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 Політика України
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Все про:Кернес (294) Харків (1492) декомунізація (256)

 Подаватимемо апеляційну скаргу, - Кернес про визнання протиправним рішення про повернення проспекту Жукова

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що міська рада оскаржить рішення Харківського окружного адміністративного суду, який визнав незаконним рішення міськради про повернення проспекту Григоренка попередньої назви.

Про це йдеться в повідомленні Геннадія Кернеса в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Перше. Ми подаватимемо апеляційну скаргу на рішення Харківського окружного суду про нібито протиправне повернення проспекту імені Жукова. Друге. Ми наполягатимемо на тому, що мали право повернути його ім'я саме в рамках так званого "Закону про декомунізацію", - йдеться в повідомленні.

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При цьому Кернес наполягає, що Георгій Жуков був одним із ключових воєначальників, які визволяли Україну від нацизму.

Раніше в Харкові суд визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на Жукова.

Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Подаватимемо апеляційну скаргу, - Кернес про визнання протиправним рішення про повернення проспекту Жукова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147555
 
 
 Топ коментарі
 
Не гоніть на В"ятровича Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова - Цензор.НЕТ 7261 . Один із небагатьох нормальних чиновників
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Кернес настаивает, что Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма.

Ващето Жуков был ключевым военачальником геноцида украинцев и оккупации Украины коммунизмом.
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Ну, и где этот хвалёный Вятрович?Сдулся?
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Вятрович платный пропагандон - заплатят он опять надуется.
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Не гоніть на В"ятровича Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова - Цензор.НЕТ 7261 . Один із небагатьох нормальних чиновників
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В'ятрович історик, раз висловився і досить, хай харків'яни самі розбираються.
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И, кстати, Вятрович высказался и не один раз по этому вопросу, но ольгинскому серуну за знания не платят!
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І що ж він пропагував? Невже вимгав увічнити пам"ять про вбивць українців?
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Историк-пропагандон говорит 70% исторической правды, 20% полуправды, а 10% лжи. То бишь для несмышлёныша вроде тебя или для быдла не вроде тебя, он говорит как бы правду, но подтасовками и ложью клонит в сторону заказа. Это ещё геббельс так делал, а ***** вообще довёл до автоматизма. Несмышлёнышам и быдлу это незаметно, а людей вчёных от этого коробит.
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Езжай уже чумыдло в свой скоторуссский мир и не воняй тут
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кто же учил того криворукого снайпера, шо не грохнул эту крысу
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Интересно, при Зе кернеса наконец посадят? Он же обещал.
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Он и мертвечука обещал... А сегодня заявил - что не имеет права, не в его компетенции.
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гепа, похоже, фсё. и как это связано с провалившейся шоколадной крышей, интересно ))
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Беня оберегает Гепу.Наставник.Но гепа обещал уйти по тихому.А выборы местные -очень скоро позачергови.Жора Жуков изрядно всем поднадоел.В Харькове таких маршалов на улицах не пересчитать.Вообще -то улицы просто нумеровать,как дома.Тогдак все будут довольны.Первоначальное название проспекта Жукова -улица Стадионная.Можно его в Лондонский проспект или Парижский переименовать.А Московский проспект - в Вашингтонский.Это будет справедливей.
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Он считает )) Харьковчане,долго он еще будет , считать ? За вас.
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Не повірите, але в нього тут справді величезна підтримка
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Так. Більшість моїх земляків не цікавить ані кримінальне минуле Кернеса, ані його бандитське сьогодення, ані його психіатричний діагноз

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Зачем нам красный мэр ? Мэры не подлежат декоммунизации ?
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Великолепно учуяв слабину----борзеет мгновенно. Но и выборы мэра не за горами. Уже трамбует победу. Там и кодло собралось крепкое----терять им много. Тут крепко серьёзно всё обстоит.
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харьковчане, сколько уже можно выбирать это чмо?!
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Кернес настаивает, что Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма.

Ващето Жуков был ключевым военачальником геноцида украинцев и оккупации Украины коммунизмом.
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В 1918 году Жуков оккупировал Украину ??? А три области Галичины до 2-й Мировой войны были под Австро-Венгрией и Польшей.
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Осталось только уточнить, сколько украинцев уничтожила Австро-Венгрия с Польшей и сколько большевики (включая Жукова).

Всегда было интересно, почему кацапы и ватники считают российскую и большевистскую оккупацию лучше и правильнее любой другой.
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Вата ніяк не може второпати що Галичина до війни поляків з більшовиками в складі польші не була, це в них підсвідомо палає за програну Кримську війну, через Галичину та Буковину, царат тримав два великих корпуса на Балканах, шо привело до люлей в Криму.
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Взагалі то при Австро Угорщині українцям жилось чудово, Франц був хорошим імператором.
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До другої світової Австро Угорщина та Польща існували разом? Історичний університет Усть-Жопинська?
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Тоді не перекручуй історію, з кінця 18 ст Австро Угорщина і Польща не існували одночасно.
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Кошерная шавка умлевает от восхищения кацапским мясником, который смело, решительно пускал под нож целые орды совков(наверное 100 разных пород рабов). Во как лихо завернулось Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова - Цензор.НЕТ 410
Чтоб тот слепой снайпер "горел вечно" Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова - Цензор.НЕТ 6999
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Нужен закон о декриминализации власти. Чтобы сидевшие уголовники не могли нами управлять. Ау,Зеленский ! Яныка еще могу привести в пример.
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Тоді треба відокремити від України мінімум 15 областей.
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Распух гепЁрд. Ох, как распух!.. Уже не напоминает того гепЁрда, образца 2014-2016 годов. Сейчас гепа больше похож на беременную крысу, чем на гепЁрда, с которым не так давно себя гордо ассоциировал.
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Вообще-то как называться проспекту должны решать жители этого проспекта, а не кто-то вместо них. У нас частно берут на себя смелость решать за людей
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Люди в большинстве необразованы и тупы, не знают истории и легко поддаются пропаганде.
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Вопрос законный. Но - никогда, бо живучие, п@длы.
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Наїв пику на інвалідному візку.
Таки на користь.
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А чё ЗЕ-клоун его ещё не посадил?
Ужеж ведь при власти 3 месяца. Своя Рада - которая проголосует всё что угодно. Свой Кабмин - который всё исполнит.
Ау, зебильные - почему рыги, сепарня и коллаборационисты не сидят ещё?
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Patomu chto takie javlenia kak rigi, separnja, kolaboraczionisti sozdajutsja i importirujutsja zhidami v ogranichenoe soznanie goev.
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Для такого явища як колабораціонізм потрібен ще зовнішній ворог.
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Жуков - виновник быстрой оккупации нацистами Украины. а потом выгоняли их три года, блин. Так памятник за первое или за второе?
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В 1941 году Жуков - начальник Генштаба РККА. Уж мы то помним сколько погубил солдат своей беспечностью и бездействием.
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Ви про це, стара тема, я схильний тут прислухатись до Суворова, він збирався нападати а не захищатись.
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Где тот стрелок. Пускай доделает свою начатую работу
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Він не вмішується. Не хоче сердити путіна
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Я уверен, что такая гнида, как Гепа, с пеной у рта будет доказывать, что бойцы бежали в атаку с криком "За Родину! За Сталина!", а перед боем писали своим матерям "...если умру - считай меня коммунистом..."
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"Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жуков" - вот это одна из главных мразей Рошеновского паханата, Мародёр опирался на него, и на ещё такого антиукраинца, коллаборанта - Труханова, котрые должны были сделать его повторно, презом, но народ, с помощью бога поступил мудро, и выкинул его из истории, и надеюсь, финал этой истории, мы увидим на нарах этих мразей.
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Ты с головой дружишь? Или тупой, как зелекторат. Кернес занимает ВЫБОРНУЮ должность, его население Хрякова ВЫБРАЛИ. Не мог Порох его уволить. Если президент может его уволить, пусть твой Кокаинист попробует зто сделать.
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Ой вей, с помощью какого бога? Он же ж у народа и его слуги разный...
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Да хрен с ним, с этим Жуковым - это подождёт. В связи с надвигающимся на Харьков гей-парадом надо срочно позаботиться о чопиках (заглушках) в дупы правоверных харьковчан во избежание случаев несанкционированных хонингований.
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Ця жаба,(гепу маю на увазі)- яскравий приклад того,чим містечковий жид відрізняється від еврея.
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Кернес настаивает, что Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма і тому ми проведем гей парад.
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