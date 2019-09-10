 Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації

Законопроєкт підтримали 310 народних депутатів на засіданні у вівторок за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вводимо відповідальність керівника бюджетної установи за порушення законодавства у сфері закупівель. Ми боремося з оскаржувальним тролінгом. Не дозволимо, щоб замовники дискваліфікували бізнес за формальними ознаками", - зазначила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа, представляючи документ у парламенті.

Згідно з текстом законопроєкту, нововведення передбачають ввести обов'язковість використання системи закупівель ProZorro під час закупівлі від 50 тис. грн, можливість для бізнесу протягом 24 годин виправляти помилки в тендерних пропозиціях.

Документ також вводить поняття "спрощених" закупівель - закупівель товарів, робіт і послуг на суму від 50 тис. грн до 200 тис. грн, які будуть проводитися через ProZorro.

Крім того, в законопроєкті запропоновано замість фіксованої плати за оскарження процедури закупівлі (нині - 5 тис. грн для товарів і послуг та 15 тис. грн для робіт) встановлювати її суму залежно від вартості предмета закупівлі.

Водночас, нова редакція закону "Про державні закупівлі", яка була прийнята у вівторок в першому читанні, скасовує можливість закуповувати ліки за допомогою міжнародних організацій. Однак члени комітету охорони здоров'я мають намір до другого читання внести поправки, щоб ця можливість залишилася ще хоча б на два роки. Про це повідомила в фейсбуці член комітету Ольга Стефанишина.

"Сьогодні Верховна Рада проголосувала за проєкт закону 1076 "Про публічні закупівлі" в першому читанні. У процесі якась зла сила викинула звідти можливість для МОЗ закуповувати ліки, вакцини та медичні вироби за допомогою міжнародних організацій. Чи це умисна дія, чи випадковий збіг, мені невідомо", - розповіла вона.

"Наразі є розуміння, що міжнародні закупівлі потрібно подовжити мінімум на два роки для ліків та медвиробів, вакцин-назавжди. Такі правки домовилися подати спільно з Михайлом Радуцьким між першим і другим читанням", - написала Стефанишина.



