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Все про:громадські організації (62) Кольченко (149)

 Я зберіг свої погляди і далі займатимуся громадською діяльністю, - Кольченко

Звільнений в'язень Кремля Олександр Кольченко має намір продовжити займатися громадською діяльністю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на першій після звільнення пресконференції.

"У мене є намір продовжити займатися громадською діяльністю. Я зберіг свої погляди. Хотів би нагадати, що досі не закрита кримінальна справа проти моїх товаришів зі Львова - з "Автономного опору". У них українські спецслужби вилучили техніку, і досі не віддали", - зазначив він.

Олександр Кольченко раніше був відомий як активіст організацій лівих поглядів.

Також, за його словами, він хоче закінчити навчання на заочній формі у Таврійському національному університет ім. Вернадського (який після окупації переїхав до Києва).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147584
 
   
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