 Хан, Тіммерманс, Шевчович: новий склад Єврокомісії офіційно представлено в Брюсселі

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
Таким чином, до складу нової Єврокомісії запропоновані:
Йоганнес Ган – Австрія, єврокомісар з питань бюджету та адміністрації;
Дідьє Рейндерс – Бельгія, єврокомісар з питань правосуддя;
Марія Габріель – Болгарія, єврокомісар з питань інновацій та молоді;
Дубравка Шуіца – Хорватія, віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з демократії і демографії;
Стелла Кіріакідес - Кіпр, єврокомісар з охорони здоров’я;
Вера Юрова – Чеська Республіка, віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань цінностей та прозорості;
Маргрет Вестагер – Данія, виконавчий віце-президент Єврокомісії – технології та інновації, єврокомісар з питань конкуренції;
Кадрі Сімсон – Естонія, єврокомісар з питань енергетики;
Ютта Урпілайнен – Фінляндія, єврокомісар з питань міжнародного партнерства й сусідства;
Сільві Гулар – Франція, єврокомісар з питань промислової політики і цифрового ринку (також - оборонна індустрія і космос);
Маргаритіс Шинас – Греція, віце-президент Єврокомісії із захисту європейського стилю життя;
Ласло Трочані – Угорщина, єврокомісар з питань політики сусідства та розширення ЄС;
Філ Хоган – Ірландія, єврокомісар з питань торгівлі;
Паоло Джентілоні – Італія, єврокомісар з питань економіки;
Валдіс Домбровскіс – Латвія, виконавчий віце-президент з питань економіки, єврокомісар з фінансових справ;
Віргініюс Сінкявічюс - Литва, єврокомісар з охорони довкілля;
Ніколас Шміт – Люксембург, єврокомісар з питань праці;
Гелена Даллі – Мальта, єврокомісар з питань рівності;
Франс Тіммерманс – Нідерланди, виконавчий віце-президент Єврокомісії;
Януш Войцеховскі – Польща, єврокомісар з питань сільського господарства;
Еліза Ферейра – Португалія, єврокомісар з питань рівного розвитку та реформ;
Рована Плумб – Румунія, єврокомісар з питань транспорту;
Марош Шефчович – Словаччина, віце-президент Єврокомісії з питань міжнародних відносин;
Янес Ленарчич – Словенія, єврокомісар з питань кризового менеджменту;
Ільва Йогансон – Швеція, єврокомісар з питань внутрішніх справ.
Запропоновані кандидатури мають бути формально затверджені Європейською Радою.
Європейський парламент буде ухвалювати рішення щодо затвердження нового складу Єврокомісії пакетом, разом із президентом Єврокомісії та високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки/віце-президентом Єврокомісії.
Перед цим всі запропоновані до призначення єврокомісари пройдуть слухання у профільних комітетах Європарламенту.