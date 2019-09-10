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 Політика України, Здоров'я
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Все про:медицина (785) реформи (1656) НСЗУ (16) Петренко Олег_НСЗУ (5)

 Лікування інсульту, інфаркту та низка інших послуг стануть повністю безкоштовними для українців з 2020 року, - глава НСЗУ Петренко

В Україні з 2020 року низка послуг за програмою медичних гарантій стануть для українців безкоштовними.

Про це під час пресконференції у Львові повідомив голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуоргану.

За програмою медичних гарантій, Національна служба здоров'я планує платити медустановам 8500 грн - за пологи, 19500 грн - за лікування інсульту та 15800 грн - за лікування інфаркту.

"Ці послуги будуть повністю безкоштовними для українців, оскільки вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків", - сказав Петренко.

З 2020 року в програму медичних гарантій увійдуть послуги первинної амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної допомоги та реабілітації.

Для Національної служби здоров'я пріоритетними будуть послуги, пов'язані з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомогою в пологах і ранньою діагностикою онкологічних захворювань. За ці послуги служба платитиме медустановам за пріоритетним тарифом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147548
 
   
 Топ коментарі
 
Пошла порция божьей росы для зебилов на фоне реального возвращения схем Богатыревой.
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Нет ничего дороже чем бесплатно.
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И спустя год в Киеве некому будет это лечить. Минздрав может соизволит для образца расчет стоимости лечения инфаркта выложить. Сколько там стоит лабораторное обследование, сколько стоит тромболизис, сколько день пребывания в палате интенсивной терапии, и сколько стоимость работы врача. Ради смеха просто. Врач, спасающий жизнь, наверняка,по этому прейскуранту будет получать меньше стоимости пачки кардиологического аспирина
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Фух, хорошо, хоть так.
Понятно, что учителя - первые, а врачи - за ними...
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При чем тут учителя и врачи? Если сделают бесплатным лечение инсультов и инфарктов -это прекрасно, но еще есть онкология, которая захлестнула Украину, миллионы больных и что планируют по этому поводу? Лечение онкологии супердорогое сейчас и мало кому по карману, поэтому смертность очень высокая.Этот вопрос главный.
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онкология во всем мире не бесплатная, ну может кроме Израиля.. Другое дело что в Европе люди добровольно покупают страховку которая покрывает часть расходов, но покупать ее надо пока здоровый и постоянно платить страховые взносы. Т.е. никакой шары тут нет.
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я что то проспустил ,и у нас медицина вчера стала платной ?
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Вообще-то давным давно уже платная, только не на бумаге. С возвращением.
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она то платная )) но где гарантия того что вот та бесплатная про которую говорит этот хмырь будет отличаться от "бесплатной"которая есть сейчас)?
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Какие гарантии? Ты нашего нового преЗЕдента видел?
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ОООоо я так понял при предыдущем ****** такой ***..и не было ))
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Так то ж предыдущий плохой, сволочь и не хотел служить народу.
А теперь СЛУГА народа!
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Верховна рада зробила крок до скасування закупівель ліків через міжнародні організації.
У першому читанні ухвалили законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель".
"ЗА" проголосували 351 народних обранців.
Законопроект внесли в Раду 7 нардепів "СЛУГИ НАРОДУ": Роксолана Підласа, Олена Шуляк, Віталій Безгін, Дмитро Костюк, Валерій Стернійчук, Андрій Клочко, Павло Фролов.
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Та предыдущие то понятно плохие. Мы же не вчера живем, а сегодня, правильно? Или выбрали такого же плохого? Так только недавно был хорошим...даже идеальным. Люди всякие обратно начали возвращаться (с сомнительной репутацией и т.д.) Или ты все 5 лет будешь себя тешить мыслями о старом президенте? Это же уже новая команда делает? Или все еще ему палки в колеса вставляют?
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Вообще то у нас уже лет 10 как если при инсульте у тебя нет первых 10 тыщ. на екстренный укол то к тебе скорая даже не спешит приезжать пока ты не остынешь.
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И сколько таких неспешащих рвачей казнили за тыщи смертей? Оп, наверное ни одного? Так либо вы лже.те, либо у нас такие же "мущинки" как и на Параше - можно хоть всю их семью сгноить - ноль реакции.
Даже вна суд никто не подал на медиков?
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не знаю как у Вас . У отца был инсульт (2013) все екстренное было бесплатно ...потом да мама не горюй
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в статті так і пишуть, шо "вони і так оплатили із своїх податків", але...
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ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТСЯ!!
или говоря по простому я не верю в сказки особенно в сказки от чинуш!
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Какими лекарствами, препаратами, исключительно от "Дарницы", хозяин которой нахваливает новую власть?
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У порохоскота есть выбор, покупать зарубежные препараты за свои деньги. Никто ж не неволит. Лікування інсульту, інфаркту та низка інших послуг стануть повністю безкоштовними для українців з 2020 року, - глава НСЗУ Петренко - Цензор.НЕТ 4782
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ЗЕскота лишат и этого выбора?
Могут и не спасти Чеснокова после инсульта или инфаркта мелом от Загория.
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Вау! 15800 гривен после вычета зарплаты нянечкам и доктору вполне хватит на как минимум 15 капельниц физраствора!
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вау а нянечка и врач в этом месяце только одного пациента обслужат ?)
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А в отделении только одна нянечка, медсестра и врач? И им не нужно заплатить за свет, за тепло, и лаборатория у них своя?
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а они за газ и свет из своего кармана платят))?, или нянечки не на ставке ))?
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Эти деньги пойдут на все. даже на покупку метлы для дворника при больнице.
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И спустя год в Киеве некому будет это лечить. Минздрав может соизволит для образца расчет стоимости лечения инфаркта выложить. Сколько там стоит лабораторное обследование, сколько стоит тромболизис, сколько день пребывания в палате интенсивной терапии, и сколько стоимость работы врача. Ради смеха просто. Врач, спасающий жизнь, наверняка,по этому прейскуранту будет получать меньше стоимости пачки кардиологического аспирина
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Врач = техничка (чисто по ставке) как всегда, а если еще и молодой специалист, то еще меньше той же технички упомянутой раньше.
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И хрен теперь ты выбьеш направление в область из районной больничке. В ней и помрешь.
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похороны пока что бесплатными не сделали - спешить не нужно Вот когда объявят и о таком...
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Пошла порция божьей росы для зебилов на фоне реального возвращения схем Богатыревой.
 показати весь коментар
 
 
Верховна рада зробила крок до скасування закупівель ліків через міжнародні організації.
У першому читанні ухвалили законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель".
"ЗА" проголосували 351 народних обранців.
Законопроект внесли в Раду 7 нардепів "СЛУГИ НАРОДУ": Роксолана Підласа, Олена Шуляк, Віталій Безгін, Дмитро Костюк, Валерій Стернійчук, Андрій Клочко, Павло Фролов.
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Бесплатно можно умереть,а вот похороны -увы..Не будет такого.Врачи при савке бесплатно на тот свет спроваживали,за редким исключением.
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Да не верю я. С 1998 г есть указ Премьера о выдаче бесплатно антикоагулянта тем кому поставили механический клапан в аорту или клапан митральный. Процедуру получения рассказывать не стану---долго и сдуреть тупо. Что убивает---таких пока мало по стране. Тот же кардиохирург Б. Тодуров в 2007-8 годах лбом бился что бы строили кардиоцентры по стране. Ну штук 5 хотя бы. По миру клапанников ходит десятки миллионов. Не знаю сколько у нас. К работе возвращаются люди и к физической тоже. На сегодня Варфарин-Никомед---Дания отсутствует в аптеках примерно с 2015 г а польское фуфло, а уже появилось и наше просто не работает. Это легко определить. Надо ведь сдавать анализ на МНО=100гр кстати. И сразу видно действие лекарства за прошедший месяц---мел толчёный! А вот мулька в чём? А в том что цена на фуфло та же что и на препарат из ЕС!. Просто купить там находясь не выходит---без рецепта не продадут!
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Зато бабла списано на это все дело...до здравствует бесплатная медицина!
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Лечение бесплатно - плохо, лечение платно - плохо...
А шо нада для вас козлов ещё придумать, шобы вам наконец-то стало хорошо?
Хоть трохи думайте, прежде чем строчить свои мусорные комменты на любое движение новой власти.
Я не говорю, шо у Зе-команды всё хорошо, но зачем же обсирать всё то, шо они пытаются сделать для простых людей.
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На сумму глянь. Это цена лечения насморка, а не инфаркта. Заголовок есть, а суть - никакая.
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Ты, умник, лечишь свой сезонный насморк за 15000 гривен?!
Наверное у тебя деньги из карманов вываливаются, раз ты так ими шикуешь.
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Я знаю ,сколько стоит лечение. Не стоит обманывать людей такими заголовками.
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"Для Национальной службы здоровья приоритетными будут услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощью в родах и ранней диагностикой онкологических заболеваний. За эти услуги служба будет платить медучреждениям по приоритетному тарифу."

И где ты тут увидел обман? Ведь не тебе предлагают за это платить, а предлагает оплачивать лечение этих возрастных, тяжёлых болезней государство. (Не?.. ещё сам не сталкивался?)
Где тут обман?
Ты не только заголовки читай, но ещё и хоть чуть-чуть думай над смыслом написанного, прежде чем выставлять на всеобщее обозрение свою дурость.
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Тебе бы на партсобраниях выступать. Тебя не беспокоит, что народу надо будет где-то брать деньги на лечение, несмотря на задекларированную бесплатную помощь? Ведь болезни серьезные, и если государство обманет - это конец. Тебя никогда государство не обманывало? Понимаешь разницу между теорией и практикой и каким боком для людей это вылазило в прошлом? Бесплатным ничего не будет. Это не те люди, которые пришли делать что-то бесплатно. Их задача - продать все. Они сами себе приоритет, а не больные.
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Я тебе про одно, а ты мне про десятое...
Ты - дИбил, а с такими дискутировать бессмысленно. Вы или натурально все тупые(порохоботы), или вы из себя специально дураков делаете. Хотя... шо одно, шо другое - беда.
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Он не умник, а наоборот, тупой пороховатник.
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Это не цена лечения. Раньше ЛПУ получали медицинскую субвенцию, которая рассчитывалась по численности населения общины, со следующего года они начнут получать только плату от НСЗУ за оказанные услуги, т.е. за эти 15к должно жить все учреждение, а не только лечить пациента.
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Раньше и земля была плоская... Нада не в пошлом ковыряться, а думать как нам жить в будущем. Забудьте нах уже о прошлом и о совке!
Нам нужно думать, как нам выживать в будущем, когда нас уже сейчас топят и разрывают на кусочки внешние и внутренние вражины.
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а що вони намагаються зробити для простих людей?
Можно конкретику?
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Чому знущаюсь? Просто нічого не бачу... ось у тебе запитав, може перерахуєш... тоді й подискутуємо предметно...
Чи може ти простими людьми вважаєш Авакова, Богдана, Суркіса, Бєню? Що для цих робиться я бачу, давай про простих поговоримо?
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За безпідставне вживання терміну "безкоштовне" пропоную застосовувати хімічну кастрацію!
Коли з вас зняли податки, а потім за них надали послугу, то це "передоплата"!!! а не безкоштовне.
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Але для тих людей, які отримали безкоштовне лікування, воно справді безкоштовне, бо сплатили податків вони менше, ніж отримали послуг.
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Тоді частково безкоштовне, а якщо говорити правду - за чужий рахунок.
До того ж це для певної категорії, бо існують і ті, хто заплатив податків набагато більше ніж отримав. Як таку послугу називати у їх випадку? Надкоштовна?
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Я почала ця держава із приходом комуняк турбуватись за трутнів, та воно і досі триває...
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МОЙ КЕНТ ДВА ГОДА НАЗАД ВСЕГО-ЛИШЬ СЛОМАЛ КОЛЕНО И РУКУ - НА ЛЕЧЕНИЕ В ОБЫЧНОЙ БОЛЬНИЦЕ ПОТРАТИЛ 35 ТЫСЯЧ (ЧИСТО НА ЖЕЛЕЗЯКИ, ВРАЧАМ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИЛ).
ТАК ВОТ, НЕУЖЕЛИ ЛЕЧЕНИЕ ТАКИХ СЛОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ КАК ИНСУЛЬТ И ИНФАРКТ ОБОЙДЕТСЯ "ВСЕГО-ЛИШЬ" В 20 И 16 ТЫСЯЧ? Лечение инсульта, инфаркта и ряд других услуг станут полностью бесплатными для украинцев с 2020 года, - глава НСЗУ Петренко - Цензор.НЕТ 4881
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А может лечить надо до того как случится инсульт или инфаркт?
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Хотя бы следить совместно со своим семейным врачом за своими питанием, артериальным давлением и физической формой.
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Тут проблема в менталітеті лікарів, вони замість того щоб бігать до хворих, бо це їх заробіток, тупо назначають дати прийому хворим. Моделюю ситуацію підозра батьків на захворювання дитини, батьки звертаються до "сімейного" лікаря в дит.поліклініці, той назначає по своєму списку прийому дату коли зможе пан чи пані глянуть на вашу дитину, тобто десь післязавтра, блін там вихідні, короче з понеділка, дитина тим часом хужа, хвороба прогресує, маємо запущену форму. А малось напевно на увазі світову практику сімейних лікарів де вони б'ються за хворих, і в сніг і в дощ, аби до хворого, бо там зп його!
А зараз сидить пані в порожній дит.поліклініці в носі колупається і чекає часу прийому.
Просто жах!
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Поскорей бы в Евросоюз вступить. Так, значит нам(фото из мультика где "двое из ларца"):
а) дороги
б) дураки(шоб Европа их забрала и/или сделала умными)
в) "получка" - получать как в Германии, работать как в Греции
г) медицина - все бесплатно
д) субсидии и дешевое пиво, но качественное и вкусное.
для начала наверное хватит(гордится скромностью)
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А фиг вам Евросоюз
Телеведущий: нетрудоустроенный Яременко кардинально отличается от провластного депутата, главы Комитета Яременко
Лікування інсульту, інфаркту та низка інших послуг стануть повністю безкоштовними для українців з 2020 року, - глава НСЗУ Петренко - Цензор.НЕТ 3429
Как передает replyua.net, известный журналист и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева в своем блоге пишет о том, что нетрудоустроенный Богдан Яременко кардинально отличается от провластного депутата, главы Комитета Верховной Рады по внешней политике Богдана Яременко.
Марина Данилюк отмечает, раньше Яременко бросался фразами на тех, кто ложился под Путина.
Был бескомпромиссным евроинтегратором.
Сейчас, как глава Комитета по иностранным делам и один из немногих, кто разбирается в международной политике, он дает неоднозначные интервью,
что можно инструкторов американских выгнать, ведь в НАТО и ЕС нас все равно не ждут.
Интересно, будет ли время, когда Яременко начнет бегать по залу с шариком «НАТО - нет»
лишь бы «было доверие за столом переговоров и деоккупации Донбасса».
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А что, психическу больную пороховату бесплатно лечить не будут?...
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"Безкоштовних" просто забудуть лікарі в палатах і завернуться вони не від серця а від безкоштовного голоду, знайдуть їх як мінятимуть шпалери або ремонт затіять колись, зато над "коштовними" жужатимуть як бджілочки. У нас все так.
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