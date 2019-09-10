 Щоб вивчити усі "хронічні хвороби" Дніпра, мені знадобилося три роки, - Філатов

При цьому деякі ще потребують більш детального вивчення. "Ми досі не маємо повного розуміння, що відбується з підземними комунікаціями, які були укладені ще за царя. На їхню інвентаризацію потрібні гроші, це близько 200 млн грн. Мені знову почнуть говорити "розпилив гроші", - каже очільник Дніпра.

Також Борис Філатов зазначив, що наразі капітального ремонту у місті потребують і великі інфраструктурні об’єкти: міст на Монастирський острів і віадук на Слобожанському проспекті. "Стан мосту на Монастирський острів також бажає кращого: нам потрібно закривати рух будь-якого транспорту через цю переправу. Знову почнуть кричати, що розпилюють бюджет. Зараз аналогічна ситуація, як із Центральним мостом, із віадуком на Слобожанському проспекті – він теж може впасти. І потрібно перекривати один з центральних проспектів міста. А не робити ремонт – це чекати, поки впаде", - додав міський голова.