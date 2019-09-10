 НААУ закликає утриматися від схвалення законопроєкту №1008 через звуження прав адвокатури

Законопроєктом пропонується зміна моделі формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів як органу суддівського врядування та зміна порядку звільнення членів Вищої ради правосуддя. При цьому адвокатуру як недержавний конституційний інститут виключено з кола суб’єктів призначення членів ВККС та звільнення членів ВРП відповідно, йдеться в повідомленні НААУ.

Пропоновані законопроєктом №1008 зміни формування ВККС, зокрема, призведуть до втрати права адвокатури як недержавного незалежного конституційного інституту обирати двох представників до складу ВККС.

"Право адвокатури на участь у формуванні органу суддівського врядування відповідає європейським практикам та надає адвокатурі як суспільному, незалежному від держави інституту можливість делегувати адвокатів до роботи у суддівському самоврядуванні", - ідеться у листі Голови НААУ Лідії Ізовітової до голови парламентського комітету з питань правової політики.

НААУ наголошує на тому, що зміни до закону, який регулює діяльність адвокатури, потребують консультацій з Національною асоціацією адвокатів України. Такий імператив установлений міжнародними стандартами, зокрема Основними принципами ООН про роль юристів та численними інтервенційними листами Ради правничих та адвокатських товариств Європи, які були скеровані до керівництва України впродовж 2016-2018 років у ході судової реформи. Законопроєкт №1008 жодного обговорення за участю адвокатури не проходив, що містить порушення згаданих міжнародних рекомендацій.

Адвокатура є незалежним від держави суспільним інститутом, основна місія якого – захист конституційних прав і свобод людини і громадянина.

"Виключення адвокатури з кола суб’єктів формування ВККС, яке передбачено законопроєктом №1008, означатиме нівелювання ролі адвокатури у системі правосуддя", - ідеться в листі НААУ.

Окрім того, пропонована модель формування ВККС обмежує права і порушує міжнародні стандарти не тільки адвокатського самоврядування, але і суддівського врядування. Європейською хартією про статус суддів передбачено, що незалежний орган суддівського урядування має складатися зі щонайменше половини суддів, які обираються самими суддями.

НААУ закликала Комітет ВР провести обговорення положень законопроєкту №1008 з представниками Національної асоціації адвокатів України, яка, за законом, представляє адвокатуру у відносинах з органами влади, та утриматися від погодження змін до законодавства, яке звужує роль адвокатури як важливого компонента розбудови правової держави.