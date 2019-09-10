 Ми залучимо талановитих випускників вишів до проведення реформ, - Зеленський в Острозькій академії

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.
У повідомленні наголошується: "Глава держави оглянув новий корпус Національного університету та зробив запис у Книзі почесних гостей. Він також висловив подяку меценатам, які допомагають закладу".
Крім того, Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами подякував ректору Національного університету "Острозька академія" професору Ігорю Пасічнику. "Я хочу подякувати ректору академії за якісні знання, які отримують студенти", – сказав Президент.
Зі свого боку Ігор Пасічник запропонував залучити найкращих студентів та випускників Острозької академії до команди реформаторів.
"Володимире Олександровичу, ви започаткували колосальні зміни в життєдіяльності України. З вами йде самовіддана молода команда реформаторів. Але для того щоб цей темп, який ви взяли, не зменшувався, необхідний досить потужний людський інтелектуальний ресурс. Чи є зараз в Україні молоді люди, які готові за мізерну заробітну платню чиновника служити цій державі самовіддано і разом з вами? Відповідаю – є, вони перед вами, пане Президенте. Це спудеї та випускники Острозької академії", – сказав ректор.
Президент України подякував за пропозицію.
"Я вас зв’яжу з нашим новим Прем’єр-міністром, він зараз справді шукає дуже багато кадрів. Думаю, що ви підготуєте список найкращих випускників", – відповів Володимир Зеленський.
Глава держави побував у крипті, ознайомився з експозицією трипільських артефактів і бібліотекою.
Крім того, Президент відвідав студентсько-викладацький храм преподобного Федора Острозького та оглянув експозицію стародруків.
Друзья, посвящаем?
А кого ж мы с вами,
Кого величаем?
Величаем музыканта,
Что быстрее всех играет,
Чья могучая речь
Весь мир убеждает.
Величаем академика -
Всем профессорам доцента,
Юриста-гения Зеленского -
Всенародного Президента!
В мире нет человека
Дороже, роднее!
С ним деревья светят ярче
И солнце зеленее!
И народ поймёт - обманул всех Зеля!
Выпускникам как бы опыта еще набраться не помешает...
На кошках им бы сначала...
Нам всякий раз сдается, что оно
И нашей мыслью было рождено,
И вот уж было вылиться готово.
Нам в ту минуту как бы невдомек,
В невиннейшем из наших заблуждений,
Что только он, при нас живущий гений,
Сыграть на пианино его смог.
Но заблужденье ль это в самом деле?
Ведь из штанин широких без прикрас
Мы вывалить поистине хотели,
Мы вместе с ним. А он - один из нас.
И семьдесяти трёх процентов счастье,
Что, может, рядовой из рядовых,
Ты к гению Зеленского причастен,
И ты в веках - живой среди живых.
А теперь места уже заняты шефирями- манделями.
Видать оне талантливее
Одуреть！
Коли ви про це збираєтесь дискутувати, коли прийде нова влада, а ця стане папєрєдніками?
Ты же помнишь сопливое интервью свыночолого, где он извинялся, сопли пускал, говорил, шо неправильно все делал, шо погарячился с обещаниями, шо все исправит, кароче, как дите в яслях, которое обосралось. Помнишь же？
в этой пламенной речи ректора вспомнились речевки типа "если Родина скажет - "надо"! "есть" ответит отряд Бригада "
ну не зря многие замечают, что Зеля ведет страну даже не к Луке или Пу, а назад в совок!
і що ми чуємо? перевага таланту а не досвіду... цікаво, а якби довелось Зе обирати під ніж якого хірурга лягти, талановитого випускника медичного Вузу, але ніколи не оперувавшого, чи під ніж досвідченого?
Сначала интересно, а потом больно
Даже в дворники не берут без опыта работы, а клоун собирается реформы делать со школьниками.... Кретин одним словом...
Шыре!
"Мы привлечем всех выпускников вузов к проведению реформ!
И всех школьников!
И пинсионеров с домохозяйками!
Ура, товарищи!"
А сапоги тачать пирожник... (с)