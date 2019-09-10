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 Політика України
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Все про:моряки (726) Полозов (300) Бекіров (83)

 Бекіров і моряки, які повернулися в Україну, в РФ і далі перебувають у статусі обвинувачуваних, - Полозов

У Росії кримінальні справи проти звільненого кримського активіста Едема Бекірова і 24 військовополонених моряків не закриті.

Про це в студії UATV заявив адвокат українських моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори були важкими, вони велися безпосередньо між адміністраціями президента РФ і Офісом президента України, - розповів правозахисник. - Були різні конфігурації і різні списки полонених. Радий, що в результаті обмін відбувся успішно і додому вдалося повернути не тільки військовополонених, а й 11 політв'язнів".

За словами адвоката, накази про помилування полонених як з боку РФ, так і з боку України, залишаються засекреченими, що, вочевидь, було однією з умов домовленостей.

"Певні політичні сили як у Росії, так і в Україні намагалися використати військовополонених для досягнення своїх особистих цілей як якусь розмінну монету. Вони ж і намагалися зірвати переговори, які велися весь цей час", - сказав він.

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Микола Полозов також акцентував, що зараз переговори тривають і складаються нові списки для обміну.

Зазначимо, що в Росії наразі й далі утримують 113 українців, серед яких 89 кримських татар.

"У зв'язку з цим питання подальшого ходу подій і руху кримінальних справ також обумовлено переговорним процесом. У Росії є кілька варіантів: вони можуть закрити справу або продовжувати її. Все залежить від тих, хто веде переговори, а також, яка буде надалі вибудувана конфігурація".

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147574
 
 
 Топ коментарі
 
но денисова про приказу зели подтвердила их статус обвиняемых и признала законность действий пукина. ОФИЦИАЛЬНО... для всех международных организаций..)))
с чем и поздравляем...
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Helgi Sharp:
В ФСБ РФ заявили, что на админгранице с Крымом задержали двух украинцев, якобы, объявленных в "федеральный розыск". Их фамилии не сообщаются.
Происходит то, о чём предупреждали многие: отдав Цемаха и освободив моряков не по требованию международных судов и морского права, а по сценарию Кремля (когда обвинения с них не сняты), мы добровольно позволили "миротворцу" Путину брать в заложники ровно столько людей, сколько ему нужно для формирования нового обменного фонда. Просто цена вопроса с каждым разом будет всё выше.
Sergey Fursa:
Люди, которые равнодушны к возвращению наших пленных, не имеют сердца. Люди, которые не хотят знать настоящую цену этого возвращения, не имеют разума
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а главный кремлевский бот в кресле преЗЕКа..)))
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Так ну и что. Главное, вытащили их из рашки. Пусть обвиняют их или нет- это вообще не имеет никакого значения.
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По договоренности между зю и ****** они (моряки) по вызову следователей должны прибыть для проведения следственных действий.
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Воно тупе і тебе не зрозуміє, що є Закони і їх треба виконувати.
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Ну да. Пусть сначала по-закону рашка выведет свои танки с оккупированного Донбасса и Крым освободит, тогда сразу и мы начнём )
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Если честно, последнее время на Цензоре, как будто в начале войны на рассейских сайтах- та же вонь кремлевских ботов. Сколько вас здесь? Вы берега не попутали случайно?
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а главный кремлевский бот в кресле преЗЕКа..)))
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Вы видимо идеализируете и влюблены в своего президента, а любовь как мы знаем, слепа.
Будьте критичней, это будет полезней и вам, и ему, ведь он первоклашка в политике, того и гляди взлетит к Ясно Солнышку Путину как Икар..
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но денисова про приказу зели подтвердила их статус обвиняемых и признала законность действий пукина. ОФИЦИАЛЬНО... для всех международных организаций..)))
с чем и поздравляем...
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Ну так уволить Денисову. Нет тела - нет дела
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а что это изменит??
там фамилия не важна, важна должность ))
но зебилам этого не понять
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Helgi Sharp:
В ФСБ РФ заявили, что на админгранице с Крымом задержали двух украинцев, якобы, объявленных в "федеральный розыск". Их фамилии не сообщаются.
Происходит то, о чём предупреждали многие: отдав Цемаха и освободив моряков не по требованию международных судов и морского права, а по сценарию Кремля (когда обвинения с них не сняты), мы добровольно позволили "миротворцу" Путину брать в заложники ровно столько людей, сколько ему нужно для формирования нового обменного фонда. Просто цена вопроса с каждым разом будет всё выше.
Sergey Fursa:
Люди, которые равнодушны к возвращению наших пленных, не имеют сердца. Люди, которые не хотят знать настоящую цену этого возвращения, не имеют разума
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"Вернувшиеся в Украину Бекиров и моряки в РФ продолжают пребывать в статусе обвиняемых, - Полозов" - пребывать в статусе обвиняемых кремлёвской бандой террористов - это почётно, надо надеяться, что Гаагский трибунал в ближайшее время позовёт на скамью подсудимых преступника XXI века, беса путлера.
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.. и это значит , что они еще подследственны для па -Рашки , и для вынесения приговора их надо будет тащить опять в мацкву !! ... об этом зеля как то скромно умолчал !
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"Правосудие" "рф", впрочем, как и сама "рф" - нелегитимно. Какое может быть правосудие в 404?
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Клован так спешил подлизать кремлефюрреру и сделать пиар на освобождении, что совсем упустилось из виду масса важных нюансов. Например, шут гороховы и его шапито от имени Украины признали Крым кацапским, а воинов ВМСУ нарушителями кацапских границ в тенриториальных водах Украины!
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Самое главное в сказанном,что у россии есть несколько вариантов продолжения.А у Украины?А Украина - щедрая душа.Отпустили ублюдков даже без предъявления обвинения.Отсюда вывод: у Украины есть два НОЛЯ И ЧЛЕН С ДОЛЯ.Офигенные переговорщики!
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Їхній статус- захисники своєї Вітчизни. А що там звіздять кацапи- наплювати з самої високої дзвінниці.
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