 Бекіров і моряки, які повернулися в Україну, в РФ і далі перебувають у статусі обвинувачуваних, - Полозов

Про це в студії UATV заявив адвокат українських моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.
"Переговори були важкими, вони велися безпосередньо між адміністраціями президента РФ і Офісом президента України, - розповів правозахисник. - Були різні конфігурації і різні списки полонених. Радий, що в результаті обмін відбувся успішно і додому вдалося повернути не тільки військовополонених, а й 11 політв'язнів".
За словами адвоката, накази про помилування полонених як з боку РФ, так і з боку України, залишаються засекреченими, що, вочевидь, було однією з умов домовленостей.
"Певні політичні сили як у Росії, так і в Україні намагалися використати військовополонених для досягнення своїх особистих цілей як якусь розмінну монету. Вони ж і намагалися зірвати переговори, які велися весь цей час", - сказав він.
Микола Полозов також акцентував, що зараз переговори тривають і складаються нові списки для обміну.
Зазначимо, що в Росії наразі й далі утримують 113 українців, серед яких 89 кримських татар.
"У зв'язку з цим питання подальшого ходу подій і руху кримінальних справ також обумовлено переговорним процесом. У Росії є кілька варіантів: вони можуть закрити справу або продовжувати її. Все залежить від тих, хто веде переговори, а також, яка буде надалі вибудувана конфігурація".
Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів.
Будьте критичней, это будет полезней и вам, и ему, ведь он первоклашка в политике, того и гляди взлетит к Ясно Солнышку Путину как Икар..
с чем и поздравляем...
там фамилия не важна, важна должность ))
но зебилам этого не понять
В ФСБ РФ заявили, что на админгранице с Крымом задержали двух украинцев, якобы, объявленных в "федеральный розыск". Их фамилии не сообщаются.
Происходит то, о чём предупреждали многие: отдав Цемаха и освободив моряков не по требованию международных судов и морского права, а по сценарию Кремля (когда обвинения с них не сняты), мы добровольно позволили "миротворцу" Путину брать в заложники ровно столько людей, сколько ему нужно для формирования нового обменного фонда. Просто цена вопроса с каждым разом будет всё выше.
Sergey Fursa:
Люди, которые равнодушны к возвращению наших пленных, не имеют сердца. Люди, которые не хотят знать настоящую цену этого возвращения, не имеют разума