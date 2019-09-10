 Рада підтримала в першому читанні виплату винагороди за виявлення торговців-порушників

За відповідний законопроєкт проголосували 249 депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Зазначається, що перевірка відбуватиметься на підставі чеків, які видають продавці. Такі чеки мають бути фіскальними, тобто зареєстрованими в податковій службі. В такому випадку податківці отримуватимуть інформацію про реальні обороти торговців і їхні реальні прибутки.
Депутати пропонують, щоб, у разі виявлення незареєстрованих чеків, громадяни могли звернутися в податкову, яка виплатить таким особам компенсацію в розмірі 100% вартості товару. При цьому продавця оштрафують на 150% вартості - решта 50% буде направлено в бюджет.
Документ передбачає створення інформаційної системи в рамках електронного кабінету для перевірки справжності отриманого покупцем чека і для оформлення скарги на продавця.
Народні депутати також підтримали скорочену підготовку цього законопроекту до другого читання.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10591884-pinchuk-zaymatimetsya-viyskovimi-ahmetov-infrastrukturoyu-zelenskiy-rozpoviv-yak-oligarhi-dopomagatimut-u-rozbudovi-donbasu-video.html
- Та да, пофарбувати кіоск, це великі кошти!
Зеленая власть решила раз и навсегда покончить с эпохой бедности переместив денежные массы из рук предпринимателей, которые могут думать, в руки зебилов, которые думать не привыкли, но легко поддаются зомбированию....
Купил в магазине товар по левому чеку, сдал налоговой. Налоговая штрафует барыгу на 150%. 100% тебе возвращают + товар, а 50% в бюджет. Красота!
смысла нет тратить зарплаты на проверку такой мелочевки
НУ ЗЕБИЛЫ, вы доиграетесь
зп грузчика в продуктовом магазине 12 000 грвн
кто после этого назовет эту страну Украиной а не уркаиной тот агент ФСБ
Хорошая тема: ставишь 300-1000% на товар, пробиваешь и топаешь в налоговую.
Берегитесь, контролёры!!!!!!!!!!!!!