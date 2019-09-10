EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  8339  87
Все про:Зеленський (2676) Порошенко (9675) розпуск (67) ЦВК (796) Грановський (66)

 Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом, - ZN.UA

Формальним приводом стане ситуація на 198 окрузі, де Верховний Суд скасував результати виборів за позовом кандидата від "Слуги народу".

За даними ZN.UA із джерел в Офісі Президента (ОПУ), Центральна виборча комісія (ЦВК) буде розпущена Верховною Радою найближчим часом. ОПУ вже підготував подання глави держави з вимогою про розпуск ЦВК до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Очікувалося, що подібний крок президентом буде зроблено після проведення Рахунковою палатою аудиту ЦВК двох виборчих циклів – президентського і парламентського. Однак, за даними видання, Рахункова палата тільки планує почати аудит використання державних коштів ЦВК цього року.

За даними видання, подання президента з вимогою про розпуск Центрвиборчкому вже передали до апарату Ради для реєстрації.

Формальним приводом, за даними видання, для розпуску ЦВК у зверненні президента стане ситуація, що склалася на 198 виборчому окрузі Черкаської області. 24 і 26 серпня Верховний Суд скасував протокол ЦВК про результати виборів у цьому окрузі, в якому зафіксована перемога самовисуванця Сергій Рудика. Позов подала кандидатка від "Слуги народу" Наталії Дяченко. У результаті Рудик не склав присягу народного депутата.

Насправді Банкову не влаштовує контроль над ЦВК, що перебуває в руках колишнього президента Петра Порошенка та ексдепутата Олександра Грановського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд скасував реєстрацію Рудика нардепом, - ЦВК

Відповідно до статті 31-1 Закону про Центральної виборчої комісії України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, згідно із законом, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147539
 
   
 Топ коментарі
 
последние выборы были в 2014 году, в 2019 зазомбированное стадо исполнило хотелки кремля.
 показати весь коментар
 
я же говорил что выборы 19-го это последние украинские выборы
 показати весь коментар
 
І взагалі, які можуть бути вибори всенародного улюбленця, геніального актора, неперевершеного музиканта, зеленого сонця, магістра усіх наук, б-гом обраного єлбаси Володимира Олександровича Зеленського? Лише ворог народу може плести тенета зради, навіть думаючи про якісь там вибори!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
та льогко. ці барани, а також бєніни слуги плюс жуля допоможуть
 показати весь коментар
 
 
поблогадарил так сказать ..а что короче ПОМИЛОВАТЬ ИЛИ КАЗНИТЬ..... не казнить короче и Королева начертала...... Казнить (с.) (12 Месяцев- Маршак)
 показати весь коментар
 
я же говорил что выборы 19-го это последние украинские выборы
 показати весь коментар
 
 
последние выборы были в 2014 году, в 2019 зазомбированное стадо исполнило хотелки кремля.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ага, вадинтур низабудим нипрастим. Не хватило Петрусю еще одного срока чтобы стать украинским пуйлом - а так хотелось.
 показати весь коментар
 
 
Як би бажалось то результат виборів був би іншим, а у вас виходить що без 5 хвилин диктатор Порошенко забезпечив перемогу Зеленського.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Желания Пети не совпали с его возможностями. Рейтинг - слишком низкий чтобы фальсифицировать настолько круто, а рейтинг главного конкурента слишком высок. Трюк с военным положением не прошел - морякам повезло не погибнуть, а в Раде побоялись делать из Пети диктатора дольше чем на месяц. В итоге, предчувствуя скорую политическую кончину Пети, от него дистанцировались даже недавние союзники - Гройсман и Аваков. А без подконтрольного МВД даже тех фальсификаций и сеток, которые планировались - хватило лишь для второго тура.
 показати весь коментар
 
 
Вибачте, у мене 2 питання:
- в чому ви вбачали загрозу диктарури від Порошенка?Обгрунтуйте.
- чи ви вбачаєте загрозу диктатури від Зеленського ? Обгрунтуйте.
 показати весь коментар
 
 
Любая диктатура - это плохо.
Порошенко хотел стать украинским путиным, т.е. иметь неограниченную власть, так же как и тот ведя вечную войну против внешнего врага в образе сильного лидера и главнокомандующего, а на базе такой войны проводить не социальные реформы (холодильник), а укреплять свою власть с помощью "телевизора"(армии, религии) что он собственно и начал делать - но не смог довести до конца.
Вижу ли я возможность диктатуры Зеленского? Нет. Наш менталитет отличается от российского, как показали выборы - пример с вечной войной и сильным лидером десятилетиями "ведущим к победе" на украинцев действует слабо. Тем более, у Зеленского очень разный электорат, который ждет и реформ "телевизора", и реформ "холодильника", а чтобы угодить всем надо очень постараться иначе популярность и рейтинг будут падать. Если же у него получится сделать и то, и другое, при этом сохранив Украину объединенной - то его честно выберут снова, но это уже не будет диктатурой. А без рейтинга продолжать править можно только если абсолютно подчинить себе силовые органы - полицию, армию, суды и так далее, еще и при этом наплевав на влияние запада. А это еще не получилось ни у одного президента Украины.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не паникуйте панове,мы не роисся терпеть это никто не будет,долго запрягаем но потом вынесем этого пони вместе с тележкой до самого Ростова,к тому же мордор для Зебила уже не агрессор
 показати весь коментар
 
 
кого по телевизору скажут, того и поставят
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ты прав, по соевым правилам последние...Свечку за Петю уже поставил?
 показати весь коментар
 
 
Порохоботам выпадет шанс возглавить протест - прекрасный повод вернуть былое вЯличие.
 показати весь коментар
 
 
Нет! Я просто показал человека чьи методы правления копирует наш Президент, Великий Кормчий украинского народа!
 показати весь коментар
 
 
«Таварісч Сралін пішет распоряженіє о «ліквідації порохоботов.» ?
Зьобіки, ви хоч мозолі на долонях не понатирайте.

 показати весь коментар
 
 
І взагалі, які можуть бути вибори всенародного улюбленця, геніального актора, неперевершеного музиканта, зеленого сонця, магістра усіх наук, б-гом обраного єлбаси Володимира Олександровича Зеленського? Лише ворог народу може плести тенета зради, навіть думаючи про якісь там вибори!
 показати весь коментар
 
 
Неистово плюсую! Сам угораю с русских. Представляю с какой завистью они смотрят сейчас на Украину, как завидуют стремительному улучшению жизни простого народа и нашей чесной и патриотической власти во главе с нашим общенациональным Лидером- Владимиром Зеленским!
 показати весь коментар
 
 
Самого лучшего из людей,
Самого мудрого из людей -
Я Зеленского видел. Сидел он в среде
Его Зекоманды вождей.Рядом с ним в Одессе Богдан сидел,

На море со светлой улыбкой глядел,
Рядом с ним грозный Портнов-батыр,
Разумков - разум страны,
Но наш пианист выше их всех
На две... Нет, на три головы!
А зал аплодировал и гуделГероям великих дел.

...

Солнце яркое остудят злые холода,
Имя Зелика родного греет нас всегда.
Потому-то ярче солнца наш великий Друг,
Потому так много света разлилось вокруг,
Потому земля родная расцвела навек!
Малоросу станет русский брат и человек!
 показати весь коментар
 
 
«Малоєврєй і малорос, братья, навєк !»
 показати весь коментар
 
 
Тебя ударило канализационным люком?
 показати весь коментар
 
Нет. Я сегодня посмотрел три сезона сериала ;Слуга народа; подряд.
 показати весь коментар
 
 
Ты так над собой не издевайся. Вообще просто указывай, что это был сарказм(не всегда из контекста понятно, о чем речь). Удачи.
 показати весь коментар
 
Все на майдан ! Не дадим малоросам распустить ЦИК ! Или хотя бы любовницу Грановского оставьте малоросы Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 464
 показати весь коментар
 
 
а от и не любовница Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 6066 , а гражданская жена !!а Это уж и не подстилка какая то.. уважайте человека.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ничего) Скажем спасибо и до свидания) Петюшкины клоповники надо инсектицидами обрабатывать а лучше выпиливать и сжигать)
Чу..... что снова за вой на болотах?))) Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 4672
 показати весь коментар
 
 
Нужно не только распускать всю падаль 25 лет уничтожавшую и грабившую Украину и её народ ,их надо сажать и это ещё в самом лучшем случае !!! Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 8453
 показати весь коментар
 
 
Не вопрос. Там большая часть - "слуги", так что валяйте. Меньше слуг, больше дела.
 показати весь коментар
 
 
Давно пора! И сократить - существенно уменьшить количество дармоедов.
 показати весь коментар
 
 
дійсно..
нагадаю найновішу історію ЦВК.

Порошенко РОКАМИ "мурижив" питання переобрання ЦВК..
допоки не збільшили чисельність Цвк на 2 особи....
ЛИШЕ ДЛЯ ТОГО ,ЩОБ БАРИГА МАВ ПІДКОНТРОЛЬНУ БІЛЬШІСТЬ.

Правда,це йому х..й допомогло.

ПОРА.Виправляти ситуацію..ЗГІДНО РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ.Де у ЄС 8 відсотків.. Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3228
 показати весь коментар
 
 
Це Коні Сошкіной могло приснитись,не треба нагнітати
 показати весь коментар
 
Совершенно правильное решение! Все чиновники, назначенные соевой бандой, должны быть заменены, ибо воры, мародеры и коррупционеры априори не могли назначать на должности честных людей
 показати весь коментар
 
 
Это говорит о том, что Зе соврал и уже метит на второй срок.
 показати весь коментар
 
 
Цілком логічне рішення, цей ЦВК приніс перемогу Зеленському, тому Порошенко його розпустить, правильно шмарклі?
 показати весь коментар
 
 
Совсем охренели. Блин, как найти управу на эту зеленую эпидемию?!
 показати весь коментар
 
 
1.НЕ ВОРОВАТЬ
2.НЕ БРЕХАТЬ
3.ХОДИТЬ НА ВЫБОРЫ
 показати весь коментар
 
 
Лукреция, это мне советы?? Как раз я на выборы всегда хожу. Да и по первым двум пунктам - вопросы не ко мне.
 показати весь коментар
 
 
А 73,22% вважають, що Ви кажете неправду.
Тому, що вони впевнені, що ВСІ крадуть, брешуть і не ходять на вибори.
 показати весь коментар
 
 
У цих зелєбобіків когнітивний розлад. Бо якщо вони вважають, що ВСІ крадуть і брешуть - то, виходить, і вони самі, ці 73%, також крадуть і брешуть. Але ж де ж зеленій біомасі взяти мізків усвідомити це? Бо логіка - це, скоріше, ознака порохоботства
 показати весь коментар
 
 
так і є!!!! найголосніше кричали про поганого пороха -баригу ті, які ніколи жодної копійки в бюджет не заплатили, європляхєри і особи з подвійним громадянством !!! спостереження по закарпаттю(
 показати весь коментар
 
вибачте, ще про осіб з синдромом ПГМ (праваславіє головного мозку) забув!
 показати весь коментар
 
Той, хто каже правду, завжди програє. Так само, як і про крадіжки. Тепер це не робиться безпосередньо. Тепер це робиться через закони та бюджети. Тоб-то формально все законно. А за вмілої агітації виборець проголосує і за барана.
 показати весь коментар
 
 
> А за вмілої агітації виборець проголосує і за барана <
...
Вже.
 показати весь коментар
 
 
Неужели и непотопляемого ловкача-крючкотвора Магеру наконец-то снимут?
 показати весь коментар
 
 
Ще треба заборонити партію ПЕСиків як злочинне угруповання!!!!
 показати весь коментар
 
 
Може треба злочини спочатку доказати чи так піде? Бумеранг штука така...
 показати весь коментар
 
 
буде воля, а з доказами проблем не має бути.. Панама з Липецьком та дупою Свинарчука в допомогу.. Барига - це сопливий боягуз, боїться навіть на допити ходити..
 показати весь коментар
 
 
Так я бачу що воля у вас є, що вас стримує встати і піти до Рябошапки з доказами, нема грошей на квиток?
 показати весь коментар
 
 
Так тому і програв дурник, що брехав і кузьмився з корупцією, тільки от вибрали не кращого, та ще й несамостійного в своїх рішеннях, що Богдан що Порох одна біда.
 показати весь коментар
 
 
Багато чого, від незакриття каналів до відрубування рук корупціонерам.
 показати весь коментар
 
О!
Бери цей плакат і йди з ним в прокуратуру.
 показати весь коментар
 
 
До речі, повністю підтримую. Верхівка партії тотально корумпована і повністю себе дискредитувала. Впевнений, що це кубло злодіїв та мародерів буде розігнане після посадки його паханів на нари
 показати весь коментар
 
Почему-то мне это решение кажется правильным. Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 6081
 показати весь коментар
 
 
смотри, чтобы когда за тобой, последним, прийдут, сказать, что это неправильно будет уже некому..
 показати весь коментар
 
Партия Слуга народа теперь будет набирать минимум 146%, слава Владимиру Александровичу!
 показати весь коментар
 
 
Хочете сказати, що після нещодавніх виборів бажання розігнати ЦВК може з гідністю допікати лиш найсправжніших петріотів?
 показати весь коментар
 
Наше солнце ясное Владимир,как там его - Александрович очень скромный человек,ему и 102% хватит.
 показати весь коментар
 
Порохосрань воет, значит все идет по плану. Это такой себе индикатор, чем громче вой этих отбросов общества, тем лучше для Украины. Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3078
 показати весь коментар
 
 
За СН проголосувало 20,19% від всіх виборців,тому з цією "довірою" їм довго не протянути. А диктаторські замашки -закінчаться трагічно,але це буде ..
 показати весь коментар
 
 
Молодец Зеля.Пэциных опарышей без жалости давит.Еще бы не плохо было,муху кучерявую,соевую,что этих опарышей по рассаживала,прихлопнуть.
 показати весь коментар
 
Зеленський готується до місцевих виборів, тому хоче сформувати відданій йому ЦВК. Будуть фальсифікації.
 показати весь коментар
 
мелкий фюрер помнит все.. зебилам-лошарам стоит понимать, что Вошьдь будет мстить всем "президентам" - мы же "все президенты"?
 показати весь коментар
 
Зеленский уже и "считать" на выборах захотел. Неужели собрался,как Путин на 20 лет власти?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору