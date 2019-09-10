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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (5644) законопроект (737) податкова (227) торгівля (240)

 Рада підтримала в першому читанні виплату винагороди за виявлення торговців-порушників

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №1073 про виплату компенсації покупцям, які виявлять незареєстровані фіскальні чеки.

За відповідний законопроєкт проголосували 249 депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Зазначається, що перевірка відбуватиметься на підставі чеків, які видають продавці. Такі чеки мають бути фіскальними, тобто зареєстрованими в податковій службі. В такому випадку податківці отримуватимуть інформацію про реальні обороти торговців і їхні реальні прибутки.

Депутати пропонують, щоб, у разі виявлення незареєстрованих чеків, громадяни могли звернутися в податкову, яка виплатить таким особам компенсацію в розмірі 100% вартості товару. При цьому продавця оштрафують на 150% вартості - решта 50% буде направлено в бюджет.

Документ передбачає створення інформаційної системи в рамках електронного кабінету для перевірки справжності отриманого покупцем чека і для оформлення скарги на продавця.

Народні депутати також підтримали скорочену підготовку цього законопроекту до другого читання.

Читайте також: Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147579
 
   
 Топ коментарі
 
За моїми спостереженнями найактивнішими і найпалкішими апологетами зеленої релігії були дрібні торговці і інше "зубожіле" населення. Тепер ""зубожіння" припиниться. Буде доведено чеками.
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Абсолютно згоден, дрібний бізнес це електорат Зе, ушльопків треба карати.
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айтішників вже покарали.. так доберуться до кожного зебіла.
щоб відчув вартість свого вибору.
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Заметьте, ни слова про Ахметова, Пинчука, Коломойского, Фирташа, Фукса, Боголюбва, Косюка, Бахматюка и прочих особо одаренных. Пороха Портнов треплет, и то по личной инициативе. Отличный ход...
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малый бизнес и так бесправен, расчищается пространство для крупного, рабы должны работать не на себя по маленькой, а на дядю Игоря
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Все справедиво, я очень доволен, слуги народа...
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Мне это понятно давно. Откуда деньги на мультики дебильные, фильмы, сериалы, на рекламму? Самая большая сумма среди всех партий, и это только официально.
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Пінчук займатиметься військовими, Ахметов - інфраструктурою: Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу (відео)

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10591884-pinchuk-zaymatimetsya-viyskovimi-ahmetov-infrastrukturoyu-zelenskiy-rozpoviv-yak-oligarhi-dopomagatimut-u-rozbudovi-donbasu-video.html
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Ага, вот но как, а я думаю, чего это Братан под Попасной лопатой окопы и змлянки роет, и моется в ручье, он не знает, что о нем позаботились...
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"Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - наголосив український президент.
- Та да, пофарбувати кіоск, це великі кошти!
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а ведь этих клоунов предупреждали думайте, будет жопа
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Сейчас народ стравят в драку, А КРУПНЫЙ БИЗНЕС ПО ПРЕЗЖНЕМУ БУДЕТ ЗАВОЗИТЬ ЭЛЕЕТРОТЕХНИКУ, шмотки и авто ПО СЕРЫМ СХЕМАМ
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Зато основной массе народа будет чем заняться- стучать на конкурента
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Вот можно и ФОП окріть по поиску нечестних ФОПов
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София, крупный бизнес который завозит электротехнику, как раз и уходит от налогов через ФОПы. Вот его и прижмут.
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Это днище, товарищи!
Зеленая власть решила раз и навсегда покончить с эпохой бедности переместив денежные массы из рук предпринимателей, которые могут думать, в руки зебилов, которые думать не привыкли, но легко поддаются зомбированию....
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Теперь как в Южной Корее:

Купил в магазине товар по левому чеку, сдал налоговой. Налоговая штрафует барыгу на 150%. 100% тебе возвращают + товар, а 50% в бюджет. Красота!
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Все рыхформы которые будут проводится слугами кремля направлены на одно - доказать избирателям зеленского, что они лошары!
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******! Знаю с десяток-полтора сепарско-шикалЯдных рыночных торгашей. Пусть скорее примут - затрахаю вату сладкую!
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точно точно сепаров-торгашів я б і сам здавав через день.
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50% мінімум продовольчих магазинів працюють без усіляких касових апаратів.. які, плять, чеки? Ця барижна шайка-лєйка 5 років щетину собі на дупі розчесувала, а не фіксальними діями займалася
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Греция , о. Родос гора Цамбика с часовней Богородицы Цамбики, высота под километр , может выше . Тропа чем выше и ближе к малюсенькой церквушке тем круче и уже и всё над обрывом. Сама церквушка квадратов 10 будет. Так там стоит кассовый аппарат . И все товары религиозного характера продаются через кассовый аппарат. И никто не возмущён этим. Да же их налоговая, которой иногда приходиться туда лезть .
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Не плутайте касовий апарат з фіскальними чеками, в Болгарії за шезлонг теж чек видають, але не фіскальний.
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не путайте Болгарию и Грецию с нами .
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Я в Греції кожен рік з 2008, цього року був і Пієрії біля Олимпу, жодного чеку в тавернах, лише рахунки, а по друге податкова в справи церкви не лізе, то церковне КРУ працює.
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Я тоже была в Катарины Паралия - даже на субботнем базаре за фрукты давали чеки из кассовых аппаратов
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В Германии турки и вьетнамцы на раскладках и не только на улицах а и в торговых центрах чеков не дают
смысла нет тратить зарплаты на проверку такой мелочевки
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Я меньше , с 2010 года, два раза в году по две недели. И только островная Греция. Так вот я наоборот не видел , как вы говорите счетов , а одни кассовые чеки. Да же на их базарах , где продаються разные сувениры и всякая дребедень. За шубные магазины вообще молчу .
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У учителей появился шанс... Рада підтримала в першому читанні виплату винагороди за виявлення торговців-порушників - Цензор.НЕТ 5318.....4000$ становятся реальностью, если их не заставят выдавать чеки за репетиторство... Рада підтримала в першому читанні виплату винагороди за виявлення торговців-порушників - Цензор.НЕТ 7388
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А как уставноаить факт репетиторства? НИКАК.
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Объявлений масса + большинство учителей этим занимаются...думаю, что можно организовать что-то. типа, "контрольной закупки"...если дадут указание, то налоговики быстро придумают, как их подоить...тем более, многие родители не довольны этим репетиторством...
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Ещё только травли учителей не хватало.
НУ ЗЕБИЛЫ, вы доиграетесь
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пули ты хочеш зп врача и учителя 6000 грвн
зп грузчика в продуктовом магазине 12 000 грвн
кто после этого назовет эту страну Украиной а не уркаиной тот агент ФСБ
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Завалят их этими чеками: фискальными, нефискальными...
Хорошая тема: ставишь 300-1000% на товар, пробиваешь и топаешь в налоговую. Рада підтримала в першому читанні виплату винагороди за виявлення торговців-порушників - Цензор.НЕТ 9856 Рада підтримала в першому читанні виплату винагороди за виявлення торговців-порушників - Цензор.НЕТ 4831
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Все такие инициативы лягут тяжёлым грузом на плечи зелебобиков, которые своим руками и снесут выбранную ими власть. Сделают их вместе ещё раз.
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Я проти ЗЕбілів, але поатки повинні платити ВСІ!!! В іншому випадку нормальну економіку не побудувати ніколи!
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Налоги в бедном государстве должны быть небольшими, чтобы бизнес отовсюду переехал в Украину
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Податки, в першу чергу, повинні бути розумними, щоб бізнес міг розвиватись. А високі вони чи низькі, то це вже інша справа.
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Ни хрена не снесут,Зелебобики это "кнопки "
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в законе написано - только для тех кто голосовал за зелю)))) - а вы зебилы еще не чего не поняли - ну так я объясню - если вы думаете шо пострадает хоть один предприниматель - нет вы ошибаетесь(зебилы ведь) - ПРОСТО БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ И ЕЩЕ БОЛЬШЕ ,ЗА ВСЕ ТО ШО ПРИДУМАЮТ СЛУГИ))))))))) тупицы тупые - а другие зебилы вообще потерают свой бизнес - зарубежные компании зайдут и все - фенакита ля комедия)))
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"Нефискальный чек - это распечатанная на бумажном носителе платежная квитанция. Данный чек не имеет юридической силы и не подтверждает факт оплаты. (за исключением организаций, являющихся плательщиками ЕНВД). Печать нефискального чека производится на аппаратах, не зарегистрированных в налоговой инспекции. Самым распространённым примером является билет на проезд в общественном транспорте.
Берегитесь, контролёры!!!!!!!!!!!!!
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Итак.Штраф 150% от стоимости.10% от стоимости- кляузе.Про какие остальные 50% (в бюджет) пишет цензор- вопрос.50% от стоимости.Или 50% от 150% штрафа?А куда тогда деваются остальные %?По моему,текст как то немного по дэбильному написан.
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Як впроваджували порядок на частині території ******** Німеччини: усі смітили, укази не допомагали, тоді видали указ - хто скаже, що сусід викинув сміття на вулицю - тому частина ділянки сусіда. Викидування припинилось швидко - усі боялись сусідів. А потім звикли... Це хороший спосіб - боротись зі сміттям сміттям у голові )))
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очень как-то лояльно, всего лишь 150% , вот грося мастер был, пришли, было закрыто , написали 400 000 за недопуск к проверке, и никакой суд не поможет, ибо так выписали гандоны
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А что, 400 тыс за недопуск этим законом отменят?
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В свое время так начиналась святая инквизиция.
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То что и предполагалось. Продал корову, свинью, землю или другое дари собственного труда - плати налог. Не заплатил - отжать на пользу стукача и оштрафовать нарушителя. Ви зробили це разом - дебили плять.
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