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 Політика України
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Все про:ВР (5631) держзакупівлі (199) ліки (299) Стефанишина_Ольга (9)

 Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №1076, у якому запропоновано нову редакцію закону про державні закупівлі.

Законопроєкт підтримали 310 народних депутатів на засіданні у вівторок за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вводимо відповідальність керівника бюджетної установи за порушення законодавства у сфері закупівель. Ми боремося з оскаржувальним тролінгом. Не дозволимо, щоб замовники дискваліфікували бізнес за формальними ознаками", - зазначила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа, представляючи документ у парламенті.

Згідно з текстом законопроєкту, нововведення передбачають ввести обов'язковість використання системи закупівель ProZorro під час закупівлі від 50 тис. грн, можливість для бізнесу протягом 24 годин виправляти помилки в тендерних пропозиціях.

Документ також вводить поняття "спрощених" закупівель - закупівель товарів, робіт і послуг на суму від 50 тис. грн до 200 тис. грн, які будуть проводитися через ProZorro.

Крім того, в законопроєкті запропоновано замість фіксованої плати за оскарження процедури закупівлі (нині - 5 тис. грн для товарів і послуг та 15 тис. грн для робіт) встановлювати її суму залежно від вартості предмета закупівлі.

Водночас, нова редакція закону "Про державні закупівлі", яка була прийнята у вівторок в першому читанні, скасовує можливість закуповувати ліки за допомогою міжнародних організацій. Однак члени комітету охорони здоров'я мають намір до другого читання внести поправки, щоб ця можливість залишилася ще хоча б на два роки. Про це повідомила в фейсбуці член комітету Ольга Стефанишина.

"Сьогодні Верховна Рада проголосувала за проєкт закону 1076 "Про публічні закупівлі" в першому читанні. У процесі якась зла сила викинула звідти можливість для МОЗ закуповувати ліки, вакцини та медичні вироби за допомогою міжнародних організацій. Чи це умисна дія, чи випадковий збіг, мені невідомо", - розповіла вона.

"Наразі є розуміння, що міжнародні закупівлі потрібно подовжити мінімум на два роки для ліків та медвиробів, вакцин-назавжди. Такі правки домовилися подати спільно з Михайлом Радуцьким між першим і другим читанням", - написала Стефанишина.

Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації 01
Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147544
 
 
 Топ коментарі
 
Ну не зря же у шмары, которая теперь рулит Минздравом, в советниках люди богатыревой и фарммафии...
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Ну наконец-то!!! Не зря Богатырева все-таки сюда пхалась.
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В процессе некая злая сила выбросила оттуда возможность для Минздрава закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия с помощью международных организаций. Умышленное ли это действие, или случайное совпадение, мне неизвестно", - рассказала она.Источник: https://censor.net.ua/n3147544

Откуда среди "слуг народа" взялась "злая сила" уже через неделю после начала работы Рады?!
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Ну не зря же у шмары, которая теперь рулит Минздравом, в советниках люди богатыревой и фарммафии...
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Может напрасно порохоботы нервничают. ))) Теперь лекарств будет меньше, они будут дороже, и цифра 73% стремительно начнет сокращаться. ЗЕбилы, это половина старых больных ватников, любителей "сватов" (скотов), и малолетки, а этим нужен дешевый амфетамин как при Богатыревой. Чем больше сдохнет, тем лучше для страны.
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А как же психически больных пороховатников лечить? Еще бы твой бизнес в России прикрыли, наперсточник, вообще хорохо было бы.
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ГЫ. Скучаешь, старая ***@ь! Ты ЗЕдура изучила про НДС? Разобралась как я тебя кормлю, *****! 2 руками и ногами, что бы на пару месяцев прикрыли весь бизнес, в ноль, что бы вы передохли от голода без пенсии, падлы. ps а видать тебя четенько опустили в колпаки! Уважуха.
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О чем ты, мошенник и коллаборант? Что ты там еще можешь гавкать? Ты в тюрьме должен сидеть, а не на Цензоре, коримилец ты наш!
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А за кого ему быть, за петухов и арлекинов, за арлекинопетухов? Которые по саунам и борделям развлекали братву, и за лишнюю сотку к гонорару целовали руку? Ты черт! По понятиям сам становишься петухом. Жулики только за авторитетов!!! На сколько припечатали в колпаки, приколи, чмо!
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Разумеется, что криминал против "петухов и арлекинов, за арлекинопетухов". Я об этом и написал. Меня другое удивляет, что за Порошенко голосуют лохи, страдающие от этого криминала. Ну, на то он и лох... Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації - Цензор.НЕТ 1794
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На сколько тебя припечатали в колпаки, лох, душевная травма? Где ты чмошник можешь столкнуться с криминалом, дурепа! Разве что в подъезде обоссут малолетки, это штраф.
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Ну наконец-то!!! Не зря Богатырева все-таки сюда пхалась.
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73% проценти ви зробили це разом! як то кажуть самі не жили, і вам не дамо Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации - Цензор.НЕТ 6979
вова ж он чесний, он за народ Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации - Цензор.НЕТ 3817
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В процессе некая злая сила выбросила оттуда возможность для Минздрава закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия с помощью международных организаций. Умышленное ли это действие, или случайное совпадение, мне неизвестно", - рассказала она.Источник: https://censor.net.ua/n3147544

Откуда среди "слуг народа" взялась "злая сила" уже через неделю после начала работы Рады?!
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Порошенко гадит, наверное, больше некому.
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Грантоедка и давний лоббист фармакомафии Стефанишин проникла в раду с Голосом.
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Вы скажите лучше сколько это "злая сила" за это денег получила, "честные " вы наши "Слуги народа"? Налицо голосование за деньги в пользу медицинской мафии!
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Ну наканец!! Сейчас таблеточная мафия вздохнет на полную силу! За 5 лет издержались
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Законопроект Богатырева готовила, но зебилы и это гавно схавают
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Ну, пять лет медленно вперед. пять лет вприпрыжку назад
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Порохоботи навіть не знаючи суті проблеми вже кричать зрада.Закупки супрун через міжнародні організації афера і коррупція,так як при закупці потрібно було платити 100% предоплати,а сроки постачання товару після оплати тягнулися до 1 року.
А тепер пропонується через петрову ж перемогу,натомість систему ProZorro ,так в чому проблема,баба яга завжди проти,чи як погана свекруха,все і всі не так
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ага, закупки вакцин через детский фонд ЮНИСЕФ это конечно коррупция
Ниче, сейчас будут через фирмы Богатыревой покупать и коррупции конец
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Руководство ЮНИСЕФ и ВОЗ на кормлении у фармакобизнеса. А закупки супрун проводила через посредников, главный - Кроун, который брал +5% за свое посредничество. Какой откат получали "закупщики" - супрунисты от них история умалчивает, но судя по выступлению лоббистки Стефанишин, сумма устраивала.
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отлично, ВОЗ, ЮНИСЕФ и пр. - это коррупция Ну все, приплыли.
Никому верить нельзя, одна Богатырева и ее фирмы честные. не чета ВОЗ и всяким ООНам.
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Вы о лоббизме транснациональных фармпризводителей знаете? У них это почти главная расходная статья.
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Вот один из примеров. "Санофи" не жалеет денег на оплату работы лоббистов. Достаточно вспомнить историю с коррумпированным экспертом Борисом Маньковским, который лишь за два года получил 4 млн грн от фармпроизводителей. Так щедро ему платили за то, что он совмещает сразу три должности: главного внештатного специалиста Минздрава по эндокринологии, члена консультативно-экспертной группы и члена научно-технического совета ДЕЦ. От вышеупомянутой "Санофи" за лоббизм при назначении препаратов инсулина и обеспечение его монопольного положения на рынке он только за один год получил 993 тыс. грн."
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У тебя запущенный случай, срочно принимай "********"
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Привіт схеми в дежзакупках і ліки з накруткою в 1000%.
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и индийские вакцины взад, взамен бельгийских.
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коментар відмічено як спам  
 
Вас соевых хрен поймешь, то кроили Супрун вдоль и поперек, за то, что она закупала через международные организации медпрепараты с истекающим сроком годности, которые носили статус непроверенных и экспериментальных, теперь ЗРАДА разгоняется в другую сторону.
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нас, соевых, закупки при Супрун вполне устраивали, это вы зебилы разгоняли зраду, так же как и с мифической "торговлей на крови" и мифическими "свинарчуками".
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А что же тогда не ввели референтное ценообразование, обещанное Яйценюком, по факту имея цену на лекарства в Украине в 2-3, а то и в 5 раз выше чем в соседних Польше, Словакии?
Что некисло к ручкам прилипало, да соевый?
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Уже и Яценюк соевый. А Аваков часом не соевый? Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации - Цензор.НЕТ 4370
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Да вы батенька стрелочник, ГДЕ я написал что Яценюк соевый?
Соевый это обращение к Pupkind Pupkind, который САМ себя так определил.
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Примеры лекарств, закупаемых черех международные организации в 2-5 раз дороже, будут?
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слив засчитан. Вопросов больше не имею.
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В Польше пачка ацетилки стоит на наши почти 100 гривен.
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и снова здравствуйте ) буквально сегодня привезли из польши назонекс , в польше цена 20 злотих= 140 гривень ,у нас 319 гривень и качество дерьмо )
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Аллертек религия не позволяет купить? Гленспрей видом упаковки не подходит?
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Оо так Вы врач) ? от медикаментозного ринита чем лечиться )?
-
На сегодняшний день основными препаратами в лечении медикаментозного ринита являются топические кортикостероиды (гормональные препараты местного действия).
К ним относят назальные спреи, содержащие: мометазона фуроат («Назонекс»), флутиказона фуроат («Авамис»), флутиказона пропионат («Назарел»), беклометазона дипропионат («Альдецин», «Насобек») и будесонид («Тафен», «Будостер»).
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Какая пачка, количество, производитель, дозировка.
В Украине на аспирин производителя Байер доходит до 130 грн.
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Речь идет о препаратах,закупаемых Минздравом.Они вообще-то бесплатны,так что о чем-то там в разы не позорьтесь.К ценам в аптеках Минздрав отношения не имеет.Тут скорее всего индикативные цены должны быть.
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Бесплатны для кого? Для пациента, ну так сходите полечитесь бесплатно. У кума внук в Днепре в реанимации лежал, так банально шприцов и рукавиц бесплатно не было, каждый день больше тысячи а то и две уходило.
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У кума,шмума.Дочь попала в больницу с острым аппендицитом.Было все.Единственное,попросили купить 1 антибиотик,если есть возможность.В сказки про кумовьев не верю
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К ценам МОЗ должен иметь прямое отношение. В США, например, в 19 штатах есть прямое регулирование цен на медикаменты, а в Европе регулирование цен идет и со стороны страховых компаний, больничных касс.
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интересно, а кто владелец тех международных организаций, которым кислород перекрывают？ нет ли там случайно фамилии кокорин？😀
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вакцины закупал детский фонд ЮНИСЕФ, это по вашей зебильной логике филиал Рошена?
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Где закупка лекарств, а где детский фонд. Юнисеф лекарства производит? И лекарства только детям нужны?
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Детская фармацевтическая мафия в ЮНИСЕФ контролирует рынок вакцин для взрослых.
Торговля на ОРВИ!!! Доколе!!?

Зебил не знает к чему придраться
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вот и мафия фармацевтическая проклюнулась..))
вы за это голосовали 73..))))
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Злая сила пробралась не в закон,она пробралась в парламент. Мало того она получила в большинство мандатов.
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Вой стоит из-за того что воровские схемы ломают.
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Закупали у ООН и ЮНИСЕФ, они знаете какие откаты выплачивали Пороху? Зато богатырева придет и поломает все эти воровские схемы!
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Восстанавливают. Воровские схемы не ломают, а восстанавливают. За 5 лет много схем поломали, поэтому слуги Портнова штампуют законы как сумасшедшие, без обсуждения. Портнов за них все обсудил, и давно.
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"Чому БФ "Пацієнти України" так хвалять проект закупівлі через міжнародні організації?
Відповідь ми знайдемо на сайті ПРООН в проектному документі за проектом "Надання послуг з організації та проведення процедур закупівель міністерства охорони здоров'я України", термін реалізації 2015-2019 роки. В ньому ми з подивом виявимо, що БФ "Пацієнти України" (виконавчий директор якого Ольга Стефанишина завжди підкреслює, що ні вона, ні її організація не має прямого відношення до міжнародних організацій, які отримують бюджетні гроші від МОЗ) є разом з МОЗ прямими бенефіціарами цього проекту: "Роль Головного бенефіціара з метою забезпечення реалізації користі Проекту з точки зору бенефіціарів за Проектом (тих, хто в кінцевомурахункувиграєвідреалізації Проекту). Цю роль виконуватимуть призначені представникими Мінздрава України і НВО "Пацієнти України".http://patrioty.org.ua/other/svekrukha-druh-ta-ii-nevistky-dieieva-zasvitylasia-v-skandali-z-moz-dokumenty-162488.html
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Спасибо Раисе Богатыревой, жертве режима Порошенка!
Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації - Цензор.НЕТ 6808
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"еволюція" обіцянки ЗЕ щодо здешевлення ліків, а бо як успішно спі..арасити будь-яку передвиборчу обіцянку....
1.
Моя пропозиція(задовго до виборів).
"заборонити сертифікацію сертифікованих у Сша і країнах ЄС ліків".
2.
Програма кандидата Зеленського (я не маю претензій щодо авторства) .Дослівно.

Ліки, які пройшли реєстрацію в країнах ЄС та США, в Україні не будуть отримувати додаткових дозволів.

3.
Програма партії слуга народу :
• Знищимо фармакологічну мафію, скасувавши корупційний механізм повторної сертифікації ліків.(по-моєму,голімий популізм,або відверте наї ..алово.. Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації - Цензор.НЕТ 8325 )



4
Сьогодні.Коаліція ЗЕ.

Згідно з текстом законопроєкту, нововведення передбачають ввести обов'язковість використання системи закупівель ProZorro під час закупівлі від 50 тис. грн

І все ?



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апропо..
ніхто не в курсі,чому і коли пропав сайт farmmafia.com.ua ?
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Было сообщение, о создании фармакопроизводителями специальной группы по зачистке в интернете сайтов с "неправдивой" информацией об их деятельности, особенно в теме вакцин.
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Очень интересно

"Сегодня Верховная Рада проголосовала за проект закона 1076 "О публичных закупках" в первом чтении. В процессе некая злая сила выбросила оттуда возможность для Минздрава закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия с помощью международных организаций. Умышленное ли это действие, или случайное совпадение, мне неизвестно", - рассказала она. Источник: https://censor.net.ua/n3147544

ПРЯМО БАРАБАШКА. 😁😁😁 может в государстве строят БАРДАК?
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Вы скажите лучше сколько это "злая сила" за это денег получила, "честные " вы наши "Слуги народа"? Налицо голосование за деньги в пользу медицинской мафии,представителей "новой" зеленой власти!
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Богатырева, новые потоки...) В принципе у них все довольно прямолинейно и предсказуемо.
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