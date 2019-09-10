 Рада підтримала в першому читанні виплату винагороди за виявлення торговців-порушників

За відповідний законопроєкт проголосували 249 депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Зазначається, що перевірка відбуватиметься на підставі чеків, які видають продавці. Такі чеки мають бути фіскальними, тобто зареєстрованими в податковій службі. В такому випадку податківці отримуватимуть інформацію про реальні обороти торговців і їхні реальні прибутки.

Депутати пропонують, щоб, у разі виявлення незареєстрованих чеків, громадяни могли звернутися в податкову, яка виплатить таким особам компенсацію в розмірі 100% вартості товару. При цьому продавця оштрафують на 150% вартості - решта 50% буде направлено в бюджет.

Документ передбачає створення інформаційної системи в рамках електронного кабінету для перевірки справжності отриманого покупцем чека і для оформлення скарги на продавця.

Народні депутати також підтримали скорочену підготовку цього законопроекту до другого читання.

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