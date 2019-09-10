 Лікування інсульту, інфаркту та низка інших послуг стануть повністю безкоштовними для українців з 2020 року, - глава НСЗУ Петренко

Про це під час пресконференції у Львові повідомив голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуоргану.
За програмою медичних гарантій, Національна служба здоров'я планує платити медустановам 8500 грн - за пологи, 19500 грн - за лікування інсульту та 15800 грн - за лікування інфаркту.
"Ці послуги будуть повністю безкоштовними для українців, оскільки вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків", - сказав Петренко.
З 2020 року в програму медичних гарантій увійдуть послуги первинної амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної допомоги та реабілітації.
Для Національної служби здоров'я пріоритетними будуть послуги, пов'язані з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомогою в пологах і ранньою діагностикою онкологічних захворювань. За ці послуги служба платитиме медустановам за пріоритетним тарифом.
Понятно, что учителя - первые, а врачи - за ними...
А теперь СЛУГА народа!
У першому читанні ухвалили законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель".
"ЗА" проголосували 351 народних обранців.
Законопроект внесли в Раду 7 нардепів "СЛУГИ НАРОДУ": Роксолана Підласа, Олена Шуляк, Віталій Безгін, Дмитро Костюк, Валерій Стернійчук, Андрій Клочко, Павло Фролов.
Даже вна суд никто не подал на медиков?
или говоря по простому я не верю в сказки особенно в сказки от чинуш!
Могут и не спасти Чеснокова после инсульта или инфаркта мелом от Загория.
У першому читанні ухвалили законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель".
"ЗА" проголосували 351 народних обранців.
Законопроект внесли в Раду 7 нардепів "СЛУГИ НАРОДУ": Роксолана Підласа, Олена Шуляк, Віталій Безгін, Дмитро Костюк, Валерій Стернійчук, Андрій Клочко, Павло Фролов.
А шо нада для вас козлов ещё придумать, шобы вам наконец-то стало хорошо?
Хоть трохи думайте, прежде чем строчить свои мусорные комменты на любое движение новой власти.
Я не говорю, шо у Зе-команды всё хорошо, но зачем же обсирать всё то, шо они пытаются сделать для простых людей.
Наверное у тебя деньги из карманов вываливаются, раз ты так ими шикуешь.
И где ты тут увидел обман? Ведь не тебе предлагают за это платить, а предлагает оплачивать лечение этих возрастных, тяжёлых болезней государство. (Не?.. ещё сам не сталкивался?)
Где тут обман?
Ты не только заголовки читай, но ещё и хоть чуть-чуть думай над смыслом написанного, прежде чем выставлять на всеобщее обозрение свою дурость.
Ты - дИбил, а с такими дискутировать бессмысленно. Вы или натурально все тупые(порохоботы), или вы из себя специально дураков делаете. Хотя... шо одно, шо другое - беда.
Нам нужно думать, как нам выживать в будущем, когда нас уже сейчас топят и разрывают на кусочки внешние и внутренние вражины.
Можно конкретику?
Чи може ти простими людьми вважаєш Авакова, Богдана, Суркіса, Бєню? Що для цих робиться я бачу, давай про простих поговоримо?
Коли з вас зняли податки, а потім за них надали послугу, то це "передоплата"!!! а не безкоштовне.
До того ж це для певної категорії, бо існують і ті, хто заплатив податків набагато більше ніж отримав. Як таку послугу називати у їх випадку? Надкоштовна?
ТАК ВОТ, НЕУЖЕЛИ ЛЕЧЕНИЕ ТАКИХ СЛОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ КАК ИНСУЛЬТ И ИНФАРКТ ОБОЙДЕТСЯ "ВСЕГО-ЛИШЬ" В 20 И 16 ТЫСЯЧ?
А зараз сидить пані в порожній дит.поліклініці в носі колупається і чекає часу прийому.
Просто жах!
а) дороги
б) дураки(шоб Европа их забрала и/или сделала умными)
в) "получка" - получать как в Германии, работать как в Греции
г) медицина - все бесплатно
д) субсидии и дешевое пиво, но качественное и вкусное.
для начала наверное хватит(гордится скромностью)
Телеведущий: нетрудоустроенный Яременко кардинально отличается от провластного депутата, главы Комитета Яременко
Как передает replyua.net, известный журналист и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева в своем блоге пишет о том, что нетрудоустроенный Богдан Яременко кардинально отличается от провластного депутата, главы Комитета Верховной Рады по внешней политике Богдана Яременко.
Марина Данилюк отмечает, раньше Яременко бросался фразами на тех, кто ложился под Путина.
Был бескомпромиссным евроинтегратором.
Сейчас, как глава Комитета по иностранным делам и один из немногих, кто разбирается в международной политике, он дает неоднозначные интервью,
что можно инструкторов американских выгнать, ведь в НАТО и ЕС нас все равно не ждут.
Интересно, будет ли время, когда Яременко начнет бегать по залу с шариком «НАТО - нет»
лишь бы «было доверие за столом переговоров и деоккупации Донбасса».