EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  4023  43
Все про:Дніпропетровськ (1129) міст (269)

 Активісти та експерти з мостобудування оглянули ремонт Центрального мосту у Дніпрі

10 вересня у Дніпрі експерти з мостобудування, підрядники ремонту Центрального мосту та міські активісти провели спільну інспекцію переправи.

Огляд, на який найзатятіших коментувальників запросив мер Борис Філатов, проводили з води. Роз’яснення тривали більш ніж дві години. Питання від містян фахівцям зачитував секретар міської ради Олександр Санжара.

Експерти зазначають, що з 2013 року кількість дефектів на Центральному мосту постійно збільшувалася. Водночас побачити, наскільки споруда була вражена корозією, можна було лише після "роздягання" всіх конструкцій. Коли будівельники розкрили внутрішню частину мосту, знайшли там не лише понівечені часом бетон і арматуру, а й старі рукавички та ганчірки, залишені їхніми колегами понад півстоліття тому. Крім цього, під час ремонту з переправи прибрали багатотонний бетонний шар завтовшки у декілька сантиметрів. Це втричі розвантажило конструкцію. Тож встановлені на ній нині бетонні відбійники не перевантажують, а навпаки – роблять рух мостом безпечним для водіїв.

Крім того, фахівці пояснили, що три аварійні балки вони замінили, сім "вилікували" та підсилили. Для решти також провели огляд і ремонт.

Активісти та експерти з мостобудування оглянули ремонт Центрального мосту у Дніпрі 01

На закиди щодо високої вартості ремонту і можливості збудувати за ці гроші новий міст, фахівці пояснили, що вартість нової переправи сягала б щонайменше 10 мільярдів гривень. Хоча й визнали, що зробити це було б легше, ніж ремонтувати занедбану переправу. Також стосовно довготривалості роботи – це пов‘язано з дотриманням технічних процесів і швидкістю висихання, зокрема, шарів гідроізоляції.

Водночас, за словами нинішнього підрядника, фірми "Маст-Буд", їхні попередники не виконали чималий обсяг робіт, низку з яких довелося ще й переробляти.

Стосовно деформаційних швів на Центральному мосту, будівельники пояснили, що вони потрібні, щоб конструкції витримували навантаження від машин і зміни температур. Без цих з’єднань переправа не зможе довго функціонувати. Водночас, шви, котрі не відчуваються, коштуватимуть у десять разів дорожче за існуючі. Нині комфортно проїхати вкладеними швами можна на допустимій швидкості – 50 км на годину.

Експерти зауважують також, що, як і будь-який інший, Центральний міст потребуватиме огляду кожні півтора-два роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: "Виграв тільки Дніпро". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147546
 
   
 Топ коментарі
 
три года "пилили" бюджет!!! А теперь - какие молодцы!!!! Если бы не Зе, то до сих пор "ремонтировали"!!!
 показати весь коментар
 
Филатов молодец. За четыре года покрасил только перила, а бабок снял с горожан как за новый мост. Теперь ясно чего он перешел к порохоботам.
 показати весь коментар
 
Кто такие эти "активисты" и имеют ли они вообще представление о строительстве, а в частности - о мостостроении(что есть отдельная наука и вид деятельности)?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кто такие эти "активисты" и имеют ли они вообще представление о строительстве, а в частности - о мостостроении(что есть отдельная наука и вид деятельности)?
 показати весь коментар
 
 
Активисты и эксперты по мостостроению осмотрели
 показати весь коментар
 
 
Междусобойчик.Неужели во всем мире на мостах именно так?Брешуть ,как последние кобели.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
три года "пилили" бюджет!!! А теперь - какие молодцы!!!! Если бы не Зе, то до сих пор "ремонтировали"!!!
 показати весь коментар
 
 
ти з Дніпра?. А я з Дніпра, і мені той придурковатий спор нікуди не вперся. Кращеб робили ще 2 місяці, ніж впродовж двох місяців в місті був повний пиз**дець!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не писти, в Днепре нет таких бакланов как ты
 показати весь коментар
 
 
ага, шкода, що таких як ти дебілів повно ((((
 показати весь коментар
 
 
А как же Понтий со своим мордатым замом???
 показати весь коментар
 
левый берег! И на себе испытал трехгодичный ремонт!!!!
 показати весь коментар
 
 
он брехун, к Днепру не имеет отншения. одно слово -порохобот.
 показати весь коментар
 
 
я саме на лівому і живу. Тому знаю про що кажу, на власній шкурі відчув двохчасові пробки на Мануйлівському та на Князя Володимира Великого/Ленінградській. А ота шмаркля що вам відповіла наврядчи має хоч якесь відношення не тільки до лівого берегу, а взагалі до міста Дніпро.
 показати весь коментар
 
Дурик, а каким куем твое ссыкло ко всему этому?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Филатов молодец. За четыре года покрасил только перила, а бабок снял с горожан как за новый мост. Теперь ясно чего он перешел к порохоботам.
 показати весь коментар
 
 
перекинути тобі трохи грошенят? Може мізки собі купиш, ну хоч трошки.
 показати весь коментар
 
 
підвезу до пассажу. приходь. Гривень на 50 купиш. Тобі вистачить.
 показати весь коментар
 
Когда строители вскрыли внутреннюю часть моста, увидели не только изуродованные временем бетон и арматуру, но и старые перчатки и тряпки, оставленные их коллегами более полувека назад.

...
А оце для колекціонерів! Якщо продати з ґавукційони - то можна ще й частину бабць повернути!
 показати весь коментар
 
 
На этом месте стоял деревянный мост до 1965г. На нем снимали фильм -трилогию "Хождение по мукам" в 1957 году, где Махно захватывал Екатеринослав. Штаб Махно был там, где сегодня Главпочтамт. Моя бабушка хорошо помнмла это время, много рассказывала.
 показати весь коментар
 
 
Три балки замінено й сім - "поліковано".. В одному прольоті мосту - 14-ть балок, прольотів в мості - біля 30-ти.. Про підводну частину - взагалі тиша.. Конче необхідна кваліфікована комісія для оцінки як технічного стану виконаного ремонту, так і правильності використання коштів міського бюджету на майже трирічний ремонт..
 показати весь коментар
 
 
Що, у комісію не взяли, "експерт"? Піди клоуну пожалійся.
 показати весь коментар
 
 
Щоб не сталося біди краще за все демонтувати.
 показати весь коментар
 
Может быть снизу мост хорошо смотриься, но ехать по нему нужно сцепив зубы, что бы не прикусить язык, на стыках плит. Все надеялись, что именно в этом заключается ретмонт, что бы неыло таих стыков.
 показати весь коментар
 
 
вам же ж пояснили, що уникнути неможливо перепадів. Хоч подивись ті пояснення, щоб не писати дебільних коментарів.
 показати весь коментар
 
 
во всем мире можно, а у порохбота Фиаловани низя!?
 показати весь коментар
 
 
ти, дивлюсь не тільки в політиці "нєзамєнімий" експерт, а і в будівництві мостів також. Шкода що ви такі розумні всі вже працюєте двірниками та сторожами.
 показати весь коментар
 
 
Понтий сказал: можна! Но то дорогооо... Активісти та експерти з мостобудування оглянули ремонт Центрального мосту у Дніпрі - Цензор.НЕТ 3333
 показати весь коментар
 
50 лет простоял без стыков!!! И при совке строился!!!
 показати весь коментар
 
Так они так долго делали, чтобы люди забыли, какой он был до ремонта. Активісти та експерти з мостобудування оглянули ремонт Центрального мосту у Дніпрі - Цензор.НЕТ 4869
 показати весь коментар
 
Понастроили советы мостов, теперь ремонтируй их.
 показати весь коментар
 
прям отак от советы и понастроили? или все-таки строители строили - Петренко, Сидоренко? и если б над ними не было советов, так может еще лучше построили бы? почему у нас самые херовые города в плане архитектуры - это те, которые максимум были под советской оккупацией? где лучше жить - в Кривом Роге, где "советы понастроили" или во Львове, где советы не очень успели понастроить? Так и мучается Кривой Рог з металлургическими гигантами, наверное очень бахато живет, а во Львове строятся (не советами) современные экологичные заводы.
 показати весь коментар
 
я к тому, что тогда не было теперешних технологий!!! А им сейчас рассказывают, что стыки это круто!!!
 показати весь коментар
 
До речі - декларації про готовність об'єкту до експлуатації на сайті ДАБІ немає..
 показати весь коментар
 
 
значит спор не выиграл!!! Как везде трубят!!!!
 показати весь коментар
 
"В то же время, швы, которые не ощущаются, будут стоить в десять раз дороже существующих"

Это к тому, что сначала делай, потом говори. У нашего мэра всё наоборот и, как правило, на первой части он постоянно уходит на второй круг.
 показати весь коментар
 
Ну конечно. Активистам можно втереть что угодно. Активісти та експерти з мостобудування оглянули ремонт Центрального мосту у Дніпрі - Цензор.НЕТ 3131 И главное- "старые перчатки и тряпки, оставленные коллегами более полувека назад"! Активісти та експерти з мостобудування оглянули ремонт Центрального мосту у Дніпрі - Цензор.НЕТ 3131 Бредятина. А чем же вы "усилили опоры"? Монтажной пеной и фанерой??? Не говоря уже о фотках, где ржавая арматура торчит наружу и видны отвалившиеся куски бетона! "Не верь своим глазам"? Благо, что нельзя увидеть, что вы туда вовнутрь засыпали и засыпали ли вообще. И что смогут увидеть те, кто будет ремонтировать мост после вас. Возможно, филатовские памперсы? Активісти та експерти з мостобудування оглянули ремонт Центрального мосту у Дніпрі - Цензор.НЕТ 3131 Ибо он панически боится потерять мэрское кресло, на котором "невозможно сидеть".
Очень надеюсь, что компетентные органы разберутся и оценят эту филатовскую "стройку века" за шалені гроші!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору