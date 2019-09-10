 Філатов про Коломойського: "Це аморальна людина, і жодне її слово ламаного гроша не варте"

"Ігор Валерійович зі своїми "підручними" вирішив піти в рейдерську атаку на місцеве самоврядування в Дніпрі. Це просто підготовка громадської думки. Завтра, напевно, знімуть про монтажну піну або як я когось розчленяю. Коли ми говоримо про аморальних людей, а я вважаю Коломойського абсолютно аморальною людиною, для них всі засоби хороші", - заявив Борис Філатов.
Також мер Дніпра розповів про те, після чого їхні стосунки з українським олігархом припинилися. За словами Бориса Філатова, в усіх справах Ігор Коломойський переслідує тільки фінансовий інтерес, нехтуючи навіть багаторічною дружбою.
"Ми працювали разом у якихось бізнесах з нерухомості, я був корпоративним адвокатом, але я ніколи не був підлеглим Коломойського, мені не можна було давати якісь вказівки, і я не отримував у нього зарплату.
У 2014 році і у мене, і у Корбана виникла ілюзія, що людина якось змінилася морально-психологічно. Ми всі пам'ятаємо 2014 рік і цей тягар відповідальності, який він, зокрема, на себе прийняв.
Якщо перевірити перетин кордонів, то "рятівник України від Новоросії" просидів половину цього часу в Швейцарії. Він створив великий міф, тільки під час Іловайська він сидів на яхті десь в Сен-Тропе, наприклад. Ми думали, що він може жити не тільки грошима, наживою і порожнечею, а може жити якимись вищими матеріями. Але ця ілюзія розсипалася в той момент, коли Гену (Корбана, - ред.) Петро Олексійович (Порошенко, - ред.) кинув за ґрати. Коломойський не вдарив палець об палець, щоб його звідти витягнути. Більш того, він зробив все, щоб його там залишити. Тому що Корбан був заручником, в той час як Коломойський разом з Петром Олексійовичем торгувалися за 25% "1+1". Коломойський сам про це розповідав, тільки без бекграунду. Фактично, за рахунок того, що Корбан сидів за ґратами, Коломойський відтягнув на рік націоналізацію "Приватбанку". Якщо він міг кинути в топку людей, які з ним йшли по життю 20 років, я говорю про Корбана, то про що можна говорити?!" - розповів Борис Філатов.
Крім того, міський голова Дніпра зазначив, що зараз він заходить у системну війну з олігархом.
"Я заходжу в системну війну з Коломойським. Одна програма про мене - одне моє таке інтерв'ю. Мені є, що розповісти. Усі ті люди, з якими зараз веде переговори Ігор Валерійович, мають розуміти, що жодне його слово ламаного гроша не варте. Це людина, яка переступить через будь-якого і піде далі. І я прогнозую, що проти мене будуть висуватися кримінальні справи", - додав Борис Філатов.
В разговорной речи в изобилии употребляет междометия и матерный сленг.
Москаль - крайне агрессивная существо, стремиться подчинить зависящих от него людей,
понимает только команды и старается их отдавать подчинённым, чрезвычайно опасен для окружающих.
Кто опаснее .
1.Попался лох - надо кинуть.
2.Налоги платят только трУсы.
П.С. Оказывается не приписывали......
Возможно "Беня" и получил титул "магистра" (мастера), не знаю. Вполне возможно. Но на "сходке" если он и стоял лицом на восток (это чтобы лица видны были), посвящающий спиной (на восток, остальные на запад) это так "романтично" (с,р,к,з,м), что бы адепты не видели лица их посвящающего, и чтобы "лишние" не затесались.
Просто пришлось эту хрень изучать по КР в акаМедии ( курсы Новосибирска, г.Киев).
Поймите, "Беня", не такой умный. Очень много было сделано до него (схемы не сильно меняются, идет просто коррекция).
Кто знает историю, вспомните БУНД, Русско-Японскую войну, январское восстание 1905 года. Сопоставьте фактуру. Кстати одинаковая схема - действия большевиков (10-15 % агитационный состав (первое применение НЛП), 5-3 % средства массовой информации (официоз), внедренные сотрудники госучреждений, при созданной схеме рангов (эти курировали губернские управления, жандармерию и до упора снижали количество контрразведывательных органов)) остальное в процентном соотношении боевые группы сагитированных крестьян, рабочих и не выехавших на поселение в Палестину (около 5-6000) - оседших, более грамотных, более образованных.)
Вся эта муйня - дремучая геополитика. Украина должна действовать наступательно. Увы, в 1998 - 2004 г.г. Было потеряно много граждан из спецслужб и мВД, могущзих и умеющий научить, передать опыт и негласный аппарат). Увы.... прое......
он просто хочет "сесть" на потоки)
ну, хотя бы на один из потоков, например, на газовый из раши)
не зря же вся эта катавасия замутилась)
но, переговоры о поставках газа на финише и судя по многим факторам переговоры успешные
Филатов стал кушать подано при пэте. Но богатым кушать подано )