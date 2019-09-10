 Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом, - ZN.UA

За даними ZN.UA із джерел в Офісі Президента (ОПУ), Центральна виборча комісія (ЦВК) буде розпущена Верховною Радою найближчим часом. ОПУ вже підготував подання глави держави з вимогою про розпуск ЦВК до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Очікувалося, що подібний крок президентом буде зроблено після проведення Рахунковою палатою аудиту ЦВК двох виборчих циклів – президентського і парламентського. Однак, за даними видання, Рахункова палата тільки планує почати аудит використання державних коштів ЦВК цього року.
За даними видання, подання президента з вимогою про розпуск Центрвиборчкому вже передали до апарату Ради для реєстрації.
Формальним приводом, за даними видання, для розпуску ЦВК у зверненні президента стане ситуація, що склалася на 198 виборчому окрузі Черкаської області. 24 і 26 серпня Верховний Суд скасував протокол ЦВК про результати виборів у цьому окрузі, в якому зафіксована перемога самовисуванця Сергій Рудика. Позов подала кандидатка від "Слуги народу" Наталії Дяченко. У результаті Рудик не склав присягу народного депутата.
Насправді Банкову не влаштовує контроль над ЦВК, що перебуває в руках колишнього президента Петра Порошенка та ексдепутата Олександра Грановського.
Відповідно до статті 31-1 Закону про Центральної виборчої комісії України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, згідно із законом, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.
- в чому ви вбачали загрозу диктарури від Порошенка?Обгрунтуйте.
- чи ви вбачаєте загрозу диктатури від Зеленського ? Обгрунтуйте.
Порошенко хотел стать украинским путиным, т.е. иметь неограниченную власть, так же как и тот ведя вечную войну против внешнего врага в образе сильного лидера и главнокомандующего, а на базе такой войны проводить не социальные реформы (холодильник), а укреплять свою власть с помощью "телевизора"(армии, религии) что он собственно и начал делать - но не смог довести до конца.
Вижу ли я возможность диктатуры Зеленского? Нет. Наш менталитет отличается от российского, как показали выборы - пример с вечной войной и сильным лидером десятилетиями "ведущим к победе" на украинцев действует слабо. Тем более, у Зеленского очень разный электорат, который ждет и реформ "телевизора", и реформ "холодильника", а чтобы угодить всем надо очень постараться иначе популярность и рейтинг будут падать. Если же у него получится сделать и то, и другое, при этом сохранив Украину объединенной - то его честно выберут снова, но это уже не будет диктатурой. А без рейтинга продолжать править можно только если абсолютно подчинить себе силовые органы - полицию, армию, суды и так далее, еще и при этом наплевав на влияние запада. А это еще не получилось ни у одного президента Украины.
Зьобіки, ви хоч мозолі на долонях не понатирайте.
Самого мудрого из людей -
Я Зеленского видел. Сидел он в среде
Его Зекоманды вождей.Рядом с ним в Одессе Богдан сидел,
На море со светлой улыбкой глядел,
Рядом с ним грозный Портнов-батыр,
Разумков - разум страны,
Но наш пианист выше их всех
На две... Нет, на три головы!
А зал аплодировал и гуделГероям великих дел.
...
Солнце яркое остудят злые холода,
Имя Зелика родного греет нас всегда.
Потому-то ярче солнца наш великий Друг,
Потому так много света разлилось вокруг,
Потому земля родная расцвела навек!
Малоросу станет русский брат и человек!
https://censor.net.ua/forum/3147493/svoboda_slova_v_usloviyah_totalitarnogo_gosudarstva_i_tsenzury/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71408154
Чу..... что снова за вой на болотах?)))
нагадаю найновішу історію ЦВК.
Порошенко РОКАМИ "мурижив" питання переобрання ЦВК..
допоки не збільшили чисельність Цвк на 2 особи....
ЛИШЕ ДЛЯ ТОГО ,ЩОБ БАРИГА МАВ ПІДКОНТРОЛЬНУ БІЛЬШІСТЬ.
Правда,це йому х..й допомогло.
ПОРА.Виправляти ситуацію..ЗГІДНО РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ.Де у ЄС 8 відсотків..
2.НЕ БРЕХАТЬ
3.ХОДИТЬ НА ВЫБОРЫ
Тому, що вони впевнені, що ВСІ крадуть, брешуть і не ходять на вибори.
...
Вже.
Бери цей плакат і йди з ним в прокуратуру.