 Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації

Законопроєкт підтримали 310 народних депутатів на засіданні у вівторок за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми вводимо відповідальність керівника бюджетної установи за порушення законодавства у сфері закупівель. Ми боремося з оскаржувальним тролінгом. Не дозволимо, щоб замовники дискваліфікували бізнес за формальними ознаками", - зазначила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа, представляючи документ у парламенті.
Згідно з текстом законопроєкту, нововведення передбачають ввести обов'язковість використання системи закупівель ProZorro під час закупівлі від 50 тис. грн, можливість для бізнесу протягом 24 годин виправляти помилки в тендерних пропозиціях.
Документ також вводить поняття "спрощених" закупівель - закупівель товарів, робіт і послуг на суму від 50 тис. грн до 200 тис. грн, які будуть проводитися через ProZorro.
Крім того, в законопроєкті запропоновано замість фіксованої плати за оскарження процедури закупівлі (нині - 5 тис. грн для товарів і послуг та 15 тис. грн для робіт) встановлювати її суму залежно від вартості предмета закупівлі.
Водночас, нова редакція закону "Про державні закупівлі", яка була прийнята у вівторок в першому читанні, скасовує можливість закуповувати ліки за допомогою міжнародних організацій. Однак члени комітету охорони здоров'я мають намір до другого читання внести поправки, щоб ця можливість залишилася ще хоча б на два роки. Про це повідомила в фейсбуці член комітету Ольга Стефанишина.
"Сьогодні Верховна Рада проголосувала за проєкт закону 1076 "Про публічні закупівлі" в першому читанні. У процесі якась зла сила викинула звідти можливість для МОЗ закуповувати ліки, вакцини та медичні вироби за допомогою міжнародних організацій. Чи це умисна дія, чи випадковий збіг, мені невідомо", - розповіла вона.
"Наразі є розуміння, що міжнародні закупівлі потрібно подовжити мінімум на два роки для ліків та медвиробів, вакцин-назавжди. Такі правки домовилися подати спільно з Михайлом Радуцьким між першим і другим читанням", - написала Стефанишина.
вова ж он чесний, он за народ
Откуда среди "слуг народа" взялась "злая сила" уже через неделю после начала работы Рады?!
А тепер пропонується через петрову ж перемогу,натомість систему ProZorro ,так в чому проблема,баба яга завжди проти,чи як погана свекруха,все і всі не так
Ниче, сейчас будут через фирмы Богатыревой покупать и коррупции конец
Никому верить нельзя, одна Богатырева и ее фирмы честные. не чета ВОЗ и всяким ООНам.
Что некисло к ручкам прилипало, да соевый?
Соевый это обращение к Pupkind Pupkind, который САМ себя так определил.
-
На сегодняшний день основными препаратами в лечении медикаментозного ринита являются топические кортикостероиды (гормональные препараты местного действия).
К ним относят назальные спреи, содержащие: мометазона фуроат («Назонекс»), флутиказона фуроат («Авамис»), флутиказона пропионат («Назарел»), беклометазона дипропионат («Альдецин», «Насобек») и будесонид («Тафен», «Будостер»).
В Украине на аспирин производителя Байер доходит до 130 грн.
Торговля на ОРВИ!!! Доколе!!?
Зебил не знает к чему придраться
вы за это голосовали 73..))))
Відповідь ми знайдемо на сайті ПРООН в проектному документі за проектом "Надання послуг з організації та проведення процедур закупівель міністерства охорони здоров'я України", термін реалізації 2015-2019 роки. В ньому ми з подивом виявимо, що БФ "Пацієнти України" (виконавчий директор якого Ольга Стефанишина завжди підкреслює, що ні вона, ні її організація не має прямого відношення до міжнародних організацій, які отримують бюджетні гроші від МОЗ) є разом з МОЗ прямими бенефіціарами цього проекту: "Роль Головного бенефіціара з метою забезпечення реалізації користі Проекту з точки зору бенефіціарів за Проектом (тих, хто в кінцевомурахункувиграєвідреалізації Проекту). Цю роль виконуватимуть призначені представникими Мінздрава України і НВО "Пацієнти України".http://patrioty.org.ua/other/svekrukha-druh-ta-ii-nevistky-dieieva-zasvitylasia-v-skandali-z-moz-dokumenty-162488.html
1.
Моя пропозиція(задовго до виборів).
"заборонити сертифікацію сертифікованих у Сша і країнах ЄС ліків".
2.
Програма кандидата Зеленського (я не маю претензій щодо авторства) .Дослівно.
Ліки, які пройшли реєстрацію в країнах ЄС та США, в Україні не будуть отримувати додаткових дозволів.
3.
Програма партії слуга народу :
• Знищимо фармакологічну мафію, скасувавши корупційний механізм повторної сертифікації ліків.(по-моєму,голімий популізм,або відверте наї ..алово.. )
4
Сьогодні.Коаліція ЗЕ.
Згідно з текстом законопроєкту, нововведення передбачають ввести обов'язковість використання системи закупівель ProZorro під час закупівлі від 50 тис. грн
І все ?
ніхто не в курсі,чому і коли пропав сайт farmmafia.com.ua ?
"Сегодня Верховная Рада проголосовала за проект закона 1076 "О публичных закупках" в первом чтении. В процессе некая злая сила выбросила оттуда возможность для Минздрава закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия с помощью международных организаций. Умышленное ли это действие, или случайное совпадение, мне неизвестно", - рассказала она. Источник: https://censor.net.ua/n3147544
ПРЯМО БАРАБАШКА. 😁😁😁 может в государстве строят БАРДАК?