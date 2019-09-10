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Все про:Зеленський (2685) Острог (2) Рівненщина (450) Острозька академія (1)

 Ми залучимо талановитих випускників вишів до проведення реформ, - Зеленський в Острозькій академії

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Рівненської області відвідав Національний університет "Острозька академія".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні наголошується: "Глава держави оглянув новий корпус Національного університету та зробив запис у Книзі почесних гостей. Він також висловив подяку меценатам, які допомагають закладу".

Крім того, Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами подякував ректору Національного університету "Острозька академія" професору Ігорю Пасічнику. "Я хочу подякувати ректору академії за якісні знання, які отримують студенти", – сказав Президент.

Зі свого боку Ігор Пасічник запропонував залучити найкращих студентів та випускників Острозької академії до команди реформаторів.

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"Володимире Олександровичу, ви започаткували колосальні зміни в життєдіяльності України. З вами йде самовіддана молода команда реформаторів. Але для того щоб цей темп, який ви взяли, не зменшувався, необхідний досить потужний людський інтелектуальний ресурс. Чи є зараз в Україні молоді люди, які готові за мізерну заробітну платню чиновника служити цій державі самовіддано і разом з вами? Відповідаю – є, вони перед вами, пане Президенте. Це спудеї та випускники Острозької академії", – сказав ректор.

Президент України подякував за пропозицію.

"Я вас зв’яжу з нашим новим Прем’єр-міністром, він зараз справді шукає дуже багато кадрів. Думаю, що ви підготуєте список найкращих випускників", – відповів Володимир Зеленський.

Глава держави побував у крипті, ознайомився з експозицією трипільських артефактів і бібліотекою.

Крім того, Президент відвідав студентсько-викладацький храм преподобного Федора Острозького та оглянув експозицію стародруків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147564
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да, хреном по роялю - тут талант нужен!
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А кому ж мы песню,
Друзья, посвящаем?
А кого ж мы с вами,
Кого величаем?

Величаем музыканта,
Что быстрее всех играет,
Чья могучая речь
Весь мир убеждает.
Величаем академика -
Всем профессорам доцента,
Юриста-гения Зеленского -
Всенародного Президента!

В мире нет человека
Дороже, роднее!
С ним деревья светят ярче
И солнце зеленее!
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Это зелевафли типа экспериментируют, в Украине день школьного самоуправления? Пусть лечится у талантливых студентов и летает на самолете за штурвалом талантливый студент. Про кухарку помню, про клоуна не попадалось.
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Где-то в Козине послышался печальный зависливый рохкот
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Я б теж позаздрив, зходу оцінити рівень знаннь отриманих незнайомою для президента мовою.
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Ну да, хреном по роялю - тут талант нужен!
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Хреном по роялю, и талант не нужен)) да что бі хреном по роялю больше таланта нужно чем польчиками)))
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вже і без чесного конкурсу люди бєні, ахметки та пінчука займають видатні місця
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Меня удивляет новый министр здравоохранения без медицинского образования и довольно молодая,явно без опыта работы. Кто ее поставил и зачем? Пропихнули своего человека явно.
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А кому ж мы песню,
Друзья, посвящаем?
А кого ж мы с вами,
Кого величаем?

Величаем музыканта,
Что быстрее всех играет,
Чья могучая речь
Весь мир убеждает.
Величаем академика -
Всем профессорам доцента,
Юриста-гения Зеленского -
Всенародного Президента!

В мире нет человека
Дороже, роднее!
С ним деревья светят ярче
И солнце зеленее!
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Но пройдёт не так уж много время,
И народ поймёт - обманул всех Зеля!
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А він нічого не обіцяв, то все Зекоманда, таке собі аморфне утворювання.
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Если он ничего не обещал, не значит, что от него ничего и не ждали. Ждали и очень много, потому и дали ему очень много власти, а кому много дано - много и спрошено будет. Библия.
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А це вже його не цікавить, жити має де, нерухомість в Європі є, а нам з цими жидобурятами розбиратись, в році так 2021 за наклеку Зе будуть бити морди, нічого нового.
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Ну побачимо, поки що не бачу особливого несприйняття Зелі на заході України, так починає десь в глибині.
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Никто из вип-казнокрадов не бежит с Украины - значит посадок не будет. Люди этого ещё не понимают, но скоро поймут. Распродажа Украины, завоз трудовых мигрантов из Азии, ну и т.д. тоже не все ещё въехали.
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не надоело одно и тоже повторять? Вот лучше расскажите чего концерн ВАГ не открыл завод в Украине?
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а может все таки привлечь профессоров и академиков...?
Выпускникам как бы опыта еще набраться не помешает...
На кошках им бы сначала...
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Это зелевафли типа экспериментируют, в Украине день школьного самоуправления? Пусть лечится у талантливых студентов и летает на самолете за штурвалом талантливый студент. Про кухарку помню, про клоуна не попадалось.
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.... только и профессора у нас не очень)))
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ПРО ФФ ЕСОР еще один выискался.Клоун ,который вместо пар в квне в труселях публику учил пытается учить молодежь жизни.Гоните этого паяца ссаными тряпками.
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ну на тряпку я тебе нассу .... а дальше сам )
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А зачем им опыт, опытные руководили уже почти как 30 лет, и что с этого получилось?
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Первое, что мне сказал мой руководитель на производстве: "А теперь забудь всё то, чему тебя учили в институте. Это была всего лишь разминка для ума.
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Для виробництва так, а як бути з мовами, історією, географією, москалі он все позабували і вернулись на дерева.
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Сидят на дереве и удивляются как это крещение Руси происходило в Киеве))), вот не было тогда х.йла у руля, вот не было петухов из говна)))
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Коли, в 10 ст? А руські тоді хто був? На землях московії їх тоді не було.
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Везде так. Теория одно, а практика - другое. ВУЗ нужен, чтобы заставить человека мыслить в заданном направлении. Но дальше только практика. Без нее никуда. Привлекать студенов к реформам - глупость!
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привлечем таланты, чтоб не только х##м на рояле, но и также на контрабасе могли...
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Выпускников в чиновники? Капец стране...
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... а кого в чиновники )) ...детей чиновников?
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Не, домашних животных чиновников. Толку будет больше.
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І от, коли він виб'є з себе будь-які галюцинації і почне чистити стайні - це прямий його обов'язок, - розруха зникне сама собою... (с)
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Но только тех кто дополнительно получит зеленый диплом в Трускавце.
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Для того,чтобы сдавать страну московскому узурпатору и рыговской мафии специалисты не нужны.
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да, да, да, привлечете и это будут квн-щики )))
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Мендель уже выбрали и студентов подберут тех, шо надо - детишек номенклатуры.
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''С вами идет самоотверженная молодая команда реформаторов''. Такий совок навіть не чекала.
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Когда своё он произносит слово,
Нам всякий раз сдается, что оно
И нашей мыслью было рождено,
И вот уж было вылиться готово.

Нам в ту минуту как бы невдомек,
В невиннейшем из наших заблуждений,
Что только он, при нас живущий гений,
Сыграть на пианино его смог.

Но заблужденье ль это в самом деле?
Ведь из штанин широких без прикрас
Мы вывалить поистине хотели,
Мы вместе с ним. А он - один из нас.

И семьдесяти трёх процентов счастье,
Что, может, рядовой из рядовых,
Ты к гению Зеленского причастен,
И ты в веках - живой среди живых.
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А шо до сего дня мешало привлекать?
А теперь места уже заняты шефирями- манделями.
Видать оне талантливее
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От же соевая падаль！ та шо ж вы не орали, когда пэтя гениального атошника миноминетчика своего в раду впихнул？
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а Пеця тут до чого? Ти би ще Кравчука згадав..
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Т.е. альешенька настолько гениален, шо за него проголосовали и охендовсий пэтин непрчем？
Одуреть！
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Та ні, оцінку діям Пеці ви дали на виборах. Усе зрозуміло. Навіщо тепер замість оцінки діючої влади переводити стрілки? Це Пеця Богдана призначив? Це Пеця людину Богдана призначив Генпрокурором? Це Пеця Каська, одногрупника Богдана призначає зам.генпрокурора? В решті решт це Пеця залишив мародера Авакова? А може Пеця Цемаха видав?
Коли ви про це збираєтесь дискутувати, коли прийде нова влада, а ця стане папєрєдніками?
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Вперде, коли до тебе дійде що Пороха вже нема, рушаємо далі.
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Отмороженное, пэтюньчик натворил очень плохого и выхаркивать будем вместе.
Ты же помнишь сопливое интервью свыночолого, где он извинялся, сопли пускал, говорил, шо неправильно все делал, шо погарячился с обещаниями, шо все исправит, кароче, как дите в яслях, которое обосралось. Помнишь же？
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Ні, не пам'ятаю, я за націоналістів і для мене що Петро що Богдан, потвори з одного акваріума, просто не хочу опинитись в малоросійському окрузі, а навколо придурки далі про Пороха будуть вересканити, хоча навіть фуйло зрозумів що західна Україна йому не по зубам. Буду дивитись через кордон, як ви з таборів будете Пороха клясти.
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Ага, когти рвешь, значит. Таки ссышься. Понятно, вали отсюда
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смотрю, уже даже солидные люди типа ректора в пионэры "всегда готов" превращаются...
в этой пламенной речи ректора вспомнились речевки типа "если Родина скажет - "надо"! "есть" ответит отряд Бригада "
ну не зря многие замечают, что Зеля ведет страну даже не к Луке или Пу, а назад в совок!
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країна захлинається від браку досвідчених кадрів, причому в усіх сферах...
і що ми чуємо? перевага таланту а не досвіду... цікаво, а якби довелось Зе обирати під ніж якого хірурга лягти, талановитого випускника медичного Вузу, але ніколи не оперувавшого, чи під ніж досвідченого?
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А досвідчений , також колись ніколи не оперував , чи народився зі скальпелем ? Чи ти чомусь навчався і не вмів робити , чи народився з кримінальним кодексом , та ксівою адвоката ?
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Надо ему с Юлей посоветоваться - она большой спец в этих делах. Неплохо бы послушать мнение Ющенко, да и у Черновецкого есть чему поучиться.
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Зеленський. а як ти, еталонний болван, будеш відрізняти талановитих випускників, від неталановитих? Ти ж болван!
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Є рояль, піаніно, фортепіано, от з дівчатами буде складніше.
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МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРООИИМ...
Сначала интересно, а потом больно
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Б., смотреть на это убожество противно, не то что слышать эту гнусь
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выпускников вузов к проведению реформ..

Даже в дворники не берут без опыта работы, а клоун собирается реформы делать со школьниками.... Кретин одним словом...
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Шыре надо, Зеля!
Шыре!

"Мы привлечем всех выпускников вузов к проведению реформ!
И всех школьников!
И пинсионеров с домохозяйками!
Ура, товарищи!"
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"кульок" напрягся, МАУП пакуєт вєщі
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Беда,коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник... (с)
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Сам не может! Нет мозгов...Што,где,куда? Давит кнопку "помощь школьника".
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