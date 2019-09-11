 Освітній омбудсмен та його офіс розпочнуть повноцінну роботу на початку листопада, - МОН

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на зустрічі з міністром освіти і науки Ганною Новосад 10 вересня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МОН.
"Я б хотіла запропонувати вам регулярні зустрічі освітнього омбудсмена та Міністра для обговорення найбільш розповсюджених і нагальних потреб. Також було б добре, якби ви раз на два тижні надсилали нам агрегований масив типових питань, які вам надходять. Ми б тоді змогли віднайти новий підхід до вирішення цих проблем, надавати роз’яснення. Для нас надзвичайно важливо знати, що саме турбує людей, і шукати системні підходи до вирішення їхніх проблем", — зазначила Ганна Новосад.
Сергій Горбачов додав, що його офіс планує щомісяця робити аналітику щодо звернень громадян.
"Ми будемо робити аналітику кожного місяця про те, які звернення надходили, яка тематика, які шляхи вирішення пропонував офіс освітнього омбудсмена. І тут пов’язане питання - побудова взаємодії з Міністерством, з Державною службою якості освіти. В нас була вже зустріч із Нацполіцією, вони пропонують зробити меморандум про співпрацю між освітнім омбудсменом і поліцією або ювенальною превенцією, бо наші питання перетинаються. Також плануємо зустріч з уповноваженим Президента з прав дитини Миколою Кулебою. Ми надзвичайно зацікавлені, щоб взаємодія між усіма відповідальними за ці питання інституціями була злагодженою, а реакція — швидкою", — пояснив освітній омбудсмен.
Він відзначив, що до листопада його офісу потрібно розробити ще дуже багато внутрішніх процедур, напрацювати алгоритми роботи зі зверненнями, бо фактично зараз цього немає.
"Ми зараз рухаємося за запланованим графіком, дотримуючись усіх термінів. Зокрема, затверджуємо штатний розпис. У нас буде 5 людей в юридичному відділі, буде сектор роботи зі зверненнями, сектор нормативно-правової роботи. Ми вже розпочали роботу над пропозиціями до проєкту Закону "Про повну загальну середню освіту". Там є моменти, які мене, як освітнього омбудсмена, дуже цікавлять. Є речі та проблеми, які можливо вирішити тільки встановивши нові правила взаємодії в системі освіти, саме тому внесення пропозицій до законів та нормативних документів ми розглядаємо як одне з дуже важливих для нас питань", — відзначив Сергій Горбачов.
Ганна Новосад також підтримала його пропозицію внести освітнього омбудсмена в обов’язковий перелік членів Колегії МОН, що включаються туди за посадою.
Де обіцяна узеленським зарплата вчителів у 4000 уе?
LyudMila Nikolaevna7.09.10Ось накладна та зошити які у звичайному книжковому магазині коштують 400грн один комплект, а зі знижкою 360грн🤣. Але я мала купити їх у вчителя по 478грн))))
Постачальник зі знижкою для школи, зробив ціну 478грн🤣🤣🤣
А я постороння людина подзвонила цьому ж постачальнику і він мені сказав ціну 353,85 грн за комплект.
Але яка ж це була історія)))). Все детально розповім....Як пошили в дурні всіх батьків перших класів (ой, перепрошую таки 4-х батьків не пошили в дурні).То от 27.08 після репетиції до першого дзвінка, заходжу в клас і на дошці накладна, а на задній парті складені стопкою зошити з друкованою основою. Далі звучить мол можете десь подивитися на ціни, але кожен думає " та як десь щось дивитися, шукати, якщо вчитель така молодець, про все подбала". І все таки я вирішила перевірити ціни. На моє велике здивування, ціни в інтернеті значно менші, і доставка безкоштовна якщо брати оптом. І тут виникло багато питань, оптом дешевше, а ціни в накладній значно вищі від просто роздрібної ціни одного комплекту. В накладній я звернула увагу що за постачальник, знайшла його номер в інтернеті, зателефонувала, продиктувала кожен зошит по авторах. Він відзвонився та сказав ціну 353,85 грн за 12 зошитів. Пішла я за поясненнями до вчителя, директора. Спочатку відповіді були мол "ну це ринок, тому кожен постачальник ставить свою ціну", мене наче ніхто не чув що ціну мені сказав той самий постачальник що привіз ці зошити в ГВІЗДЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ. Потім прозвучало що "ну вже так і буде, нехай батьки вже купляють за цією ціною що є, а я куплю їх за 353,85 грн або взагалі не куплю, бо як це зараз пояснити батькам, батьки мене не зрозуміють". Тому пропоную наступне вчителю, щоб вона зайшла в клас та саме вона сказала батькам "Батьки, я як вчитель для вас домоглася знижки і ці комплекти зошитів ви купите за ціною 353,85 грн." Реакція вчительки мене вбила. Вона почала кричати та говорити що вона тут ні до чого, що то все батьківський комітет, що вона нічого не замовляла і що нічого не буде говорити батькам. Я зайшла в клас та все розповіла батькам. Після зателефонував постачальник та повідомив що він зібрав все замовлення та готовий доставити його (в розмові з ним я говорила що я з Коломиї), і лише уточнив чи в накладній знижку вказувати чи ні (звісно що я сказала вказувати). Батьки були згідні придбати дані зошити дешевше в цього самого постачальника. Ближче до вечора тел.дзвінок постачальника, мол давайте уточнимо все по замовленню (я запідозрила щось тут не те, адже я диктувала йому всіх авторів зошитів,і там не могла бути помилка). І він каже от я склав зошити і вишлю вам фото, на що я відповіла що в мене є фото зошитів (адже я зробила його в класі). За пару секунд як фотографіями ми обмінялися, тел.дзвінок постачальника "ой, вибачте, але то зовсім інші фото зошити, мол ті що ви пані Людмила надіслали то вони значно дорожче".... І тут пауза.... Я відкриваю фото ті що постачальник надіслав, збільшую їх та бачу що математику я замовляла автора Листопад, а на фото автор Заїка,і так майже по всіх зошитах. І до мене доходить як мене хочуть пошити в дурні. Кажу що цей номер не пройде. І пропоную, що везти нічого не треба, адже зошити вже є в класі та ми з батьками купимо їх за домовленою ціною. На що відповідь "я не з вами про ті зошити домовлявся, а з вчителем, що треба було сказати що я з Гвіздця і він б не розмовляв зі мною, а з усіма питаннями до вчителя відправив. Каже я багато років співпрацюю з цим вчителем. Потім знову відбулася розмова з директором, де все вищесказане розповілося. Через деякий час дзвінок директора мол цей постачальник дані зошити нам батькам віддасть за ціною 350 грн. Директор сказала що попередньо повідомлять коли він приїде. Після почався якийсь збір підписів про те чи батьки згідні закупити зошити, але за якою ціною не вказано (і взагалі я не розуміла цього підписування, адже зошити вже по факту є в класі). Я нічого не підписала. Ще почалося за ініціативою вчителя обдзвонювання батьків щоб прийшли написати заяву на мене в прокуратуру, бо я заважаю навчальному процесу (викрився план заробітку). Настав довгоочікуваний день приїзду постачальника, четвер 5.09. Хоча мені сказали що так як я не підписувалася на бланку то мені не буде зошитів, я всерівно вирішила піти почути це в очі. (Все писала на диктофон 🤣🤣🤣). У класі постачальник почав зі слів що зошити коштують 350 грн (всі посміхнулися