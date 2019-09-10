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Все про:розтрата (108) Сумщина (362) Укроборонпром (505) Військова прокуратура (568)

 Директору одного із заводів, що входять в "Укроборонпром" на Сумщині, оголошено підозру в розтраті 1 млн грн, - військова прокуратура

Військова прокуратура Сумського гарнізону повідомила директору державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", про підозру в розтраті 917 726 гривень у той час, як "Укроборонпром" збільшив дохід більш ніж на третину в 2018 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Військової прокуратури центрального регіону.

Згідно з ним, розтрачені гроші призначалися на виконання державного оборонного замовлення з виготовлення озброєння для Збройних сил.

Прокуратура підозрює директора за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

У лютому Міністерство оборони і "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів" домовилися про постачання 600 одиниць військових засобів ураження на суму понад 12 мільйонів гривень.

Після цього директор держпідприємства уклав договір із приватним підприємством, яке не могло виготовити і поставити необхідне озброєння.

У серпні правоохоронці провели 25 обшуків на підприємствах і військових представництвах.

Вони вилучили документацію і чорнові записи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147571
 
   
 Топ коментарі
 
Когда читаеешь про воровство в укроборонпроме - тольк* одни вопрос - Ну как же вы могли, когда каждый день кто-то погибает, когда вся страна платит не вам, а армии- продолжать пи@дить наши налоги и деньги

Это выше моего понимания - выше
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Хамло соевое, чего разоралось здесь, элита недоделанная , недоученная . 'Коррупция - эта харашо '- так вас научил ваш соевый гуру? Свынарчукам орден вместо тюрьмы, аудит низзя, роттердам плюс и медведчук - лучшие друзья пэти.
Вы просто соевые чудовища.
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Без кого без вас, без соевой ботофермы передохнем? Я как и все граждане Украины платим налоги, платим военный сбор и гордимся этим, но не для того же, чтоб эти деньги отслаивались в карманы пэтиных сирот.
С чего ты взял, что все здесь тебе завидуют? Больной что ли ? Игорь Хирскл в Германии работает. А ты кто здесь, одноразовый бот?
Вас спускают сюда , так сказать, ядерных, на темы по укроборонпрому и другим, где замазано рыло бывшего главсвина.
Ты смешон просто своим деланым гневом.
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Когда читаеешь про воровство в укроборонпроме - тольк* одни вопрос - Ну как же вы могли, когда каждый день кто-то погибает, когда вся страна платит не вам, а армии- продолжать пи@дить наши налоги и деньги

Это выше моего понимания - выше
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Кобыла, чего расчувствовалась? Ты хоть 1 грн дала армии? Может твой кобёл пошел воевать в 2014? Устали от войны те кто за 1000 км, и возмущаются оборонпромом те, кто копейки государству не дал. Занимай место у экрана, скоро "сваты" начнуться.
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А ты чего расчувствовался ? Ты хоть 1 грн дал армии?
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С чего, дура? Меня обуревает гордость. 2 тыс каждый месяц армии, 5% от собственного потребления. Жена волонтерит, сдаем кровь, долго перечислять, и не стоишь ты этого гавнюк. Вчера заплатил больше 300 тыс ндс, если перестану, и другие присоединятся, такие мудаки как ты подохнут.
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Я должен поверить на слово ? )) Ты в своем уме ? ))
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Ты точно идиот! НАХ ты мне обосралось, веришь во что то или нет! Ты задало вопрос, получило ответ. Жена еще спонсор нескольких благотворительств по животным, я по спорту, и что тут такого? Только для вас, быдла, это зашквар. Все нормальные люди делятся. Похвастайся про себя.
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Чмошница, ответь на вопрос-как тебя касаются расходы бюджета, к которым ты не имеешь никакого отношения. в который ты ни копейки не даешь, а только сосешь оттуда! Причем я наполняю, такие как я наполняют, а вы, зубожилое стадо, зубами скрепите, ядом дышите, завидуете, и мечтаете, что бы всех раскулачили! Передохните без нас!
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Без кого без вас, без соевой ботофермы передохнем? Я как и все граждане Украины платим налоги, платим военный сбор и гордимся этим, но не для того же, чтоб эти деньги отслаивались в карманы пэтиных сирот.
С чего ты взял, что все здесь тебе завидуют? Больной что ли ? Игорь Хирскл в Германии работает. А ты кто здесь, одноразовый бот?
Вас спускают сюда , так сказать, ядерных, на темы по укроборонпрому и другим, где замазано рыло бывшего главсвина.
Ты смешон просто своим деланым гневом.
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Идиот ты,если обвиняешь женщину и не даешь взамен доказательств о себе.Тем более,она не сказала ничего,что могло бы вызвать агрессию у нормального.
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Хамло соевое, чего разоралось здесь, элита недоделанная , недоученная . 'Коррупция - эта харашо '- так вас научил ваш соевый гуру? Свынарчукам орден вместо тюрьмы, аудит низзя, роттердам плюс и медведчук - лучшие друзья пэти.
Вы просто соевые чудовища.
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А ты ожидало что перед тобой бисер будут метать? Еще раз, ответь на вопрос бикса подзаборная- Ты хоть 1 грн дала армии? Тебя вообще не должно интересовать как тратится бюджет. Далди пенсию, и заткнись.
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ПЗДЦ! Ну прокинули через прокладку, как делают при 99,99% госзакупок. Хоть дороги, хоть школы, хоть больницы--ВСЕ, и хоть прозоро, хоть нет, ПОХ! Открой любой контракт от сельрады, до облсовета.
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Так тут не совсем все так, прокладка не изготовила и не поставила, по факту это стандартная схема поставок нелегально из рф.
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После этого директор госпредприятия заключил договор с частным предприятием, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение. 12 млн не пропали, значит поставили.
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а это при пэтьке сталося. Хавайте, козлота соевая, хавайте
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букін он при Зе ціле підприємство уволок. і що Зе, і його ставленик абрамавічус? навіть оком не змигнули Директору одного из заводов, входящих в "Укроборонпром" на Сумщине, объявлено о подозрении в растрате 1 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 719 а ви кажете свинарчуки! бо Зе і команда не лише в курсі, але й в долі
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А зедибіли ще й військову прокуратуру хочуть ліквідувати! Хто ж тоді буде такими покидьками дірєхторами займатися? Цивільні суди які й так не справляються? Дірєхтор вчинив тяжкий злочин-,вкрав гроші які мали б піти на оборону держави.Да його за таке на 25 років з конфіскацією як мінімум! Директору одного из заводов, входящих в "Укроборонпром" на Сумщине, объявлено о подозрении в растрате 1 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2073 Покидьок.
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И правильно делает Зеленский, что разгоняет этих бездельников пэтиных. Развелось потешных контор, с живущими на Леси Украинке следоками, вечно жрущими в Якитории и никого так и не посадившими а несколько лет!
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