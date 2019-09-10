 Ми залучимо талановитих випускників вишів до проведення реформ, - Зеленський в Острозькій академії

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні наголошується: "Глава держави оглянув новий корпус Національного університету та зробив запис у Книзі почесних гостей. Він також висловив подяку меценатам, які допомагають закладу".

Крім того, Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами подякував ректору Національного університету "Острозька академія" професору Ігорю Пасічнику. "Я хочу подякувати ректору академії за якісні знання, які отримують студенти", – сказав Президент.

Зі свого боку Ігор Пасічник запропонував залучити найкращих студентів та випускників Острозької академії до команди реформаторів.

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"Володимире Олександровичу, ви започаткували колосальні зміни в життєдіяльності України. З вами йде самовіддана молода команда реформаторів. Але для того щоб цей темп, який ви взяли, не зменшувався, необхідний досить потужний людський інтелектуальний ресурс. Чи є зараз в Україні молоді люди, які готові за мізерну заробітну платню чиновника служити цій державі самовіддано і разом з вами? Відповідаю – є, вони перед вами, пане Президенте. Це спудеї та випускники Острозької академії", – сказав ректор.

Президент України подякував за пропозицію.

"Я вас зв’яжу з нашим новим Прем’єр-міністром, він зараз справді шукає дуже багато кадрів. Думаю, що ви підготуєте список найкращих випускників", – відповів Володимир Зеленський.

Глава держави побував у крипті, ознайомився з експозицією трипільських артефактів і бібліотекою.

Крім того, Президент відвідав студентсько-викладацький храм преподобного Федора Острозького та оглянув експозицію стародруків.