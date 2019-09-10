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Все про:Зеленський (2676) Порошенко (9675) розпуск (68) ЦВК (796) Грановський (66)

 Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено). ДОКУМЕНТ

Формальним приводом стане ситуація на 198 окрузі, де Верховний Суд скасував результати виборів за позовом кандидата від "Слуги народу".

За даними ZN.UA із джерел в Офісі Президента (ОПУ), Центральна виборча комісія (ЦВК) буде розпущена Верховною Радою найближчим часом. ОПУ вже підготував подання глави держави з вимогою про розпуск ЦВК до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Очікувалося, що подібний крок президентом буде зроблено після проведення Рахунковою палатою аудиту ЦВК двох виборчих циклів – президентського і парламентського. Однак, за даними видання, Рахункова палата тільки планує почати аудит використання державних коштів ЦВК цього року.

За даними видання, подання президента з вимогою про розпуск Центрвиборчкому вже передали до апарату Ради для реєстрації.

Формальним приводом, за даними видання, для розпуску ЦВК у зверненні президента стане ситуація, що склалася на 198 виборчому окрузі Черкаської області. 24 і 26 серпня Верховний Суд скасував протокол ЦВК про результати виборів у цьому окрузі, в якому зафіксована перемога самовисуванця Сергій Рудика. Позов подала кандидатка від "Слуги народу" Наталії Дяченко. У результаті Рудик не склав присягу народного депутата.

Насправді Банкову не влаштовує контроль над ЦВК, що перебуває в руках колишнього президента Петра Порошенка та ексдепутата Олександра Грановського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд скасував реєстрацію Рудика нардепом, - ЦВК

Відповідно до статті 31-1 Закону про Центральної виборчої комісії України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, згідно із законом, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.

Пізніше, народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Фейсбук оприлюднив відповідне подання Зеленського

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Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) 03
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Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147539
 
 
 Топ коментарі
 
последние выборы были в 2014 году, в 2019 зазомбированное стадо исполнило хотелки кремля.
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я же говорил что выборы 19-го это последние украинские выборы
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І взагалі, які можуть бути вибори всенародного улюбленця, геніального актора, неперевершеного музиканта, зеленого сонця, магістра усіх наук, б-гом обраного єлбаси Володимира Олександровича Зеленського? Лише ворог народу може плести тенета зради, навіть думаючи про якісь там вибори!
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уборка дерьма цвета шоколада...
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НУ ВОТ ЖЕ, ВОТ! Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 2123
А мы переживали, куда Лысого пристроят. Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3598
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...Скандал с флагами в Станице: кто отдал приказ?Но главный вопрос - так кто же тот «герой», который решил избавиться от украинских стягов в Станице? Народ же должен знать таких героев в лицо, не правда ли?

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Должен знать - значит, будет знать! По сообщениям патриотов и волонтеров, таким массовиком-затейником оказался не известный доныне широкой публике такой себе Горбенко Игорь Владимирович, который в Офисе Президента Украины трудится главным консультантом Главного департамента региональной политики. Ну и с недавних пор - куратор Луганской области о Офиса Президента. Мирослав Гай, в частности, на своей странице в фейсбуке так описывает исход ситуации в Станице Луганской:

«Радий повідомити, що після скандалу який ми здійняли, щодо ганебного факту зняття українських прапорів, які начебто провокували росіян - прапори повернуто.

Українські патріоти луганщини, за підтримки ЗСУ підняли прапори над Станицею.

Патріоти повідомили, що наказ про зняття прапорів дав головний консультант головного департаменту регіональної політики Офісу Президента України Горбенко Ігор Володимирович.

Сподіваюсь, що то було лише непорозуміння, а не системна антидержавницька політика.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327088-skandal_s_flagami_v_stanitse_kto_otdal_prikaz

...
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Опарыши Потрошенко в ЦИКЕ не хотят распускаться.Ничего.Им помогут.Смешно смотреть,как Петя пьять рокив все строил и строил свою свынячу будку.А разрушат ее за пару месяцев.А самого борова на живодерню.
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Александр Глазков - избиратель ЗЕбанды во главе с ЗЕбарыгой. Мне страшно за Украину.
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Адольф Шикельгрубер нервно курит за углом.
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" поводом, по данным издания, для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области. 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталии Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата."....

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ!
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он яник отримав. і цей отримає. дайте лише час Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) - Цензор.НЕТ 8645
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Антон Санченко
8 сентября в 05:55 ·

Що не кажіть, а Януковичу таких зрад, як нові податки на ІТ і обов'язкові касові апарати для ФОПів 3-4 груп, сімки по паспорту і обов'язок провайдерів зберігати весь трафік, вистачало й одної на тиждень. Зробить зраду, всі перетруть, перебісяться, він далі своє (насправді московське) гне, по пеньках бігає.
А цей пострибав по пеньках в такому темпі, що не знаєш вже, на мітинг проти чого бігти. Посипалося, як з відра без дна. Зайчик-пострибайчик який. Просто тобі австралійський тушкан.
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а там сматрі верховний суд під ніж, щоб бєні не заважав приват повернути, і антикорсуд зробимо правильним. апетити Зе команди ростуть і ростуть. овоч десь в ростові заздрісно слину ковта
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Импичмент этому зелёному п#дарасу без всякого ВЦИКа, в Магадан паскуду клоунскую.
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 3 часа назад

Зе направив в Раду подання про дострокове припинення повноважень членів ЦВК. Людині, яка прийшла до влади ЛИШЕ на 5 років на самих демократичних виборах має бути пофіг на склад ЦВК. Строк повноважень членів ЦВК 7 років, діючий склад діє з 2018 до 2025. У-узурпація
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скоро зе прийме закон більше 3х не збиратись і 73% будуть аплодувати пояснюючи це тим що порох зробить путч Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) - Цензор.НЕТ 2283
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Бюст вже є, а давайте вже ікону Зеленскаго намалюємо, у мене є фломастєри. Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) - Цензор.НЕТ 9911
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Вже сьогодні можна починати виборчу компанію на мерів мільонників.
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Порох "узурпував" владу. Ось Зеленський покаже кузькінумать. Дайош владу в аднірукі! (((
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Эта ка так шансы Петюни на второй ************** срок после прожолжительной болезни скончались порохоботы, усе на майдан...там фура с рошенками перевернулася Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) - Цензор.НЕТ 338
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Ukraine‏ @UkrainNEWS 3 часа назад

Он явно готовит себе почву под будущие фальсификации во время проведения референдумов по НАТО, ЕС, вступлению в Союз с РФ!!!!
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Выборы это соревнования кандидатов во власть, избирательные комиссии это судьи этих соревнований. Не могут быть заинтересованные лица, т.е. представители соревнующихся, быть судьями. Во всех соревнованиях это нейтральные люди и члены избирательных комиссий должны быть нейтральными, т.е. беспартийными, а если исходить из сегодняшних реалий, то избиркомы будут состоять, сплошь и рядом, из СН и по одному представителю от других партий. О каком честном подсчете голосов может идти речь? Разве позволят свои своим проиграть.
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вова бронежилет на голову не наденеш !!!
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так званий президент України, відомий у світі, як блазень Зелена шмаркля, просто дотримується наказів та отриманого ним від його ляльководів плану по зливу України та перетворенню її на малорассєянський фєдєральний округ усєя раші-паРаші, накази блазню та його шоблі давно віддані.

МІНСЬК-3. як Зелена шмаркля закінчить війну.

"проста пєрєстать стрєлять" або КАКИЕ ВАШИ УСЛОВИЯ?

Волонтер Тим Златкин пишет в заметке "МИНСК-3 -- Что он несёт нам?" как прекратится война по сценарию пуйла, когда рашистский резидент, он же зелёная сопля, он же жалкий фигляр, нынче играющий роль Президента Украины согласится:

На данный момент кремль осуществляет активное давление на нынешнее руководство Украины в принятии так называемых Минских соглашений нового формата.
Спешу напомнить, что подписанный ранее Кучмой тот же Минск-2 не ратифицирован Верховной Радой, а потому не являются полностью легитимным. Тем не менее, украинская сторона придерживается их выполнения ещё со времён Порошенко, тогда как россия не спешит отводить свои войска с Донбасса, а та же территория Дебальцево остаётся неподконтрольной законным украинским властям.
При нынешней монополизации власти единственной политической силой возникла большая вероятность, если не сказать - угроза, полного принятия нового формата, навязанного мошквой, который будет закреплён решением Верховной Рады и подписан Президентом Украины.

О чем речь?

Во-первых, перевод оккупированной территории в закрытый автономный округ. Это противоречит нынешней Конституции, но как показала практика, изменения внести новоизбранные парламентарии успеют за пару часов пленарного заседания.
Учтите, дискуссия ведётся даже не об особом статусе оккупированного Донбасса, а именно автономии. И не по примеру Крымской. Закрытая автономия, понимаете? Свои органы власти, независимые от Киева. Боевики остаются вооруженными формированиями Дыры. Милиция не подчиняется аваковскому МВС. Ни копейки налогов в бюджет Украины не уходят. А Киев должен финансировать все безумные требования чепушилина и компашки. Точка.

Во-вторых, это полная амнистия боевиков. Повторяю: полная амнистия. Всех. Без исключения. И не утешайте себя иллюзиями о хотя бы криминальной ответственности перед украинскими судами убийц и мародёров. За пытки и грабежи боевикам ничего не будет. Понять и простить. Только так.

В третьих, лидеров боевиков доизбирают в состав нынешнего парламента. Либо их марионеток, тут уже "как народ Донбасса решит". Однако, выборы состоятся. Причём, состоятся полностью под контролем российских войск. Максимум кого пустят поглядеть хоть глазком - лояльных кремлю ОБСЕшников.

Четвёртое - отведение рассеянских вооруженных сил с территории Донбасса года через два. Пока не сформируются и не прибудут подразделения миротворческого континента. О Кейфор речи не идёт, только раздробленные части Голубых Касок на отдельно согласованные объекты инфраструктуры.
Контролировать границу украинским властям позволят в лучшем случае в конце следующего года пограничной полицией. Да-да, ДПСУ в скором времени уже не будет, вы не знали? Лишь полицейские подразделения, лишь слегка усиленные нетяжёлой техникой.

Исходя из вышесказанного, будем ли мы спокойно наблюдать за легитимизацией описанного формата договорённостей, навязанного российской стороной?
Наверное, нет. Пара-тройка митингов конечно состоится, но особого результата не дадут. Сильного сопротивления не ожидается.
Так шо, всё по плану (москальскому), идём ко дну.

https://www.facebook.com/TimZlatkin/posts/746181915795548?__tn__=H-R
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Необходимо замести следы фальсификаций на выборах. Если начнут умирать при странных обстоятельствах члены ЦИК , то это бросится в глаза. А бывших членов ЦИК намного проще убирать , тихо и без шума.
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Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...Т.Г Шевчено(Розрита могила). Т.ГШевченко ще тоді показав істиних ворогів України.
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