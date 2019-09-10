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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1129) Філатов (198)

 Щоб вивчити усі "хронічні хвороби" Дніпра, мені знадобилося три роки, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов під час ефіру на телеканалі "NewsOne" 9 вересня розповів, що для виявлення усіх "хронічних хвороб" міста йому знадобилося щонайменше три роки.

При цьому деякі ще потребують більш детального вивчення. "Ми досі не маємо повного розуміння, що відбується з підземними комунікаціями, які були укладені ще за царя. На їхню інвентаризацію потрібні гроші, це близько 200 млн грн. Мені знову почнуть говорити "розпилив гроші", - каже очільник Дніпра.

Також Борис Філатов зазначив, що наразі капітального ремонту у місті потребують і великі інфраструктурні об’єкти: міст на Монастирський острів і віадук на Слобожанському проспекті. "Стан мосту на Монастирський острів також бажає кращого: нам потрібно закривати рух будь-якого транспорту через цю переправу. Знову почнуть кричати, що розпилюють бюджет. Зараз аналогічна ситуація, як із Центральним мостом, із віадуком на Слобожанському проспекті – він теж може впасти. І потрібно перекривати один з центральних проспектів міста. А не робити ремонт – це чекати, поки впаде", - додав міський голова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147556
 
   
 Топ коментарі
 
А попробуй сделать нормальный ремонт в своей зассанной хрущевке. За год успеешь?
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Одна из болезней - Филатов. Все начал, но ничего не закончил. Вместо города стройка.
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Главную болезнь Днепра можно диагностировать за 3 минуты! Это куча запутинцев, руськомирцев, украиноненавистников и сепаратюг!
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Одна из болезней - Филатов. Все начал, но ничего не закончил. Вместо города стройка.
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А попробуй сделать нормальный ремонт в своей зассанной хрущевке. За год успеешь?
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Если начинать ремонт в своей хрущевке только ради того, чтобы замылить око жене и спионерить бабки, отложенные на ремонт, себе на "заначку" Чтобы изучить все "хронические болезни" Днепра, мне понадобилось три года, - Филатов - Цензор.НЕТ 4342 , то да, не успеешь полюбэ. И за 5 лет. Чтобы изучить все "хронические болезни" Днепра, мне понадобилось три года, - Филатов - Цензор.НЕТ 4327
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Пройдись по городу и увидишь. Дома начали красить, не докрасили, везде ямы. Все начато, но ничего не закончено. Видимость бурной деятельности.
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Шаман з Дніпра: заговорить зубний біль, бородавки, порчі, мости, тунелі, недорого.
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Шоб сісти на потоки, треба три роки. Запишіть.
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Ну и тормоз. Чтобы изучить все "хронические болезни" Днепра, мне понадобилось три года, - Филатов - Цензор.НЕТ 8882 Рыгоанальные схемы по дерибану бюджета Днепра ты освоил гоооораздо быстрее. И не удивительно- ведь не напрасно же ты взял себе в замы рыгоаналку! Чтобы изучить все "хронические болезни" Днепра, мне понадобилось три года, - Филатов - Цензор.НЕТ 7482
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Главную болезнь Днепра можно диагностировать за 3 минуты! Это куча запутинцев, руськомирцев, украиноненавистников и сепаратюг!
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это тот Филатов, который перд выборми орал, что он коренной Днепровец и все проблемы знает?
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Оу, так чучма говорил, шоб на второй срок пролезть
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Что то много внимания сегодня к Филатову.К чему бы это?Выборы мэров скоро,что ли?
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УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ: Илья Муромец сидел на печи тридцать лет и три года. И от "хронической болезни" его излечили калики перехожие с помощью полтора ведра зелена вина.
ВОПРОС: сколько Зелена вина потребовалось Филатову, если он лечился три года?
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