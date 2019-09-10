 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перетворення ГПУ в Офіс генпрокурора

За законопроєкт проголосувало 287 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт закону про реформу органів прокуратури президент України Володимир Зеленський подав у Раду 29 серпня. Він був позначений як невідкладний.

Глава держави пропонує створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури; у глави офісу будуть перший заступник і заступники, серед яких -керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Також Зеленський ініціював ліквідацію військової прокуратури як самостійного структурного підрозділу.

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Нову систему прокуратури, на думку автора законопроєкту, становитимуть Офіс генпрокурора, обласні та окружні прокуратури (нині - регіональні і місцеві), а також САП. В обласних і окружних прокуратурах можуть створюватися спеціалізовані прокуратури.

Діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів пропонується призупинити до 1 вересня 2021 року.

Передбачено, що прокурори, які в день набрання сили закону займатимуть посади в ГПУ, регіональних, місцевих та військових прокуратурах, можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах тільки в разі успішного проходження багатоетапної атестації.

Максимальну кількість співробітників прокуратури в Україні пропонується скоротити з 15 тис. до 10 тис.