 Верховний Суд залишив за ґратами тітушковода Крисіна, обвинуваченого у вбивстві журналіста Веремія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Таке рішення суд ухвалив, розглянувши касаційну скаргу адвокатів Крисіна, які просили залишити чинним вирок Шевченківського райсуду Києва, яким "тітушку" засуджено умовно.

"Вирок Апеляційного суду міста Києва від 13 червня 2018 року щодо Юрія Крисіна залишити без змін, а апеляційну скаргу захисників Крисіна – без задоволення. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає", – сказано в ухвалі.

На засіданні суду захисники потерпілої – вдови Веремія Світлани Кирилаш і сама потерпіла заявили суду, що про жодне каяття з боку Крисіна як пом’якшувальну обставину не може бути й мови. Зокрема, Кирилаш зазначила, що вона не почула жодних вибачень з боку Крисіна, жодного жалю та пропозицій відшкодувати моральні збитки. Натомість, весь час Крисін демонстрував зухвалу поведінку до потерпілих, в тому числі й до неї.

Аналогічну позицію висловила прокурор Юлія Малашич, яка сказала, що жодних фактів, які підтверджують щире каяття Крисіна, немає, а тому до нього не можна застосувати норму Кримінального кодексу, яка надає суду право звільняти засудженого від відбування покарання у разі його щирого розкаяння.

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Також вона наголосила, що аргументи захисників Крисіна про те, що пом’якшувальною обставиною є наявність у нього малолітніх дітей, не витримує критики, оскільки свого часу, коли Крисіна було звільнено зі слідчого ізолятора, він поїхав не до своїх дітей, а переховувати зброю, яка була речовим доказом.

Нагадаємо, за даними слідчих, у січні 2014 року поблизу станції метро "Петрівка" "тітушки" викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу в наметовий табір "тітушок" біля станції метро "Бориспільська" і катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну інкримінується залучення осіб до охорони табору "тітушок" і надання вказівок про вчинення протиправних дій щодо потерпілого Іваненка.

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У цій справі також фігурував інший обвинувачений - Сергій Чемес. У вересні 2018 року Дарницький райсуд Києва затвердив угоду про визнання Чемесом провини і призначив йому покарання у вигляді трьох років і трьох місяців позбавлення волі.

В іншій справі - про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія - Шевченківський районний суд Києва 22 грудня визнав винним фігуранта справи Веремія Юрія Крисіна - йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі. Крисін визнав себе винним у хуліганстві.

13 червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури і представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, змінивши умовний термін Крисіна на 5 років реального ув'язнення.