Святого Пэтра Рошенко, я к вам зелепузикам отношения не имею.
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Ты адепт секты идиотов?Не обижайся,вы очень похожи на зелепузиков.
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це тільки початок: Президент Володимир Зеленський планує розпустити Центральну виборчу комісію.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/10/7225889/

далі буде верховний суд. і згодом вищий антикорсуд. в них є дві біди. 1й занадто незалежні, і 2й створені при пєці
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А Вы думали! Это сколько всего переименовать можно! Вы представляете "Офис сантехника ЖЭКа", "Офис консьержа" и т.д.? Заживем как буржуи!!!
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Законопроекти сміхотворні. Можна було не повідомляти про псевдоімпічмент і перейменування підвала Головного обвинувачувача.
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А чому не "студія прокурор 95"? А коли будуть вручати підозру буде фірмове "прівєт вам от всєго авторского цеха студії прокурор 95"
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Прекрасное решение, которое дает возможность уйти от Закон о люстрации.
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ух ты. И кто ж такой закон придумал? скоко при Шоколадном люстрировали? помница пару-тройку. которые все восстановились сразу
А вот при новом и не надейтесь. Полетят головы жулья и коррупционеров. И скоро
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Не так давно появилось новомодное слово- ОФИС , а когдато давно , давно это звучало просто -КОНТОРА . Прекинте - контора президента, контора генерального прокурора и тд. Хреновая ассоциация с шарашкиной конторой и конторой ,, РОГА и КОПЫТА" . Когда начинается перебор , есть огромное желание , скажу мягко, плюнуть на всё , что исходит от таких слуг.
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Администрацию президента переименовали в офис чтобы мог зайти люстрированый Богдан, а под кого переименовуют прокуратуру?
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Ликвидация в военное время военных прокуратур - Зрада!!!
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Зелебенські ідіоти, офіс в перекладі із аглицької всього - навсього контора!
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Может тебе еще и слово "диджитализация" не нравится?... Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перетворення ГПУ в Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6375
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З такими вєяніямі епохі дійде і до будок псячих... собачи офіс Сірка ,або свинарника- свиноматочний офіс.
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До рехвормы не забудьте министра МВД подключить, он знает как звезду в лапти обувать
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Налоговую - в офис казнокрадов, Полицию - в офис Авакова, СБУ - в офис Баканова, а преЗедента - в офис Игоря Валерьевича....
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порохоботи,товсь! Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перетворення ГПУ в Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 890
Aliks Ost 14:39, 10 сен 2019
На прошлой неделе состоялась встреча Рината Ахметова и Петра Порошенко, на которой обсуждался формат участия в будущих протестах.

Главным агрегатором уличных протестов готовы выступить Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.

Ахметов готов выделить финансовый ресурс, но без прямой информационной поддержки.

Все СМИ жёстко мониторятся ОП и каждый день делаются экспресс-анализы всех тех, кто готов предоставить площадку Шустера и обсуждать острые темы, пока идёт давление на его команду.

Порошенко предложил использовать свой 5 канал.

Сетку радикалов уже собирают. Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перетворення ГПУ в Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 3675
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ну что, шоколадный гадюшник, не нравится вам реформа Прокуратуры?
а ведь ее скоро полностью обновят и ваших "бриллиантовых" погонят... а надеюсь потом и посадят
повысят з/п новым честным ребятам, которые придут и будут за работу держаться, сократят весь прокурорский аппарат на ТРЕТЬ, уберут лишние службы вообще
плакал ваш воровской олигархат, сядут усе, придется помогать буджету из наворованного
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