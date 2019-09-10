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 Політика України
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Все про:Коломойський (542) Філатов (198)

 Філатов про Коломойського: "Це аморальна людина, і жодне її слово ламаного гроша не варте"

Міський голова Дніпра Борис Філатов в ефірі програми "HARD із Влащенко" 9 вересня заявив про те, що Ігор Коломойський зі своїми партнерами вирішив піти в рейдерську атаку на місцеве самоврядування в Дніпрі. А програми, які знімають на його замовлення на національних каналах, це геббельсовщина.

"Ігор Валерійович зі своїми "підручними" вирішив піти в рейдерську атаку на місцеве самоврядування в Дніпрі. Це просто підготовка громадської думки. Завтра, напевно, знімуть про монтажну піну або як я когось розчленяю. Коли ми говоримо про аморальних людей, а я вважаю Коломойського абсолютно аморальною людиною, для них всі засоби хороші", - заявив Борис Філатов.

Також мер Дніпра розповів про те, після чого їхні стосунки з українським олігархом припинилися. За словами Бориса Філатова, в усіх справах Ігор Коломойський переслідує тільки фінансовий інтерес, нехтуючи навіть багаторічною дружбою.

"Ми працювали разом у якихось бізнесах з нерухомості, я був корпоративним адвокатом, але я ніколи не був підлеглим Коломойського, мені не можна було давати якісь вказівки, і я не отримував у нього зарплату.

У 2014 році і у мене, і у Корбана виникла ілюзія, що людина якось змінилася морально-психологічно. Ми всі пам'ятаємо 2014 рік і цей тягар відповідальності, який він, зокрема, на себе прийняв.

Якщо перевірити перетин кордонів, то "рятівник України від Новоросії" просидів половину цього часу в Швейцарії. Він створив великий міф, тільки під час Іловайська він сидів на яхті десь в Сен-Тропе, наприклад. Ми думали, що він може жити не тільки грошима, наживою і порожнечею, а може жити якимись вищими матеріями. Але ця ілюзія розсипалася в той момент, коли Гену (Корбана, - ред.) Петро Олексійович (Порошенко, - ред.) кинув за ґрати. Коломойський не вдарив палець об палець, щоб його звідти витягнути. Більш того, він зробив все, щоб його там залишити. Тому що Корбан був заручником, в той час як Коломойський разом з Петром Олексійовичем торгувалися за 25% "1+1". Коломойський сам про це розповідав, тільки без бекграунду. Фактично, за рахунок того, що Корбан сидів за ґратами, Коломойський відтягнув на рік націоналізацію "Приватбанку". Якщо він міг кинути в топку людей, які з ним йшли по життю 20 років, я говорю про Корбана, то про що можна говорити?!" - розповів Борис Філатов.

Крім того, міський голова Дніпра зазначив, що зараз він заходить у системну війну з олігархом.

"Я заходжу в системну війну з Коломойським. Одна програма про мене - одне моє таке інтерв'ю. Мені є, що розповісти. Усі ті люди, з якими зараз веде переговори Ігор Валерійович, мають розуміти, що жодне його слово ламаного гроша не варте. Це людина, яка переступить через будь-якого і піде далі. І я прогнозую, що проти мене будуть висуватися кримінальні справи", - додав Борис Філатов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147536
 
   
 Топ коментарі
 
Не может быть! Не могут такие высокоморальные люди, как зеля, богдан и бакланов работать на аморального человека!
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Я теж шукаю не упоротих зебілів, але поки інших зебілів не існує. Мабуть треба чекати 5 років Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша" - Цензор.НЕТ 1130
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Порохоскоту даже в голову не приходит, что Коломойский просто троллит ихнего обосравшегося божка Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша" - Цензор.НЕТ 5799
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Можна бути росіянином за походженням, але не кацапом за нутром. Кацап, це стиль життя.
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Кацап - ограниченная, туповатая сущность, замеченная в чрезмерном употреблении спиртных напитков.
В разговорной речи в изобилии употребляет междометия и матерный сленг.

Москаль - крайне агрессивная существо, стремиться подчинить зависящих от него людей,
понимает только команды и старается их отдавать подчинённым, чрезвычайно опасен для окружающих.
Кто опаснее Філатов про Коломойського: "Це аморальна людина, і жодне її слово ламаного гроша не варте" - Цензор.НЕТ 315 .
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Филатов из псковских?... Філатов про Коломойського: "Це аморальна людина, і жодне її слово ламаного гроша не варте" - Цензор.НЕТ 2030 а я думал из тель-авивских...
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Так Псков і Новгород історично завжди були проти Москви, їм з Ганзою краще жилось, відтоді і тель авівські.
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Почему весь текст не опубликовала ? Вырвано из контекста!!!
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А що для українской прокуратурі Коломойский має чісті руки?Чи на Україні євреї,котрі були при владі та замішані в махінаціях не підсудні?А може прокуратура України жде коли вони збіжать до Ізраїлю?
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Хозяин Филатова Порошенко бросил Корбана за решетку, Филатов целовал ручки у Порошенко а виноват в этом Коломойский, вот же подлец.
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как много вас в атаку бросили, аж друг друга расталкиваете, Беню собой заслоняя!
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Неужто Коломойский посадил Корбана, а Филатов и Порошенко пальцем об палец не ударили чтобы освободить другана??? Вот же подлец Коломойский, я всегда это говорил.
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Знал четырех филатовых...И все - долбо *бы ))
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Коломойскому приписывали два основных принципа ведения бизнеса:
1.Попался лох - надо кинуть.
2.Налоги платят только трУсы.
П.С. Оказывается не приписывали......
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Конче необхідно якнайшвидше провести кваліфікований аудит використання коштів міського бюджету Дніпра за минулі декілька років .. Тенденція до зростання кошторису будівництва деяких об'єктів дещо насторожує.. Результати аудиту й надатуть нам відповідь - ким все-таки є Борис Альбертович для Дніпра..
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Филатов, а что Вы хотели от региональной массонской ложи? Сочувствия ?(его не будет).
Возможно "Беня" и получил титул "магистра" (мастера), не знаю. Вполне возможно. Но на "сходке" если он и стоял лицом на восток (это чтобы лица видны были), посвящающий спиной (на восток, остальные на запад) это так "романтично" (с,р,к,з,м), что бы адепты не видели лица их посвящающего, и чтобы "лишние" не затесались.
Просто пришлось эту хрень изучать по КР в акаМедии ( курсы Новосибирска, г.Киев).
Поймите, "Беня", не такой умный. Очень много было сделано до него (схемы не сильно меняются, идет просто коррекция).
Кто знает историю, вспомните БУНД, Русско-Японскую войну, январское восстание 1905 года. Сопоставьте фактуру. Кстати одинаковая схема - действия большевиков (10-15 % агитационный состав (первое применение НЛП), 5-3 % средства массовой информации (официоз), внедренные сотрудники госучреждений, при созданной схеме рангов (эти курировали губернские управления, жандармерию и до упора снижали количество контрразведывательных органов)) остальное в процентном соотношении боевые группы сагитированных крестьян, рабочих и не выехавших на поселение в Палестину (около 5-6000) - оседших, более грамотных, более образованных.)
Вся эта муйня - дремучая геополитика. Украина должна действовать наступательно. Увы, в 1998 - 2004 г.г. Было потеряно много граждан из спецслужб и мВД, могущзих и умеющий научить, передать опыт и негласный аппарат). Увы.... прое......

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В Днепре вырубываются деревья, рушатся старинные здания, по сто раз ремонтируются одни и те же дороги. И во всём этом есть частичка Петра Алексеевича. И не маленькая
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А в мене ховрах курник прогриз, клятий порох.
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Так йди дерево посади що Петро викопав, дурнику.
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Відкрию таємницю, нічого складного, я вже 28 років кожен рік саджаю по 35-40 дерев.
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Смелый Филатов человек,в такое время вступать в войну с Беней
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як бачите, Беня сидить в Ізраїльщині і в Україну його ніхто особливо не кличе, що означає наявність досить сильного клану проти Бені, можливо філатов найшов з ними спільну мову.
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Кацап Боря воюет с евреем Беней, а виноватыми украинцы останутся
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Жиды не когда не были патриотами Украины.Это просто место для зарабатывания денег.Пока Украина не избавится от жидовской оккупации,толку не будет.
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та, не такой уж и плохой валерич)
он просто хочет "сесть" на потоки)
ну, хотя бы на один из потоков, например, на газовый из раши)
не зря же вся эта катавасия замутилась)
но, переговоры о поставках газа на финише и судя по многим факторам переговоры успешные
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а почему там храм синагога это заговор жидов сионистов??/не пойму израиль же не здесь..
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Сейчас Коломойский становится типа Саши - Стоматолога, который может себе позволить в этой стране все что угодно.
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Это мерзко, когда лгут, а когда это делают мужики- ещё противнее.
Филатов стал кушать подано при пэте. Но богатым кушать подано )
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