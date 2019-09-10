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 Суспільство
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Все про:політв'язні (1035) Балух Володимир (254) Дінзе (6)

 Захист звільненого політв'язня Балуха продовжить оскарження вироку

Сторона захисту звільненого з російського ув'язнення українського активіста з Криму Володимира Балуха має намір продовжувати оскарження винесеного йому російським судом вироку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомила адвокат Ольга Дінзе.

"Ми оскаржуватимемо вирок суду в касаційному порядку. Наші дії в цьому напрямку продовжуватимуться. Його участь при цьому не обов'язкова. Він сам підпише касаційну скаргу і ми її направимо", - сказала Дінзе.

За її словами, їй також невідомо, на якій саме підставі звільнили Балуха "і це ще треба буде з'ясувати".

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів і інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряка і 11 політв'язнів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147568
 
 
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За***сь ! "В Сирии произошло боевое столкновение между США и Россией: 18 россиян убиты, действовал спецназ США - Dialog.ua со ссылкой на Freedomnews.
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Балух взагалі Патріот з Великої букви. При окупації, прапор України з даху не знімав. Моя повага до людини.
Сенцов теж, витримав усі тортури орди і вийшов людиною...
Не хочу в них помилятись, як в Гаді Са...
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